Autor: Der Staat hat die Impfung in ein „Transsubstantiations-Ritual“ verwandelt

Impfpässe „ein Staatsbürgerschaftstest für ein moralisch und politisch unbedarftes Zeitalter“.

In einem aufschlussreichen Artikel erklärt die Autorin Josie Appleton, wie der Staat das Impfen in ein „Transsubstantiationsritual“ verwandelt hat und Impfpässe „zu einem Staatsbürgerschaftstest für ein moralisch und politisch unbedarftes Zeitalter“ geworden sind.

Appleton bezieht sich dabei insbesondere auf Frankreich, das die Anforderungen an den Impfpass verschärft, obwohl die WHO behauptet, dass Omikron wahrscheinlich das Ende der Pandemie einläutet.

Ab dieser Woche wird der Nachweis einer Impfung für den Zutritt zu Bars, Cafés, Restaurants und einer Reihe anderer Geschäfte obligatorisch sein.

Die Möglichkeit, einen negativen Test vorzulegen, wird abgeschafft, obwohl die Geimpften das Virus immer noch in sich tragen und übertragen können, was die ganze Regelung völlig unsinnig macht.

Die strenge Impfpass- und Maskenpflicht in Frankreich hat der Ausbreitung des Virus überhaupt keinen Abbruch getan, so dass das Land in der vergangenen Woche an einem einzigen Tag 464.769 Fälle verzeichnete.

Appleton erklärt, wie die Impfung zu einer Art Staatsbürgerschaftstest geworden ist, zu einem Loyalitätseid nicht gegenüber dem eigenen Land, sondern gegenüber dem „neuen normalen“ Biosicherheits-Polizeistaat.

Der Impfpass ist ein Staatsbürgerschaftstest für eine moralisch und politisch leere Zeit. Er ist völlig passiv – es ist der einfache Akt der Zustimmung zu einem medizinischen Verfahren, nach dem man mit einer bürgerlichen Tugend gekrönt wird. Es handelt sich um eine Staatsbürgerschaftsprüfung, die auf der Ebene dessen stattfindet, was der italienische Philosoph Giorgio Agamben das „nackte Leben“ nennt; das heißt, es geht um die rein biologische Existenz und nicht um die Frage, wie ein Leben gelebt wird. Der Erhalt eines Impfpasses ist stumm; es gibt keine Worte, keinen Treueschwur gegenüber einer Partei, einem Land oder einem Führer. Man stellt seinen Körper zur Verfügung und erhält im Gegenzug einen QR-Code: Das ist das Wesen des neuen Gesellschaftsvertrags zwischen Bürger und Staat. „Impfen, impfen, impfen“ ist das Mantra für die Wiederherstellung von Autorität und Gesellschaft in einem Zeitalter, in dem diese Autorität nicht auf einer substanziellen sozialen Basis beruhen kann. Der Impfstoff wird wie ein mystischer Zustand oder eine kollektive Substanz behandelt, die die Menschen in den kollektiven Körper einbindet. Die Impfung ist jetzt wie ein Sakrament, ein Transsubstantiationsritual; durch die Impfung nehmen wir den Körper des Staates in unseren Körper auf und werden so Teil der Gemeinschaft.

Ein Opfer ist dabei die Impfung selbst. Wissenschaftlich betrachtet ist ein Impfstoff – wie jedes Medikament – kein schützender Talisman oder ein Mittel zur Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Es handelt sich um ein medizinisches Produkt mit bestimmten Eigenschaften und Verwendungszwecken, aber auch mit bestimmten Nebenwirkungen und Risiken. Es kann für einige Gruppen nützlich sein, für andere nicht, und in bestimmten Zusammenhängen, aber nicht in anderen. Die rationale Verwendung eines Medikaments ist ebenso wichtig wie das Medikament selbst, um sicherzustellen, dass es für die richtigen Zwecke eingesetzt wird. Die ideologische Bewaffnung von Impfstoffen verzerrt diese Kosten-Nutzen-Abwägung. Der Impfstoff wird Menschen aufgezwungen, die ihn kaum oder gar nicht brauchen, wie Kinder und Menschen mit natürlicher Immunität, während diejenigen, die ihn brauchen, ignoriert werden. (Je älter und anfälliger jemand ist, desto weniger ist er von Impfpässen betroffen.)