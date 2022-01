Zweiter Brief an meinen geimpften Freund

Neulich habe ich deine Hochzeitseinladung in meinem Briefkasten gefunden. Ich eilte hinein und riss sie auf, begierig, die Nachricht zu lesen. Ich zog die Einladungskarte heraus, die Antwortkarte und den kleinen, frankierten Umschlag, in dem ich meine Antwort an dich zurückschicken sollte. Ich war gerührt, dass du mich eingeladen hattest. Trotz unserer unterschiedlichen Auffassungen darüber, was in der Welt in Bezug auf COVID-19 und die so genannten Impfstoffe vor sich geht, freute ich mich plötzlich darauf, deinen großen Tag mit dir und all unseren Freunden zu feiern – und endlich den glücklichen Mann zu treffen! Die Fehdehandschuhe unserer Meinungsverschiedenheiten abzulegen und ein Glas auf unsere lange Freundschaft zu erheben. Was für eine schöne Art, das neue Jahr zu beginnen, dachte ich.

Aber dann zog ich das vierte Ding heraus, eine Karte, auf der stand:

BITTE BEACHTEN

Im Interesse des Komforts und der Sicherheit aller, insbesondere der Schwächsten unter uns, bitten wir diejenigen, die nicht geimpft sind, die Einladung abzulehnen.

Wir sind Ihnen sehr dankbar für Ihr Verständnis in Anbetracht der aktuellen Situation.

Ich legte alle Papiere auf die Küchenarbeitsplatte und blickte aus dem Fenster auf die ersten Schneeflocken eines herannahenden Sturms. Mein Herz sank. Ich nehme an, ich hätte das von dir erwarten sollen. Ich weiß, wo du in diesem furchtbaren Sumpf stehst. Du hattest die Doppelimpfung schon längst abbekommen. Du erinnerst dich vielleicht aus meinem letzten Brief, wie schockiert ich war, als du mir das gesagt hast. Und enttäuscht. In den rund 30 Jahren, in denen wir befreundet sind, hatte ich immer gedacht, dass du viel mehr Verstand hast, als dass du so leicht auf dieses heimtückische, tödliche Hütchenspiel hereinfällst. Ich war auch sehr wütend. Es war das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen hatten.

Du hast dich verpflichtet gefühlt, mir die Einladung zu schicken, da bin ich mir ganz sicher. Du wolltest mich nicht außen vor lassen. Aber du hast mich ausgelassen, mein Freund. Du weißt auch, wo ich stehe. Ich habe die Giftspritze nicht und werde sie auch nie bekommen. Gut, dachte ich, als ich all diese Papiere wieder in den Umschlag steckte und zur Seite legte. Wenn du immer noch auf diesen riesigen Schwindel hereinfällst, dann will ich wirklich nicht zu deiner Hochzeit gehen. Ich bin nicht sauer. Ich stehe meinen Mann.

Ich könnte einfach weiter wütend sein. Und enttäuscht sein. Aber ich habe beschlossen, meine Meinung zu ändern, und lege diesen Brief meiner Antwort bei, in der ich meine Teilnahme absage, um Sie das wissen zu lassen. Wissen Sie, ich hatte keine andere Wahl, um nicht immer tiefer in meine eigene Wut und Verzweiflung zu versinken. Ich habe mir Sorgen um meine Gesundheit gemacht. Chronische Wut kann das Risiko von Herzkrankheiten, hohem Blutdruck, Diabetes, hohem Cholesterinspiegel und psychischen Problemen wie Depressionen erhöhen. Ich verspürte eine Art Verzweiflung, etwas zu tun. Dann wachte ich eines Morgens, nach einer weiteren schlaflosen Nacht, mit einer neuen Idee auf.

Ich möchte Ihnen jetzt Folgendes sagen: Ich möchte keinen Groll gegen einen Freund hegen, der nicht so denkt wie ich über all das. Was mir an diesem Morgen in den Sinn kam, ist das, was Jesus uns in seinen letzten Worten lehrte, als er am Kreuz starb: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Für mich waren diese Worte wie eine Aufforderung an jeden von uns, über sich selbst hinauszuwachsen und unser höchstes Selbst zu werden – sowohl in diesem Moment als auch für alle Zeiten. Und damit meine ich, dass wir unser Bedürfnis, die Kontrolle zu haben, und unser Bedürfnis, Recht zu haben, aufgeben müssen. Mit anderen Worten: bedingungslos zu lieben.

Wie Sie wissen, habe ich schon seit langem „Wutprobleme“. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass mich nichts mehr wütend gemacht hat als die kolossalen Lügen über COVID-19 und über die Sticheleien, die von Regierungen auf der ganzen Welt und von den stiefelleckenden Medien verbreitet werden, sowie über die Menschen, die diese Lügen glauben. In den letzten zwei Jahren war ich ein brodelnder Kessel voller Wut, die ich größtenteils kaum unter Kontrolle halten konnte. Ich wusste, dass ich etwas tun musste, um mich zu ändern, aber ich wusste nicht, wie. Dann las ich Viktor E. Frankls Buch „Die Suche des Menschen nach dem Sinn“.

Nach den Schrecken der nationalsozialistischen Konzentrationslager, in denen er während des Zweiten Weltkriegs inhaftiert war, kam Frankl in seinem Buch zu diesem Schluss: „Wir, die wir in Konzentrationslagern gelebt haben, können uns an die Männer erinnern, die durch die Baracken gingen, um andere zu trösten und ihr letztes Stück Brot zu verschenken. Es mögen nur wenige gewesen sein, aber sie sind ein hinreichender Beweis dafür, dass einem Menschen alles genommen werden kann, bis auf eines: die letzte der menschlichen Freiheiten – die Wahl der eigenen Haltung in einer gegebenen Situation, die Wahl des eigenen Weges.“ Auch das hat er erkannt: „Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, eine Situation zu ändern – denken Sie nur an eine unheilbare Krankheit wie einen inoperablen Krebs – sind wir gefordert, uns selbst zu ändern.“

Ich hatte diese beiden Zitate im Laufe der Jahre so oft gesehen, dass ich dachte, ich hätte „Die Suche des Menschen nach dem Sinn“ schon vor Jahren gelesen. Aber das hatte ich nicht. Ich beschloss, mir das Buch zu besorgen und es in einem Zug zu lesen. Ich habe keine Ahnung, warum ich so lange gewartet hatte, außer dass die Botschaft des berühmten Buches genau das ist, was ich jetzt mehr denn je wissen musste. Über sich selbst und seine Mitgefangenen schreibt Frankl: „Was wir wirklich brauchten, war eine grundlegende Änderung unserer Einstellung zum Leben. Wir mussten selbst lernen, und darüber hinaus mussten wir den verzweifelten Männern beibringen, dass es nicht darauf ankam, was wir vom Leben erwarteten, sondern was das Leben von uns erwartete.“

Frankls Weisheit wurzelt in dem einzigartigen und furchtbaren Leid, das er und die Millionen anderer Häftlinge in den Nazilagern ertragen mussten, und sie alle kämpften gegen größere Widrigkeiten, als ich sie je erleben werde. Aber seine Weisheit hat sich zu einer Art Nordstern entwickelt, auf den jeder von uns blicken und sich im Laufe der Zeit – und im Laufe unseres Lebens – orientieren kann. Ich glaube, dass das Leben von mir in Bezug auf alle meine Freunde – ob sie nun angegriffen sind oder nicht – Freundlichkeit und Verständnis erwartet, eine Aufgabe, die ich schon in weitaus weniger trennenden Zeiten als jetzt erfüllen konnte. Das ist der Ansatz, den ich beschlossen habe. Oder vielmehr zu erneuern. Ich kann diese Situation nicht ändern, vorerst nicht. Ich kann Sie sicherlich nicht ändern. Aber ich kann meine eigene Einstellung wählen und mich selbst ändern. Die Entscheidung liegt immer bei uns. Nimm den guten Weg oder den schlechten Weg. Welche davon verwirklicht wird, so Frankl, hängt nicht von den Bedingungen, sondern von den Entscheidungen ab.

Während ich mich in den ruhigen Gewässern meiner Seele ausruhe, ist mir klar geworden, dass du aus einer Art Leichtgläubigkeit heraus darauf vertraut hast, dass die schmeichelnden Despoten, die in der Welt Verwüstung anrichten, dein Wohlergehen im Sinn haben. Ich hatte versucht, dich zu warnen, aber du hast nicht auf meine Warnung gehört. Das ist es, worüber ich mich am meisten über dich geärgert habe. Jetzt sehe ich, dass es absolut nichts gab, was ich hätte tun können, um dich an die Hand zu nehmen und dich davon abzubringen, dich so leicht von der Hoffnung leiten zu lassen, dass diese Injektionen und Anordnungen und Abriegelungen dazu beitragen werden, dich und andere vor der Verbreitung des Virus zu schützen und unser Leben irgendwie wieder in eine Art Normalität zu bringen. Fast wie ein argloses Kind bist du in die Hände von Dämonen geraten, die sich geschickt als wohlwollende Eltern getarnt haben. Ich vergebe dir und all meinen anderen Freunden, die die Lügen und Sticheleien akzeptiert haben, weil ihr alle in den Bann ihrer Zauberei geraten seid; ihr wisst wirklich nicht, was ihr getan habt, was ihr tut. Dies zu begreifen – dies zu verinnerlichen – ist mein Kreuz, das ich zu tragen habe.

Ein alter Prophet warnte, dass Gottes Kinder durch mangelndes Wissen zerstört werden. Und so ist es, hier und jetzt. Ich werde also Folgendes sagen: Wenn Sie wüssten, was wirklich vor sich geht, würden Sie verstehen, dass geimpfte Menschen das Virus genauso stark verbreiten können wie ungeimpfte Menschen wie ich, die Sie gebeten haben, „die Einladung abzulehnen“. Wenn Sie wüssten, was wirklich los ist, würden Sie die „gefährdeten“ Personen, die Sie eingeladen haben, bitten, zu Hause zu bleiben. Wenn Sie wüssten, worum es wirklich geht, würden Sie verstehen, dass die Impfungen nur dazu dienen, die Symptome bei infizierten Personen zu lindern, mehr nicht. Sie verhindern die Übertragung nicht. Das haben sie nie und werden sie nie. Selbst die Weltgesundheitsorganisation gibt dies zu. Wenn Sie wüssten, was wirklich vor sich geht, würden Sie verstehen, dass Sie sich auch nach der Impfung noch mit COVID anstecken und andere anstecken können. Wenn Sie wüssten, was wirklich vor sich geht, würden Sie erkennen, dass diese Injektionen das eigene, angeborene Immunsystem zerstören, was einige zu sagen beginnen, dass dies einer der Gründe ist, warum hauptsächlich die Geimpften und nicht die Ungeimpften krank werden und die Krankenhäuser überfüllen.

Wenn Sie wüssten, was wirklich vor sich geht, würden Sie außerdem erkennen, dass die Schaffung einer gespaltenen Bevölkerung, die die Geimpften von den Ungeimpften trennt, um die Geimpften vor den Ungeimpften zu schützen, die so heimlich aufgebaut und so fest verankert wurde – zum großen Teil aufgrund Ihrer ständigen Komplizenschaft – völlig auf dem Fundament einer falschen Prämisse aufgebaut ist. Es handelt sich nicht einmal um ein Kartenhaus. Es ist die Illusion eines Kartenhauses. Wenn Sie die Hand ausstrecken, um es zu berühren, sehen Sie nichts als ein trügerisches, hypnotisches Spiel von Licht und Schatten.

Wenn Sie wüssten, was wirklich vor sich geht, würden Sie vor allem erkennen, dass es bei dem inszenierten Chaos nie um eine echte Pandemie ging. Diese so genannte Pandemie wurde erfunden, um uns zu zwingen, uns impfen zu lassen, um uns zu zwingen, uns einen Impfpass“ zu besorgen, um uns zu zwingen, eine Sozialbewertung zu erhalten, die uns nach unserem Verhalten einstuft (was im kommunistischen China allgegenwärtig ist), und um uns dann zu zwingen, eine universelle digitale Währung zu verwenden, die von der Regierung kontrolliert wird, so dass die Regierung jedem von uns Nahrung, Wasser, Medizin, Unterkunft, Reisen … was auch immer verweigern kann, wenn wir uns nicht vollständig an ihre Regeln halten. Das heißt, wir werden alle zu digitalen Sklaven einer transnationalen Plutokratie, einer modernen Version der gottlosen Welt, vor der der alte Prophet sein Volk warnte, um es vor der falschen Sicherheit des Götzendienstes und der Brandopfer zu bewahren.

Trotz des beispiellosen menschlichen Unheils, das wie ein außer Kontrolle geratener Zug vor unseren Augen heranbraust, habe ich mich in den letzten Monaten oft umgeschaut, um einen Blick auf das zauberhafte Reich der wechselnden Jahreszeiten zu werfen – Herbstblätter vor einem klaren, blauen Himmel und jetzt das fahle Winterlicht und der fallende Schnee, die alle nichts von unserer Misere ahnen. Während ich mich frage, was aus uns wird, bewahre ich in meinem Herzen die Erinnerung an unsere lange Freundschaft und an jene kalten Tage in den vergangenen Jahren, an denen wir zusammen im Central Park spazieren gingen, alle gegen die Kälte gebündelt, aber unsere Seelen voreinander ausschüttend, so wie ich jetzt meine Seele vor dir ausschütte.

Wenn ich einen Zauberstab schwingen und die Uhr zurückdrehen könnte, bevor dieser ganze Betrug begann, würde ich das sicherlich tun. Wenn ich dir helfen könnte, das Licht zu sehen – persönlich, von Angesicht zu Angesicht -, würde ich es sicherlich tun. Aber Sie lassen mich nicht einmal in Ihre Nähe. Sie glauben wahrscheinlich immer noch kein Wort von dem, was ich hier über die Lügen und den Betrug geschrieben habe, und werden es vielleicht auch nie tun. Deshalb will ich auch nicht mehr wütend sein und meinen Kopf gegen die Mauer deiner sturen Naivität schlagen. So sei es.

Wenn ich zurückblicke, kann ich nicht genau sagen, wann Millionen von Menschen wie ich in der freien Welt, die versuchen, die Wahrheit aufzudecken und Selbstbestimmung für uns alle zu fordern – die beiden Eckpfeiler eines gesunden, glücklichen, sinnvollen Lebens durch die Jahrhunderte hindurch – anfingen, sich für viele Leute wie Sie wie Fingernägel auf einer Tafel anzuhören. Aber ich weiß, dass jedes Mal, wenn dies geschah, die Chancen für unser bloßes Überleben als souveräne Spezies eine katastrophale Wendung nahmen. Und wenn es noch viel länger in dieselbe Richtung geht, ist alles verloren.

Dennoch halte ich an einem dünnen, aber stabilen Faden der Hoffnung fest – Hoffnung, das ist eine weitere Sache, von der Frankl schrieb, dass sie für das eigene Überleben entscheidend ist, egal in welcher Situation -, dass alles in dieser Sache viel besser ausgehen wird als das, was ich passieren sehe. Ich will nicht recht haben. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Ich wünsche mir so sehr, dass ich falsch liege.