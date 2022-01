Steht Washington unter fremder Kontrolle? „Das erschreckendste außenpolitische Missgeschick seit …“

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Das Drama, das sich derzeit abspielt und bei dem die Biden-Regierung alles daran setzt, einen Krieg mit Russland wegen der Ukraine zu provozieren, ist möglicherweise das beängstigendste außenpolitische Missgeschick seit der Kubakrise 1962 und dem Versuch von Lyndon Johnson 1967, die USS Liberty zu versenken und Ägypten die Schuld dafür zu geben – beides hätte atomar enden können.

Ich kann mich noch gut an das später verfilmte Science-Fiction-Buch The Puppet Masters von Robert Heinlein erinnern, in dem beschrieben wird, wie außerirdische Wanzen, die mit einer in Iowa gelandeten fliegenden Untertasse auf die Erde kamen, sich parasitär in das zentrale Nervensystem der Menschen einnisteten und ihren Verstand vollständig kontrollieren konnten. Was die Menschen wissen, wissen sie. Was die Nacktschnecken wollen, wird der Mensch auf jeden Fall tun. Richtig unheimlich wird die Geschichte in geopolitischer Hinsicht, als einige Secret Service Agents von den Eindringlingen „besetzt“ werden und sie so den Präsidenten der Vereinigten Staaten gefangen nehmen können. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Film erschien, als Bill Clinton Präsident war, was einige Bedenken darüber hervorrufen sollte, ob es sich um Fakten oder Fiktion handelt.

Wundert sich heute noch jemand, warum ich an die Puppenspieler denke, wenn ein zusammenhangsloser Joe Biden eine Rede hält? Und denken Sie auch an den verwirrten Blick von Außenminister Tony Blinken oder die verwirrten Gesichtsausdrücke von Vizepräsidentin Kamala Harris oder des Vorsitzenden der Generalstabschefs, General Mark Milley, die alle ebenfalls darauf hindeuten könnten, dass die Schnecken jetzt die Verwaltung vollständig kontrollieren. Die von Biden und Blinken möglicherweise von Schnecken gesteuerten Automaten erklären nun ihre auf keinerlei Beweisen beruhende Überzeugung, dass Russland im Begriff ist, in die Ukraine einzumarschieren, und sie drohen mit Sanktionen, wie sie Putin „noch nie gesehen hat“. Zweifellos wird es in den nächsten Tagen nach dem Scheitern der jüngsten Gesprächsrunde noch weitere von Schnecken abgeleitete Verlautbarungen geben, die diese Warnung bekräftigen. Die Evakuierung der Familien des Personals der US-Botschaft in Kiew ist bereits im Gange. Damit wird die Krise, die zu einem Atomkrieg führen könnte, der die menschliche Rasse auslöschen und durch die außerirdischen Schnecken ersetzen würde, absichtlich eskaliert, anstatt zu versuchen, sie zu entschärfen.

Betrachten wir einen Moment lang die Ungereimtheiten und schieren Widersprüche in der US-Außenpolitik, die die Glaubwürdigkeit der „Alien Slug“-Theorie unterstützen könnten. Die Verwaltung der Außenbeziehungen durch das Außenministerium soll eigentlich den Interessen des amerikanischen Volkes dienen, hat dies aber seit Jahrzehnten nicht getan. Kann jemand erklären, warum die Außenpolitik Washingtons in den Jahren 2010 bis 2020 ständig auf Russland einhämmerte, das doch eigentlich das einzige Land sein sollte, mit dem die USA eine respektvolle Beziehung anstreben würden? Wo ist die Logik in der Verurteilung der gewaltlosen Annexion der Krim durch Russland, die auf der Grundlage einer langjährigen historischen Beziehung und eines Volksreferendums erfolgte, während man gleichzeitig „Verbündete“ wie Israel bei der illegalen Besetzung und Annexion von palästinensischem und syrischem Land unterstützt, das sich auf höhere Gewalt beruft, um Hunderttausende von Einwohnern aus ihren Häusern zu vertreiben. Und dann sind da noch die Saudis, die Waffen aus amerikanischer Produktion einsetzen, um die Menschen im Jemen zu terrorisieren und zu töten. Slug (Slug heißt so viel wie Schnecken oder Schleimtiere) Biden erwägt nun, den mörderischen saudischen Angriff zu unterstützen, indem er die jemenitischen Houthis zu Terroristen erklärt und damit ihr Abschlachten legitimiert.

Selbst wenn man die Theorie von der außerirdischen Kugel ablehnt, so hat es doch zumindest ein hohes Maß an Heuchelei im Umgang Washingtons mit dem Rest der Welt gegeben, und das ist sowohl unter Donald Trump als auch unter Joe Biden zunehmend der Fall.

Die gezielte Tötung von Zivilisten und ihre dauerhafte Vertreibung aus ihren Häusern sind übrigens eindeutig Kriegsverbrechen, und die Vereinigten Staaten haben die Genfer Konventionen unterzeichnet, die das israelische und saudische Vorgehen als solche definieren. Israel, das dank der so genannten Holocaust-Erzählung eine Art ewiges Opferdasein beansprucht, ist die einzige Atommacht im Nahen Osten, obwohl sein Arsenal als so geheim gilt, dass US-Regierungsbeamte es nicht erwähnen dürfen, was möglicherweise ein weiteres Indiz für die Kontrolle durch außerirdische Geschosse ist. Es nutzt diesen Vorteil, um einen nicht erklärten offenen und verdeckten Krieg gegen seine Nachbarn zu führen, wobei es vor allem Syrien und den Libanon als mutmaßliche Stellvertreter seines erklärten Hauptfeindes Iran ins Visier nimmt. Saudi-Arabien seinerseits scheint sich nicht im Geringsten um die Verwüstungen zu kümmern, die es den weitgehend wehrlosen Jemeniten zufügt.

Israel geht weit über die Aktionen jeder anderen kriegführenden Nation in der Welt hinaus, und die USA sind die einzige Nation, die auch nur annähernd so weit geht, wie jüngste Berichte über eine besonders rücksichtslose Bombardierung in Syrien zeigen. Israel führt, oft mit amerikanischer Komplizenschaft, verdeckte Sabotage- und Mordanschläge im Iran durch, über die in den westlichen Massenmedien gelegentlich berichtet, aber kaum verurteilt wird. Weniger bekannt sind die mehr oder weniger routinemäßig durchgeführten Bombenangriffe auf Syrien, die häufig auch den libanesischen Luftraum verletzen, wenn die israelischen Jets im Mittelmeer abdrehen, um ihre Raketen auf die syrischen Ziele abzufeuern. Es sei darauf hingewiesen, dass auch der Angriff auf ein Land, mit dem man sich nicht im Krieg befindet und das keine direkte Bedrohung darstellt, ein Kriegsverbrechen ist, in diesem Fall ein Kriegsverbrechen, das die israelische und die saudische Regierung regelmäßig begehen, ohne dass Washington dagegen Einspruch erhebt, das seinerseits Syrien mindestens viermal angegriffen hat, während es außerdem illegal Truppen im Land stationiert hat, um dessen Ölfelder zu „schützen“.

Der jüngste verheerende Angriff Israels auf syrische Ziele bestand in einem Raketenangriff der israelischen Luftwaffe auf den Mittelmeerhafen von Latakia am 28. Dezember. Israels Angriff auf Latakia hat in gewisser Weise den Schwerpunkt des Krieges gegen Syrien verschoben, der von Israel und den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten am Golf, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, geführt wird. In der Vergangenheit war der Hafen durch seine Nähe zum großen russischen Stützpunkt in Tartus in Syrien und die tatsächliche Anwesenheit einiger russischer Mitarbeiter, die beim Entladen von Schiffsladungen in Latakia halfen, geschützt, was die Gefahr birgt, dass Moskau direkter in den Konflikt hineingezogen wird. Und da Washington Israel unterstützt, wird dies zweifellos zu einer Einmischung der USA in der UNO und anderen Gremien führen, wenn versucht wird, die israelischen Aktionen einzuschränken oder gar zu verurteilen. Die Situation ist unangenehm und droht zu explodieren, wenn Israel einen Angriff unter falscher Flagge inszeniert, der zu Forderungen nach einem direkten militärischen Eingreifen der USA führen soll, eine Sorge, die einige außerhalb der Biden-Administration geäußert haben.

Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass, während Israel und die Saudis weiterhin ihr Bestes tun, um die Vereinigten Staaten in ihre eigenen Streitigkeiten im Nahen Osten zu verwickeln, Präsident Joe Biden und Außenminister Tony Blinken nichts anderes tun, als wegzusehen, um die israelische Führung und ihre mächtige Lobby in den USA nicht zu verärgern. Gleichzeitig provozieren sie unnötigerweise ein atomar bewaffnetes und handlungsfähiges Russland und eine aufstrebende Supermacht China, die beide regelmäßig in den Medien und von führenden Politikern beider Parteien verteufelt werden. Die Aktionen sind zusammengenommen so irrational, dass man meinen könnte, Robert Heinlein hätte gewusst, wovon er schreibt.

Und dann ist da noch das, was man als „versteckte Hand“ bezeichnen könnte. Es sollte beachtet werden, dass viele der US-Politiker und Regierungsbeamten, die am eifrigsten gegen Russland hetzen, starke und lautstarke Befürworter Israels sind. Viele von ihnen sind Neocons, die in die außen- und sicherheitspolitischen Teams beider politischer Parteien eingedrungen sind und die Medien dominieren, während sie gleichzeitig enge Verbindungen zur israelischen Regierung unterhalten. Die meisten von ihnen sind jüdisch, darunter alle vier Spitzenbeamten des Außenministeriums, während prominente Politiker beider politischer Parteien, darunter auch der Präsident, sich selbst als Zionisten bezeichnen. Aus verschiedenen Gründen hegen viele in der jüdischen Diaspora einen unbändigen Hass auf Russland, so dass Israel auf seltsame Weise Teil der Machenschaften der Kriegsparteien ist, um einen bewaffneten Konflikt um die Ukraine zu provozieren.

Dass Amerika Israels Pudel ist und sowohl Russland als auch China als Freiwild betrachtet werden, um politisch zu punkten, ist der eigentliche Knackpunkt der Angelegenheit und macht die Amerikaner mitschuldig an den israelischen Verbrechen, da Washington sowohl Waffen und Geld als auch politische Rückendeckung für Jerusalem bereitstellt. Außerdem werden wichtige nationale Interessen der USA, in die Moskau und Peking verwickelt sind, auf Nebenschauplätze reduziert, wodurch die nationale Sicherheit der USA auf den Kopf gestellt wird, indem das Unaussprechliche unterstützt wird, um politische Punkte zu machen, und das Wesentliche ignoriert wird. Man könnte sogar behaupten, dass noch nie in der Geschichte eine große Nation so enthusiastisch eine Politik verfolgt hat, die leicht zu ihrer eigenen Zerstörung führen könnte. Es liegt nicht in unserem Interesse, ja nicht einmal in unserem Überleben, diesen Weg weiterzugehen, und es ist höchste Zeit, dass die Politiker und Bürokraten diese Tatsache erkennen. Oder vielleicht sollte ich meine Ratschläge lieber an das außerirdische Mutterschiff richten, das irgendwo in einem Maisfeld in Iowa versteckt ist.