Zahl der Einweisungen in die Intensivstation in Israel geht nach der vierten Injektion durch die Decke und beweist, dass alle drakonischen Maßnahmen völlig wertlos sind

Seit Anfang Januar bietet Israel eine vierte Dosis des „Impfstoffs“ für ältere Menschen, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Menschen mit schwachem Immunsystem an. Seitdem haben etwa 600.000 Menschen im Land die zusätzliche Auffrischungsimpfung erhalten.

Die Zahl der Einweisungen in die Intensivstationen des Landes schießt derzeit in die Höhe. Seit den Injektionen sind die Intensivstationen in Israel stärker belastet als bei Ausbruch der Pandemie, schreibt der Datenanalyst Daniël van der Tuin in den sozialen Medien. Auch nach der ersten und zweiten Korona ist die Zahl der Einweisungen in die Intensivstation in Israel sprunghaft angestiegen.

Israël startte met de vierde injectie op 4 januari 2022. De IC-opnames gaan nu door het dak. Sinds de injecties staat er meer druk op de IC in Israël dan bij het uitbreken van de "pandemie". pic.twitter.com/MPF7luo2Nv — Daniël van der Tuin (@danvandertuin) January 26, 2022

Obwohl Israel einige der weltweit drakonischsten Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie ergriffen hat, steht das Land lokalen Berichten zufolge bei den Neuerkrankungen weltweit an erster Stelle.

Nach Angaben der Times of Israel erklärte ein führender Gesundheitsexperte des Landes, dass täglich 0,6 % der Bevölkerung positiv auf das Virus getestet werden – höchstwahrscheinlich die neueste Variante, Omikron, die hoch ansteckend, aber auch sehr mild ist.

Prof. Eran Segal vom Weizmann-Institut sagte, mit dieser Rate liege Israel derzeit weltweit an der Spitze der Pro-Kopf-Infektionsraten, obwohl die Bevölkerung verpflichtet sei, sich mit den neuesten verfügbaren Impfstoffen zu impfen, und trotz strenger Quarantäne- und Abriegelungsmaßnahmen.

Segal versuchte jedoch, die hohe Infektionsrate zu entschuldigen:

Segal stellte fest, dass Israel wahrscheinlich nicht wirklich das Land mit der höchsten Infektionsrate ist. Vielmehr führte er die Zahlen darauf zurück, dass Israel im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ein führendes Land bei der Zahl der täglich durchgeführten Tests ist. Auf Israel folgen in der Rangliste der höchsten täglichen Fälle weltweit die Mongolei, Peru, Kanada und Georgien.

Tatsache ist, dass man entweder die Nummer eins bei den täglichen Infektionen pro Kopf der Bevölkerung ist – oder nicht. Und im Moment ist Israel die Nummer 1, egal wie man die Daten betrachtet.

Doch anstatt zu erkennen, dass dieses neuartige Coronavirus nicht der Weltuntergang ist, den man der Welt weismachen will, setzt der israelische Premierminister Naftali Bennett auf eine idiotische Politik, die bisher nicht funktioniert hat und auch nie funktionieren wird (denn Viren sind Viren – das ist es, was sie tun, und nichts, was der Mensch tut, wird ihre Ausbreitung aufhalten).

Der Premierminister kündigte am Donnerstag an, dass die obligatorische Quarantäne für Schulkinder, die mit Coronavirusträgern in Berührung gekommen sind, ganz abgeschafft werden soll. Demnach müssen Kinder bis zum Alter von 18 Jahren ab kommenden Donnerstag nicht mehr isoliert werden, wenn sie dem Virus ausgesetzt waren.

Stattdessen müssen alle Schüler – sowohl geimpfte als auch ungeimpfte – zwei Antigentests pro Woche durchführen – sonntags und mittwochs – und bei Eintritt in Bildungseinrichtungen ein negatives Ergebnis vorlegen. Kinder, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, müssen weiterhin isoliert werden, bis der Test negativ ist.

Bennett sagte, die Regierung werde damit beginnen, „Millionen“ von Testkits zu verteilen, damit die Tests zu Hause durchgeführt werden können, ein Unterfangen, dessen Durchführung zig Millionen Dollar kostet.

Bennetts Anordnung erging zu einem Zeitpunkt, als sich bereits 146.000 Kinder im schulpflichtigen Alter in Quarantäne befanden, weil sie positiv auf das Virus getestet wurden, während weitere 142.000 unter Quarantäne gestellt wurden, weil sie dem Virus „ausgesetzt“ waren (was nichts bedeutet, da das Virus buchstäblich überall vorkommt).

Gesundheitsminister Nitzan Horowitz sagte:

Wo immer wir es der Öffentlichkeit leichter machen können, werden wir es tun. Wir nehmen Omikron ernst, haben aber auch das große Ganze im Blick.

Bildungsministerin Yifat Shasha-Biton nannte Bennetts Anordnung „eine mutige Entscheidung“ und stellte fest, dass „es einfacher gewesen wäre, das Bildungssystem zu schließen, aber unsere Pflicht ist es, jeden Jungen und jedes Mädchen vor den Schäden wiederholter Quarantäne zu bewahren“ – selbst wenn sie sie in wiederholte Quarantäne verordnet.

Diese Verrückten haben buchstäblich überhaupt kein Selbstbewusstsein, wenn es um ihre Pandemie-Entscheidungen geht.

Aber das ist noch nicht alles. Was den allgemeinen Stand der Pandemie angeht, so sagte Segal voraus, dass der derzeitige Ausbruch, der das Land überzieht, bald zu Ende sein wird.

Wir stehen kurz vor dem Höhepunkt oder sogar auf dem Höhepunkt der Omikron-Fälle

Was ist mit der nächsten Variante? Und der nächsten? Und mit der übernächsten?

Warum wurde keine dieser Maßnahmen jemals für die Grippe ergriffen, die jedes Jahr in Form eines anderen Stammes über den Globus fegt?

Viren… werden zu Viren. Die Wissenschaft hat uns das seit Jahrhunderten gezeigt. Warum die zivilisierten Demokratien dieses elementare wissenschaftliche Prinzip nicht verstehen können, wenn es um COVID-19 geht, ist mir ein Rätsel.