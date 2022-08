Babys als Ersatzteile“: Wissenschaftler schaffen weltweit ersten im Labor gezüchteten „synthetischen Embryo

Wissenschaftler in Israel haben den weltweit ersten im Labor gezüchteten „synthetischen Embryo“ geschaffen. Mit diesem Durchbruch ist die Wissenschaft der Erzeugung von Babys ohne biologische Eltern oder sogar ohne befruchtete Eizellen oder eine Gebärmutter einen Schritt näher gekommen.

Unter der Leitung des Molekulargenetikers Joseph Hanna ist es einem Forscherteam des israelischen Wizemann Institute of Science gelungen, den synthetischen Maus-„Embryo“ im Labor zu züchten. Damit sind sie ihrem Ziel, synthetische menschliche Stammzellen zu entwickeln, um menschliche Gesundheitsprobleme zu lösen, einen Schritt näher gekommen.

Die Forschung wirft ernste ethische Bedenken auf. Kritiker warnen davor, dass Babys für „Ersatzteile“ oder – noch schlimmer – zur sexuellen Befriedigung von Erwachsenen geschaffen werden.

Das neue Embryomodell, das diese Woche in der medizinischen Fachzeitschrift Cell veröffentlicht wurde, war in der Lage, alle Merkmale eines frühen Körpers zu imitieren, „einschließlich der Vorläufer von Herz, Blut, Gehirn und anderen Organen“ sowie „der ‚unterstützenden‘ Zellen, wie sie in der Plazenta und anderen Geweben zu finden sind, die für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Schwangerschaft erforderlich sind“. Das schrieb Stammzellenforscherin Megan Munsie von der University of Melbourne in einem Beitrag für The Conversation.

Die Forschung könnte über die offensichtlichen ethischen Bedenken hinaus große Auswirkungen haben. „Dies ist ein entscheidendes Stadium: Beim Menschen gehen viele Schwangerschaften in dieser Phase verloren, und wir wissen nicht wirklich, warum“, schreibt Munsie. „Mit Hilfe von Modellen können wir besser verstehen, was schief gehen kann, und möglicherweise Erkenntnisse darüber gewinnen, was wir dagegen tun können.

Das Embryomodell überlebte jedoch nur acht des 20-tägigen Embryonenzyklus der Maus, was angesichts des erklärten Ziels von Renewal Bio, dem von Hanna zur kommerziellen Finanzierung dieser Forschung gegründeten Unternehmen, ein entscheidender Nachteil ist.

Das Ziel des Unternehmens ist es, synthetische menschliche Stammzellen zu entwickeln, um menschliche Gesundheitskrisen zu „lösen“ – eine Wissenschaft, die nach Ansicht von Experten erst in Jahrzehnten ausgereift sein wird. Kurz gesagt, Bio Renewal will embryonale Versionen von Menschen schaffen, um Gewebe für Transplantationen zu gewinnen.

Kritiker, die mit MIT Technology Review sprachen, sagten, dass es nicht an der Zeit sei, über die Schaffung synthetischer menschlicher Embryonen zu sprechen, insbesondere angesichts des größeren politischen Kontextes und der Kontroverse um die Forschung. „Es ist absolut nicht notwendig“, sagte Nicolas Rivron, ein Stammzellenforscher am Wiener Institut für Molekulare Biotechnologie, dem Magazin, „warum sollte man es also tun?“