Schock-Anruf: Vater ruft Apotheke an, nachdem sein Sohn (7) einen Impfschaden erlitten hat

Ein „schockierendes Telefongespräch“ zwischen einem wütenden Vater und einem Apotheker geht derzeit in den sozialen Medien viral. Während des Gesprächs verrät der Apotheker, warum die Eltern nicht über ernste Nebenwirkungen informiert werden.

Der Vater erklärte, seine Frau habe seinen 7-jährigen Sohn gegen seinen Willen in der Apotheke impfen lassen und der Junge liege nun mit einer Herzmuskelentzündung im Krankenhaus. Der Mann fragte den Apotheker, warum sie die Menschen nicht über mögliche Nebenwirkungen informieren.

Der Apotheker entgegnete, dies könne Eltern abschrecken, sodass sie ihr Kind nicht impfen lassen wollten.

Shocking phonecall recording with a pharmacist who administered the jab to a child now in hospital with myocarditis. Part 1. pic.twitter.com/q85d5s92lO