Amnesty International hat gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem bestätigt wird, dass Kiew während des gesamten Ukraine-Konflikts Wohngebiete illegal militarisiert hat, genau wie es Russland schon seit fast einem halben Jahr berichtet hat. Pro-Kiew-Trolle wurden durch diese Fakten ausgelöst und begannen unter dem entsprechenden Tweet der NGO die völlig lächerliche Verschwörungstheorie zu verbreiten, dass sie angeblich „russische Propaganda“ verbreiten würde. Nur Lügen können ihnen helfen, mit dieser Realität fertig zu werden, die den Mythos der Mainstream-Medien (MSM) widerlegt, dass sich die Kiewer Streitkräfte „tapfer verteidigt“ hätten.

In Wahrheit hat es nie eine „tapfere Verteidigung“ gegeben, denn alle gegenteiligen Behauptungen, wie der Vorfall auf der Schlangeninsel und der Geist von Kiew, haben sich als Fake News erwiesen. Jetzt kann jeder auf den jüngsten Bericht von Amnesty International verweisen, in dem Kiew Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, was die weit verbreitete Meinung untergräbt, die Kämpfer seien „Unschuldsengel“. Sie sind weit davon entfernt und haben durch die Militarisierung von Wohngebieten sogar das Leben derselben Zivilisten gefährdet, die sie angeblich „verteidigen“.

Zu dieser Taktik erklärte der Autor Mitte Mai, dass sie einer der 15 Gründe für Russlands langsame, aber stetige Fortschritte bei seiner militärischen Sonderoperation ist. Präsident Putin glaubt aufrichtig an die historische Einheit von Russen und Ukrainern, was dadurch bewiesen wird, dass er seinen Streitkräften befiehlt, Straße für Straße zu kämpfen und sich damit selbst in Gefahr zu bringen, anstatt das Leben ukrainischer Zivilisten zu riskieren, indem sie ihre Gegner, die sich in Wohngebieten verschanzt haben, einfach mit Bomben bombardieren. Ohne es zu beabsichtigen, hat Amnesty International gleichzeitig den Ruf Kiews verschlechtert und den Russlands verbessert.

Das ist der Grund, warum die Pro-Kiew-Trolle so aufgeregt sind, denn diese NGO hat großes Gewicht, wenn es darum geht, die öffentliche Meinung im Westen zu beeinflussen. Viele Menschen nehmen ihre Worte als selbstverständlich hin, selbst wenn sie lügt, wie zum Beispiel, wenn sie behauptet, Russland habe Kriegsverbrechen begangen. Obwohl sie in diesem Punkt nicht die Wahrheit sagt, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass sie über Kiews Kriegsverbrechen lügen würde, zumal sie vorhersehen konnte, dass ihr jüngster Bericht auf so heftigen Widerstand seitens der Trolle dieser Seite stoßen würde. Trotzdem hat sie ihn veröffentlicht, was ihre Behauptungen untermauert, die den MSM-Mythos über Kiew entlarven.

Die Zeitung hätte das nicht tun müssen, aber ihre Aktivisten waren von ihren Entdeckungen so überzeugt, dass sie erkannten, dass es ihre Pflicht ist, die westlichen Massen zu informieren, auch wenn es der offiziellen Darstellung widerspricht. Diejenigen Medien, die Russlands frühere Behauptungen geleugnet haben, sind nun entlarvt, da sie ihr Zielpublikum belogen haben, was ihre Glaubwürdigkeit weiter untergräbt und zeigt, dass ihre so genannten „Faktenchecks“ in dieser Sache reine Propaganda waren. Die Amerikaner waren sich dessen bereits vor diesem Bericht bewusst, weshalb laut der jüngsten Gallup-Umfrage nur 1 % Russland als „wichtigstes Problem“ der USA betrachten.

Nachdem Amnesty International nun nachgewiesen hat, dass Kiew Wohngebiete militarisiert und damit das Leben der eigenen Bevölkerung rücksichtslos in Gefahr bringt, ist zu erwarten, dass noch weniger Amerikaner den Stellvertreterkrieg ihrer Regierung gegen Russland unterstützen werden. Schließlich setzen sich die meisten von ihnen leidenschaftlich für Menschenrechtsfragen ein, auch wenn sie leicht dazu verleitet werden können, Organisationen zu unterstützen, die solche Rhetorik nur einsetzen, um ihr Zielpublikum zu täuschen. In diesem Fall wird ihnen eine „politisch unbequeme“ Wahrheit über den Ukraine-Konflikt erzählt, die beweist, dass Kiew nicht so „unschuldig“ ist, wie viele vielleicht fälschlicherweise angenommen haben.

Die Pro-Kiew-Trolle haben also einen Grund, sich über den jüngsten Bericht von Amnesty International aufzuregen, aber sie haben sich so sehr mitreißen lassen, dass sie nicht einmal merken, dass ihre neueste Verschwörungstheorie, dass diese NGO angeblich „russische Propaganda“ sei, kontraproduktiv ist. Niemand glaubt das ernsthaft, und diejenigen, die dem Konflikt skeptisch gegenüberstehen oder an der vermeintlichen Rechtschaffenheit der Kiewer Sache zu zweifeln beginnen, werden auf diese Verschwörungstheorie mit noch mehr Zweifeln an dem reagieren, was ihnen von den MSM erzählt wird als je zuvor.

Schließlich ist diese Verschwörungstheorie so abwegig, dass sie jeden diskreditiert, der behauptet, „auf der Seite der Ukraine zu stehen“. Diese Pro-Kiew-Trolle hätten diesen Bericht einfach ignorieren sollen, anstatt zu versuchen, ihn mit der Erfindung einer völlig lächerlichen Verschwörungstheorie zu bewältigen, aber sie konnten ihre Emotionen offensichtlich nicht kontrollieren, nachdem sie von dieser einflussreichen NGO, die der offiziellen Darstellung des Konflikts widerspricht, so sehr getriggert wurden. Das zeigt nur, dass Trolle eher eine Belastung für die eigene Sache sind als eine Bereicherung, aber das werden sie nie begreifen und werden daher weiterhin unwissentlich gegen die Interessen ihrer Seite arbeiten.