Mann aus Ohio exekutiert 4 Nachbarn wegen „Gedankenkontrolle“

Ein verurteilter Einbrecher wurde am späten Samstagabend verhaftet, nachdem er vier seiner Nachbarn wegen „Gedankenkontrolle“ hingerichtet hatte.

Stephen Marlow, 39, erschoss vier seiner Nachbarn in Butler Township, Ohio, bevor er nach Kansas flüchtete, wo er vom FBI verhaftet wurde.

Es ist unklar, ob Marlow seine Opfer persönlich kannte.

Marlow postete vor den Morden einen Facebook-Beitrag, in dem er seine Opfer beschuldigte, seine Gedanken durch Telepathie zu kontrollieren.

„Ich werde den ersten Gegenangriff gegen Gedankenkontrolle in der Geschichte der Menschheit starten“, sagte Marlow in einer an seine Familie gerichteten Videobotschaft.

„Ich möchte ganz klar sagen, dass dies keine aktive Schießerei sein wird. Ich werde einige der Leute, die für die Aktivierung aktiver Schützen verantwortlich sind, hinrichten“, sagte er. „Wenn ich überleben sollte, besuchen Sie mich bitte im Gefängnis, um denselben Mann zu sehen, den Sie zu kennen scheinen. Ich würde gerne sterben, um das aufzudecken.“

Wenn ich einer anderen Zielperson helfen kann, sich gegen die Telepathie zu wehren, dann wird sich das Opfer lohnen“, fügte er hinzu.

Marlow ermordete Clyde Knox, 82, und seine Frau Eva Knox, 78.

Marlow hat auch Sarah Anderson, 41, und ihre 15-jährige Tochter Kayla hingerichtet.

Die Daily Mail berichtete:

Ein verurteilter Einbrecher wurde verhaftet, weil er ein älteres Ehepaar, eine Mutter und ihre 15-jährige Tochter ermordet und anschließend auf Facebook behauptet hatte, sie hätten seine Gedanken mit Hilfe von Telepathie kontrolliert. Stephen Marlow wütete, nachdem er angeblich Clyde Knox, 82, Knox‘ Frau Eva, 78, Sarah Anderson, 41, und Andersons Tochter Kayla, 15, am Freitag in Butler Township, Ohio, getötet hatte.

Die Beamten wurden am Freitag kurz vor Mittag zu dem Viertel in Ohio gerufen, weil dort Schüsse gefallen waren, und fanden vier Opfer mit Schusswunden an mehreren Tatorten vor, wie die Polizei mitteilte. Wie die Dayton Daily News berichtet, wurden die Opfer in zwei verschiedenen Häusern gefunden, in denen sie wohnten, und zwar in der Nähe des Hauses von Marlows Eltern.

Alle vier Opfer wurden noch am Tatort für tot erklärt. Die Knoxes waren zum Zeitpunkt ihres Todes 60 Jahre lang verheiratet, wie aus einem Nachruf hervorging, während auf einer Go-Fund-Me-Seite fast 34.000 Dollar für die Beerdigungskosten der Andersons gesammelt wurden.