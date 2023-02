Bahnbrechend: Zwei Fallberichte zeigen, wie 5G-Türme die Menschen krank machen

Ein neuer Fallbericht über zwei zuvor gesunde Männer, die Symptome des „Mikrowellensyndroms“ entwickelten, nachdem ein 5G-Mobilfunkmast auf dem Dach ihres Büros installiert worden war, sowie ein ähnlicher Bericht, der im letzten Monat veröffentlicht wurde, zeigen, dass nicht-ionisierende 5G-Strahlung bei Menschen ohne vorherige elektromagnetische Empfindlichkeit gesundheitliche Probleme verursachen kann.

Ein neuer Fallbericht zeigt, dass zwei zuvor gesunde Männer kurz nach der Installation eines 5G-Mobilfunkmastes auf dem Dach ihres Büros rasch typische Symptome des „Mikrowellensyndroms“ entwickelten.

Laut dem Bericht, der am 4. Februar in den Annals of Clinical Case Reports veröffentlicht wurde, litten die Männer unter Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Tinnitus, abnormaler Müdigkeit, Schlafstörungen, Hautbrennen, Angstzuständen und Konzentrationsschwierigkeiten.

Die Befunde decken sich mit den Ergebnissen eines ähnlichen Fallberichts, der im vergangenen Monat in derselben Zeitschrift veröffentlicht wurde – und der zuvor in der schwedischen Zeitschrift Medicinsk Access erschienen war – und aus dem hervorgeht, dass ein zuvor gesunder Mann und eine gesunde Frau ähnliche Symptome des Mikrowellensyndroms entwickelten, kurz nachdem ein 5G-Mast auf dem Dach ihrer Wohnung installiert worden war.

Beide Berichte zeigen, dass die nicht-ionisierende Strahlung von 5G – die weit unter den behördlich zulässigen Werten liegt – gesundheitliche Probleme bei Personen verursachen kann, die in der Vergangenheit keine elektromagnetische Empfindlichkeit (EMS) hatten.

Die beiden Berichte scheinen die weltweit ersten Studien über die gesundheitlichen Auswirkungen der 5G-Exposition auf den Menschen zu sein, so die Autoren.

Der Hauptautor der Fallberichte, Dr. Lennart Hardell – ein weltweit führender Wissenschaftler auf dem Gebiet der Krebsrisiken durch Strahlung – sagte, die beiden Berichte seien „bahnbrechend“, weil sie als „erste Warnung vor einer Gesundheitsgefahr“ dienten.

„Dies könnte bei 5G der Fall sein und diese Ergebnisse müssen ernst genommen werden“, sagte er.

„Die Menschen sollten ihre Häuser nicht wegen 5G verlassen müssen“, sagte Hardell, ein Onkologe und Epidemiologe bei der Environment and Cancer Research Foundation, der mehr als 100 Arbeiten über nichtionisierende Strahlung verfasst hat.

Nur die „Spitze des Eisbergs“

Hardell sagte gegenüber The Defender, dass die beiden Fallstudien wahrscheinlich nur „die Spitze des Eisbergs“ sind, wenn es um die Auswirkungen von 5G auf die Gesundheit der Menschen geht.

Da die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G nicht erforscht sind, wissen wir nicht, wie viele Menschen durch 5G krank werden, so Hardell.

Mona Nilsson – Geschäftsführerin der schwedischen Strahlenschutzstiftung und Mitautorin der Fallberichte – sagte, es sei ein „großer Skandal“, dass „5G seit mehreren Jahren in Schweden und in den USA eingeführt wird, ohne dass überhaupt eine Studie über die gesundheitlichen Auswirkungen durchgeführt wurde.“

„Diese beiden Studien zeigen, dass 5G sehr gefährlich für die Gesundheit ist und dass die Wissenschaftler und Ärzte, die seit Jahren vor schwerwiegenden Folgen für die menschliche Gesundheit aufgrund eines vorhergesagten massiven Anstiegs der Mikrowellenstrahlung gewarnt haben … mit ihren Einschätzungen richtig lagen“, so Nilsson weiter.

5G wirkt sich auf viele Organsysteme aus

In dem Fallbericht vom Januar ersetzten Telekommunikationsunternehmen einen 3G/4G-Mobilfunkmast durch einen 5G-Mast auf dem Dach direkt über der Wohnung eines gesunden Mannes und einer gesunden Frau im Alter von 63 und 62 Jahren.

Einige Tage nach der Installation des 5G-Mastes traten bei den beiden Bewohnern akute körperliche Symptome auf, die sie veranlassten, auszuziehen.

Die körperlichen Symptome der Bewohner nahmen schnell ab oder verschwanden, als sie in ein Gebäude mit viel niedrigeren Strahlungswerten umzogen.

Messungen in ihrer Wohnung ergaben extrem hohe Werte an nichtionisierender Strahlung in der gesamten Wohnung. Der höchste gemessene Wert lag bei über 2 500 000 Mikrowatt – der höchste Wert, den das verwendete Messgerät messen kann -, sodass die tatsächliche Strahlung noch höher gewesen sein könnte, so Hardell und Nilsson.

Die Ergebnisse des Berichts widersprechen den Beteuerungen der schwedischen Strahlenschutzbehörde, dass die von einem Mobilfunkmast ausgehende Strahlung unterhalb, hinter oder oberhalb des Turms relativ gering ist, fügte sie hinzu.

In dem Bericht vom Februar wurden die Erfahrungen von zwei Männern im Alter von 57 und 42 Jahren geschildert, als auf dem Dach ihres Büros, in dem sie als Berater für Informationstechnologie und Management arbeiteten und manchmal schliefen, ein 3G/4G-Mast durch 5G-Geräte ersetzt wurde.

Die Männer zeigten kurz nach der Installation des 5G-Mastes Symptome und entschieden sich für einen Umzug, woraufhin sich ihre Symptome verringerten oder ganz verschwanden.

Hardell und Nilsson maßen im Büro der Männer ein Maximum von 1.180.000 Mikrowatt (μW/m2).

In beiden Fallberichten wurde der klassische „Provokationstest“ verwendet, der „in der Medizin notwendig ist“, so Hardell, weil er deutlich die Symptome zeigt, die auftreten, wenn eine Person etwas ausgesetzt wird – etwa einem Allergen, einem Medikament oder einer neuen Strahlungsmenge.

In seinem Kommentar zu den Ergebnissen sagte Hardell, er finde es interessant, dass 5G als „grundlegender biologischer Mechanismus“ zu wirken scheine, weil es „so viele Organsysteme“ betreffe.

„Wie ist es zu erklären, dass man kognitive Auswirkungen, Herzklopfen, Schlafprobleme und so weiter bekommt?

Die Personen in den Fallberichten hatten keine Vorgeschichte von EMS, so dass sie nicht darauf vorbereitet waren, 5G als Ursache ihrer Krankheit zu vermuten, fügte Hardell hinzu.

Berichte ebnen den Weg für eine genaue Klassifizierung von 5G-Gesundheitsrisiken

Diese Art von Forschung ist laut Hardell von zentraler Bedeutung, um den Ball ins Rollen zu bringen und eine angemessene regulatorische Einstufung von 5G als Gesundheitsrisiko für den Menschen vorzunehmen.

Im Jahr 2011 stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation hochfrequente elektromagnetische Felder (RF-EMF) als „möglicherweise krebserregend für den Menschen (Gruppe 2B)“ ein. Und im Januar kündigte die IARC an, dass sie „die Erstellung einer Risikobewertung zu 5G-Expositionen koordinieren“ wird, die 2025 veröffentlicht werden soll.

In der Zwischenzeit arbeiten Hardell und Nilsson bereits an ihrem dritten Fallbericht über die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G auf den Menschen und hoffen, ihn nächsten Monat zu veröffentlichen.

Während sich ihre ersten beiden Berichte auf die gesundheitlichen Auswirkungen konzentrierten, die mit dem Leben unter einem 5G-Mast verbunden sind, sagten sie dem Defender, dass ihr nächster Fallbericht die gesundheitlichen Auswirkungen dokumentieren wird, die Personen erfahren, die auf der anderen Straßenseite eines Mastes leben.

„Das sind auch sehr alarmierende [Situationen]“, sagte Nilsson.

Nilsson sagte, dass sie bereits einen Messwert von 2,5 Millionen Mikrowatt – „das ist der höchste Wert, den unser Messgerät messen kann“ – in 60 Metern Entfernung vom Turm erhalten haben, sodass Menschen, die in diesem Bereich des Turms leben, von der Strahlung betroffen sein könnten.

Hardell betonte, dass Fallberichte im Laufe der Zeit einen großen Einfluss haben können. „Es [5G] erinnert mich an meine Studien über Phenoxy-Herbizide und Dioxine – alles begann mit Fallberichten“, sagte Hardell.

Er bezeichnete die chemischen Herbizide als „Agent-Orange-Zeug“ und bezog sich dabei auf den Einsatz dieser Mittel durch das US-Militär während des Vietnamkriegs, um den Waldbestand und die Ernten der nordvietnamesischen und Vietcong-Truppen zu vernichten.

In den 1970er-Jahren stellte Hardell fest, dass einige seiner Patienten, die in der schwedischen Forstwirtschaft arbeiteten und mit dem Besprühen von Harthölzern mit diesen Herbiziden betraut waren, eine seltene Form von Krebs, das sogenannte Weichteilsarkom, entwickelten.

Also schrieb und veröffentlichte er einen Fallbericht darüber, der zu weiteren Studien führte.

„Der Widerstand in der Forstwirtschaft, der Industrie und der Landwirtschaft war sehr groß“, sagte er.

Doch 20 Jahre später stufte die IARC diese Arten von Dioxinen als „krebserregend für den Menschen (Gruppe 1)“ ein, so Hardell.

Hardell sagte auch, dass seine Fallstudien von der US-Regierung verwendet wurden, um Vietnamkriegsveteranen, die Agent Orange ausgesetzt waren, eine Entschädigung zu gewähren.

RF-EMF-Richtlinien sind industriefreundlich und basieren nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen

Die International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ist eine private Nichtregierungsorganisation mit Sitz in München, die es geschafft hat, den Status der Zusammenarbeit“ mit der Weltgesundheitsorganisation zu erhalten, um die Richtlinien für HF-Strahlung weltweit zu harmonisieren“, so Hardell in einem Artikel aus dem Jahr 2021.

Laut Hardell ernennt die ICNIRP ihre eigenen Mitglieder und ist nicht transparent.

Die ICNIRP hat nur drei Artikel mit Richtlinien zur HF-EMF-Exposition veröffentlicht, sagte er.

„Nur thermische (erhitzende) Wirkungen von HF-Strahlung werden anerkannt, wodurch alle Studien, die schädliche Wirkungen bei niedrigeren nicht-thermischen Intensitäten zeigen, ausgeschlossen werden“, sagte Hardell.

Die ICNIRP-Richtlinien sind so festgelegt, dass sie sehr hohe Expositionswerte zulassen, damit die Einführung dieser Technologie nicht behindert wird, sagte er und fügte hinzu, dass sie von der Industrie bevorzugt werden, während sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden.

„Hardell fügte hinzu, dass die ICNIRP-Leitlinien von der Industrie in begutachteten Artikeln nie in Frage gestellt wurden, was als grüner Schein für die Akzeptanz durch die Industrie gewertet werden muss.

Im Jahr 2020 sagte der stellvertretende ICNIRP-Vorsitzende Eric van Rongen, Ph.D., dass 5G für den Menschen sicher sei, solange die ICNIRP-Grenzwerte nicht überschritten werden.

Van Rongen sagte auch, dass die ICNRIP-Richtlinien über die „Sicherheit von 5G“ „nach einer gründlichen Überprüfung aller relevanten wissenschaftlichen Literatur entwickelt wurden.“

Nilsson sagte jedoch, dass die ICNIRP-Richtlinien auf der Grundlage des Durchschnitts der HF-Werte über 6 Minuten entwickelt wurden, was die tatsächliche Gefahr verschleiert, da 5G-Türme pulsierende Signale aussenden können.

Frühere Forschungen hätten gezeigt, dass die pulsierende Strahlung ein zusätzliches Risiko darstelle, so Nilsson.

Sie sagte, dass laut den Autoren einer 1971 durchgeführten Überprüfung der bis dahin durchgeführten wissenschaftlichen EMF-Studien Forscher in der UdSSR, den USA und der Tschechoslowakei unabhängig voneinander zu dem Schluss kamen, dass gepulste Strahlung bei Tieren größere biologische Auswirkungen haben kann – einschließlich Schädigung der Organe und Tod – als dieselbe Frequenz, wenn sie nicht gepulst ist.

Nilsson sagte, es sei unwissenschaftlich von van Rongen zu behaupten, dass Studien die Sicherheit von 5G in Bezug auf die menschliche Gesundheit bewiesen hätten.

„Eric van Rongen wird sich nicht auf solche Studien berufen können, weil es sie einfach nicht gibt!“ sagte Nilsson.