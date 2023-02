Der Dritte Weltkrieg ist bereits da

Historiker werden im Nachhinein verwirrt feststellen, wie idiotisch die Führer dieser Zeit waren.

Die vergangene Woche wird den meisten Historikern – sofern sie das Glück haben, dieses Zeitalter der Selbstzerstörung zu überleben – als der Punkt ohne Wiederkehr im russisch-ukrainischen Krieg in Erinnerung bleiben.

Die Welt wurde mit zwei Reden des Präsidenten berieselt (oder eher gequält), eine vom sklerotischen US-Präsidenten Joe Biden, der nach Kiew reiste, um seine unendliche Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen, die andere vom mürrischen russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Beide Reden waren nicht besonders beruhigend. Biden versprach seinen ukrainischen Schutzbefohlenen zusätzliche 500 Millionen US-Dollar an Unterstützung durch den amerikanischen Steuerzahler für die belagerten Ukrainer.

Kurz nach seiner Rede deutete das Pentagon an, dass es den versprochenen (aber noch nicht gelieferten) Kampfpanzer M1A2 Abrams nicht länger in die wartenden Arme der verzweifelten ukrainischen Verteidiger schieben, sondern einfach die Kampfpanzer übergeben könnte, die sich bereits in den amerikanischen Lagern befinden (etwas, das das Pentagon abgelehnt hatte, als die Regierung Biden ursprünglich ankündigte, dass sie die gepriesenen Kampfpanzer tatsächlich schicken würde).

Putins Rede verstehen

Die andere Rede stammte von Putin, der am Dienstagabend satte zwei Stunden lang sprach, in denen er seine Entschlossenheit zum totalen Sieg über die Ukraine bekräftigte und erklärte, die Vereinigten Staaten würden von „Satanisten“ und „Pädophilen“ regiert.

Es überrascht nicht, dass die meisten westlichen Medien sich einfach weigerten, über die Rede zu berichten. Die wenigen, die es taten, spotteten unverhohlen. Die Rede ähnelte in ihrer Geschwätzigkeit sicherlich Castro und war mit quasi-religiösen Anschuldigungen gegen den Westen gespickt, die die meisten iranischen Mullahs zum Erröten bringen würden, aber Putins Worte hatten es in sich.

Er signalisierte nicht nur, dass sein Engagement in dem Konflikt so stark wie eh und je ist, sondern dass er ihn als Reaktion auf die seiner Ansicht nach von den USA betriebene Eskalation verschärfen würde.

In der Tat sprach Putin seine erste bedeutende Drohung gegenüber der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) aus: Er teilte seinen amerikanischen Rivalen mit, dass sie ihre offensiven Langstreckenwaffensysteme in der Ukraine abziehen sollten, andernfalls würden die russischen Streitkräfte beginnen, diese Systeme direkt anzugreifen.

Ein HIMARS-Raketenstart. Eine Kombination aus vernetzten Daten und hochpräzisen Raketen hat Russland gezwungen, seine Offensive zu halbieren und sich auf die Abwehr von Batterien zu verlegen. Bild: Asia Times file photo

Hier gibt es eine rote Linie, die die NATO und die Amerikaner zweimal überdenken sollten.

Denn diese Systeme werden von der Ukraine eingesetzt, um tief in Russland einzugreifen. Und obwohl die Ukraine sicherlich das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, bedeutet die Tatsache, dass sie dies mit Fähigkeiten tut, die sie nur dank der Amerikaner hat, dass die Vereinigten Staaten und die NATO jetzt – in den Augen Putins – direkte Kombattanten sind.

Das sagte er in seiner Rede, als er versprach, dass die Amerikaner die Verantwortung für diese Aktionen tragen werden, sollte Russland von solchen Systemen angegriffen werden.

Mehr noch: Sollten diese Waffensysteme von den Russen angegriffen werden, kann man davon ausgehen, dass Amerikaner sterben werden. Denn genau wie bei den russischen S-400-Stellungen in Syrien werden die amerikanischen Langstreckensysteme zweifelsohne zumindest teilweise von Amerikanern bedient oder gewartet.

Außerdem gibt es wahrscheinlich amerikanische Streitkräfte, die verdeckt in und um diese Langstreckenwaffensysteme operieren, sodass wir davon ausgehen können, dass die russischen Angriffe auf diese Systeme und ihre Umgebung mehrere amerikanische Opfer fordern werden.

Die wichtigste Erkenntnis aus diesen beiden Reden, die im Abstand von wenigen Stunden gehalten wurden, ist, dass es keine Hoffnung mehr auf ein Friedensabkommen gibt.

Auf dem Weg zum Atomkrieg

Putin machte die schockierende Ankündigung, dass Russland aus dem unter Obama geschlossenen New-START-Vertrag aussteigt, der die Anzahl der taktischen Atomwaffen, über die sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland verfügen können, begrenzt.

Natürlich verschaffte der New START-Vertrag der russischen Seite einige entscheidende Vorteile, als das Abkommen vom ehemaligen Präsidenten Barack Obama und dem ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew (mit Putins Segen) unterzeichnet wurde.

Dennoch hat Russland eine lange Geschichte der Unterstützung einer Reihe von Rüstungskontrollvereinbarungen mit den Amerikanern, die bis in die Zeit des Kalten Krieges zurückreichen.

Dass Putin Russland aus einem Abkommen aussteigen lässt, für das er sich vehement eingesetzt hat, sollte den politischen Entscheidungsträgern in Washington die Nackenhaare zu Berge stehen lassen. Doch alles, was diese Erklärungen bewirkt haben, ist, dass Washington seinen ukrainischen Stellvertreter noch eifriger und blinder unterstützt.

Putins Entscheidung, aus dem Vertrag auszusteigen, zeigt, wie weit er zu gehen bereit ist, um sicherzustellen, dass er diesen Krieg gewinnt. Ein Kompromiss ist daher in diesem Tempo nicht möglich. Das Einzige, was ein Friedensabkommen für Russland vertretbar machen würde, wäre eine entscheidende Niederlage seines Militärs.

Während die Russen zweifellos schwere Verluste erlitten haben, hat auch die Ukraine in letzter Zeit erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Im Gegensatz zu den Ukrainern können es sich die Russen leisten, immer wieder Hunderttausende ihrer Leute in den Fleischwolf zu schicken, bis sie die Ukrainer einfach aufgerieben haben; bis Russlands größere Streitkräfte die ukrainischen Streitkräfte im Feld ausbluten lassen – und dann über ihre Leichen herfallen. Dies scheint zumindest der allgemeine russische Plan zu sein.

Wenn nötig, wird Putin taktische Atomwaffen einsetzen, um sicherzustellen, dass seine Streitkräfte diese Herkulesaufgabe bewältigen können.

Kein Zurück mehr

Die Ukrainer haben ihre Absichten schon vor dem Ausbruch des Konflikts vor einem Jahr deutlich gemacht: Kiew will die vollständige Rückgabe der Krim und schließlich auch der Ostukraine.

Auch das ist eine rote Linie, deren Überschreitung Moskau wahrscheinlich dazu veranlassen wird, einen Atomkrieg zu riskieren. Russland darf seinen Marinestützpunkt in Sewastopol nicht verlieren. Wenn es das tut, hört es auf, eine Großmacht zu sein, da es von der lebenswichtigen Schwarzmeerregion isoliert ist.

Der Westen lebt in einer reinen Fantasiewelt, wenn seine so genannte Führung glaubt, dass Putin sich einfach zurücklehnen und der Entwicklung zusehen wird. Genau das war der Sinn von Putins langatmiger Rede. Der Krieg wird nicht enden. Es wird keine Verhandlungslösung geben (zumindest nicht in absehbarer Zeit oder eine, die die westliche Seite begünstigt).

Biden machte seinerseits deutlich, dass er nicht nur die Regierung von Präsident Wolodymyr Zelenski in Kiew weiterhin unterstützen wird. Bei seiner Abreise aus Kiew twitterte Biden außerdem, dass er dort „einen Teil seines Herzens“ zurückgelassen habe.

Wie schön.

Biden engagiert sich so sehr für die ukrainische Sache, dass er sich bisher geweigert hat, angemessen auf den großen Chemieunfall in East Palestine, Ohio, zu reagieren, der von vielen Kritikern Bidens als „Amerikas Tschernobyl“ bezeichnet wurde.

Biden hat stattdessen großzügig US-Steuergelder an ein fremdes Land, die Ukraine, verteilt, statt an seine amerikanischen Landsleute, die in diesem Katastrophengebiet leiden – und das wahrscheinlich im Vorfeld seiner Kampagne zur Wiederwahl des Präsidenten.

Wenn Ihnen das nicht zeigt, wie weit Biden bereit ist, für die Ukraine zu gehen, dann weiß ich auch nicht, was sonst.

Kein Frieden in unserer Zeit

Peking engagiert sich jetzt direkter an der Seite Moskaus, was bedeutet, dass Russland zu einem Zeitpunkt, an dem der Westen die Isolierung der Russen dringend braucht, mehr Handlungsspielraum hat.

Warum sollte Russland den Frieden suchen, wenn sich der Krieg zu seinen Gunsten entwickelt?

Statt einer Einigung steht ein weiterer Weltkrieg bevor, der durch die Arroganz und Ignoranz sowohl der westlichen als auch der russischen Führung ermöglicht wurde, die sich von Anfang an bis zum endgültigen Ende dieses Konflikts verkalkuliert haben.

Genau wie im Ersten Weltkrieg wird es natürlich auch hier keine Sieger geben.

Wenn sie jedoch ihre strategischen Karten richtig ausspielt, wird die Kommunistische Partei Chinas stark davon profitieren, dass sich ihre beiden größten strategischen Konkurrenten, Russland und Amerika, wegen eines sinnlosen Grenzstreits in Südeuropa gegenseitig auffressen (weshalb Peking Russland wahrscheinlich in seinem Kampf in der Ukraine unterstützt).

Historiker werden im Nachhinein mit Verwirrung feststellen, wie idiotisch die damaligen Führer waren. Sie werden feststellen, dass die beiden Reden des russischen und des amerikanischen Präsidenten am einjährigen Jahrestag des Beginns des russisch-ukrainischen Krieges der Moment war, in dem der Konflikt wirklich zu einem Weltkrieg wurde.

Mehr noch, sie werden sich fragen, wie ein Volk, das mit so viel gesegnet ist, so unverantwortlich sein konnte, all das für einen belanglosen Streit wegzuwerfen.

Machen wir uns nichts vor, es wird keinen Frieden in unserer Zeit geben. Die jüngsten Reden von Biden und Putin sowie die zunehmende Einmischung Chinas in den Ukraine-Konflikt bedeuten, dass Krieg unser Los ist – und dieser Krieg ist keiner, den der Westen leicht gewinnen kann.