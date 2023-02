Autopsien bestätigen die Gefahren von COVID-Impfungen bei Jugendlichen

Autopsien lügen nicht – anders als die CDC, die behauptete, die mRNA würde an der Injektionsstelle verbleiben und sowohl die mRNA als auch das Spike-Protein würden innerhalb von „ein paar Wochen“ verschwinden.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Als die COVID-Spritzen zum ersten Mal auf den Markt kamen, machten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention mehrere Behauptungen, die sich inzwischen als völlig falsch erwiesen haben, darunter die Behauptung, dass die mRNA an der Injektionsstelle verbleibt und dass sowohl die mRNA als auch das daraus resultierende Spike-Protein schnell aus dem Körper ausgeschieden werden

Die mRNA geht überall hin und kann für einen Monat oder länger intakt bleiben. Das Gleiche gilt für das Spike-Protein, das Ihre Zellen produzieren

Spike-Protein wurde in den Gehirnen von Menschen mit Enzephalitis (Gehirnentzündung) und in Gürtelrose-Läsionen gefunden, die durch eine Impfung verursacht wurden. Sowohl mRNA als auch Spike-Protein wurden in Lymphknoten mehr als 60 Tage nach der Impfung gefunden. Es wurde auch gezeigt, dass mRNA in voller Länge bis zu 28 Tage nach der Injektion im Blut zirkuliert und in der Muttermilch nachgewiesen wurde

Die Forschung zeigt, dass der Hauptunterschied zwischen denjenigen, die Symptome einer Myokarditis entwickelten, und denjenigen, bei denen dies nicht der Fall war, darin bestand, dass die symptomatischen Patienten deutlich erhöhte Konzentrationen des durch Antikörper ungebundenen Spike-Proteins in voller Länge in ihrem Plasma aufwiesen. Diejenigen, die symptomlos blieben, hatten kein freies Spike-Protein in ihrem Blut. Dies deutet darauf hin, dass frei schwimmendes Spike-Protein ein Problem darstellt

Die Autopsien von zwei Teenagern, die drei und vier Tage nach ihrer zweiten Pfizer-Dosis tot in ihren Betten gefunden wurden, ergaben, dass eine durch die Impfung verursachte Herzschädigung die Ursache war. Die in diesen Fällen beschriebene Myokarditis wies nicht die typische Histopathologie einer Myokarditis auf. Stattdessen ähneln beide Fälle einer Katecholamin-induzierten Schädigung, ähnlich dem Zytokinsturm bei einer schweren SARS-CoV-2-Infektion

Als die COVID-Spritzen zum ersten Mal auf den Markt kamen, machten die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention mehrere Behauptungen über sie, die sich inzwischen als völlig falsch erwiesen haben.

Sie behaupteten, die mRNA in der Spritze würde in den Zellen verbleiben und nur die Zellen um die Injektionsstelle herum beeinflussen. Sie behaupteten auch, dass die mRNA und das daraus resultierende Spike-Protein nicht lange im Körper verbleiben würden. Die mRNA, so hieß es, würde innerhalb von „ein paar Tagen“ verschwinden, und das von den Zellen produzierte Spike-Protein würde innerhalb von „ein paar Wochen“ ausgeschieden werden.

Wie sich herausstellte, ist praktisch jede Zelle in Ihrem Körper der mRNA ausgesetzt und kann für einen Monat oder länger intakt bleiben. Das Gleiche gilt für das Spike-Protein, das Ihre Zellen produzieren. Spike-Protein wurde in den Gehirnen von Menschen mit Enzephalitis (Gehirnentzündung) gefunden und in durch Impfung hervorgerufenen Gürtelrose-Läsionen. Es kann sich in verschiedenen Organen bioakkumulieren, einschließlich der Fortpflanzungsorgane.

Sowohl mRNA als auch Spike-Protein wurden in Lymphknoten mehr als 60 Tage nach der Impfung gefunden. Es wurde auch gezeigt, dass die mRNA in voller Länge im Blut von Menschen zirkuliert für bis zu 28 Tage nach der Injektion und sie wurde in der Muttermilch nachgewiesen.

Anfang August 2022 löschte die CDC diese Aussagen plötzlich von ihrer Website – wahrscheinlich weil sie merkte, dass ihre Lügen sie einholten. Die Aufräumarbeiten wurden jedoch bemerkt. Disclose TV deckte die Löschung auf seinem Twitter-Account auf mit einem archivierten Link, der die Original-Webseite der CDC zeigt.

Freies Spike-Protein steht im Zusammenhang mit Impfungsinduzierter Myokarditis

Von Anfang an haben Ärzte und Wissenschaftler davor gewarnt, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein der giftigste Teil des Virus ist und dass es zu einer Katastrophe führen könnte, wenn man seine Zellen dazu bringt, es auf unbestimmte Zeit zu produzieren. Ihre Warnungen wurden „entlarvt“ und zensiert, aber immer mehr Beweise belegen, dass ihre Befürchtungen berechtigt waren – und dass sie hätten verbreitet werden müssen, um den Verlust von Menschenleben zu verhindern.

Inzwischen gibt es Fallberichte, Studien und Autopsiebefunde, die zeigen, dass Menschen, die an Post-Jab-Myokarditis leiden, mRNA-induzierte Spike-Proteine in ihren Herzen und im Blut haben.

Interessanterweise wurde in einer Studie vom Januar 2023 die im Januar 2023 in der Fachzeitschrift Circulation veröffentlicht wurde, „umfangreiche Antikörperprofile und T-Zell-Reaktionen“ sowohl bei denjenigen, die eine Post-Impfungs-Myokarditis entwickelten, als auch bei den asymptomatischen Kontrollpersonen, die eine Impfung erhielten.

Der Hauptunterschied zwischen denjenigen, die Symptome einer Myokarditis entwickelten, und denjenigen, bei denen dies nicht der Fall war, bestand darin, dass die symptomatischen Patienten „deutlich erhöhte Werte des von Antikörpern ungebundenen Spike-Proteins in voller Länge“ in ihrem Plasma aufwiesen. Diejenigen, die symptomlos blieben, hatten kein freies Spike-Protein in ihrem Blut. Dies deutet darauf hin, dass frei schwimmendes Spike-Protein ein äußerst ernstes Problem darstellt. Die Schlussfolgerung der Autoren lautet:

„Das Immunprofil geimpfter Jugendlicher und junger Erwachsener zeigte, dass sich die durch den mRNA-Impfstoff ausgelösten Immunantworten nicht zwischen Personen, die eine Myokarditis entwickelten, und Personen, die dies nicht taten, unterschieden. Allerdings wurde im Blut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nach der mRNA-Impfung eine Myokarditis entwickelten, freies Spike-Antigen nachgewiesen, was einen besseren Einblick in die mögliche Ursache der Myokarditis ermöglicht.“

Autopsieberichte bestätigen Impfungsbedingte Myokarditis

mRNA, die die Herzzellen auf die Produktion von Spike-Protein programmiert, ist ebenfalls eine äußerst schlechte Nachricht. Ein Fallbericht der im September 2022 veröffentlicht wurde, wird der Fall eines 55-jährigen Mannes beschrieben, der vier Monate nach einer Dosis von Pfizer an einem akuten Myokardinfarkt und einer lymphozytären Myokarditis starb. Als erste Dosis hatte er die Spritze von AstraZeneca erhalten. Nach Angaben des Autors:

„Das SARS-CoV-2 Spike-Protein, nicht aber das Nukleokapsid-Protein, wurde sporadisch in Gefäßwänden durch immunhistochemische Untersuchungen nachgewiesen … Diese Befunde deuten darauf hin, dass Myokarditis sowie thromboembolische Ereignisse nach Injektion von Spike-induzierenden genbasierten Impfstoffen kausal mit einer schädigenden immunologischen Reaktion auf den kodierten Erreger verbunden sind. Da die Immunantwort auf eine erste genbasierte Impfung im Vergleich zur Immunantwort auf die zweite Impfung sehr gering ist, sind die gefundenen unerwünschten Ereignisse eher der zweiten mRNA-basierten Impfung als der ersten vektorbasierten Impfung zuzuschreiben.“

Ein koreanischer Bericht der im Juli 2021 veröffentlicht wurde, beschreibt den Fall eines 22-jährigen gesunden männlichen Rekruten, der fünf Tage nach seiner ersten Pfizer-Dosis Brustschmerzen entwickelte und nur sieben Stunden später starb. Als primäre Todesursache wurde eine „Myokarditis, die in kausalem Zusammenhang mit dem Impfstoff BNT162b2 steht“ festgestellt. Die wichtigsten Ergebnisse der Autopsie waren:

Myokarditis mit vorwiegendem Befall der Vorhofwand, wobei Neutrophile und Histiozyten überwiegen

Nicht entzündliche einzellige Nekrose

Diffuse Kontraktionsbandnekrose (CBN) im gesamten Myokard, vorwiegend im linken Ventrikel. CBN ist eine Form des unkontrollierten Zelltods, der während der Reperfusion (Reoxygenierung) auftreten kann. Grundsätzlich wird das Gewebe geschädigt, wenn das Blut nach einer Phase der Ischämie oder des Sauerstoffmangels in das Gewebe zurückkehrt

Vergrößerung des Herzens

Die Myokarditis unterschied sich histologisch von viraler oder immunvermittelter Myokarditis, da die entzündlichen Infiltrate überwiegend aus Neutrophilen und Histiozyten und nicht aus Lymphozyten bestanden.

Neutrophile sind eine Art von weißen Blutkörperchen, die die erste Verteidigungslinie des Immunsystems darstellen. Histozyten sind Immunzellen, die normalerweise in vielen Bereichen des Körpers zu finden sind. Wenn sie jedoch in Gewebe eindringen, wo sie nicht hingehören, wie z. B. in das Herz, schädigen sie dieses Gewebe, was hier offenbar geschehen ist.

In einer Veröffentlichung vom November 2022, in der die Autopsieergebnisse von fünf Personen beschrieben wurden, die innerhalb von sieben Tagen nach ihrer COVID-Impfung „plötzlich“ starben, wurde festgestellt, dass die meisten Todesfälle durch akutes arrhythmogenes Herzversagen verursacht wurden. „Somit kann Myokarditis eine potenziell tödliche Komplikation nach einer mRNA-basierten Anti-SARS-CoV-2-Impfung sein“, so die Autoren.

Durch COVID-Impfungen getötete Teenager

Ein Bericht über die Autopsien von zwei Teenagern, die drei und vier Tage nach ihrer zweiten Pfizer-Dosis tot in ihren Betten aufgefunden wurden, kam ebenfalls zu dem Schluss, dass eine durch die Impfung verursachte Herzschädigung die Ursache war.

Bei den Autopsien sollte in erster Linie festgestellt werden, ob die in diesen Fällen beschriebene Myokarditis die typische Histopathologie einer Myokarditis aufwies. Das war nicht der Fall. Stattdessen ähnelten beide Fälle eher einer Katecholamin-induzierten Schädigung. Wie von den Autoren beschrieben:

„Die Myokardschädigung, die in diesen postvakzinen Herzen zu sehen ist, unterscheidet sich von der typischen Myokarditis und ähnelt am ehesten einer Katecholamin-vermittelten (toxischen) Stress-Kardiomyopathie … Die mikroskopischen Befunde entsprechen nicht den Veränderungen, die bei einer typischen Myokarditis zu beobachten sind. Dies deutet auf eine Rolle für einen Zytokinsturm hin, der bei einer übermäßigen Entzündungsreaktion auftreten kann, da es auch eine Rückkopplungsschleife zwischen Katecholaminen und Zytokinen gibt.“

Wie im Fall des koreanischen Militärangehörigen wiesen beide Jungen Anzeichen von CBN auf. Dabei handelt es sich, wie bereits erläutert, um einen Zelltod, der typischerweise während der Reperfusion auftritt, wenn der Blutfluss vorübergehend unterbrochen wird und dann wieder einsetzt. Der eigentliche Schaden entsteht, wenn das Blut wieder in das Gewebe eindringt. Wie in diesem Bericht beschrieben:

„Beide Jungen im Teenageralter hatten ein ähnliches klinisches Bild ohne offensichtliche kardiale Symptome. Ihre Histopathologie wies keine typische Myokarditis auf. In diesen Fällen sieht man lymphozytäre (oder riesenzellige) Infiltrate mit angrenzender Myozytennekrose; Veränderungen wie hypereosinophile Myozyten und Kontraktionsbänder sind nicht vorhanden. In diesen beiden Fällen nach der Impfung gibt es Bereiche mit Kontraktionsbändern und hypereosinophilen Myozyten, die sich von der Entzündung unterscheiden. Dieses Verletzungsmuster ähnelt vielmehr dem, was im Myokard von Patienten zu sehen ist, bei denen klinisch eine Takotsubo-, toxische oder Stress-Kardiomyopathie diagnostiziert wird. Dabei handelt es sich um eine vorübergehende Myokardschädigung, die sich bei Patienten mit extremen physischen, chemischen oder manchmal auch emotionalen Stressfaktoren entwickeln kann. Bei der Stresskardiomyopathie handelt es sich um einen Katecholamin-vermittelten ischämischen Prozess, der bei hohem Katecholaminspiegel und ohne koronare Herzkrankheit oder Spasmen auftritt. Sie wird auch als „neurogene Myokardverletzung“ und „Syndrom des gebrochenen Herzens“ bezeichnet. Der Anstieg des Katecholaminspiegels kann verschiedene Auslöser haben (Kampf-Flucht-Reaktion, Nebennierenpathologie usw.). Zu den vorgeschlagenen Mechanismen für die Katecholamin-vermittelte Betäubung bei Stress-Kardiomyopathie gehören epikardialer Spasmus, mikrovaskuläre Dysfunktion, hyperdynamische Kontraktilität mit Obstruktion des mittleren Ventrikels oder der Ausflusstrakte sowie direkte Wirkungen von Katecholaminen auf Kardiomyozyten. Die Katecholamin-vermittelte Myokardbetäubung kann auf eine direkte Myozytenschädigung zurückzuführen sein, da erhöhte Katecholamine die Lebensfähigkeit der Myozyten durch zyklische Adenosinmonophosphat-vermittelte Kalziumüberladung verringern. Katecholamine sind auch eine potenzielle Quelle für sauerstoffbedingte freie Radikale, die Natrium- und Kalziumtransporter beeinträchtigen können, was möglicherweise zu einer Dysfunktion der Myozyten durch erhöhten transsarcolemmalen Kalziumeinstrom und zelluläre Kalziumüberlastung führt … Wir vermuten, dass die akuten kardialen Veränderungen, die bei diesen beiden Jungen beobachtet wurden, das Ergebnis von Epinephrin-vermittelten Effekten auf Kardiomyozyten sind … Diese Reaktion nach der Impfung könnte eine übermäßige Immunreaktion darstellen, wobei die Myokardschädigung durch ähnliche Immunmechanismen vermittelt wird, wie sie bei SARS-CoV-2 und Zytokinstürmen des Multisystem-Inflammationssyndroms beschrieben wurden … Diese beiden klinischen Verläufe unterstützen die Ätiologie der akuten Myokardverletzung als primären Faktor und nicht als sekundäres agonales oder postresuszitatives Artefakt … Ein Zytokinsturm wurde mit einer übermäßigen und unkontrollierten Entzündungsreaktion beschrieben, und es gibt eine Rückkopplungsschleife zwischen Katecholaminen und Zytokinen. Zu den klinischen Komplikationen können kardiale Beeinträchtigungen, Atemnot und Hyperkoagulation gehören. Die Myokardschädigung, die bei diesen postvakzinen Herzen zu beobachten ist, hat ein ähnliches histologisches Erscheinungsbild wie die Katecholamin-vermittelte Stress-Kardiomyopathie und die schwere SARS-CoV-2-Infektion, einschließlich Myokarditis, die mit einem Zytokinfreisetzungssyndrom einhergeht. Die Erkenntnis, dass sich diese Fälle von der typischen Myokarditis unterscheiden und dass der Zytokinsturm eine bekannte Rückkopplungsschleife mit Katecholaminen hat, kann bei der Früherkennung, Diagnose und Therapie helfen.“

Myokarditis – neue Haupttodesursache bei COVID-Geimpften

Haben unsere Bundesgesundheitsbehörden die Herzen zehntausender junger Amerikaner zerstört, indem sie diese Impfungen forciert und vorgeschrieben haben? Die überwiegende Zahl der Beweise deutet darauf hin, dass dies sehr wahrscheinlich ist. Eine aktuelle Studie von Steve Kirsch deutet darauf hin, dass Herzmuskelentzündung und plötzlicher Herztod heute zwei der häufigsten Todesursachen in den USA sind, allerdings nur bei denjenigen, die die COVID-Impfung erhalten haben.

Anfang Oktober 2022 veröffentlichte der Generalarzt von Florida, Dr. Joseph Ladapo, aktualisierte Leitlinien zur COVID-Impfung und empfahl Männern im Alter zwischen 18 und 39 Jahren, sich nicht mehr impfen zu lassen, da die Daten einen Anstieg der herzbedingten Todesfälle innerhalb von 28 Tagen nach der Injektion um 84 % zeigen. Männer über 60 Jahre haben ein um 10 % erhöhtes Risiko, innerhalb von 28 Tagen an Herzversagen zu sterben.

Die Masseninjektionskampagne hat die Lebenserwartung in den USA bereits um mehr als drei Jahre verkürzt, und ich sage voraus, dass sie in Zukunft noch weiter sinken wird, da die mit der Impfung verbundenen Herzprobleme weiterhin ihren Tribut fordern.

Wie Edward Dowd in seinem Buch „Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“ (Ursache unbekannt: Die Epidemie der plötzlichen Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022) berichtet, begannen die Sterberaten in der Gruppe der 26- bis 41-Jährigen kurz nach der Einführung der COVID-Impfung in die Höhe zu schnellen. Allein zwischen Februar 2021 und März 2022 erlebten Millennials das Äquivalent eines Vietnamkriegs mit mehr als 60.000 überzähligen Todesfällen. Dieser plötzliche Anstieg der Sterblichkeit in dieser Altersgruppe lässt sich nur durch Masseninjektionen erklären.

„Wenn junge Menschen auf diese Weise massenhaft getötet werden, sinkt die Lebenserwartung insgesamt massiv, und wenn die systemischen Schäden, die durch diese Spritzen verursacht werden, über Jahre hinweg anhalten, könnten wir mit einer ziemlich deutlichen Entvölkerung konfrontiert werden.“

Auch die Zahl der plötzlichen Todesfälle bei Hochleistungssportlern ist um fast 1 700 % in die Höhe geschnellt und die COVID-Jab-Mandate sind der einzige neue Faktor, der ins Spiel kommt. Etwa 1 148 Profi- und Amateursportler erlitten in den Jahren 2021 und 2022 ein tödliches kardiales Ereignis, was einer durchschnittlichen jährlichen Todesrate von 574 in diesen Jahren entspricht. In der Zwischenzeit lag der historische Jahresdurchschnitt zwischen 28 und 29.

Wenn junge Menschen auf diese Weise massenhaft getötet werden, sinkt die Lebenserwartung insgesamt ziemlich massiv, und wenn die durch diese Schüsse verursachten systemischen Schäden über Jahre hinweg anhalten, könnten wir vor einer ziemlich deutlichen Entvölkerung stehen.

Ressourcen für die durch den COVID-Impfungs-Geschädigten

Wenn Sie eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und eine Verletzung erlitten haben, sollten Sie auf keinen Fall eine weitere COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Spritze oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden.

Das Gleiche gilt für alle, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und das Glück hatten, keine lähmenden Nebenwirkungen zu erleiden. Ihre Gesundheit kann dennoch langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht noch einmal impfen.

Was die Behandlung angeht, gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten, und die meisten Ärzte wissen nicht, was sie tun sollen – zum Teil deshalb, weil sie sich nie auf eine frühzeitige Behandlung von COVID eingelassen haben und daher nicht wissen, wie sich verschiedene Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel auf das Spike-Protein auswirken.

Bisher sieht es so aus, als ob viele der Behandlungen, die gegen eine schwere COVID-19-Infektion wirksam waren, auch dazu beitragen, die negativen Auswirkungen der Impfung zu vermindern. Das macht Sinn, denn der giftige und schädlichste Teil des Virus ist das Spike-Protein, und das produziert der ganze Körper, wenn man die Impfung bekommen hat.

Daher ist die Beseitigung des Spike-Proteins, das Ihr Körper ständig produziert, eine der Hauptaufgaben, um Verletzungen nach dem Spritzen zu verhindern und/oder zu behandeln. Die beiden bevorzugten Mittel hierfür sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Diese beiden Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern so dessen Abbau.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für die Zeit nach der Impfung namens I-RECOVER entwickelt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, ist es am besten, die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunterzuladen (Hyperlink zur richtigen Seite siehe oben).

Der Weltgesundheitsrat hat auch Listen von Mitteln veröffentlicht, die zur Hemmung, Neutralisierung und Beseitigung von Spike-Protein beitragen können. Zu den natürlichen Substanzen, die die Bindung von Spike-Protein an Ihre Zellen verhindern, gehören Prunella vulgaris, Kiefernnadeltee, Emodin, Neem und Löwenzahnextrakt.

Zu den Spike-Protein-Neutralisatoren, die verhindern, dass das Spike-Protein die Zellen schädigt, gehören N-Acetylcystein (NAC), Glutathion, Fencheltee, Sternanis-Tee, Kiefernnadel-Tee, Johanniskraut, Beinwell-Tee und Vitamin C. Eine Übersichtsarbeit vom März 2022 wird vorgeschlagen, die neurotoxischen Auswirkungen des Spike-Proteins mit Luteolin und Quercetin zu bekämpfen.

Eine zeitlich begrenzte Ernährung (TRE) und/oder eine Saunatherapie können ebenfalls dazu beitragen, toxische Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregen. Mehrere zusätzliche Entgiftungsmethoden finden Sie in „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„.

Andere hilfreiche Behandlungen und Heilmittel

Andere Behandlungen und Heilmittel, die bei COVID-Impf-Verletzungen hilfreich sein können, sind unter anderem:

Hyperbare Sauerstofftherapie, insbesondere bei Schlaganfall, Herzinfarkt, Autoimmunkrankheiten und/oder neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Hyperbare Therapie – eine viel zu wenig genutzte Behandlungsmethode„.

Reduzieren Sie Ihre Omega-6-Aufnahme. Linolsäure wird von weit über 95 % der Bevölkerung in Mengen konsumiert, die zehnmal höher als der Idealwert sind, und trägt zu massivem oxidativem Stress bei, der die Immunantwort beeinträchtigt. Saatöle und verarbeitete Lebensmittel müssen sorgfältig vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie in meinem früheren Beitrag.

Methylenblau in pharmazeutischer Qualität, das die mitochondriale Atmung verbessert und bei der Reparatur der Mitochondrien hilft. Es ist eigentlich das Ausgangsmolekül für Hydroxychloroquin. Eine Dosis von 15 bis 80 Milligramm pro Tag könnte viel dazu beitragen, einen Teil der Müdigkeit zu beseitigen, unter der viele Menschen nach einem Schlaganfall leiden. Auch bei akuten Schlaganfällen kann es hilfreich sein. Die wichtigste Kontraindikation ist ein G6PD-Mangel (eine genetische Erbkrankheit); in diesem Fall sollten Sie Methylenblau überhaupt nicht verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „Die überraschenden gesundheitlichen Vorteile von Methylenblau„.

Nahes Infrarotlicht, da es die Produktion von Melatonin in Ihren Mitochondrien anregt

wo Sie es am meisten brauchen. Indem es reaktive Sauerstoffspezies auffängt, trägt es ebenfalls zur Verbesserung der mitochondrialen Funktion und Reparatur bei. Natürliches Sonnenlicht besteht zu 54,3 % aus Infrarotstrahlung Diese Behandlung ist also kostenlos. Weitere Informationen finden Sie unter „Was Sie über Melatonin wissen müssen„.

Lumbrokinase und Serrapeptidase sind beides fibrinolytische Enzyme, die eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Operation auf nüchternen Magen eingenommen werden, um das Risiko von Blutgerinnseln zu verringern.

