Weltweit werden die Stimmen für einen Austritt aus der WHO lauter

Kritiker warnen! Stärkung der WHO ist ein Einfallstor für Global Governance!

Weltweit formt sich eine immer größer Gruppe, die gegen ein „Pandemievertrag“ sind, so wie es die von der Pharmaindustrie und einer von den größten Privatpersonen wie Bill Gates im Augenblick vorbereitet wird.

Von der Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften bis zu einem neuen Pandemieabkommen versucht die Weltgesundheitsorganisation, ihr Mandat zu stärken.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bemüht sich seit Anfang 2022 um eine Stärkung ihres Mandats und behauptet, dies sei notwendig, um sich angemessen auf globale Gesundheitsnotfälle vorbereiten und darauf reagieren zu können.

Dieser Vorstoß hat einige Kritiker wie den Forscher James Roguski dazu veranlasst, die Mitgliedsstaaten zum Austritt aus der WHO aufzufordern.

Seine Besorgnis rührt von den Misserfolgen der COVID-19-Pandemie her, bei der verschiedene Länder ihrer Bevölkerung beispiellose, unwissenschaftliche und harte Einschränkungen auferlegt haben – von gesellschaftlichen Abriegelungen bis zu Schulschließungen, sozialer Distanzierung, Tests, Maskierung und schließlich Impfpässen.

Die undurchsichtigen, von nicht gewählten Bürokraten geführten Hintertürchen-Diskussionen der WHO sind schwer zu verfolgen, aber Roguski hat sein Lebenswerk der Verfolgung der Initiativen gewidmet, die die WHO ihren 95 Mitgliedsstaaten vorschlägt.

James Roguski über die Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO: „Das sind keine Gesundheitsvorschriften… Es sind Überwachungsvorschriften… Sie streichen buchstäblich Würde, Menschenrechte und Grundfreiheiten.“

Tedros Ghebyriasis, Generaldirektor der WHO, hat sich unablässig bemüht, Änderungen an den bereits bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) voranzutreiben und einen „Null-Entwurf“ für ein neues Pandemieabkommen zu erstellen.

Tedros: „Nächste Woche werden die Länder Verhandlungen über einen ‚Null-Entwurf‘ des neuen Pandemieabkommens aufnehmen.“ Sobald man sich darauf geeinigt hat, wird dieses „Abkommen“ die Souveränität aller Nationen untergraben und sie den Globalisten in der WHO übergeben.

An verschiedenen Stellen versucht die WHO, sich im Wesentlichen als alleinige Autorität für die Leitung und Koordinierung der Pandemiebehörde auf globaler Ebene zu behaupten, rezitiert Roguski, während er direkt aus einem WHO-Dokument vorliest.

Warum der Pandemievertrag der WHO mit allen Mitteln gestoppt werden muss Necessary! Während die Medien und die Regierung schweigen, ruft James Roguski, Mitglied des WCH-Ausschusses für Recht und Aktivismus, die Menschen in der Welt dazu auf, „aufzustehen“ und „Nein“ zu sagen zu den Machtversuchen der WHO grab!!

Wie das Treffen der globalen Gesundheitseliten in Berlin, Deutschland, auf dem Weltgesundheitsgipfel im Oktober gezeigt hat, drehte sich ein Großteil der Diskussion um die künftige Politik und darum, dass Gesundheit eine politische Entscheidung ist.

Es gab keinen runden Tisch oder eine Diskussion über die Anerkennung der globalen Versäumnisse im Gesundheitsbereich, die zum Anstieg der weltweiten Übersterblichkeit beitragen, oder darüber, wie Maskierung und soziale Distanzierung die Entwicklung von Kindern behindert haben.

Bei seiner „Begrüßung auf hoher Ebene“ teilt der nicht gewählte Oberbefehlshaber Tedros mit, dass die Gesamtmortalität die COVID-Todesfälle um mehr als das Doppelte übersteigt

Tedros selbst lehnte es ab, zu bestätigen, dass er erneut willkürliche Abriegelungen empfehlen würde.

Der Präsident des Weltgesundheitsgipfels, Axel Pries, wollte keine Kritik hören und ließ Rebel News vom Konferenzgelände verbannen, weil sie lediglich skeptische Fragen gestellt hatten.

Der Mangel an Rechenschaftspflicht in Verbindung mit dem Elitismus zwischenstaatlicher Gremien und privater Akteure hat die Bürger dazu veranlasst, sich über die Diskussionen und Entscheidungen zu informieren, die ihre Familien für die nächsten Generationen betreffen werden. Und sie sind zynischer denn je.