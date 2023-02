Kriegsverbrecher Tony Blair startet neuen Vorstoß und will unbedingt und so schnell wie möglich einen biometrischen digitalen Ausweis für alle Bürger

Tony Blair setzt sich schon seit Jahrzehnten für Bürgerausweise ein.

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair wirbt erneut für einen umstrittenen Plan, der vorsieht, dass jeder britische Bürger eine digitale ID erhält. Dies würde den Einsatz neuer biometrischer Technologien beinhalten, um den Pass, den Führerschein, die Steuerunterlagen, die Qualifikationen und das Recht auf Arbeit einer Person zu speichern.

Sir Tony hatte bereits während seiner Zeit als Premierminister versucht, ID-Karten einzuführen.

Tony Blair und der frühere konservative Abgeordnete William Hague haben erklärt, dass eine umfassende Umgestaltung der Regierung im Hinblick auf die Technologie notwendig sei, um mit der sich ständig verändernden Welt Schritt halten zu können.

Sir Jake Berry bezeichnete ihre Forderungen jedoch als „gruseligen Plan des Staates, dich von der Wiege bis zur Bahre zu verfolgen“.

Blair und Hague enthüllten ihren Plan in einem Artikel für die Times, in dem sie sagten: „Die Politik muss sich radikal verändern, weil sich die Welt radikal verändert.

„Wir leben in einer technologischen Revolution des 21. Jahrhunderts, die in ihren Auswirkungen so gewaltig ist wie die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts.

Das Duo behauptet, dass die derzeitigen Politiker „Gefahr laufen, einen Kampf des 20. Jahrhunderts am Rande der Steuer- und Ausgabenpolitik zu führen, während es doch darum geht, wie wir diese neue Revolution nutzen können, um den Staat und die öffentlichen Dienstleistungen neu zu gestalten“.

Das Duo fordert einen digitalen Ausweis für jeden Bürger. Außerdem fordern sie „eine nationale Gesundheitsinfrastruktur, die Daten nutzt, um die Versorgung zu verbessern und die Kosten niedrig zu halten, sowie souveräne KI-Systeme, die von Supercomputern unterstützt werden.“

In einem Interview mit BBC Radio 4 hob Blair hervor, wie Länder „so klein wie Estland und so groß wie Indien“ auf digitale Ausweise umsteigen.

Wenn man sich die biometrische Technologie anschaut, mit der man heute digitale Ausweise erstellen kann, kann sie viele dieser Probleme überwinden“, sagte Blair.

Big Brother Watch verurteilte Blair für sein Drängen auf ein digitales Identitätssystem.

Big Brother Watch Direktor Silkie Carlo sagte: „Sir Tony und Lord Hague haben absolut recht, wenn sie sagen, dass Großbritannien eine Führungsrolle in der technologischen Innovation übernehmen muss, aber das bedeutet, dass die Rechte und die Privatsphäre der Menschen geschützt werden müssen und nicht, dass gescheiterte Vorschläge für ein aufdringliches digitales Identitätssystem und einen Datenbankstaat wiederbelebt werden.“

Carlo fügte hinzu: „Ein ausuferndes digitales Identitätssystem, wie es von Sir Tony und Lord Hague beschrieben wurde, ist absolut rückschrittlich und wäre einer der größten Angriffe auf die Privatsphäre, die es je in Großbritannien gegeben hat. Die Öffentlichkeit hat sich stets gegen obligatorische Ausweissysteme ausgesprochen, und nichts deutet darauf hin, dass die Öffentlichkeit ein solches digitales Ausweissystem jetzt will oder unterstützt.“

Blair forderte kürzlich globale Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO) und das Weltwirtschaftsforum (WEF) auf, die nationalen Regierungen zur Einführung einer „digitalen Infrastruktur“ zu drängen, die überwacht, wer geimpft wurde und wer nicht.