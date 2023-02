Oberst: Der Krieg in der Ukraine ist eine „Katastrophe“ für die NATO: „Sie wird auseinanderfallen“.

Wenn die Ukraine der NATO beitritt, könnte Russland direkt angegriffen werden. Russland werde das nicht zulassen, sagte Oberst a.D. Douglas Macgregor auf GB News. Die Russen hätten keine andere Wahl, als bis zum Ende zu kämpfen, fügte er hinzu.

Macgregor glaubt, dass es nur wenige Europäer gibt, die in diesem Krieg kämpfen wollen oder die auf die Einführung der Wehrpflicht warten.

'It will crumble…'



Retired army colonel Douglas Macgregor tells Neil Oliver that Russia's war with Ukraine 'is a catastrophe for Nato.'



