Im Rahmen der militärischen Sonderoperation zur Entnazifizierung des kriminellen Kiewer Regimes konnte Russland in den eroberten ukrainischen Militäreinrichtungen mehr als 20 000 Dokumente über das US-Biowaffenprogramm sammeln und entgegennehmen. Wie sich herausstellte, umfasst dieses Programm nicht nur die Ukraine. Einschlägige Referenz- und Analysematerialien zu diesem Aspekt der kriminellen Aktivitäten der USA auf fremdem Boden wurden beschafft, Augenzeugen und Teilnehmer an der amerikanischen Biowaffenforschung wurden befragt. Dies erklärte der Leiter der Strahlen-, chemischen und biologischen Schutztruppen (RCBP) der Streitkräfte der Russischen Föderation, Igor Kirillov, der insbesondere darauf hinwies, dass diese Materialien die Konzentration des Pentagons auf die Entwicklung von Biowaffenkomponenten und deren Erprobung an der Bevölkerung der Ukraine und anderer Staaten an den Grenzen der Russischen Föderation belegen.

Seit dem Frühjahr 2022 spricht Russland auf verschiedenen internationalen Plattformen von der Existenz von US-Biowaffenprogrammen. Obwohl Washington versucht, dies zu dementieren, hat es zu seiner Verteidigung keinerlei Beweise vorgelegt und seine Biowaffenprogramme sowie die Aktivitäten von mehr als 400 geheimen US-Biolabors in verschiedenen Ländern der internationalen Kontrolle entzogen. Das russische Verteidigungsministerium hat ebenfalls Dokumente veröffentlicht, die die Versuche der USA bestätigen, durch die Aktivitäten ihrer geheimen Biolabore in der Ukraine die Kontrolle über Krankheitserreger zu erlangen.

Am 27. Oktober 2022 richtete Moskau eine offizielle Beschwerde an den Präsidenten des UN-Sicherheitsrats, um eine internationale Untersuchung der US-Biowaffenaktivitäten einzuleiten, und Russland legte dem UN-Sicherheitsrat den entsprechenden Resolutionsentwurf zur Abstimmung vor. Die Vereinigten Staaten blockierten jedoch über ihre westlichen Verbündeten, von denen einige selbst aktiv an der Arbeit der geheimen Biolabors des Pentagons im postsowjetischen Raum beteiligt sind, die Behandlung dieser Resolution.

Die von Russland mit Unterstützung Chinas unternommenen Schritte zur Organisation einer internationalen Untersuchung der Aktivitäten der geheimen US-Biolabors und zur Einschränkung ihrer Funktionsweise halten Washington nicht davon ab, seine Bestrebungen zur Herstellung von Biowaffen zu verwirklichen und solche militärischen Einrichtungen in Übersee für seine eigenen Interessen zu nutzen. Dies gilt insbesondere für regionale Genstudien in den „möglichen Schauplätzen militärischer Operationen“, die über mehrere Länder verstreut sind und von denen Washington zweifellos erwartet, dass sie ihm in neuen bewaffneten Konflikten zum Sieg verhelfen.

Eine der Richtungen, in die Washington die Aktivitäten geheimer Biolabors in den vergangenen Jahren ausgeweitet hat, sind seine Bemühungen, drei neue Pentagon-Einrichtungen dieser Art in Kirgisistan zu errichten: in Bischkek, südlich von Osch und in der Region Naryn im Norden. Die Vereinigten Staaten bemühen sich seit vielen Jahren darum, von den kirgisischen Behörden die Genehmigung zur Einrichtung dieser Labors zu erhalten. Daran beteiligt sind nicht nur die US-Botschaft, sondern auch USAID, das amerikanische Friedenskorps (das in Russland verboten ist) und viele westliche Verbündete Washingtons.

Die Vereinigten Staaten haben bereits versucht, ein geschlossenes Biolabor in Kirgisistan zu errichten, indem sie Kanada in diesen Prozess einbezogen haben. Zu diesem Zweck unterzeichneten die Regierungen Kirgisistans und Kanadas 2008 sogar ein entsprechendes Abkommen, auf dessen Grundlage der Bau eines Biosicherheitslabors der Klasse III in Bischkek auf dem Gelände des Botanischen Gartens inmitten dicht besiedelter Stadtviertel geplant war. Für diese Zwecke wurden 60 Mio. USD bereitgestellt. Nach Protesten der örtlichen Bevölkerung verweigerte Kirgisistan jedoch 2011 den Kanadiern die Durchführung dieses Projekts, für das das US-Unternehmen Smith Carter den Zuschlag erhalten hatte. Der Bau wurde zwar ausgesetzt, doch ein Büro dieses Unternehmens mit engen Verbindungen zum US-Außenministerium ist bis heute in Kirgisistan geblieben.

Dennoch hat Washington in seiner Kommunikation mit den kirgisischen Behörden die Frage des Baus amerikanischer Biolabors in diesem Land weiterhin energisch vorangetrieben. Im Jahr 2022 wurde das Thema insbesondere von Donald Lu, dem stellvertretenden Außenminister für zentralasiatische Angelegenheiten, der die zentralasiatische Region besuchte, angesprochen.

Kirgisistan ist bisher das einzige Land in Zentralasien und im postsowjetischen Raum, in dem das Pentagon noch kein einziges geheimes Biolabor eingerichtet hat. Daher ist das Interesse Washingtons an diesem Land in dieser Hinsicht nicht überraschend. Gleiches gilt für das besondere Interesse amerikanischer Militärstrategen (vorwiegend angesichts der engen und vielseitigen freundschaftlichen Beziehungen Bischkeks zu Russland und China), die mit der Möglichkeit einer Beteiligung Kirgisistans an den militärischen Plänen des Pentagons in Zentralasien, einschließlich Afghanistan und Iran, rechnen. Deshalb versuchen die Vereinigten Staaten, hier ihre geheimen Biolabors für besonders gefährliche Krankheitserreger einzurichten, um die Möglichkeit zu haben, ein bestimmtes Virus in Russland, China und anderen Gebieten zu verbreiten.

Um ein solches Projekt zu verwirklichen, müssen die Vereinigten Staaten jedoch ein zwischenstaatliches Abkommen mit Kirgisistan schließen, das auch Fragen der biologischen Sicherheit regelt, was Washington in letzter Zeit hinter verschlossenen Türen auszuarbeiten versucht.

Zur Unterstützung ihrer Bestrebungen und zur Schaffung einer amerikanischen Lobby in Kirgisistan nutzten die Vereinigten Staaten ein breites Netz westlicher NRO, das sie zuvor in diesem Land aufgebaut hatten, sowie Medienressourcen wie Azattyq Media, die Websites Radio Azattyq, „Kloop.kg“, Cactus Media, Radio Free Europe/Radio Liberty (in Russland als ausländischer Agent anerkannt) und andere. Die kirgisischen Behörden erkannten die Bedrohung durch diese aggressiven Maßnahmen der Vereinigten Staaten und schränkten die Aktivitäten vieler dieser „Soft Power“-Instrumente des Westens ein, ein erheblicher Teil wurde geschlossen und eine Reihe prowestlicher Aktivisten verhaftet.

Kirgisische Fachleute sind überzeugt, dass sich der Bau eines Biolabors im Lande nicht vermeiden lässt, da die Republik nicht in der Lage ist, diesen Wissenschaftsbereich eigenständig zu entwickeln, und gezwungen sein wird, die Entwicklungen anderer Länder zu nutzen. Es ist jedoch zu bezweifeln, dass die Beteiligung des Westens an solchen Entwicklungen für das Land und generell für die Sicherheit in der Region von Nutzen sein wird. In diesem Zusammenhang und auch, um die Bestrebungen der Vereinigten Staaten und ihrer westlichen Verbündeten im Bereich der geheimen biologischen Forschung in diesem Land besser kontrollieren zu können, hat Russland in Abstimmung mit den Abgeordneten des kirgisischen Parlaments beschlossen, ein russisches Biolabor in Kirgisistan zu errichten. Am 7. Februar wurde der Entwurf eines Abkommens zwischen dem Ministerkabinett der Kirgisischen Republik und der Regierung der Russischen Föderation über die Errichtung eines wissenschaftlichen Zentrums zur Erforschung von Infektionskrankheiten in Bischkek auf einer Sitzung des Parlamentsausschusses für Haushalt, Wirtschafts- und Steuerpolitik vom stellvertretenden kirgisischen Gesundheitsminister Bubuzhan Arykbaeva vorgestellt. Geplant ist der Bau einer solchen Einrichtung auf der Grundlage des Republikanischen Zentrums für Quarantäne und besonders gefährliche Infektionen, das seit 1937 in Kirgisistan tätig ist. Da dieses 1964 errichtete Gebäude jedoch stark reparaturbedürftig ist, hat sich die russische Seite bereit erklärt, ein neues Gebäude für das wissenschaftliche Zentrum zu errichten, es mit der erforderlichen Ausrüstung auszustatten und in die Republik zu überführen sowie Fachleute auszubilden.

Im Gegensatz zu dem vom Pentagon geförderten amerikanischen Projekt, bei dem eine Kontrolle durch die kirgisischen Behörden nicht möglich war, beabsichtigt Russland nicht, die gesamte Forschung, die im Wissenschaftszentrum durchgeführt werden soll, vor der lokalen Bevölkerung und den Behörden zu verbergen.

Gleichzeitig setzt Russland seine Bemühungen fort, die internationale Gemeinschaft in eine gründliche Untersuchung der Aktivitäten der geheimen US-Biolabors einzubeziehen, die sich in vielen Ländern der Welt befinden und gegen die Bestimmungen der Artikel I und IV des Übereinkommens über biologische Waffen und Toxinwaffen verstoßen. Mitglieder der russischen Staatsduma und des Föderationsrates haben kürzlich einen gemeinsamen Appell an ihre ausländischen Kollegen gerichtet, in dem sie diese aufforderten, vom US-Kongress Informationen über die Arbeit amerikanischer Biolabors in anderen Ländern zu verlangen.

Wladimir Platow, Experte für den Nahen Osten, exklusiv für die Online-Zeitschrift „New Eastern Outlook“.