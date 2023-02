In den Niederlanden kocht es: Es ist Massenmord, wir haben die Nase voll von den Lügen

Das NOS-Gebäude (Gesundheitsamt) wurde am Donnerstag zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit mit Post-its beklebt. Mit der Aktion wollen die Initiatoren auf die erhebliche Übersterblichkeit im Jahr 2022 aufmerksam machen.

Die Menschen standen vor dem NOS-Gebäude und hielten Schilder mit Texten wie „Medien = Virus“, „Hört auf zu lügen“ und „Es hört erst auf, wenn wir Nein sagen“. Außerdem hielten die Menschen Transparente mit der Aufschrift „Ehrliche Untersuchung der Übersterblichkeit“ und „NOS = Fake News“ hoch.

Im Jahr 2022 lag die Übersterblichkeitsrate bei 14.445. Das sind 39 zusätzliche Todesfälle pro Tag. Die Menschen klebten 14.445 Post-its an das Gebäude, einen Post-it für jeden Angehörigen.

Auf den Post-its standen: „Robert 27 Jahre“, „Allan 48 Jahre“, „Massenmord“, „Emilie 27 Jahre“, „Völkermord“, „Wir haben die Nase voll von den Lügen!“, „Ruhe in Frieden“, „Leon 51 Jahre“, „Ronnie 29 Jahre“, „Vanessa 49 Jahre“ und „Petra 55 Jahre“.

Beelden van de 2e(!) plakactie op het Mediapark. Wederom worden er duizenden post-its op het @NOS-gebouw geplakt.

©️Miranda van Driel pic.twitter.com/5GRUsW4LRE — Kaktus (@MenuKaktus) February 23, 2023

An den Fenstern des Gebäudes klebten außerdem A4-Schreiben: „Medien lügen nicht!“, „Gekaufte Journalisten“ und „Wir informieren, weil die Medien es nicht tun“.

Am Dienstagabend fand im Medienpark in Hilversum eine kurze Demonstration gegen die Mainstream-Medien und für eine ehrliche Berichterstattung statt. Die Demonstranten ließen eine Sirene ertönen, die sie mitgebracht hatten. Als sie zu NOS gehen wollten, hielten Polizei und Ordnungshüter die Gruppe an der Schranke auf.