Bambus-Diplomatie: Die China-Südostasien-Romantik

Pepe Escobar

Pekings Beziehungen zu den ASEAN-Ländern sind in der Regel bambusförmig: weich, clever, hartnäckig und beständig.

Der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) steht in dieser und der nächsten Woche mit einer Reihe von regionalen und internationalen Gipfeltreffen für nicht weniger als zehn Tage im Rampenlicht Asiens und des Globalen Südens.

Die erste Station ist Phnom Penh, wo bis Sonntag der 25. China-ASEAN-Gipfel, der 25. ASEAN-Plus-Drei-Gipfel (APT) und der 17. Ostasiengipfel stattfinden.

Nächste Woche folgt Bali für die Gruppe der Zwanzig, gefolgt von Bangkok für den APEC-Gipfel (Asia-Pacific Economic Cooperation).

Kein Wunder, dass sich in Südostasien die Diplomatie darum dreht, dass die Weltordnungspolitik in den „asiatischen Moment“ eintritt, wie es der chinesische Außenminister Wang Yi formulierte. Es ist ein Moment, der vielleicht ein Jahrhundert dauern wird – und darüber hinaus.

Parallel dazu ist auch die chinesische Diplomatie auf dem Vormarsch. Premier Li Keqiang – der im kommenden März nach zwei Amtszeiten zurücktreten wird – leitet Pekings Delegation in Kambodscha nach zwei wichtigen südostasiatischen Begegnungen: dem Besuch des vietnamesischen Führers Nguyen Phu Trong in China und dem Besuch des chinesischen Vizepremiers Han Zheng in Singapur.

All dies passt in das Muster der zunehmenden Integration zwischen China und Südostasien. Seit 2020 ist die ASEAN der größte Handelspartner Chinas. China ist seit 2009 der wichtigste Handelspartner der ASEAN. Der Gesamthandel zwischen China und der ASEAN erreichte 2021 ein Volumen von 878 Milliarden US-Dollar, gegenüber 686 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Im Jahr 1991 waren es noch 9 Milliarden Dollar. Nach Angaben des Handelsministeriums in Peking beliefen sich die Investitionen zwischen China und der ASEAN im vergangenen Juli auf mehr als 340 Milliarden US-Dollar.

Die Interessen konvergieren, insbesondere bei der Vertiefung des RCEP – der Regional Comprehensive Economic Partnership, dem weltweit größten Handelsabkommen. In der Praxis bedeutet dies eine engere Integration der Lieferketten, eine bessere Anbindung der Infrastruktur und den Bau eines neuen internationalen Land-See-Handelskorridors.

Kein Wunder also, dass alle Slogans für die zehntägigen Gipfeltreffen auf eine engere Integration abzielen. Das Motto des ASEAN-Gipfels 2022 lautet „ASEAN A C T: Herausforderungen gemeinsam angehen“. Die Indonesier definierten die G20 als „Recover Together, Recover Stronger“. Und die Thailänder definierten die APEC als „Open. Verbinden. Balance.“

Jetzt biegen Sie den Bambus

Timing ist alles. Nachdem der Parteitag der Kommunistischen Partei die Parameter der „friedlichen Modernisierung“ festgelegt und erklärt hatte, wie Peking die Globalisierung 2.0 mit chinesischen Merkmalen entwickeln will, war die Diplomatie bereit, in die Offensive zu gehen. Und das nicht nur in Südostasien.

In Südasien empfing Peking den pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif. Unabhängig davon, wer in Islamabad an der Macht ist, bleibt Pakistan von strategischer Bedeutung, da der chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor (CPEC) eine Verbindung zum westlichen Indischen Ozean, zum Persischen Golf, zum Roten Meer und darüber hinaus nach Europa herstellt.

Pakistan darf nicht unter schweren finanziellen Zwängen zusammenbrechen. Kein Wunder also, dass Xi Jinping versprach, dass „China weiterhin sein Bestes tun wird, um Pakistan bei der Stabilisierung seiner finanziellen Lage zu unterstützen.

Pakistani PM Shehbaz Sharif visited Beijing. Photo: Creative Commons

Sie haben sich sehr konkret zum CPEC geäußert: Prioritäten sind der Bau von Hilfsinfrastrukturen für den Hafen von Gwadar im Arabischen Meer und die Modernisierung der Karachi Circular Railway.

Was Afrika betrifft, so empfing Peking die tansanische Präsidentin Samia Suluhu.

Peking lädt immer wieder afrikanische Staatsoberhäupter zu Gesprächen über Handel und Investitionen in einem „Süd-Süd“-Format ein. Kein Wunder also, dass die Chinesen für ihre Ideen und Bedürfnisse in einem Maße empfänglich sind, wie es im Westen völlig undenkbar ist.

China-Tansania ist jetzt eine „umfassende strategische Kooperationspartnerschaft“. Das ist sehr bezeichnend, denn nun steht Tansania auf der gleichen Stufe wie Vietnam und Kambodscha sowie Kenia, Simbabwe und Mosambik in Chinas ultrakomplexer „Freundschafts“-Hierarchie. Tansania ist übrigens eine wichtige Quelle für Sojabohnen.

Was Europa betrifft, so empfing Peking den deutschen Bundeskanzler Olof Scholz zu einem Blitzbesuch an der Spitze einer Karawane von Wirtschaftsführern. Peking wird Berlin vielleicht nicht aus seiner derzeitigen, selbst erzwungenen Zwangslage „retten“; zumindest ist klar, dass die deutsche Wirtschaft nicht auf eine „Abkopplung“ von China setzen wird.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Vietnam, Pakistan und Tansania allesamt wichtige Partner der Belt and Road Initiative (BRI) sind. Und das gilt auch für Deutschland: Das Ruhrgebiet ist der bevorzugte Endpunkt der Gürtel- und Straßeninitiative in der Europäischen Union.

All das lässt die Quad, AUKUS, das „Indo-Pacific Framework“ und die „Partners for a Blue Pacific“ – verschiedene Bezeichnungen für die Isolierung/Dämonisierung Chinas – in den Hintergrund treten. Ganz zu schweigen von dem imperialen Bestreben, eine „Entkopplung“ durchzusetzen.

Peking weiß sehr wohl um die Rolle Singapurs als wichtiger südostasiatischer Finanz- und Technologieknotenpunkt. Daher die Unterzeichnung von 19 bilateralen Verträgen, von denen einige den Hightech-Bereich betreffen.

Aber was die Optik betrifft, so war der wichtigste Besucher wohl Vietnam. Vergessen Sie die Spannungen im Südchinesischen Meer. Für Peking ist es von Bedeutung, dass Nguyen Phu Trong unmittelbar nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei zu Besuch kam – eine Art Echo auf das jahrhundertealte Tributsystem. Hanoi mag überhaupt kein Interesse daran haben, von Peking strategisch dominiert zu werden. Aber Respekt – und Neutralität – zu zeigen, ist der asiatische diplomatische Weg, den man gehen sollte.

Trong legte Wert auf die Feststellung, dass Vietnam die freundschaftliche Zusammenarbeit mit China als oberste Priorität seiner Außenpolitik betrachtet“.

Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass Hanoi Peking gegenüber Washington bevorzugt. Die Bedeutung von „erste Priorität“ scheint klar zu sein: China und Vietnam haben vereinbart, die Arbeit am Verhaltenskodex für das Südchinesische Meer voranzutreiben. Dies ist auch eine der wichtigsten Prioritäten Chinas, denn so bleibt der Prozess eine innerasiatische Angelegenheit ohne die vorhersehbare „ausländische Einmischung“.

Es war Trong selbst, der als Erster die faszinierende Idee der „Bambus-Diplomatie“ entwickelte: sanft, klug, beharrlich und entschlossen. Das Konzept lässt sich leicht auf die gesamten Beziehungen zwischen China und Südostasien anwenden.

Nguyen Phu Trong trifft Xi Jinping bei einem früheren Besuch. Foto: VNA

Den Fachjargon auf den Punkt bringen

Diese Woche wird in Phnom Penh ernsthaft über die Vertiefung des RCEP, Probleme an der Lebensmittel- und Energiefront und die Beschleunigung der Verhandlungen über die sogenannte 3.0-Version der China-ASEAN-Freihandelszone diskutiert.

Bei all dem geht es um ein zentrales Thema: die Verknüpfung von BRI-Projekten und dem sogenannten „Outlook on the Indo-Pacific“ der ASEAN – einer Reihe von ASEAN-Entwicklungsstrategien.

Ein anschauliches Beispiel dafür ist die endlose Geschichte der Hochgeschwindigkeitsstrecke, die die südchinesische Provinz Yunnan mit Singapur verbinden soll.

Der Bau des thailändischen Abschnitts wurde sogar noch vor dem laotischen Abschnitt vorgeschlagen. Dennoch wurde die Strecke Kunming-Vientiane in Rekordzeit fertiggestellt – und ist bereits in Betrieb -, während die Thailänder endlos feilschen und sich in Korruption und internen Machtkämpfen verlieren: Bis 2028 wird bestenfalls ein Teil ihres Abschnitts fertiggestellt sein.

Dasselbe gilt für Malaysia und Singapur, die immer noch keine Einigung gefunden haben. Dies ist der Fall eines wichtigen Verbindungskorridors durch Südostasien, der durch interne und bilaterale Probleme behindert wird. Parallel dazu ist der Bau der Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Jakarta-Bandung mit nur wenigen Hindernissen vorangekommen.

Da China und die ASEAN im Jahr 2021 eine offizielle umfassende strategische Partnerschaft eingegangen sind, sind mehrere wichtige BRI-Projekte eng mit Südostasien verbunden. Immerhin hat Xi Jinping das Konzept der maritimen Seidenstraße vor mehr als neun Jahren in Jakarta vorgestellt.

Dasselbe gilt für die Lösung der scheinbar unlösbaren Probleme im Südchinesischen Meer. Die Erklärung über das Verhalten der Parteien im Südchinesischen Meer wurde vor 20 Jahren von Peking und der ASEAN unterzeichnet.

In geopolitischer Hinsicht ist die zehnköpfige ASEAN-Hydra ein einzigartiges Tier: ein lebendes Labor für friedliche – zivilisatorische – Koexistenz.

Der Handel war schon immer die Geheimwaffe. Zwischen China und Südostasien gab es schon immer zwei Wege. Die Geschichte lehrt uns, dass die Bereitschaft der südostasiatischen Herrscher, sich China – wenn auch nur symbolisch – zu unterwerfen, das vorherrschende Ethos „Handel statt Krieg“ erklärt.

Die wichtigste Ausnahme war Vietnam, das von 111 v. Chr. bis 963–979 n. Chr. von China besetzt war. Doch selbst als Vietnam vor einem Jahrtausend von China unabhängig wurde, blieb es stets stark von der chinesischen Kultur beeinflusst. Im Gegensatz dazu gaben die Chinesen, die in die thailändische Kultur assimiliert wurden, den Konfuzianismus auf und übernahmen schließlich indische Hofrituale.

Parallel dazu hat Professor Wang Gungwu in Singapur immer wieder darauf hingewiesen, dass die Zahlung von Tributen und die Bitte um Schutz durch die chinesischen Kaiserhäuser nie bedeutete, dass Peking in ganz Südostasien tun konnte, was es wollte.

In der gegenwärtig glühenden geopolitischen Lage ist China definitiv nicht daran interessiert, in Südostasien zu teilen und zu herrschen. Chinesische Strategieplaner scheinen zu verstehen, dass die ASEAN eine Menge weicher Macht in sich trägt, die das Spiel der großen Mächte in Südostasien glättet und eine Plattform für alle bietet, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Keiner scheint ASEAN zu misstrauen. Das erklärt auch, warum sich die Südostasiaten ein Akronymfest ausgedacht haben, das im Grunde die Zusammenarbeit bejubelt – von ASEM und ASEAN+3 bis APEC.

Es ist also erhellend, sich daran zu erinnern, dass „China bereit ist, sich den ASEAN-Ländern zu öffnen“, wie Xi selbst sagte, als er 2013 in Jakarta die Maritime Seidenstraße eröffnete. „China setzt sich für eine stärkere Konnektivität mit den ASEAN-Ländern ein“ – und „China wird die Einrichtung einer asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank vorschlagen, die den Bedürfnissen der ASEAN-Länder Priorität einräumen würde.“

Die bilateralen Beziehungen zwischen China und jedem der zehn ASEAN-Mitglieder mögen ihre eigenen besonderen Schwierigkeiten mit sich bringen. Es scheint jedoch ein Konsens darüber zu bestehen, dass kein bilaterales Abkommen die Zukunft der Beziehungen zwischen China und Südostasien bestimmen wird.

Die Diskussionen in dieser Woche in Phnom Penh und nächste Woche in Bali und Bangkok deuten darauf hin, dass Südostasien das eine oder andere Extrem ausgeschlossen hat: China zu huldigen oder zu verteufeln.

In ganz Südostasien wird die chinesische Diaspora seit Jahrzehnten informell als „das Bambus-Internet“ bezeichnet. Dieselbe Metapher würde auch für die chinesisch-südostasiatische Diplomatie gelten: Man muss den Bambusweg gehen. Sanft, clever, hartnäckig – und beständig.