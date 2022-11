Surowikins schwierige Entscheidung – Russland gibt Cherson auf

Im Januar 1944 befand sich die neu aufgestellte deutsche Sechste Armee in der südlichen Dnjepr-Kurve, in der Gegend von Kriwoi Rog und Nikopol, in einer operativ katastrophalen Lage. Die Deutschen besetzten einen gefährlichen Vorposten, der bedrohlich in die Linien der Roten Armee hineinragte. An zwei ungünstigen Flanken verwundbar und einem an Mannstärke und Feuerkraft überlegenen Feind gegenüberstehend, hätte jeder General, der etwas auf sich hält, versucht, sich so schnell wie möglich zurückzuziehen. In diesem Fall bestand Hitler jedoch darauf, dass die Wehrmacht den Vorposten hielt, weil die Region Deutschlands letzte verbliebene Manganquelle war – ein Mineral, das für die Herstellung von hochwertigem Stahl unerlässlich war.

Ein Jahr zuvor, in den ersten Wochen des Jahres 1943, hatte Hitler in einer anderen, berühmteren Schlacht eingegriffen, indem er der früheren Sechsten Armee verbot, aus einem Loch auszubrechen, das sich um sie herum in Stalingrad gebildet hatte. Da sie sich nicht zurückziehen durfte, wurde die Sechste Armee vollständig ausgelöscht.

In beiden Fällen kam es zu einem Konflikt zwischen reinem militärischem Kalkül und umfassenderen politischen Zielen und Bedürfnissen. 1943 gab es weder einen zwingenden militärischen noch einen politischen Grund, die 6. Armee in Stalingrad in der Tasche zu behalten – eine politische Einmischung in die militärische Entscheidungsfindung war sowohl sinnlos als auch katastrophal. 1944 jedoch hatte Hitler (so schwer es auch fällt, dies zuzugeben) ein stichhaltiges Argument. Ohne Mangan aus dem Gebiet von Nikopol war die deutsche Kriegsproduktion dem Untergang geweiht. In diesem Fall war eine politische Intervention vielleicht gerechtfertigt. Eine Armee in einem verwundbaren Vorposten zurückzulassen, ist schlimm, aber auch, wenn das Mangan ausgeht.

Diese beiden tragischen Schicksale der Sechsten Armee veranschaulichen die zentrale Frage, die sich heute stellt: Wie lässt sich der Unterschied zwischen militärischen und politischen Entscheidungen aufschlüsseln? Genauer gesagt, worauf ist die schockierende russische Entscheidung zurückzuführen, sich vom Westufer des Dnjepr in der Oblast Cherson zurückzuziehen, nachdem es erst vor wenigen Monaten annektiert wurde?

Ich möchte diese Frage näher erläutern. Zunächst einmal lässt sich nicht leugnen, dass der Rückzug für Russland politisch eine erhebliche Demütigung darstellt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieses Opfer aus militärischen oder politischen Gründen notwendig war und was es für den weiteren Verlauf des Konflikts bedeuten könnte.

Meines Erachtens muss der Rückzug vom Westufer Chersons durch eine der vier folgenden Möglichkeiten bedingt sein:

1. Die ukrainische Armee hat die russische Armee am Westufer besiegt und sie über den Fluss zurückgetrieben.

2. Russland stellt in Cherson eine Falle.

3. Es wurde ein geheimes Friedensabkommen (oder zumindest ein Waffenstillstand) ausgehandelt, das die Rückgabe Chersons an die Ukraine beinhaltet.

4. Russland hat eine politisch peinliche, aber militärisch kluge operative Entscheidung getroffen.

Gehen wir einfach diese vier Möglichkeiten durch und untersuchen sie der Reihe nach.

Möglichkeit 1: Militärische Niederlage

Die Rückeroberung von Cherson wird von den Ukrainern zu Recht als Sieg gefeiert. Die Frage ist nur, um welche Art von Sieg es sich handelt – einen politisch/optischen oder einen militärischen? Es ist trivialerweise offensichtlich, dass es sich um die erste Art handelt. Schauen wir uns einige Fakten an.

Erstens: Noch am Morgen des 9. November – wenige Stunden vor der Ankündigung des Rückzugs – äußerten sich einige russische Kriegsberichterstatter skeptisch zu den Rückzugsgerüchten, weil Russlands vordere Verteidigungslinien völlig intakt waren. Bei den russischen Streitkräften in der Region gab es keinerlei Anzeichen für eine Krise.

Zweitens führte die Ukraine zu Beginn des Rückzugs keine intensiven Offensivbemühungen in der Region durch, und ukrainische Offizielle äußerten sich skeptisch, ob der Rückzug überhaupt real sei. Der Gedanke, dass Russland eine Falle gestellt hat, stammt von ukrainischen Offiziellen, die offenbar von dem Rückzug überrascht wurden. Die Ukraine war nicht darauf vorbereitet, die Situation zu verfolgen oder auszunutzen, und stieß vorsichtig in die Lücke vor, nachdem die russischen Soldaten abgezogen waren. Selbst als sich Russland zurückzog, hatte die Ukraine offensichtlich Angst, weiter vorzurücken, denn ihre letzten Versuche, die Verteidigungsanlagen in dem Gebiet zu durchbrechen, endeten mit zahlreichen Opfern.

Insgesamt wurde der Rückzug Russlands sehr schnell und mit minimalem Druck seitens der Ukrainer durchgeführt – genau diese Tatsache ist die Grundlage für die Annahme, dass es sich entweder um eine Falle oder um das Ergebnis eines abgeschlossenen Hinterzimmerdeals handelt. In jedem Fall sind die Russen ohne Verfolgung durch die Ukrainer einfach über den Fluss zurückgeschlüpft, haben dabei nur geringe Verluste erlitten und praktisch ihre gesamte Ausrüstung mitgenommen (bisher ist ein kaputter T90 die einzige nennenswerte ukrainische Beute). Das Nettoergebnis an der Cherson-Front bleibt ein starkes Ungleichgewicht zugunsten der Russen, und sie ziehen sich erneut zurück, ohne eine Niederlage auf dem Schlachtfeld zu erleiden und mit intakten Kräften.

Möglichkeit 2: Es ist eine Falle

Diese Theorie tauchte schon kurz nach der Ankündigung des Rückzugs auf. Sie stammt von ukrainischen Beamten, die von der Ankündigung überrascht wurden, und wurde dann (ironischerweise) von russischen Anhängern aufgegriffen, die hofften, dass 4D-Schach gespielt wird – was nicht der Fall ist. Russland spielt normales 2D-Schach, die einzige Art von Schach, die es gibt, aber dazu später mehr.

Es ist unklar, was genau mit „Falle“ gemeint ist, aber ich werde versuchen, die Lücken zu füllen. Es gibt zwei mögliche Interpretationen des Begriffs: 1) ein konventionelles Manöver auf dem Schlachtfeld, das einen rechtzeitigen Gegenangriff beinhaltet, und 2) eine unkonventionelle Aktion wie eine taktische Nuklearwaffe oder ein kaskadenartiger Dammbruch.

Es ist klar, dass kein Gegenschlag auf dem Schlachtfeld bevorsteht, und zwar aus dem einfachen Grund, dass Russland die Brücken hinter ihnen gesprengt hat. Da keine russischen Truppen mehr auf dem Westufer stehen und die Brücken zerstört sind, ist keine der beiden Armeen in der Lage, die jeweils andere mit Gewalt anzugreifen. Natürlich können sie sich auf der anderen Seite des Flusses beschießen, aber die eigentliche Kontaktlinie ist vorerst eingefroren.

Das lässt die Möglichkeit offen, dass Russland etwas Unkonventionelles tun will, wie den Einsatz einer Atombombe mit geringer Sprengkraft.

Die Idee, dass Russland die Ukraine nach Cherson gelockt hat, um eine Atombombe zu zünden, ist… dumm.

Wenn Russland eine Atomwaffe gegen die Ukraine einsetzen wollte (was es aus Gründen, die ich in einem früheren Artikel dargelegt habe, nicht tut), gibt es keinen vernünftigen Grund, warum es eine regionale Hauptstadt, die es annektiert hat, als Standort dafür wählen sollte. Russland hat keinen Mangel an Trägersystemen. Wenn sie die Ukraine atomisieren wollten, würden sie sich ganz einfach nicht die Mühe machen, ihre eigene Stadt zu verlassen und sie zum Ort der Explosion zu machen. Sie würden die Ukraine einfach atomisieren. Das ist keine Falle.

Möglichkeit 3: Geheimes Abkommen

Diese Möglichkeit wurde durch die Nachricht ausgelöst, dass der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, in Kontakt mit seinem russischen Amtskollegen steht, und insbesondere durch den Eindruck, dass das Weiße Haus auf die Verhandlungen drängt. Nach einer gerüchteweisen Variante des „Sullivan-Deals“ würde die Ukraine die russischen Annexionen östlich des Dnjepr anerkennen, während das Westufer von Cherson wieder unter die Kontrolle Kiews fallen würde.

Ich halte dies aus einer Reihe von Gründen für unwahrscheinlich. Erstens wäre ein solcher Deal ein äußerst pyrrhischer Sieg für Russland – zwar würde damit die Befreiung des Donbass erreicht (eines der ausdrücklichen Ziele der BBS), doch bliebe die Ukraine weitgehend intakt und stark genug, um als feindlicher antirussischer Staat ein ständiger Dorn im Auge zu sein. Es gäbe das Problem einer wahrscheinlichen weiteren ukrainischen Integration in die NATO und vor allem die offene Preisgabe einer annektierten regionalen Hauptstadt.

Auf ukrainischer Seite besteht das Problem darin, dass die Rückeroberung von Cherson nur die (falsche) Wahrnehmung in Kiew verstärkt, dass ein vollständiger Sieg möglich ist und dass die Krim und der Donbass vollständig zurückerobert werden können. Die Ukraine genießt eine Reihe von Gebietsgewinnen und hat das Gefühl, dass sie ihr Zeitfenster ausreizt.

Letztendlich scheint es keine Einigung zu geben, die beide Seiten zufrieden stellt, und das zeigt, dass die angeborene Feindschaft zwischen den beiden Nationen auf dem Schlachtfeld gelöst werden muss. Nur Ares kann in diesem Streitfall ein Urteil fällen.

Was Ares betrifft, so hat er in Pavlovka hart gearbeitet.

Während die Welt auf den relativ unblutigen Handwechsel in Cherson fixiert war, lieferten sich Russland und die Ukraine eine blutige Schlacht um Pawlowka, die Russland gewann. Die Ukraine versuchte auch, die russischen Verteidigungsanlagen in der Svatove-Achse zu durchbrechen, und wurde mit schweren Verlusten zurückgeschlagen. Der Hauptgrund für die Zweifel an den Nachrichten über eine geheime Abmachung ist die Tatsache, dass der Krieg an allen anderen Fronten weitergeht – und die Ukraine verliert. Damit bleibt nur eine Möglichkeit.

Möglichkeit 4: Eine schwierige operative Entscheidung

Dieser Rückzug wurde bereits kurz nach der Ernennung von General Surowikin zum Leiter der Operation in der Ukraine auf subtile Weise angedeutet. In seiner ersten Pressekonferenz signalisierte er seine Unzufriedenheit mit der Cherson-Front, nannte die Lage „angespannt und schwierig“ und spielte auf die Gefahr an, dass die Ukraine Dämme am Dnjepr sprengen und das Gebiet überfluten könnte. Kurz darauf begann die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Cherson.

Ich denke, dass Surowikin in Bezug auf Cherson folgendermaßen entschieden hat.

Cherson wurde für Russland zu einer ineffizienten Front, da die Versorgung der Truppen über den Fluss bei begrenzten Brücken- und Straßenkapazitäten eine logistische Herausforderung darstellte. Russland hat bewiesen, dass es in der Lage ist, diese Last zu schultern (indem es die Truppen während der ukrainischen Sommeroffensiven mit Nachschub versorgte), aber es stellt sich die Frage, 1) zu welchem Zweck und 2) für wie lange.

Im Idealfall wird der Brückenkopf zum Ausgangspunkt für eine Offensive gegen Nikolajew, aber die Einleitung einer Offensive würde eine Verstärkung der Truppengruppierung in Cherson erfordern, was den logistischen Aufwand für die Verlegung der Truppen über den Fluss entsprechend erhöht. Mit einer sehr langen Front ist Cherson eindeutig eine der logistisch intensivsten Achsen. Ich vermute, dass Surowikin das Kommando übernommen hat und fast sofort entschied, dass er die Belastung durch den Versuch, auf Nikolajew vorzustoßen, nicht erhöhen wollte.

Wenn also von Cherson aus keine Offensive gestartet werden soll, stellt sich die Frage, warum die Stellung überhaupt gehalten wird. Politisch ist es wichtig, eine regionale Hauptstadt zu verteidigen, aber militärisch wird die Stellung bedeutungslos, wenn man nicht im Süden in die Offensive gehen will.

Um es noch deutlicher zu sagen: Wenn keine Offensive in Richtung Nikolajew geplant ist, ist der Brückenkopf in Cherson militärisch kontraproduktiv.

Solange der Brückenkopf in Cherson gehalten wird, wird der Dnjepr zu einem negativen Truppenmultiplikator, der den Aufwand für die Aufrechterhaltung der Versorgung und die Logistik erhöht und die Truppen immer wieder abzuschneiden droht, wenn es der Ukraine gelingt, die Brücken zu zerstören oder den Damm zu brechen. Die Verlegung von Truppen über den Fluss wird zu einer schweren Belastung ohne offensichtlichen Nutzen. Durch den Rückzug auf das Ostufer wird der Fluss jedoch zu einem positiven Kraftmultiplikator, da er als Verteidigungsbarriere dient.

Im weiteren operativen Sinne scheint Surowikin den Kampf im Süden aufzugeben, während er sich im Norden und im Donbass vorbereitet. Es ist klar, dass er diese Entscheidung kurz nach der Übernahme des Kommandos der Operation getroffen hat – er hat sie schon seit Wochen angedeutet, und die Geschwindigkeit und Sauberkeit des Rückzugs lässt darauf schließen, dass er lange im Voraus gut geplant war. Der Rückzug über den Fluss erhöht die Kampfkraft der Armee erheblich und verringert den logistischen Aufwand, so dass Ressourcen für andere Bereiche frei werden.

Dies entspricht dem allgemeinen russischen Muster, harte Entscheidungen über die Ressourcenverteilung zu treffen, diesen Krieg unter dem einfachen Gesichtspunkt der Optimierung der Verlustquoten zu führen und den perfekten Fleischwolf zu bauen. Anders als die deutsche Armee im Zweiten Weltkrieg scheint die russische Armee frei von politischer Einflussnahme zu sein, um rationale militärische Entscheidungen zu treffen.

In dieser Hinsicht kann der Rückzug aus Cherson als eine Art Anti-Stalingrad betrachtet werden. Anstatt dass die politische Einmischung das Militär lähmt, hat das Militär die Freiheit, operative Entscheidungen zu treffen, selbst wenn dies die Politiker in Verlegenheit bringt. Und dies ist letztlich die intelligentere – wenn auch optisch demütigende – Art, einen Krieg zu führen.