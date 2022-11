Warum selbstfahrende Autos NICHT die Zukunft sind

Es scheint, als wären selbstfahrende Autos schon immer ein heißes Eisen für bahnbrechende Innovationen in der Automobilindustrie gewesen. Die Vorstellung, sich im Stil von Minority Report in einem eleganten neuen Fahrzeug mit einem KI-gesteuerten Roboter zurückzulehnen, der das Auto mühelos durch die Stadt lenkt, hat viele Investoren mit leuchtenden Augen verzaubert. Tatsächlich wurden über 100 Milliarden Dollar in die selbstfahrende Technologie investiert, seit sie erstmals ernsthaft vorgeschlagen wurde. Aber was haben diese hoffnungsvollen Investoren für ihr Geld bekommen, abgesehen von einigen auffälligen technischen Vorzeigeprojekten? Warum haben sich selbstfahrende Autos so schwer durchsetzen können?

Kritiker weisen auf die Unzulänglichkeiten der Technologie hin. Für Computer ist es nahezu unmöglich, all die Nuancen der realen Welt zu verstehen, die menschliche Fahrer jedes Mal interpretieren müssen, wenn sie sich ans Steuer setzen. Schlecht gepflasterte Straßen, nicht gestrichene Linien, ein umgestürzter Baum … für Menschen sind das Dinge, die wir schnell erkennen und auf die wir uns einstellen können. Doch selbst für die ausgefeiltesten KI-Gehirne gibt es keinen Vergleich. Es gibt einfach zu viele Dinge, die schief gehen können und die sie nicht vorhersehen können. Selbst Anthony Levandowski, der Mitbegründer des Google-Programms für selbstfahrende Autos, ist skeptisch. Völlig autonome, selbstfahrende Autos sind „eine Illusion“, sagte er gegenüber Bloomberg. Für jede erfolgreiche Demonstration könnte es Dutzende von Fehlschlägen geben. Solange die künstliche Intelligenz nicht alle Zusammenhänge erfassen kann, die ein menschliches Gehirn während des Fahrens aufnimmt, wird es sich um eine Technologie handeln, die weniger anpassungsfähig und anfälliger für Unfälle ist als ihr Pendant mit menschlichem Verstand.

Sind selbstfahrende Autos also nur ein großer Schwindel? Nun… irgendwie schon. Zwar wird Tom Cruise in nächster Zeit nicht von einem selbstfahrenden Auto zum nächsten springen, aber die Autoindustrie hat einen langen Weg in Richtung fahrerunterstützter Autos zurückgelegt. Zu den derzeit auf dem Markt befindlichen selbstfahrenden Autos gehören Autos, die automatisch für Sie bremsen, wenn sie einen Zusammenstoß erwarten, Autos, die Ihnen helfen, in Ihrer Spur zu bleiben, und Autos, die hauptsächlich auf Autobahnen fahren können. In jedem dieser Fälle sitzt jedoch immer noch ein Mensch hinter dem Steuer, der alles überwacht und Unfälle vermeidet.

Abgesehen von den technologischen Hürden müssen selbstfahrende Autos noch einige andere Hürden überwinden, bevor sie sich auf dem Markt durchsetzen können.

Die größte Hürde ist vielleicht das Problem der Haftung.

Letzte Woche war ein Mann in North Carolina nachts unterwegs und folgte seinem GPS. Das GPS führte ihn zu einer Brücke, von der der Mann nicht erkennen konnte, dass sie unvollendet war. Er fuhr dann von der Brücke, stürzte kopfüber in den darunter liegenden Fluss und starb. Sein GPS zeigte nicht an, dass ein Teil der Brücke weggespült worden war, sondern empfahl ihm weiterhin gedankenlos die schnellste Route. Nach dem Tod des Mannes kam die Frage auf, wer dafür verantwortlich gemacht werden sollte. War alles die Schuld des Mannes? Was ist mit der Schuld der Stadt, die die Brücke nicht repariert hat? Der Staat? Der Brückenhersteller? Was ist mit der GPS-Technologie, die sich geirrt hat? Sollten sie dafür aufkommen? Es war nicht klar, wo die Schuld lag, und aus diesem Grund waren alle beteiligten Parteien anfällig für Klagen.

Eine weitere Nachricht von letzter Woche: Ein Anwalt in Orange County reichte eine Sammelklage gegen Kia und Hyundai ein, weil deren ältere Fahrzeugmodelle nicht mit Wegfahrsperren ausgestattet sind. Diese Wegfahrsperren würden verhindern, dass der Motor anspringt, wenn kein entsprechender Schlüsselanhänger vorhanden ist. Das Fehlen dieser Vorrichtungen, so argumentierte der Anwalt, habe dazu geführt, dass Kias und Hyundais leichter zu stehlen seien und ein beliebtes Ziel für Autodiebe darstellten, die die gestohlenen Fahrzeuge dann für andere Straftaten nutzten. Während die Klage wie ein offensichtlicher Fall von Schuldzuweisung an das Opfer statt an den Verbrecher erscheint, zeigt sie auch, dass die Frage, wer für Fahrzeugmängel verantwortlich ist, noch lange nicht geklärt ist.

Auch die Liste der Schuldigen wird immer länger. Die National Highway Transportation and Safety Administration (NHTSA) hat von den Autoherstellern im Laufe der Jahre immer mehr Verantwortlichkeit in Bezug auf die Sicherheitsvorschriften für Autos gefordert. Laut NHTSA (einem Zweig des Verkehrsministeriums) MÜSSEN alle Fahrzeuge mit bestimmten Arten von Sicherheitsgurten ausgestattet sein, sie MÜSSEN die Standorte offenlegen, an denen alle Teile zusammengebaut werden (über das Kennzeichnungsgesetz), sie MÜSSEN alle Cybersecurity-Beschränkungen einhalten, und wenn es zu einem neuen Sicherheitsrückruf kommt, MUSS der Hersteller diesen auf eigene Kosten beheben. Heute hat etwa jedes vierte Fahrzeug auf der Straße einen ungelösten Sicherheitsrückruf, was seit der Einführung des Rückrufprogramms jedes Jahr zugenommen hat… Manche mögen sagen, dass es gut ist, so viel Aufsicht über die Sicherheit zu haben, aber es hält die Hersteller auch davon ab, sich für potenziell unsichere Innovationen zu engagieren.

Die EPA setzt die Fahrzeughersteller auch mit neuen Vorschriften unter Druck – sie verschärft ihre Emissionsstandards und fügt Beschränkungen hinzu, deren Einhaltung den Autoherstellern zunehmend Schwierigkeiten bereitet. Wie David Shepardson von Reuters sagte,

Neue Vorschriften [die] im Modelljahr 2023 in Kraft treten… erfordern eine Reduzierung der Fahrzeugemissionen um 28,3 % bis 2026. Die Einhaltung der Vorschriften wird für die Autohersteller eine Herausforderung sein, insbesondere für die drei großen Detroiter Autohersteller. General Motors (GM.N), Ford Motor Co (F.N) und die Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis NV (STLA.MI).

Angesichts all dieser bürokratischen Hürden spüren die Automobilhersteller bereits die Last des großen Bruders auf ihren Schultern und würden zögern, sich auf selbstfahrende Fahrzeuge einzulassen, wenn nicht alle Sicherheitsaspekte gründlich getestet und genehmigt wurden, so dass sie von Klagen ausreichend freigestellt werden können.

Und was passiert, wenn eines dieser vollautonomen selbstfahrenden Autos versehentlich jemanden überfährt? Selbst wenn die Hersteller nicht zur Verantwortung gezogen werden können (was unwahrscheinlich ist), wird unser prozessfreudiges Land jemanden finden, der die Schuld trägt. Und wenn das der Fall ist, wird dieser Jemand im großen Stil zur Kasse gebeten. Dies öffnet dann Tür und Tor für alle Arten von skrupellosen Aktivitäten. Die Leute werden das System austricksen, indem sie vor selbstfahrende Autos springen und so tun, als wären sie angefahren worden, in der Hoffnung auf einen weiteren großen Zahltag. Schließlich werden sich die Klagen stapeln, bis der Gesetzgeber versucht, den Umfang der Verantwortung für jeden Beteiligten zu regeln, was dann angefochten wird, woraufhin Berufung eingelegt wird und sich die Frage, wer verantwortlich ist, im Land der Legalisierung auflöst, aus dem nur wenige Innovationen jemals lebend herauskommen.

Vielleicht können die Haftungsfragen in einem anderen Land mit einer einflussreicheren Regierung gelöst werden. Oder vielleicht können selbstfahrende Autos von Gig-Workern per VR oder ähnlichem ferngesteuert werden (so dass jemand das Auto immer noch fährt, nur nicht von innen), und er wäre verantwortlich. Der Traum von selbstfahrenden Fahrzeugen hat jedoch noch viele Hürden zu überwinden, bevor er in den USA Wirklichkeit werden kann, und ist etwas, das eifrige Investoren in Betracht ziehen sollten, bevor sie ihr Scheckbuch öffnen.

Es gibt einen Unterschied zwischen der Technologie, die möglich ist, und der Technologie, die machbar ist. Vielleicht werden selbstfahrende Autos eines Tages aus rein technologischer Sicht möglich sein. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass wir sie weiterhin durch die Linse eines Hollywood-Films sehen werden und nicht durch die Linse unserer eigenen Windschutzscheibe.