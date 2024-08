Was in den kommenden Tagen geschieht, wird nicht nur für die Zukunft von Bangladesch und Indien entscheidend sein, sondern auch für die gesamte Belt and Road Initiative und die damit verbundenen Projekte.

In der heimtückischen Strategie der Kriegseskalation, die die Vereinigten Staaten im Einklang mit ihrer Außenpolitik der wiederholten Kriege verfolgen, nimmt das, was in Bangladesch geschieht, eine zentrale Rolle im Rahmen des amerikanischen Versuchs ein, die neuen Allianzen der multipolaren Welt zu destabilisieren.

Die Position der Belt and Road Initiative

Einer der Schlüsselpunkte der neuen Allianzen ist bekanntlich die Belt and Road Initiative, eine Handelsroute, die eine führende Rolle bei der Verbindung der verschiedenen Länder des eurasischen Makrokontinents spielt.

Die BRI wurde 2013 auf Initiative der Volksrepublik China als Handelsinfrastruktur gegründet, an der 150 Länder und internationale Organisationen beteiligt sind. Sie besteht aus sechs landgestützten Stadtentwicklungsgebieten, die durch Straßen, Eisenbahnen, Energiepipelines, digitale Systeme und durch Häfen verbundene Seewege miteinander verbunden sind. Xi Jinping kündigte die Strategie ursprünglich als “Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel” während eines offiziellen Besuchs in Kasachstan im September 2013 an. Der Begriff “Gürtel” bezieht sich auf die vorgeschlagenen Landrouten für den Straßen- und Schienenverkehr durch das Binnenland Zentralasiens entlang der berühmten historischen Handelsrouten der westlichen Regionen; “Straße” ist die Abkürzung für “21st Century Maritime Silk Road”, die sich auf die indo-pazifischen Seewege durch Südostasien nach Südasien, den Nahen Osten und Afrika bezieht.

Der Zweck der Initiative ist einfach: internationale Zusammenarbeit, um die wirtschaftliche Macht und den Status auf der Weltbühne zu erhöhen. Die erklärten Ziele der BRI sind der Aufbau eines großen, einheitlichen Marktes und die volle Nutzung der internationalen und nationalen Märkte durch kulturellen Austausch und Integration, die Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens der Mitgliedsländer sowie die Schaffung eines innovativen Modells für Kapitalzuflüsse, Talentpools und Technologiedatenbanken. Dabei wird nichts außer Acht gelassen: Infrastruktur, Bildung, Verkehr, Bauwesen, Rohstoffe, seltene Erden, Technologie. Man kann getrost sagen, dass die Gürtel- und Straßeninitiative zu Chinas wirtschaftlichem Anziehungspunkt für die ganze Welt geworden ist.

Heute, im Jahr 2024, gehören ihr 140 Länder an, die 75 % der Weltbevölkerung repräsentieren.

Auf der maritimen Seidenstraße, über die bereits mehr als die Hälfte aller Container der Welt transportiert werden, werden Tiefseehäfen ausgebaut, Logistikzentren errichtet und neue Verkehrswege im Binnenland geschaffen. Diese Handelsroute verläuft von der chinesischen Küste in Richtung Süden und verbindet Hanoi, Kuala Lumpur, Singapur und Jakarta, dann in Richtung Westen, wo sie Sri Lankas Hauptstadt Colombo und Malé, die Hauptstadt der Malediven, mit Ostafrika und der Stadt Mombasa in Kenia verbindet. Von dort führt die Verbindung in Richtung Norden nach Dschibuti, durch das Rote Meer und den Suezkanal zum Mittelmeer und verbindet so Haifa, Istanbul und Athen mit der oberen Adria und dem italienischen Knotenpunkt Triest mit seinem internationalen Freihafen und seinen Bahnverbindungen nach Mitteleuropa und zur Nordsee.

Die Regeln der BRI werden vor allem von bestimmten Partnerschaftsbündnissen diktiert: dem Forum für die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika, dem Kooperationsforum zwischen China und den arabischen Staaten, der Shanghai Cooperation Initiative und natürlich den BRICS+.

Schwächung Indiens zur Destabilisierung des Rimlands

Natürlich kommt die Kritik an der BRI vom (nun nicht mehr) atlantischen Hegemon: zu viel chinesischer Einfluss, zu viel wirtschaftliche Macht, daher zu viel politische Autonomie. Und das nicht nur für China, sondern auch für die verschiedenen Nachbarstaaten, die auf die eine oder andere Weise mit den USA verbunden sind.

Die BRI hat Chinas Seemacht faktisch erweitert und seinen politischen Einfluss ausgebaut. In der klassischen geopolitischen Theorie von Halford Mackinder und seinen amerikanischen Nachfolgern bedeutet dieser Einfluss nur eines: die Macht der amerikanischen Thalassokratie zu begrenzen und sie zu zwingen, andere Wege zu finden, um das Kernland (das Herz Eurasiens) zu erobern. Obwohl China keine Seezivilisation (Thalassokratie), sondern eine Landzivilisation (Tellurokratie) ist, ist es ihm gelungen, die wirtschaftliche Abschreckung als Seemacht auszunutzen und ein Gleichgewicht herzustellen, das die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre (sehr wenigen) Partner erschreckt.

Denn es besteht tatsächlich ein strategisches Risiko: Rimland, die Küstenzone, die als Puffer in der Auseinandersetzung zwischen den eurasischen Tellurokratien und den atlantischen Thalassokratien dient, kann nicht billig abgetreten werden. Die BRI ist objektiv Teil einer umfassenderen Strategie der militärischen Kontrolle über die Straße von Malakka und “wickelt” die amerikanische militärische Inselkette ein. Das bedeutet, dass die Amerikaner nach und nach ihre Freiheit der militärischen Initiative verloren haben und nun nicht mehr wahllos handeln können.

Die USA sind sich dessen sehr wohl bewusst und haben aus diesem Grund einen Staatsstreich in Bangladesch organisiert, einem Land, das für die Stabilität Indiens sehr wichtig ist, das nach China das größte und wichtigste Land der BRI ist und das einzige, das noch durch einen doppelten Faden mit dem Westen verbunden ist.

Indien hat den USA in den letzten Monaten wiederholt strategische Unterstützung verweigert, insbesondere für die Kontrolle des Indischen Meeres und des Persischen Golfs; Narendra Modi reiste letzten Monat nach Moskau und unterzeichnete Abkommen mit Russland; all dies kam in Washington nicht gut an, das den Sturz der Regierung von Sheikh Hasina in Bangladesch anordnete.

Hasina ist pro-indisch eingestellt, so dass Neu-Delhi von einer größeren regionalen Stabilität profitieren könnte. Hasina bedeutete auch ein Gleichgewicht zwischen ethnischen und religiösen Konflikten, wo es bereits zwischen 2001 und 2006 mehrere Probleme aufgrund der Verbindungen zwischen nationalistischen Gruppen und Parteien in Bangladesch und Pakistan gegeben hatte; er lehnte Gebietsabtretungen und militärische Zusammenarbeit mit den USA ab und widersetzte sich antichinesischem Druck.

Die Strafe folgte auf dem Fuße: Hasina wurde durch einen Staatsstreich abgesetzt, um eine Übergangsjunta mit einem von Washington ausgewählten Mann einzusetzen. Ganz im Stil der Stars and Stripes. Es ist kein Zufall, dass das US-Außenministerium sofort seine Unterstützung für den politischen Regimewechsel zum Ausdruck brachte, ohne auch nur ein paar Stunden auf das Ereignis zu warten.

Die Destabilisierung Bangladeschs ist ein Versuch, die Sicherheit Indiens zu untergraben, und da Indien der Garant für die Stabilität und Autonomie Rimlands ist, werden die USA versuchen, das regionale Gleichgewicht zu stören, indem sie innenpolitische Konflikte schüren und wirtschaftliche Vereinbarungen ausbremsen. Eine pro-amerikanische Regierung würde alle Nachbarländer zwingen, ihr Engagement für die Sicherheit und die Teilnahme an Partnerschaften zu überdenken. Es stimmt zwar, dass Bangladesch Indien nicht allein entgegentreten und seine Innenpolitik nicht bestimmen kann, aber es stimmt auch, dass eine Reihe strategischer Gefahren an der indisch-bangladeschischen Grenze zum jetzigen Zeitpunkt ein sehr schwer zu bewältigendes Problem darstellen würde.

Was in den kommenden Tagen geschieht, wird nicht nur für die Zukunft von Bangladesch und Indien entscheidend sein, sondern auch für die gesamte Belt and Road Initiative und die damit verbundenen Projekte.