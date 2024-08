Big-Pharma-Aktien STEIGEN – WHO ruft globalen Gesundheitsnotstand aus

Das kann man sich wahrlich nicht ausdenken.

Peter Imanuelsen

Vor kurzem habe ich darüber berichtet, dass die WHO Mpox (früher Affenpocken genannt) zu einem “globalen Gesundheitsnotfall” erklärt hat.

Nun, man kann nie wissen, was heute, weniger als 24 Stunden nach dieser Ankündigung der Weltgesundheitsorganisation, passiert ist.

Schweden meldet den ersten Fall der neuen, gefährlicheren Mpox-Variante – den ersten außerhalb Afrikas.

Und jetzt warnt die WHO, dass in den nächsten Tagen mit weiteren Fällen in Europa zu rechnen ist.

Soeben hat das Pharmaunternehmen Bavarian Nordic angekündigt, bis Ende 2025 10 Millionen Dosen seines Mpox-Impfstoffs liefern zu können.

Der Aktienkurs stieg in den vergangenen 5 Tagen um 26,43%.

Erinnern Sie sich an die Zeit, als Bill Gates eine unglaubliche Summe von 55 Millionen Dollar in BioNTech investierte – nur zwei Monate vor dem Covid?

In der Tat ein interessanter Zeitpunkt!

Jetzt sind die Mainstream-Medien voll in Panikmache und versuchen, den Leuten mit Mpox Angst zu machen.

Die Sache ist die, dass das schon vor ein paar Jahren passiert ist, aber nach dem Covid-Lockdown schien es niemanden mehr zu interessieren.

Seltsam, dass man davon nichts in den Nachrichten gehört hat…

Nun, vielleicht nicht wirklich, wenn man bedenkt, dass Bill Gates den Mainstream-Medien über 319 Millionen Dollar gespendet hat. Natürlich werden sie nichts Negatives über ihn berichten, wenn sie so viel Geld bekommen!

Lassen Sie sich nicht von der Medienpropaganda und der Panikmache täuschen. Ich glaube, dass die Covid-Blockaden und die Pässe ein Test waren und dass die Autoritären sie gerne wieder einführen würden, wenn sie die Chance dazu hätten.

