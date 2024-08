Die glänzende neue Kamala Harris, die die Propaganda gebaut hat

Von Tyler Durden

Verfasst von Daisy Luther über den Blog The Organic Prepper,

Erinnern Sie sich noch daran, als Kamala Harris vor etwas mehr als einem Monat die niedrigste Wahlbeteiligung in der Geschichte der Vizepräsidentschafthatte?

Erinnern Sie sich noch an die vielen schrecklichen Fauxpas, die sie sich geleistet hat, als sie in Wortsalaten sprach und uns mit einem aufmunternden Nicken vorgaukelte, wir würden alle verstehen, wovon sie redet?

Machen Sie sich keine Sorgen. Jetzt haben wir eine glänzende NEUE Kamala Harris, die darauf vorbereitet ist, die freie Welt zu führen.

Wer erinnert sich noch an ihre angeblich unangemessene Beziehung zu ihrem Chef, die ihr geholfen hat, in Kalifornien (angeblich) schnell die politische Karriereleiter zu erklimmen? Und was ist mit der Tatsache, dass sie schwarze Männer in Kalifornien über ihr Entlassungsdatum hinaus inhaftiert hielt, nur damit sie als Sklavenarbeiter eingesetzt werden konnten? Was ist mit der Tatsache, dass sie 2.000 Menschen wegen des Besitzes von Marihuana ins Gefängnis gebracht hat, während sie sich darüber lustig macht, dass „niemand ins Gefängnis gehen sollte, weil er etwas Gras geraucht hat“?

Aber das war die ALTE Kamala Harris

Sie werden ermutigt, das alles zu vergessen. Man wird nicht nur ermutigt, sondern man wird durch Gaslit und Gehirnwäsche dazu gebracht, es zu vergessen. Die Shiny New Kamala Harris (SNKH) ist ein ganz anderer Mensch.

SNKH ist telepromptiert und geskriptet. Sie sagt nichts, was nicht bereits für sie genehmigt wurde, denn die Propagandamaschine weiß um die verwirrenden Wortsalate, die sie von sich gibt. In der Tat hat SNKH kein einziges Interview mehr gegeben, seit sie für den strauchelnden Joe Biden in Stellung gebracht wurde.

SNKH hat ihren gesamten Hintergrund in einem schwarzen Loch im Internet „verschwinden“ lassen. Sie wissen und ich weiß, dass sie die „Grenzzarin“ war, aber alle „Faktenprüfer“ tun so, als wäre das nie passiert. Alles, was jetzt an der Grenze und mit illegalen Einwanderern passiert, wird auch weiterhin passieren und sich sogar noch verschlimmern, wenn sie gewählt wird. Sie hat bewiesen, dass sie… absolut nichts in dieser Angelegenheit unternommen hat. Aber ich fordere Sie heraus, irgendeine Erwähnung ihrer Unzulänglichkeiten in den MSM zu finden.

SNKH wird von der Generation Z als „Mommala“ gepriesen. Aber in Wirklichkeit hat sie keine Kinder und ist sicherlich nicht mütterlich, wenn es darum geht, Kinder vor gewalttätigen kriminellen Migrantenbanden zu schützen. Und wenn ihre Stieftochter Ella Emhoff, ein radikales pro-palästinensisches „Model“, SNKHs Werte widerspiegelt, dann will ich nichts davon wissen. Tatsächlich ist Ellas Vater Jude, und Ella hat „ausdrücklich betont, dass sie sich nicht als Jüdin betrachtet“, wie es in einem Artikel der NY Post heißt.

Emhoff hat auch Geld für „dringende Hilfsmaßnahmen für die Kinder im Gazastreifen“ gesammelt – das nach Ansicht von Kritikern in die Hände von Terroristen gelangen würde. Die mutmaßliche erste Stieftochter bleibt laut New Republic „in pro-palästinensischen Kreisen aktiv“ .

Und das ist noch nicht alles – der Kandidat, von dem alle dachten, er würde ihr Vizepräsident werden, der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, wurde gegen Tim Walz ausgetauscht, einen Kerl, der Minnesota in einen „Schutzstaat“ für Illegale und LBGTQ-Kinder verwandelt hat, deren Eltern ihnen nicht erlauben, sich einer „geschlechtsangleichenden Behandlung“ zu unterziehen. Oh, und außerdem hat er über seinen Militärdienst gelogen. Wiederholte Male. Wir sprechen hier von Lügen auf dem Niveau von „Stolen Valor“.

Aber die MSM schlagen eine ganz andere Trommel

In den drei Wochen, seit Präsident Joe Biden die Wahl per Twitter abgesagt hat und jemand versucht hat, den ehemaligen Präsidenten Trump zu ermorden, hat SNKH dank der Propagandamaschine der Mainstream-Medien eine völlige Wandlung durchgemacht. Die Medien scheinen mit den Demokraten oder Harris’ Kampagne oder irgendjemandem zusammenzuarbeiten, um sie zu einer völlig anderen und gesellschaftlich akzeptablen Wahl für das Präsidentenamt zu machen.

Sie haben nicht nur alle Erwähnungen des „border czar-ing“ aus dem Gedächtnis gestrichen, sondern auch viele ihrer früheren Entgleisungen beseitigt. Innerhalb von nur 23 Tagen haben sie eine neue Kamala Harris geschaffen, die sie der Welt präsentieren können. Sie haben eine totale Illusion von SNKHs Größe geschaffen und die Umfragen irgendwie komplett umgedreht.

Oder haben sie das?

Ich erinnere mich noch daran, wie wir 2016 alle dachten, Hillary Clinton würde gewinnen, und schockiert waren, als Trump als 45. Präsident angekündigt wurde. Die Umfragen zeigten damals einen starken Vorsprung für HRC, aber am Ende hat sie verloren, auch wenn sie angeblich geschummelt hat.

Sind die Umfragen jetzt anders? Sind all diese positiven Umfragen echt, die zeigen, dass diese ultra-verwirrte Frau Präsident Trump schlägt? Derselbe Präsident Trump, auf den geschossen wurde und der aufstand und die Faust in die Luft streckte, um uns zu sagen: „Kämpft!“? Derselbe Präsident Trump, der Präsident Biden eine deutliche Niederlage beibrachte? Hat sich das Blatt so schnell gewendet, oder sagen sie uns nur, dass es so ist?

Ich glaube ehrlich gesagt, es ist das Zweite. Ich habe große Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wer dieses lächerliche Schema, SNKH als eine völlig andere Person darzustellen, glauben könnte. Natürlich kann ich auch nicht verstehen, warum die Leute dachten, dass Joe Biden bis zu seiner verhängnisvollen Debatte mit Trump in Ordnung und nicht dement war. Vielleicht liege ich also falsch.

Die Harris-Kampagne füttert auch die glänzende neue Kamala Harris-Kreation

Natürlich ist die Harris-Kampagne ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, die Pumpe für all die wunderbaren Dinge zu füllen, die SNKH erreicht hat und bald erreichen wird. Aber sie scheinen nicht zu glauben, dass die MSM genug tun.

Laut Axios erfinden sie Schlagzeilen und schreiben sie den MSM-Netzwerken in ihren Werbekampagnen zu.

Bild mit freundlicher Genehmigung von Axios

Nein, die sind nicht echt. Das sind Anzeigen, die auftauchen, wenn man bei Google nach etwas sucht, das mit dem Thema SNKH und ihrem Möchtegern-Vizepräsidenten Tim Walz zu tun hat. Diese irreführenden Anzeigen sind gefälschte Schlagzeilen, wilde Träume und verrückte Wünsche, die für diejenigen, die nach Informationen suchen, absolut echt aussehen sollen.

Hier ist mehr aus dem Axios-Artikel darüber:

… Seit dem 3. August wurden fast ein Dutzend Nachrichtenunternehmen in diesen Arten von Suchanzeigen der Harris-Kampagne verwendet, fand Axios heraus.

Beispiele hierfür sind The Independent UK, NPR, AP, The Guardian, USA Today, PBS, CNN, CBS News, Time und andere, darunter auch lokale Sender wie der Radiosender WDAY Radio aus North Dakota.

Die Anzeigen enthalten Links zu echten Artikeln der Nachrichtenagenturen, aber die Überschriften und der Begleittext wurden so verändert, dass es so aussieht, als würden die Artikel die Ziele der Harris-Kampagne unterstützen.

Eine Anzeige, die neben einem Artikel von The Guardian geschaltet wurde, zeigt beispielsweise die Überschrift „VP Harris kämpft gegen Abtreibungsverbote – Harris verteidigt die Freiheit der Fortpflanzung“ und enthält dann einen Begleittext unter der Überschrift, in dem es heißt: „VP Harris ist eine Verfechterin der Freiheit der Fortpflanzung und wird Trumps Abtreibungsverbote stoppen.

Eine Anzeige mit einem Link zu einem NPR-Artikel lautet: „Harris wird die Gesundheitskosten senken“, mit einem begleitenden Text, der besagt: „Kamala Harris wird die Kosten für eine qualitativ hochwertige, erschwingliche Gesundheitsversorgung senken.“

Es ist nicht illegal, aber es ist irgendwie verrückt, dass all diese „Desinformations“-Websites nicht darüber berichten. Sie haben mich mit einer roten Markierung versehen, weil ich Links zu Studien mit gegenteiligen Ergebnissen veröffentlicht habe.

Worauf das alles hinausläuft

Meiner bescheidenen Meinung nach könnten wir von einer Harris-Präsidentschaft Folgendes erwarten:

Mehr Kriminalität und Devolution durch unsere undichte Südgrenze

Mehr Schwierigkeiten für den durchschnittlichen ECHTEN Amerikaner, Sozialhilfe zu bekommen, weil wir Milliarden für illegale Einwanderer ausgeben

Unsichere Städte aufgrund der liberalen Vorstellungen von „Strafjustiz“

Noch mehr Inflation, als wir sie bereits im Supermarkt erleben

Ein totaler Börsenkollaps, weil die Welt das Vertrauen in Amerika und unseren Dollar verliert

Mehr Überwachung und Kontrolle

Ein Krieg im Nahen Osten, der auf den Rest der Welt übergreifen wird

Ein Globus, der keinen Respekt vor den Amerikanern hat

Mehr DEI-bezogene Inkompetenz

Mehr marxistische B(aloney) S(andwiches), die uns bei jeder Gelegenheit in die Kehle gestopft werden

Eine schnelle Reise zum Kommunismus, wenn die Menschen in dem unwirtlichen wirtschaftlichen Klima der Zukunft nicht mehr überleben können

Denken Sie daran, dass Sie wissen, was Sie über sie wissen. Lassen Sie nicht zu, dass diese Albernheiten und das Gaslighting Sie vergessen lassen, wie unfähig diese Person ist und wie ungeeignet sie für das höchste Amt in den Vereinigten Staaten von Amerika ist.