Bank in den Niederlanden erwägen den QR-Code, falls der PIN „nicht funktionieren“ sollte

nu.nl schreibt:

Nach Angaben der DNB können QR-Codes eine Alternative sein, wenn die PIN nicht funktioniert

Wir bezahlen oft außer Haus, zum Beispiel mit unserer PIN-Karte oder über unser Telefon. Dies birgt Risiken, wenn die PIN nicht funktioniert. Nach Angaben der De Nederlandsche Bank (DNB) sind in solchen Fällen Zahlungen über Sofortüberweisungen, wie z. B. QR-Codes, eine gute Alternative. Nach Ansicht der Zentralbank muss der Backstop für Debitkartenzahlungen beschleunigt werden.

„Es muss eine Ausweichmöglichkeit für Debitkartenzahlungen geben“, schreibt die DNB in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht Visie op Betalen (Vision des Zahlungsverkehrs). „Die Millionen von täglichen Zahlungstransaktionen müssen jederzeit sicher abgewickelt werden können“.

Da wir zunehmend von elektronischen Zahlungen abhängig sind, muss es Alternativen geben – neben dem Bargeld. „Die DNB fordert die Marktteilnehmer auf, diesen Prozess zu beschleunigen. Eine Möglichkeit sind QR-Codes“.

Diese werden bereits regelmäßig für Zahlungen im Gastgewerbe und in Webshops verwendet. „Wohltätigkeitsorganisationen nutzen sie manchmal auch.“

Sofortige Zahlungen, also Zahlungen, bei denen es nicht mehr Tage dauert, bis das Geld von einem Konto auf ein anderes überwiesen wird, werden 2019 in den Niederlanden eingeführt. „Im Moment werden sie noch hauptsächlich für schnelle Überweisungen und nur in geringem Umfang in Geschäften oder an der Tür verwendet“, so die DNB.

Das bedeutet, dass sie noch keine vollwertige Alternative zu PIN-Zahlungen sind. Laut DNB können Offline-PIN-Zahlungen auch eine Alternative sein, wenn reguläre PIN-Zahlungen nicht mehr genutzt werden können.