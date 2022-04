Wie der Westen verloren ging: Eine schwächelnde Weltreservewährung

Das westliche Finanzsystem und die Weltreservewährung befinden sich im offenen Niedergang.

Von „zum Scheitern verurteilt“ zu „einfach gescheitert

Vor nur zwei Jahren schrieb ich ein Buch, in dem ich davor warnte, dass die westlichen Märkte im Allgemeinen und die US-Märkte im Besonderen zum Scheitern verurteilt seien.

Nun, jetzt, in Echtzeit, scheitern sie.

Diese harte Realität hat weniger mit COVID oder dem Krieg in der Ukraine zu tun als vielmehr mit einer einfachen Kraft, die euphorische Märkte und ahnungslose Führer seit Jahrzehnten ignoriert haben, nämlich: Die Verschuldung.

Wie ich damals schrieb und heute wiederhole: Schulden zerstören Nationen, Finanzsysteme, Märkte und Währungen.

Immer und jedes Mal.

Wie wir weiter unten sehen, scheitert das inflationäre Finanzsystem jetzt, weil es aufgrund seiner Verschuldung nicht mehr in der Lage ist, wirtschaftlich zu wachsen, vernünftig zu reagieren oder seine chronische Verschuldungssucht auf natürliche Weise aufrechtzuerhalten.

Die Beweise dafür sind buchstäblich überall zu finden, von der Fed über den Petrodollar und den Anleihemarkt bis hin zum Goldpreis.

Gehen wir der Sache auf den Grund.

Die Fed: Keine Best-Case-Szenarien mehr

Die Fed hat sich selbst und damit auch die US-Märkte und -Wirtschaft in eine nur allzu vorhersehbare Ecke und an einen historisch gefährlichen Scheideweg getrieben.

Wenn sie sich nach links wendet (d. h. mehr Gelddrucken/Liquidität), um eine rekordverdächtige Blase bei den Risikoanlagen zu schützen, droht eine Inflationsflut; wenn sie sich nach rechts wendet (und die Zinsen anhebt oder die UST-Käufe reduziert), droht ein Marktinferno.

Wie sind wir an diesen Scheideweg gekommen?

Ganz einfach: Durch jahrzehntelang künstlich niedrig gehaltene Zinssätze, billige Kredite und einen 30-Tonnen-Schuldenberg von noch nie dagewesenem (und untragbarem) Ausmaß.

Der sterbende Anleihen-Bulle

Bei so vielen ungeliebten Schulden auf dem Rücken des Staates wird niemand außer der Fed die Schuldscheine von Uncle Sam kaufen.

Infolgedessen fallen die Preise für langlaufende Staatsanleihen und die Renditen steigen, während Bloomberg uns an den schlimmsten Rückgang der weltweiten Anleihen seit 20 Jahren erinnert.

Kurz gesagt, die von den Zentralbanken geschaffene Hausse bei Anleihen der letzten rund 40 Jahre geht jetzt in die Knie.

Ironischerweise besteht der einzige Weg zu mehr Nachfrage nach ansonsten ungeliebten Anleihen darin, dass der Aktienmarkt völlig abstürzt und die Aktienanleger blindlings in Anleihen flüchten wie Passagiere auf der Titanic, die nach Rettungsbooten suchen.

Anleihen und Aktien – sie können zusammen fallen, wenn sie nicht durch entwertete Dollars gerettet werden

Aber wie uns der „Covid-Crash“ im März 2020 schmerzlich vor Augen geführt hat, können und werden in einer Welt der von den Zentralbanken gesteuerten Blasen historisch überbewertete Aktien und Anleihen gemeinsam fallen, es sei denn, die Fed schafft noch ein weiteres QE-Rettungsboot im Wert von mehreren Billionen Dollar, was die inhärente Stärke des Dollars in Ihrem Portemonnaie einfach vernichtet.

Daher und wieder: Es gibt keine guten Optionen mehr. Entweder Inflation oder eine Marktimplosion.

Fantasie und Unehrlichkeit – die neue Politik

Das hält die Fed jedoch nicht davon ab, etwas anderes zu behaupten oder ihre geldpolitischen Sünden mit Worten statt mit Wachstum zu verschleiern.

Obwohl die Fed fast ein Jahr lang absichtlich über eine „vorübergehende Inflation“ gelogen hat, hat sie das bisschen Stolz, das ihr noch geblieben ist, heruntergeschluckt und ein echtes Inflationsproblem im eigenen Land zugegeben.

Kurz gesagt, und wie die Anleihenlegende Mohamed El-Erian kürzlich bemerkte, hat die zunehmend diskreditierte Fed keine „Best-Case“-Szenarien mehr.

Die Fed hat zusammen mit ihren wirtschaftlich ahnungslosen Politikern die einst großartigen USA von einem Industrieland in ein Land verwandelt, das einem Entwicklungsland ähnelt.

Mit anderen Worten: Der „amerikanische Traum“ sowie der amerikanische Exzeptionalismus werden in Echtzeit – also genau jetzt – zu einer Art Tragikomödie degradiert.

Nichtsdestotrotz verdoppelt der stets doppelzüngige Powell seine Fantasie (Lügen) über die steigende Erwerbsbeteiligung und das Wachstum in den USA, um die USA aus dem Schulden- und Inflationsloch zu „produzieren“, das die Greenspan-Schaufel vor vielen „überschwänglichen“ Jahren verursacht hat.

Aber wieder einmal liegt Powell falsch.

Erwerbsbeteiligung – die neueste Fantasie

Aufgrund der einfachen demografischen Gegebenheiten, der mangelnden Liebe für US-Schuldscheine, der wachsenden Handelsdefizite (bei gleichzeitig steigenden Defizitausgaben) und des überteuerten USD wird die Erwerbsbeteiligung in den USA nicht rechtzeitig steigen, damit das Land der Weltreservewährung sich selbst aus der 122%igen Verschuldung im Verhältnis zum BIP herauswachsen kann, in die die Fed (nach jahrzehntelanger Niedrigzinspolitik) hineingetrieben hat.

Ohne eine höhere Erwerbsbeteiligung besteht die einzige verbleibende Option zur Inflationsbekämpfung darin, entweder 1) die Zinsen zu erhöhen, um eine tödliche Rezession (und eine Marktimplosion) herbeizuführen, oder 2) die Staatsdefizite um mindestens 10 % zu senken.

Leider wird eine Senkung der Defizite um 10 % auch das BIP um mindestens den gleichen Betrag verringern, was die Steuereinnahmen schmälert und es Onkel Sam somit fast unmöglich macht, auch nur die Zinsen für seine nationale Barrechnung zu zahlen, wie wir an anderer Stelle gezeigt haben.

Süchtige sind berechenbare Kreaturen

Was wird diese in die Enge getriebene und verschuldete Fed also tun?

Nun, das, was alle Süchtigen tun – sie trinken weiter, d.h. sie drucken immer mehr entwertete USD, was nur noch mehr Rückenwind für, Sie ahnen es, Gold schafft: Gold. (Aber auch für Hard-Asset-Rohstoffe im Allgemeinen, Industrieaktien und Agrarimmobilien.)

In der Zwischenzeit werden die Fed, die US-Regierung und ihre konzerneigenen Propaganda-Arme in den US-Medien all dieses neue Gelddrucken und die anhaltenden Defizitausgaben eher Putin als der jahrzehntelangen finanziellen Misswirtschaft in DC anlasten.

Das ist kein Schocker.

Aber Putin, auch wenn Sie ihn hassen, sieht die Dinge, die die Schlagzeilen auslassen.

De-Dollarisierung und Petrodollar-Getöse – ach ja?

In der Welt des einst so mächtigen Petrodollars mehren sich die Anzeichen für ein „Oh-oh“.

Von „Trigger Happy“ zu „Schuss in den Fuß

Wie wir in unseren jüngsten Berichten gewarnt haben, richten die westlichen Finanzsanktionen als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine bei demjenigen, der den Auslöser betätigt, ebenso viel Schaden an wie bei dem beabsichtigten Ziel.

Einfacher ausgedrückt: Das Einfrieren der Devisenreserven und SWIFT-Transaktionen eines Landes kann andere Gegenparteien in Angst und Schrecken versetzen, und zwar nicht nur die beabsichtigten Ziele.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Ihre Bankkonten würden aus irgendeinem Grund eingefroren. Würden Sie dann der Bank, die Ihre Konten eingefroren hat, vertrauen, sobald das Problem gelöst ist? Würden Sie diese Bank anderen empfehlen?

Nun, die Welt hat beobachtet, wie westliche Mächte Putins Vermögen effektiv eingefroren haben, und unabhängig davon, ob Sie mit solchen Maßnahmen einverstanden sind oder nicht, denken andere Länder (von denen nicht alle „schlechte Akteure“ sind) darüber nach, die Bank zu wechseln – oder zumindest den Dollar…

Wenn dem so ist, haben sich die USA gerade selbst in den Fuß geschossen, als sie Putin ins Visier nahmen.

Wie schon früher gewarnt, treiben die westlichen Sanktionen Russland und China einfach weiter zusammen und weiter weg von US-Dollars und US-Staatsanleihen.

Solche Verschiebungen haben massive Auswirkungen, die Bidens Finanzteam offenbar ignoriert hat.

Und wie jeder, von Jamie Dimon bis Barack Obama, schon früher gewarnt hat, ist das keine gute Sache und veranlasst die ganze Welt, die Führungsrolle der USA im Finanzbereich und die Hegemonie des US-Dollars als Weltreservewährung zu überdenken.

Saudi-Arabien: Überdenken Sie den Petro-Dollar?

Nehmen wir den nicht gerade demokratischen „Verbündeten“ der USA, Saudi-Arabien, den Biden im Jahr 2020 als „Pariastaat“ bezeichnet hatte…

Im März deuteten die Nachrichten aus Saudi-Arabien an, dass sie Ölkäufe in CNY statt in USD in Betracht ziehen würden, was das langsame Ende des Petrodollars signalisieren und den Amerikanern, die zu Hause leiden, nur noch mehr inflationären Rückenwind verschaffen würde.

Man kann die tiefgreifende Bedeutung einer Schwächung des Petrodollars nicht unterschätzen (und auch nicht überbewerten).

Dies hätte verheerende Folgen für den USD und die Inflation und wäre ein absoluter Segen für Gold.

Xi plant bereits, mit Saudi-Arabien zu verhandeln, dem wichtigsten Öllieferanten Chinas. Inzwischen streckt auch Aramco die Fühler nach China aus.

Was kann Saudi-Arabien mit chinesischem Geld tun?

Einige argumentieren, dass die Saudis mit CNY nicht viel kaufen können. Schließlich ist der USD doch viel attraktiver, oder?

Hmmm.

In Anbetracht der Tatsache, dass US-Treasuries null bis negative reale Renditen bieten, sind vielleicht „all things American“ einfach nicht mehr das, was sie einmal waren…

Die Saudis haben jetzt gesehen, dass die USA bereit sind, US-Staatsanleihen als eine Form der finanziellen Kriegsführung zu beschlagnahmen.

Die Saudis (wie auch viele andere Nationen – z. B. Indien und China) fragen sich sicherlich, ob ein ähnlicher Schritt in Zukunft auch gegen sie unternommen werden könnte.

Es ist also kein Zufall, dass auch sie sich bei künftigen Geschäften eher nach Osten als nach Westen orientieren, und Russland könnte seine neuen chinesischen Währungen nutzen, um alles Mögliche zu kaufen, von Atomkraftwerken bis hin zu Goldbarren in Shanghai – um es mal so zu sagen…

Öl ist wichtig

Trotz des Versuchs der Medien, Putin als Hitler 2.0 darzustellen, weiß der russische Staatschef etwas, was die Schlagzeilen ignorieren, nämlich: Die Welt braucht sein Öl.

Ohne russisches Öl implodiert das globale Energie- und Wirtschaftssystem, weil es zu hoch verschuldet ist, um plötzlich allein zurechtzukommen und/oder sich zu wehren.

Sehen Sie, wie die Staatsverschuldung die Optionen lähmt und die globale Bühne verändert?

In der Zwischenzeit kann Russland, das nicht die gleichen Schulden im Verhältnis zum BIP hat wie die EU und die USA, anfangen, die Bezahlung seines Öls in RUB statt in USD zu verlangen.

Derzeit führen die arabischen Staaten private Gespräche mit China, Russland und Frankreich, um den Ölverkauf in USD einzustellen.

Solche Schritte würden die Nachfrage und die Stärke des USD schwächen und dem wachsenden Inflationsfeuer von Malibu bis Manhattan weiteres Öl hinzufügen.

Ich frage mich, ob Biden, Harris oder irgendjemand aus ihrem Kreis von „Experten“ diesen Teil durchdacht hat?

Angesichts ihrer Stärke in der Optik gegenüber ihrer Schwäche in Mathematik, Geographie und Geschichte ist es ziemlich klar, dass sie das nicht taten und auch nicht konnten…

Kein Grund zur Sorge?

In der Zwischenzeit versichern natürlich das WSJ und andere westliche politische Nachrichtenorganisationen der Welt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, da das Handelsvolumen des USD am Devisenmarkt das der chinesischen (russischen) und anderer Währungen in den Schatten stellt.

Gut und schön.

Aber für wie lange?

Noch einmal: Was viele Politiker und die meisten Journalisten nicht verstehen (abgesehen von den Grundrechenarten), ist grundlegende Geschichte.

Ihre kurzsichtige Politik und ihre wohlklingenden Prognosen beruhen auf der Vorstellung, dass es morgen nicht regnen kann, wenn es heute nicht regnet.

Aber es regnet bereits auf die USA und auf die globale finanzielle Führung der USA.

In der Zwischenzeit hat die russische Zentralbank begonnen, die Goldkäufe mit all den neuen RUBs (nicht USDs) zu erhöhen, die sie aus ihren Ölverkäufen erhalten wird.

Die Anleger müssen diese makroökonomischen Ereignisse in den kommenden Wochen und Monaten sehr genau verfolgen.

Eine neue Welt mit mehreren Währungen

Unterm Strich ist jedoch festzustellen, dass sich die Welt langsam von der Ära der Eine-Welt-Reservewährungen zu einem System mit mehreren Währungen entwickelt.

Wenn der Geist der Sanktionen und des Finanzkriegs einmal aus der Flasche ist, lässt er sich nur schwer wieder einfangen. Das Vertrauen in den Westen und sein USD-geführtes Währungssystem ist im Wandel begriffen.

Mit der großspurigen Entscheidung, die russischen Devisenreserven einzufrieren, die russischen SZR des IWF zu sanktionieren und dem Land den Zugang zu den SWIFT-Zahlungssystemen zu entziehen, sorgten die USA für kurzfristige Schlagzeilen, um „hart“ zu erscheinen, leiteten aber den Weg für längerfristige Konsequenzen ein, die sie (und ihren Dollar) schwächen werden.

Da Öl in mehreren Währungen zum neuen Standard wird, werden die Gewinner der Inflation wieder Rohstoffe, Industriewerte und bestimmte Immobilienwerte sein.

Gold ist wichtig

Gold ist nach wie vor der einzige wirklich neutrale Reservewert in den Bilanzen der weltweiten Zentralbanken und wird mit der Zeit am meisten profitieren, da sich langsam ein nicht auf USD lautender Energiemarkt herausbildet.

Außerdem lässt Russland Zahlungen in Gold für sein Erdgas zu.

Und für diejenigen (d.h. die Wall Street), die Gold immer noch für ein „Haustiergestein“ und ein „barbarisches Relikt“ aus der Vergangenheit halten, könnte es an der Zeit sein, umzudenken.

Denn warum hat das Finanzministerium in seinem Handbuch zu den Russland-Sanktionen einen ganzen Abschnitt über Gold aufgenommen?

Die Antwort liegt ebenso auf der Hand wie sie ignoriert wird.

Chinesische Banken (mit russischen Währungs-Swap-Linien) können als Vermittler fungieren und Russland dabei helfen, sein sanktioniertes Geld auf dem Goldmarkt zu „waschen“.

Das heißt, Russland kann und wird weiterhin weltweit Handel treiben (Eurasien, Brasilien, Indien, China…), und zwar auf einem wirklich freien Markt für „Gold für Rohstoffe“, dessen Preis nicht einmal die Diebe an der COMEX künstlich festsetzen können – etwas, das es seit Jahrzehnten nicht mehr gab.

De-Globalisierung

Einfach ausgedrückt: Die mächtigen Dollar- und „Globalisierungs“-Träume des Westens werden langsam Zeuge einer aufkommenden Ära der inflationären De-Globalisierung, da jedes Land nun das tut, was für sich selbst notwendig und am besten ist, und nicht die größenwahnsinnigen Fantasien von Klaus Schwab.

Natürlich werden die in die Enge getriebenen USA wahrscheinlich versuchen, Goldtransaktionen mit Russland zu sanktionieren, aber dazu müssten die russischen Energieverkäufe an die EU vollständig unterbunden werden, was sich die EU-Wirtschaft (und die Bürger) einfach nicht leisten können.

In der Zwischenzeit erwägt ein verzweifelter französischer Präsident Konjunkturschecks für Gas und Lebensmittel. Das ist übrigens inflationär…

Die Geschichte wiederholt sich

Auch hier ist der schuldengeplagte, energieabhängige Westen nicht so stark, wie die Schlagzeilen glauben machen wollen. Das bedeutet, dass Gold, wie schon seit Tausenden von Jahren, steigen wird, wenn gescheiterte Führer, schuldengeplagte Nationen und Weltreservewährungen fallen.

Die Geschichte ist leider genauso wichtig wie Mathematik, Preisfindung und Angebot und Nachfrage. Leider weiß die überwiegende Mehrheit der modernen Führungskräfte fast nichts über diese Kräfte oder Themen.

Wenn Gold in Worten sprechen könnte, würde es einfach sagen: „Schande über sie.“

Aber Gold spricht in Werten, und es lacht zuletzt über die Währungen, die jetzt in unseren Brieftaschen und in den Schulden schwächeln.