Doug Casey über globales Chaos, steigende Rohstoffpreise und was als nächstes passieren wird

Internationaler Mensch: Rohstoffpreise verlaufen in Zyklen. Wo befinden wir uns in diesem Zyklus, und was glauben Sie, was als Nächstes kommt?

Doug Casey: Rohstoffe sind historisch gesehen die schlechteste Investition der Welt. Der Preistrend bei Rohstoffen war in den letzten 5.000 Jahren immer abwärts gerichtet. In der Jungsteinzeit war ein Höhlenmensch, der ein Stück Eisenmeteorit fand, das Äquivalent eines Milliardärs.

Seit dem ersten Tag befinden sich Rohstoffe in einem langfristigen Preisverfall im Verhältnis zum Wert der menschlichen Arbeit. Ich erwarte, dass sich dieser Trend fortsetzen und mit der Entwicklung der Fusionsenergie und der Nanotechnologie noch beschleunigen wird. Die Kosten der meisten Rohstoffe werden auf die Kosten der Software sinken, die für die Programmierung selbstreplizierender Maschinen zu ihrer Gewinnung erforderlich ist.

Langfristig gesehen sind und bleiben Rohstoffe ein schlechtes Kauf- und Halteargument. Aber innerhalb des langfristigen Abwärtstrends gab es immer wieder Phasen, in denen sie nach oben explodierten – fast immer aufgrund von Kriegen oder anderen Formen von Regierungsmaßnahmen.

Der Öffentlichkeit wurde weisgemacht, dass uns die Rohstoffe ausgehen werden. Sie glauben, dass uns das Öl ausgehen wird, obwohl ihnen beigebracht wurde, die Unternehmen zu hassen, die es fördern. Sie glauben, dass die globale Erwärmung zu einer weltweiten Hungersnot führen wird. Man sagt ihnen, dass alle Wälder verschwinden werden, zusammen mit Bambi und seiner Mutter, dass es keine saubere Luft zum Atmen oder frisches Wasser zum Trinken geben wird. Das ist eine lange Litanei. Ich mache mir in dieser Hinsicht nur wenig Sorgen. Die Zukunft sollte und würde unglaublich hell und wohlhabend sein, wenn wir in einer unregulierten Welt des freien Marktes leben würden. Aber es wird nicht so sein, weil die Öffentlichkeit überall will, dass der Staat „eingreift“ und „etwas tut“. Entschuldigen Sie, dass ich eine so radikale Aussage ohne große Erklärung mache; ich habe das Thema an anderer Stelle ausführlich behandelt…

Wie ich bereits in einem früheren Gespräch erklärt habe, drehen sich die Rohstoffpreise im Allgemeinen um ihre Produktionskosten. Und wenn sich die Technologie verbessert, sinken die Produktionskosten immer.

Aber gelegentlich kommt es zu massiven Preisexplosionen wie in den 1970er Jahren, einem Jahrzehnt des massiven Gelddruckens, des Vietnamkriegs und der Preiskontrollen; die Rohstoffpreise verdreifachten sich etwa. Und vor zehn Jahren verdoppelten sich die Rohstoffpreise, vor allem als Folge der massiven Gelddruckerei, die eine Reaktion auf die Krise von 2008 war. Heute erleben wir eine weitere solche Phase. Ich erwarte, dass sie noch schlimmer sein wird.

An welchem Punkt des Zyklus befinden wir uns also gerade?

Die Rohstoffe sind sicherlich nicht mehr in der Nähe des Tiefpunkts, das ist sicher. Ich erwarte, dass die Rohstoffpreise tendenziell steigen werden, aber sie werden sich um eine neue, höhere Basislinie drehen. Mit anderen Worten: Der „normale“ Sojapreis wird nicht bei 6 $, sondern bei 12 $ liegen. Kupfer wird nicht bei 2 $, sondern bei 4 $ notieren.

Internationaler Mensch: Wie wirkt sich das turbulente wirtschaftliche, geopolitische und soziale Umfeld von heute auf die Rohstoffmärkte aus?

Doug Casey: Turbulente Zeiten machen jede Art von Planung unmöglich, oder zumindest sehr viel schwieriger. Wenn die Zeiten schwierig werden – was wiederum fast immer auf staatliche Maßnahmen wie Krieg, Pogrome, Besteuerung, Inflation und Regulierung zurückzuführen ist -, schreien die Menschen nach jemandem, der alles küsst und besser macht. Erwarten Sie also viel mehr staatliche Planung.

Wenn die Regierung plant, macht sie es produktiven Unternehmern schwerer und oft sogar unmöglich, zu planen. Die Regierung verursacht das Problem, versucht, es zu lösen, und macht alles noch schlimmer. Wie Reagan einmal sagte, ist die Regierung nicht die Lösung, sondern das Problem. Aber er war nicht nur unfähig, das Problem zu lösen, sondern es ist noch viel, viel schlimmer geworden. Die amerikanische Öffentlichkeit hat seitdem ein Regime gewählt, das aktiv die Philosophien und Einstellungen der Jakobiner in Frankreich 1789, der Bolschewiken in Russland 1917, der Nationalsozialisten in Deutschland 1933 oder der Maoisten in China 1965 teilt. Das ist das Umfeld, in dem wir heute leben.

Lassen Sie uns über die Produktion von Rohstoffen sprechen. Nehmen wir den Bergbau. Es wurde einmal gesagt, ein gutes Unternehmen sei „wie eine Goldmine“. Der Goldabbau sollte wunderbar sein. Und das war er auch.

Heute jedoch nicht mehr. Der Bergbau hat sich gewandelt. Es geht nicht mehr darum, dass ein paar Jungs mit Spitzhacken, Schaufeln und einem Packesel eine Goldgrube finden. Die Suche nach einer Lagerstätte kostet heute Millionen von Dollar, und die Erfolgsaussichten sind äußerst gering. Wenn man Erfolg hat, kostet die Erschließung Dutzende oder Hunderte von Millionen Dollar. Dann Hunderte von Millionen oder Milliarden, um es in Produktion zu bringen. Und selbst wenn man Erfolg hat, kann es mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis man sich mit Genehmigungen, Nichtregierungsorganisationen (NRO) und den Forderungen der Eingeborenengruppen auseinandergesetzt hat. Wenn Rohstoffunternehmen an der Börse notiert sein wollen oder Institutionen als Aktionäre haben wollen, brauchen sie ESG-Ausschüsse, die kontraproduktiven Unsinn über Vielfalt und Integration erzählen.

Unterm Strich hat das heutige politische und soziale Umfeld die Produktion viel schwieriger und teurer gemacht, und die Ergebnisse sind unsicherer denn je. Wichtige Rohstoffe können nicht mehr verfügbar sein, wie z. B. russische Düngemittel. Die Kosten für die drei Grunddünger – Kalium, Phosphor und Stickstoff – haben sich im letzten Jahr verdreifacht.

Die Produktion von Rohstoffen ist ein garantierter rechtlicher und öffentlichkeitswirksamer Albtraum. NIMBY-Einstellungen (not in my backyard – nicht in meinem Hinterhof) sind allgegenwärtig. Niemand möchte eine Produktionsanlage in seiner Nähe haben. Kein Wunder, dass die meisten Unternehmer lieber eine „App“ als eine Mine bauen.

Die Rohstoffproduktion ist heute ein sehr kapitalintensives Geschäft, was ein großes Problem darstellt, wenn die Dollars politisch zugeteilt werden. Wenn Regierungen überall ihre Währungen zerstören, wird außerdem weniger Kapital geschaffen. Ohne Kapital kann man keine Maschinen kaufen oder die für eine effiziente Produktion erforderlichen Investitionen tätigen. Ohne Kapital kann ein Land darauf reduziert werden, mit Stöcken auf die Erde zu schlagen – wie Simbabwe oder Haiti.

Technologie, freie Märkte und Kapital machen die Dinge besser. Der Staat verschlechtert die Bedingungen. Der Staat, und damit meine ich die Institution selbst, ist eine Gefahr für die Zivilisation selbst. Das gilt mehr denn je in einer hochtechnisierten, komplexen und stark bevölkerten Welt.

Internationaler Mensch: In einem verzweifelten Versuch, ihre Probleme zu überspielen, haben die Regierungen Billionen neuer Währungseinheiten gedruckt, die Zinssätze auf unter null gesenkt und gescheiterte Institutionen gerettet.

Doch diese Tricks sind nun ausgereizt, und die Inflation gerät außer Kontrolle.

Könnte ein historischer Kreditkollaps bevorstehen, da die steigenden Preise die Fed zu einer Straffung zwingen? Was bedeutet das für die Rohstoffe?

Doug Casey: Unabhängig davon, was die Fed jetzt tut, müssen die Zinssätze steigen. In einer Welt, in der Billionen von Schulden aneinandergereiht sind, könnte das leicht zu massiven Zahlungsausfällen führen. Das würde sowohl den Kreditgeber als auch den Kreditnehmer zerstören.

Die Menschen werden kein Geld sparen, um neues Kapital zu schaffen, wenn sie nur zwischen 0 und 2 % bekommen, während die Währungen mit 15 % pro Jahr an Wert verlieren. Das ist ein echtes Problem in einer Welt, die von Schulden lebt, die von den Zentralbanken geschaffen wurden. Es wird sinnlos, ja sogar töricht, für morgen zu sparen; es ist sinnvoller, wild zu konsumieren und nur für heute zu leben.

Wir bewegen uns auf eine viel höhere Inflation zu. Auf dem Weg dorthin könnte es zu einem schweren Kreditkollaps kommen – einer deflationären Depression, ähnlich wie in den 1930er Jahren. Die Behörden, die die Geldpolitik kontrollieren, haben eigentlich keine Ahnung, was sie tun. Die Ökonomen der Fed sind fast so ahnungslos wie die in der alten Sowjetunion. Also werden sie noch mehr Papiergeld drucken.

In der Zwischenzeit wird die Wirtschaftstätigkeit immer chaotischer werden. Einige werden Geld ausgeben wie betrunkene Matrosen, um es loszuwerden. Andere werden auf jede erdenkliche Weise sparen, in der Hoffnung, den Bankrott abzuwenden; sie werden den Gürtel enger schnallen und weniger von allem verwenden. Einige Rohstoffpreise werden aufgrund des Konsumeinbruchs fallen, während andere in die Höhe schießen werden. Alles in allem wird es weniger Produktion und viel Volatilität geben.

So gab es in letzter Zeit wegen des Krieges in der Ukraine bei Weizen – dem wichtigsten Getreide für den menschlichen Verzehr – Tage, an denen die Preise an den Rohstoffmärkten am Limit nach oben gingen, gefolgt von Tagen, an denen sie am Limit nach unten gingen. Er wird jetzt in einer neuen Höchstspanne von etwa 10 Dollar pro Scheffel gehandelt. Für die meisten Menschen, die dies lesen, ist das kein großes Problem, aber für die armen Ägypter ist es absolut lebensbedrohlich. Ägypten ist unheilbar instabil und der größte Weizenimporteur der Welt.

Bei all dem ist der Staat das Problem. Die Menschen, die sich selbst überlassen sind, versuchen mit all ihren Fehlern, jedes Jahr mehr zu produzieren. Nicht aus Altruismus, sondern weil es in ihrem persönlichen Interesse ist. Wenn man jedoch den Staat als Lösung einsetzt, entsteht Chaos. Auch hier sind die einzigen Produkte des Staates Kriege, Pogrome, Besteuerungen, Beschlagnahmungen, Inflation und Kontrollen. Die Tatsache, dass alle Menschen den Staat als Retter ansehen, sagt mir, dass der durchschnittliche IQ der menschlichen Rasse nicht 100, sondern eher 70 beträgt – die Zahl, die einen Schwachkopf bezeichnet.

Internationaler Mensch: Was sind die bekanntesten Beispiele dafür, dass Regierungen heute die Rohstoffmärkte verzerren, und warum sind diese Verzerrungen ein Geschenk für kluge Spekulanten?

Doug Casey: Die klassische Verzerrung eines Rohstoffmarktes fand 1933 statt, als die US-Regierung unter Roosevelt den Goldpreis willkürlich von 20 Dollar auf 35 Dollar anhob. Anschließend hielt sie den Goldpreis bis 1971 bei 35 Dollar. Dies war ein klassisches Beispiel dafür, dass die Regierung eingriff, um die Preise zu hoch zu machen, und dann versuchte, sie zu niedrig zu halten. Der Goldpreis explodierte schließlich von 35 Dollar im Jahr 1971 auf 800 Dollar im Jahr 1980.

Aber es gibt noch viele andere Beispiele für das „Eingreifen“ von Regierungen, wie man gerne sagt.

So ließ die Roosevelt-Regierung in den 1930er Jahren, als viele Menschen in den USA unterernährt waren und sogar hungerten, Schweine schlachten und vergraben und Milch in die Gosse schütten, um die Rohstoffpreise zu erhöhen – als ob höhere Rohstoffpreise genau das wären, was Menschen mit niedrigem Lebensstandard brauchten. Staatliche Eingriffe in den Markt führen immer zur Zerstörung.

Die durch die jüngste COVID-Hysterie ausgelösten Abriegelungen waren weitgehend dafür verantwortlich, dass der Ölpreis im April 2020 zusammenbrach. Eine Zeit lang lag er auf dem Terminmarkt bei minus 37 Dollar pro Barrel. Die Nachfrage ging so schnell zurück, dass die Öllager überfüllt waren und buchstäblich keinen Platz mehr hatten, um das Öl zu lagern. Das ist in der Vergangenheit auch schon bei anderen Rohstoffen passiert. Schweine wurden sogar kurzzeitig zu negativen Preisen gehandelt. Man sollte meinen, dass es metaphysisch unmöglich ist, negative Preise für Rohstoffe zu haben, so wie es metaphysisch unmöglich ist, negative Zinssätze zu haben.

Aber in der Scheinwelt der staatlichen Intervention ist alles möglich – für eine Weile. Das Positive daran ist, dass sich dadurch für Spekulanten großartige Möglichkeiten ergeben.

Internationaler Mensch: Welche spezifischen Rohstoffe sehen Sie heute als Spekulationsmöglichkeiten?

Doug Casey: Während wir dies schreiben, liegt der VIX (der Volatilitätsindex) bei 22 und tendiert nach unten.

In Zeiten wie diesen, wenn er unter 20 fällt, möchte ich kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe sehr hoch ist und die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zu stabilen, ruhigen Zeiten in naher Zukunft extrem gering ist. Ich setze auf Volatilität bis hin zum Chaos in der heutigen Welt. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts, wann man in den Handel einsteigt, und im Allgemeinen ist ein Wert unter 20 ein guter Wert.

Eine Sache, die man meiner Meinung nach in den nächsten Jahren getrost tun kann, sind Short-Positionen in Anleihen. Es gibt immer Anomalien und Ausnahmen – wie einige Wandelanleihen von Rohstoffunternehmen – aber man sollte keine Anleihen besitzen, wenn die Zinssätze steigen. Und ich glaube, dass sie in den nächsten Jahren steigen werden. Ich verkaufe aus dem Geld liegende Calls auf dem Terminmarkt. Das ist meine bevorzugte Vorgehensweise, denn ich bin kein Vollzeit-Rohstoffhändler, der den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzt.

Die meisten Leute kaufen Rohstoffoptionen. Das ist an wichtigen Wendepunkten sinnvoll, wenn sie extrem hoch sind und nach unten gehen oder extrem niedrig sind und nach oben gehen. Aber wenn man sich in einem Zwielicht befindet, wie wir es heute tun, vermeide ich es im Allgemeinen, Optionen zu kaufen. Ich ziehe es in der Regel vor, Optionen zu verkaufen, vor allem, wenn die Zeitprämien hoch sind, wie es derzeit der Fall ist. Auf diese Weise ist die Zeit auf meiner Seite.

Wenn man Optionen kauft, muss man sehr gut liegen, um Geld zu verdienen, weil man gegen die Zeitprämie ankämpft. Wenn Sie Optionen verkaufen, müssen Sie nur nicht ganz falsch liegen. Sie handeln wie das Haus im Kasino. Sie handeln wie eine Versicherungsgesellschaft. Der Nachteil ist, dass Sie das nur tun können, wenn Sie gut kapitalisiert sind. Aus diesem Grund ist dies für die meisten Menschen vielleicht kein praktischer Ratschlag.

Was die Metalle angeht, so denke ich, dass Gold im Verhältnis zu anderen Dingen ein neues Gleichgewichtsniveau erreicht hat. Es ist nicht mehr so ein Superschnäppchen wie im Jahr 2001, als es für $250 pro Unze verkauft wurde – real weniger als 1971 bei $35 pro Unze.

Jetzt, bei $1.900 oder so, ist es ein vernünftiger Wert im Vergleich zu allem anderen auf der Welt. Bei den derzeitigen Preisen ist es keine großartige Spekulation mehr. Das macht nichts. Ich habe Gold immer hauptsächlich aus Spargründen, aus Vorsicht und als Versicherung gekauft. Ich werde dies auch weiterhin tun. Irgendwann, und zwar bald, werden wir eine massive Währungskrise haben, die das Metall in die Höhe treiben wird. Aber ich werde wahrscheinlich erst verkaufen, wenn ich in Slime- oder Newspeak-Magazinen einen goldenen Bären sehe, der die NYSE zerlegt.

Silber ist im Moment eine interessantere Spekulation. Es ist ein viel kleinerer Markt, viel unbeständiger und im Vergleich zu Gold eigentlich recht günstig.

Selbst bei einem Preis von 4,50 $, auf dem es sich derzeit befindet, ist Kupfer eine gute langfristige Anlage, und sei es nur, weil nur wenige neue Minen entdeckt werden und noch weniger finanziert werden. In einer Welt der ESG und der außer Kontrolle geratenen Staaten ist es einfach zu riskant, Milliarden auszugeben, um eine neue Kupfermine in Betrieb zu nehmen. Die meisten Menschen sind nur wegen der vermeintlichen Nachfrageseite der Gleichung optimistisch, weil sie glauben, dass wir uns auf eine grüne Wirtschaft zubewegen – ich bin mir da nicht so sicher.

Trotz der kontinuierlichen Fortschritte in der Biotechnologie und der Produktivität bin ich eher optimistisch, was Getreide angeht, weil es in riesigen Monokulturen mit hohem Energie- und Düngereinsatz angebaut wird. In einem chaotischen Umfeld kann leicht etwas Großes schief gehen. Und irgendwann könnte eine natürliche oder künstlich erzeugte Seuche viele tausend Quadratkilometer Getreideanbaufläche befallen – ähnlich wie die afrikanische Schweinegrippe vor einem Jahr die Schweineherden verwüstet hat. Abgesehen davon ist es im Moment schwer, ein wilder Bulle zu sein, nachdem die Kurse im letzten Jahr um 50 % oder mehr gestiegen sind.

Bei tropischen Produkten wie Kaffee, Kakao und Zucker sieht es ganz anders aus. Wenn der Lebensstandard im Westen und auf der ganzen Welt sinkt, werden die Menschen weniger davon konsumieren, weil sie nicht lebensnotwendig sind. Gleichzeitig verdienen die Bauern in den armen tropischen Ländern, in denen sie angebaut werden, in der Regel nicht viel mehr als ihren Lebensunterhalt damit. Langfristig ist ein Trend zu beobachten, dass die Bauern ihre Sachen packen und in die Stadt ziehen, wo es Möglichkeiten gibt. Es ist schwierig, auf diesen Märkten Fuß zu fassen – keiner von ihnen ist „billig“. Aber in letzter Zeit gab es so viel Chaos. Ich weiß nicht, wie hoch ihre Produktionskosten sein mögen.

Unterm Strich fällt mir im Moment nichts ein, was eine sichere Sache wäre, so wie der Kauf von Gold oder Silber vor 1971, mit der möglichen Ausnahme von Leerverkäufen von T-Bonds.

Irgendetwas wird sich schon ergeben. Wenn es soweit ist, werde ich versuchen, unsere Leser darauf aufmerksam zu machen.

Anmerkung der Redaktion: Es ist klar, dass sich derzeit einige unheilvolle soziale, politische, kulturelle und wirtschaftliche Trends abzeichnen. Viele davon scheinen auf einen bedauerlichen Niedergang des Westens hinzudeuten.

Genau aus diesem Grund haben der legendäre Spekulant Doug Casey und sein Team gerade diesen kostenlosen Bericht veröffentlicht, der Ihnen genau zeigt, was passiert und was Sie dagegen tun können. Klicken Sie hier, um ihn jetzt herunterzuladen.