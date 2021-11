Bank of America initiiert Pilotprogramm zur Trennung von geimpften und ungeimpften Mitarbeitern

Eine Quelle, die mit der Bank of America zusammenarbeitet, hat ein Pilotprogramm enthüllt, das am 18. November beginnt und vorsieht, geimpfte von ungeimpften Mitarbeitern in einem Verwaltungsgebäude in Jacksonville, Florida, zu trennen.

Die Quelle, die anonym bleiben möchte, erklärte gegenüber der Epoch Times, dass das Programm initiiert wurde, um die Mitarbeiter wieder ins Büro zu bringen, nachdem sie während der Pandemie aus der Ferne gearbeitet hatten. Aber der Plan wirft einen dunklen Schatten auf unsere potenzielle zukünftige Gesellschaft, sagte die Quelle.

„Das ist Segregation“, sagten sie. „Ich bin fassungslos.“

Verschiebungen in der Arbeitskultur

Nachdem das Virus zu einer weltweiten Kultur der Heimarbeit geführt hatte, kehrten die Beschäftigten in diesem Jahr in unterschiedlichem Maße in ihre verlassenen Büros zurück.

Mit der breiteren Verfügbarkeit von Impfstoffen begannen die Menschen, ihre Masken abzulegen, und die Arbeitsplatzpolitik wurde weniger restriktiv.

Dann schickte die Angst vor der Delta-Variante viele zurück nach Hause und wurde zur Grundlage, auf der Präsident Joe Biden im September seine Impfpflichtpolitik ankündigte, als er das Arbeitsministerium anwies, eine Vorschrift auszuarbeiten, die alle Arbeitgeber mit 100 oder mehr Beschäftigten verpflichtet, sich bis zum 4. Januar 2022 impfen zu lassen.

Am 12. November wies ein US-Berufungsgericht eine Anfechtung der Biden-Administration zurück und bekräftigte seine Entscheidung, Bidens Anordnung für Unternehmen mit 100 oder mehr Beschäftigten, den Impfstoff COVID-19 vorzuschreiben, aufzuheben.

Obwohl das Mandat nicht vom US-Kongress verabschiedet wurde und nicht in Kraft getreten ist, hatten viele Unternehmen bereits ihre eigenen Impffristen und -richtlinien eingeführt, da sich die Klagen gegen die Biden-Regierung im Zusammenhang mit dem Mandat häuften.

Einige Unternehmen haben sich dafür entschieden, Impfungen vorzuschreiben, was zu Massenentlassungen und Kündigungen geführt hat, andere hingegen nicht, was zu einer Politik geführt hat, die wöchentliche Tests und eine Aufteilung vorschreibt, die für einige an medizinische Segregation erinnert hat.

„Im Grunde genommen diskriminieren sie“.

Bei der Bank of America waren geimpfte Mitarbeiter bereits in das betreffende Büro zurückgekehrt.

Insgesamt hat das Unternehmen kein Impfmandat eingeführt.

Diejenigen, die ihren Impfstatus nicht oder als nicht geimpft offengelegt haben, können jedoch nur in einer anderen Etage zur Arbeit zurückkehren.

„Den Ungeimpften wird der Zutritt verwehrt, und sie erhalten nur Zugang zu einer Etage mit Büros und einer Toilette, aber sie können nirgendwo anders hingehen“, so die Quelle. „Im Grunde genommen diskriminieren sie.“

Der Quelle wurde gesagt, dass das Programm so konzipiert wurde, dass die Bank ein Feedback von den Mitarbeitern erhalten konnte.

Der Zugang für Ungeimpfte wird überwacht, „um sicherzustellen, dass sie sozusagen unter Verschluss gehalten werden“, sagte die Quelle.

„Aber ich kann da nicht mitmachen“, sagte die Quelle und räumte ein, dass sie möglicherweise entlassen werden oder kündigen müssen. „Ich bin nicht still und halte meinen Mund nicht. Ich werde mich nicht an diesem Programm beteiligen, das sie ausrollen.“

Die Bank of America beschreibt sich selbst auf ihrer Website als einen „vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz“.

„Wir sind der festen Überzeugung, dass alle Mitarbeiter mit Respekt behandelt werden, frei von Diskriminierung leben und in der Lage sein sollten, ihr ganzes Wesen in die Arbeit einzubringen“, heißt es auf der Website. „Dies ist der Kern dessen, was wir als Unternehmen sind und wie wir verantwortungsvolles Wachstum vorantreiben.“

„Sie schließen also alle Menschen ein, aber nicht die Ungeimpften?“, so die Quelle. „Nein, Sie sind einfach nur unverhohlen heuchlerisch.“

Die Antwort der Bank of America

Als Reaktion auf die Aussagen der Quelle erklärte ein Sprecher der Bank of America gegenüber der Epoch Times, dass die Bank auf der Grundlage der CDC-Richtlinien geplant habe, geimpften Mitarbeitern bei der Rückkehr ins Büro Vorrang einzuräumen.

Ein Sprecher merkte an, dass „das Unternehmen nun den nächsten Schritt macht und damit beginnt, eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern zurückzubringen, die entweder ihren Status nicht offengelegt haben oder nicht geimpft sind.“

„Diese Mitarbeiter werden in einer Umgebung arbeiten, in der unsere Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle mit den neuesten Richtlinien der CDC und anderer medizinischer Experten übereinstimmen“, sagte der Sprecher.

„Sie werden verpflichtet sein, jederzeit einen Gesichtsschutz zu tragen, körperlichen Abstand zu halten und sich wöchentlich testen zu lassen.

Der Sprecher fügte hinzu, dass die Bank of America kein Impfmandat hat.

Das Unternehmen sagte, dass es angesichts der Pandemie zusätzliche Maßnahmen für seine Mitarbeiter ergreifen muss, um deren Sicherheit zu gewährleisten.