Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

In der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi, in der über 8 Millionen Menschen leben, wurde die erste U-Bahn-Linie des Landes eröffnet. Die Linie wurde von China finanziert und gebaut und verfügt über rollendes Material von Chinas staatlichem Unternehmen CRRC.

Der Bau der U-Bahn begann 2011 und wurde vor allem im Westen kritisiert, weil der Zeitplan und das Budget überschritten wurden.

Doch bei der Eröffnung drängten sich die Einwohner von Hanoi darum, als Erste mit dem neuen Nahverkehrssystem der Stadt fahren zu dürfen.

Die Fertigstellung des Projekts mag manche überraschen, vor allem wenn sie die westlichen Medien verfolgen und glauben, dass Vietnam ein Gegner Chinas ist oder dass der südostasiatische Staat, gegen den die Vereinigten Staaten zwei Jahrzehnte lang einen erbitterten Krieg geführt haben, sich nun mit Washington zusammengetan hat, um China „die Stirn zu bieten“.

Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Vorstellung, dass China ein regionaler „Tyrann“ ist, verflüchtigt sich mit dem kleinsten Hauch von Wahrheit, und alles, was bleibt, ist die Tatsache, dass Vietnam und China – trotz ihrer vielen Differenzen – gemeinsam eine konstruktive Zukunft aufbauen.

Vietnam und China sind sich näher, als Sie vielleicht denken

Das Metrosystem von Hanoi ist nicht das erste chinesische Eisenbahnprojekt, von dem Vietnam profitiert hat.

Erst kürzlich hat China einen Tunnel als Teil einer Hochgeschwindigkeitsstrecke fertiggestellt, die China über Vietnam mit der ASEAN verbinden soll. Dies ist zusätzlich zu einer anderen, kürzlich fertiggestellten Strecke, die durch das Binnenland Laos führt.

Die chinesische Zeitung Global Times berichtet in einem Artikel mit der Überschrift „Chinas erste Hochgeschwindigkeitsbahn, die den Hafen an der Grenze zu Vietnam verbindet, durchschneidet alle Tunnel“:

Die Bauarbeiten für eine Hochgeschwindigkeitsbahn in der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang, die es chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen ermöglichen würde, die chinesisch-vietnamesische Grenze zu erreichen, haben große Fortschritte gemacht, da alle Tunnel durchbohrt wurden.

Nach ihrer Fertigstellung wird die Bahnlinie, die die an der chinesisch-vietnamesischen Grenze gelegenen Städte Fangchenggang und Dongxing verbindet, eine wichtige Rolle bei der Eisenbahnverbindung zwischen China und den Mitgliedern des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) spielen.

Dies ist eine Ergänzung zu den Bemühungen, die in diesem Jahr dazu geführt haben, dass die ersten Sendungen aus Vietnam die Güterbahn China-Europa nutzen. Europa ist die drittgrößte Region für vietnamesische Exporte, und zusätzliche Frachtdienste, die Waren auf die europäischen Märkte bringen, tragen zur Expansion der vietnamesischen Wirtschaft bei.

China macht dies durch seine Gürtel- und Straßeninitiative und seine Zusammenarbeit mit Nachbarländern wie Vietnam möglich.

Was den Handel betrifft, so trägt China nicht nur dazu bei, den Transport vietnamesischer Waren in die ganze Welt zu erleichtern, sondern China selbst ist auch der größte Exportmarkt Vietnams.

Trotz der manchmal hitzigen politischen Rhetorik, die aus bestimmten Kreisen der vietnamesischen Gesellschaft gegen China gerichtet ist, zählt das Land wie so viele andere in Südostasien China als wichtigen Handelspartner, der nicht nur beim Bau komplexer Infrastrukturprojekte, sondern auch zunehmend bei der Finanzierung dieser Projekte unverzichtbar ist.

Ist China wirklich ein regionaler „Tyrann“?

Als US-Vizepräsidentin Kamala Harris Anfang des Jahres ihre historische Reise nach Vietnam antrat, sagte sie laut CNBC:

Wir müssen Wege finden, um Druck auf Peking auszuüben und den Druck auf das Land zu erhöhen, damit es sich an das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen hält und seine schikanösen und überzogenen maritimen Ansprüche in Frage stellt.

Die Darstellung Chinas als regionaler „Tyrann“ ist ein zentraler Pfeiler in Washingtons Propagandakrieg gegen China und einer von mehreren Gründen, mit denen die USA ihre anhaltende Militärpräsenz nicht nur im Südchinesischen Meer im Besonderen, sondern in der indo-pazifischen Region im Allgemeinen rechtfertigen.

Durch Synergien mit anderer von Washington gegen China verbreiteter Propaganda wird die Welt in diejenigen geteilt, die auf diese Behauptungen hereinfallen, und diejenigen, die sich bewusst sind, dass es sich dabei lediglich um Behauptungen handelt, die in einem beispiellosen Kampf des Westens um die Aufrechterhaltung der Hegemonie über eine Welt aufgestellt werden, deren Machtzentrum sich bald nach Osten verlagern wird.

Harris‘ Versuch, Vietnam für den „Druck“ auf Peking zu gewinnen – mit Blick auf Chinas und Vietnams Handel und laufende Infrastrukturkooperation – war vergeblich.

Zur gleichen Zeit, als Vizepräsidentin Harris ihre Bemerkungen machte, hatte sich die vietnamesische Regierung bereits mit ihren chinesischen Amtskollegen getroffen, um ihnen zu versichern, dass die beiden Nationen freundschaftliche Beziehungen anstrebten und dass der Besuch von Harris die Position Vietnams nicht ändern würde/würde.

Trotz all dieser Tatsachen wird das Mantra, dass China den Rest Asiens „tyrannisiert“, in den westlichen Medien und in den Hallen der Macht in Washington, London und nun auch in Canberra immer wieder wiederholt.

Der Zusammenschluss der „AUKUS“-Allianz – die sich aus Nationen zusammensetzt, die sich entweder am Rande des indopazifischen Raums oder auf der anderen Seite des Planeten befinden – zeigt deutlich, wie wenig Sinn es macht zu behaupten, dass China den Rest Asiens „tyrannisiert“. Wäre China wirklich ein Tyrann und eine Bedrohung für die Region, dann hätten viel mehr Mitglieder bei AUKUS Schlange gestanden, um beizutreten. Das ist aber nicht der Fall. Die Realität ist, dass die Vereinigten Staaten – aufgrund ihrer irrationalen Fixierung auf die Einkreisung und Eindämmung Chinas – die einzige wirkliche Bedrohung für Frieden und Wohlstand in der Region darstellen.

Harris kam im August nach Vietnam und versuchte, die Vereinigten Staaten als Sicherheitsgaranten für eine Bedrohung zu verkaufen, die es gar nicht gibt, sowie COVID-Hilfe, die auf ein politisches Alibi hinauslief, und Gespräche über den amerikanisch-vietnamesischen Handel. Von diesen drei Themen ist nur letzteres für Vietnam wirklich von Interesse, da die USA nach China der zweitgrößte Exportmarkt Vietnams sind.

Vietnam hat versucht, Washingtons verzweifeltes Streben nach regionaler Hegemonie zu nutzen, um für sich die bestmöglichen Bedingungen im Umgang sowohl mit Washington als auch mit Peking herauszuholen und gleichzeitig den Zugang zu den US-Märkten zu erhalten. Darüber hinaus ist klar, dass Vietnam kein Interesse daran hat, sich den USA in ihrer selbst inszenierten Konfrontation mit Peking anzuschließen.

Wenn man sich die Fortschritte ansieht, die China und Vietnam in den Bereichen Handel, Infrastruktur und Zusammenarbeit machen, die in hohem Maße von Chinas Nähe zu Vietnam profitieren – glauben die USA, dass ihr Einfluss in der indopazifischen Region durch ihr derzeitiges Vorgehen in fünf Jahren oder sogar in einem Jahrzehnt größer oder schwächer sein wird?

Es scheint ganz offensichtlich, dass Washingtons Streben nach Hegemonie eine historische Sackgasse ist, und solange die USA nicht zu einer realistischeren und konstruktiveren Rolle unter allen anderen Nationen statt über ihnen übergehen, haben sie weder im indo-pazifischen Raum noch irgendwo sonst auf der Weltbühne eine tragfähige Zukunft.