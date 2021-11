Gibraltar, Island, Taiwan und Israel zeichnen ein düsteres Bild für die Geimpften

Gibraltar, einer der am meisten geimpften Länder der Welt, hat wegen eines Covid-Anstiegs die Weihnachtsfeiern abgesagt, während das praktisch vollständig geimpfte Island die Beschränkungen für die Infektionsprävention verschärft hat, um den raschen Anstieg von Covid einzudämmen. Und in Israel erklärten zwei Forscher, „dass die Impfungen mehr Todesfälle verursacht haben, als das Coronavirus im gleichen Zeitraum verursacht hätte“.

In Gibraltar wurden in den letzten sieben Tagen durchschnittlich 47 Fälle pro Tag gemeldet, ein „exponentieller“ Anstieg der Covid-19-Fälle. Die Regierung hat inzwischen „dringend“ davon abgeraten, auch private Weihnachtsfeiern zu feiern.

Gesundheitsministerin Samantha Sacramento bezeichnete den Anstieg der Fallzahlen als „drastisch“, ermutigte aber trotz der eindeutigen Anzeichen für ein Versagen des Impfstoffs, die Menschen weiterhin sich auffrischen zu lassen. Die Regierung erinnerte die Bürger daran, dass „wir uns immer noch in einer globalen Pandemie befinden und dass jeden Tag Menschen auf der ganzen Welt ihr Leben verlieren“. Aber niemand dürfe infrage stellen, warum „jeden Tag Menschen auf der ganzen Welt ihr Leben verlieren“.

In Island verwies das Gesundheitsministerium auf einen starken Anstieg der Infektionen im Inland. „Aufgrund dieser Situation wurde der Dienst des Nationalen Krankenhauses unterbrochen, und es herrscht Personalmangel“, heißt es in der Mitteilung des leitenden Epidemiologen.

Um eine „weit verbreitete Immunität in der Bevölkerung“ zu erreichen, läuft außerdem ein Auffrischungsimpfungsprogramm, in dessen Rahmen bis Ende des Jahres rund 160 000 Menschen zur dritten Impfung vorgeladen werden sollen. Island ist das am dritthäufigsten geimpfte Land in Europa und das am fünftmeisten geimpfte Land der Welt.

In Israel haben der Dateningenieur Haim Yativ und der Arzt Hervé Seligmann, ehemals Mitarbeiter der Forschungsabteilung für neu auftretende Infektions- und Tropenkrankheiten an der Medizinischen Fakultät der Universität Aix-Marseille, Impfdaten analysiert und ihre Ergebnisse in einem Artikel auf der Website Nakim.org veröffentlicht.

Die Autoren des Artikels beantragten den Zugang zu Informationen beim Gesundheitsministerium über das Äquivalent der israelischen CADA (Commission for Access to Administrative Documents).

Ihre Ergebnisse sind aufschlussreich, denn sie zeigen, dass die Daten nicht auf die Wirksamkeit des Impfstoffs hinweisen, sondern auf die negativen Auswirkungen des Impfstoffs. „Wir erklären, dass die Impfungen mehr Todesfälle verursacht haben, als das Coronavirus im gleichen Zeitraum verursacht hätte“, so die Autoren.

„Wir kommen zu dem Schluss, dass die Impfstoffe von Pfizer bei älteren Menschen während des 5-wöchigen Impfzeitraums etwa 40 Mal so viele Menschen getötet haben, wie die Krankheit selbst getötet hätte, und etwa 260 Mal so viele Menschen wie die Krankheit bei den Jüngsten. Wir bestehen darauf, dass dies dazu dient, einen grünen Pass zu erstellen, der nicht länger als 6 Monate gültig ist, und den Umsatz von Pfizer zu fördern.“

Diese geschätzten Zahlen von Impftoten sind wahrscheinlich viel niedriger als die tatsächlichen Zahlen, da sie nur die in diesem kurzen Zeitraum als Covid-19-Todesfälle definierten Fälle darstellen und nicht die Schlaganfälle und kardialen (und anderen) Ereignisse einschließen, die sich aus den Entzündungsreaktionen in Dutzenden von Berichten ergeben, die auf der NAKIM-Website dokumentiert sind und die selbst nur die Spitze des Eisbergs darstellen, fügten sie hinzu.

Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), warf den Impfkritikern jedoch in einem Interview mit Ted Koppel von CBS vor, sie hätten eine „falsche Vorstellung von dem individuellen Recht der Menschen, eine Entscheidung zu treffen, die über der Sicherheit der Gesellschaft steht“.

Derzeit gibt es keine Studien, die bestätigen, dass Impfstoffe zur „gesellschaftlichen Sicherheit“ beitragen. Stattdessen zeigen Studien, dass der Schutz durch diese Impfungen nachlässt und somit eine ständige Auffrischung erforderlich ist. Es ist klar, dass die Geimpften eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, indem sie die Krankheit verbreiten.

CDC now claims that “Immunocompromised People” will need a 4th dose – so that’s a new jab every 6 months, in order to be ‘protected’ from coronavirus. pic.twitter.com/wcgONNwBzK — Wittgenstein (@Kukicat7) November 16, 2021

Neue Leaks unterstrichen, dass während der betrügerischen Pfizer-Studie mehr geimpfte Menschen starben als solche, die das Placebo einnahmen, und die CDC hat sich zu dieser brisanten Enthüllung noch nicht geäußert.

Nach Angaben des taiwanesischen VAERS starben am 16. November innerhalb von nur drei Tagen so viele Menschen aufgrund eines „vermuteten schwerwiegenden Ereignisses“ nach der Injektion, wie in den 14 Monaten von Januar 2020 bis März 2021 mit Covid gestorben waren.

Auch in der Schweiz ist der Anteil der Menschen, die an Covid-19 gestorben sind, gestiegen, wie auf gmx.ch zu lesen ist: „Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) müssen immer mehr vollständig geimpfte Personen wegen einer Covid-19-Infektion ins Spital eingeliefert werden. Demnach starben Ende Oktober 22 ungeimpfte [oder teilweise geimpfte, d. Red.] und 24 geimpfte Personen.“

Auf den Kaimaninseln sind 86 Prozent der Bevölkerung geimpft, dennoch sind die Fälle um 6 565 Prozent gestiegen. Dieser Durchschnittswert entspricht etwa 1 100 000 Fällen pro Tag in den USA und macht die Fallrate zur höchsten der Welt. Dies wird sich wahrscheinlich auch in der Sterberate widerspiegeln.