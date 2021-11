NIH und EcoHealth haben sich abgesprochen, um auferlegte Beschränkungen in der Forschung zu umgehen

mercola.com

E-Mails enthüllen, dass die National Institutes of Health (NIH) mit der EcoHealth Alliance zusammengearbeitet haben, um Bundesbeschränkungen für Gain-of-Function (GOF)-Forschung zu umgehen und die Aufsicht zu umgehen

NIH-Beamte erlaubten der EcoHealth Alliance, die Aufsichtssprache für ihre eigenen GOF-Experimente zu formulieren

Mindestens zwei NIH-Beamte äußerten die Befürchtung, dass das Experiment unter die Bezeichnung GOF fallen könnte, die unter dem Bundesmoratorium verboten ist. Später akzeptierten sie die unlogische Rechtfertigung von EcoHealth, warum die Forschung nicht eingeschränkt werden sollte.

Das NIH versucht nun, sich der Verantwortung zu entziehen, indem es die Schuld für die rechtswidrige Forschung auf die EcoHealth Alliance abwälzt und behauptet, diese habe gegen die Regeln für Finanzhilfen verstoßen

Laut dem Präsidenten von EcoHealth, Peter Daszak, war für das Ausgangsvirus seiner vorgeschlagenen chimären SARS-ähnlichen Viren, WIV1, „noch nie nachgewiesen worden, dass es Menschen infizieren kann“. Doch drei Monate zuvor hatte sein Mitarbeiter Ralph Baric, Ph.D., eine Arbeit veröffentlicht, die zeigte, dass WIV1 tatsächlich in der Lage war, Menschen zu infizieren und eine Gefahr für die menschliche Bevölkerung darstellte.

Die Mauern schließen sich gegen Dr. Anthony Fauci, da E-Mails enthüllen, dass die National Institutes of Health mit der EcoHealth Alliance zusammengearbeitet haben, um die bundesstaatlichen Beschränkungen für Gain-of-Function (GOF) Forschung zu umgehen.

Die vernichtenden Enthüllungen wurden von The Intercept und Daily Caller, am 3. November 2021 veröffentlicht. Während die NIH die Zuschusskorrespondenz geheim hielt und nur ausgewählten Kongressmitarbeitern erlaubte, die Unterlagen in einer privaten Sitzung einzusehen, erhielt The Intercept Zugang zu deren persönlichen Notizen.

Wenn man bedenkt, dass Bundeszuschüsse eindeutig von öffentlichem Interesse sind, ist die Entscheidung der NIH, die Korrespondenz nicht zu veröffentlichen, an und für sich schon verdächtig. Haben sie etwas zu verbergen? Und ob. Wie die Intercept-Journalistinnen Sharon Lerner und Mara Hvistendahl berichten:

E-Mails zeigen, dass NIH-Beamte der EcoHealth Alliance erlaubten, die Aufsichtssprache für ihre eigene Gain-of-Function-Forschung zu gestalten … Detaillierte Notizen zur NIH-Kommunikation, die The Intercept erhalten hat, zeigen, dass Mitarbeiter der Behörde ab Mai 2016 einen ungewöhnlichen Austausch mit Peter Daszak, dem Leiter der EcoHealth Alliance, über Experimente hatten, die seine Gruppe im Rahmen eines NIH-Zuschusses mit dem Titel „Understanding the Risk of Bat Coronavirus Emergence zu Coronaviren durchführen wollte.

EcoHealth befand sich im dritten Jahr des fünfjährigen Zuschusses in Höhe von 3,1 Millionen US-Dollar, der auch Forschungsarbeiten mit dem Wuhan Institute of Virology und anderen Partnern umfasste. In einem Fortschrittsbericht aus dem Jahr 2016 beschrieb die Gruppe den NIH ihre Pläne zur Durchführung von zwei geplanten Experimenten, bei denen humanisierte Mäuse mit Hybridviren, den sogenannten „Chimären“, infiziert werden sollten. Die Pläne lösten bei den NIH Bedenken aus. Zwei Mitarbeiter – Jenny Greer, eine Spezialistin für die Verwaltung von Fördermitteln, und Erik Stemmy, ein für die Coronavirus-Forschung zuständiger Programmbeauftragter – schrieben der EcoHealth Alliance, dass es sich bei den Experimenten „anscheinend um Forschung handelt, die unter die Pause fällt“, wobei sie sich auf ein vorübergehendes Moratorium für die Finanzierung von Gain-of-Function-Forschung bezogen, bei der davon auszugehen ist, dass sie MERS- und SARS-Viren in Säugetieren pathogener oder übertragbarer macht …

Zunächst schienen die NIH-Mitarbeiter entschlossen zu sein, den Finanzierungsstopp durchzusetzen … Doch was dann geschah, ließ bei Verfechtern der biologischen Sicherheit die Alarmglocken schrillen: Die Mitarbeiter der Agentur übernahmen Formulierungen, die die EcoHealth Alliance für ihre eigene Arbeit entworfen hatte. Die Agentur fügte mehrere Sätze in die Förderunterlagen ein, in denen beschrieben wird, welche Sofortmaßnahmen die Gruppe ergreifen würde, wenn sich herausstellen sollte, dass die von ihr geschaffenen Viren als Ergebnis der Experimente übertragbarer oder krankheitsverursachend werden.

NIH versucht, sich der Verantwortung zu entziehen

Die NIH versuchen nun, sich der Verantwortung zu entziehen, indem sie die Schuld für die unrechtmäßige Forschung auf die EcoHealth Alliance abwälzen. Am 21. Oktober 2021 sandte der stellvertretende NIH-Direktor Lawrence Tabak, Ph.D., einen Brief an James Comer, das ranghöchste Mitglied des Committee on Oversight and Reform, „um zusätzliche Informationen und Dokumente bezüglich des NIH-Zuschusses an EcoHealth Alliance Inc. bereitzustellen“.

In dem Brief räumte Tabak ein, dass Fauci den Kongress belogen habe, als er mit Nachdruck betonte, dass die NIH/NIAID niemals GOF-Forschung finanziert hätten. Wenn es jedoch um die Umgehung des Forschungsmoratoriums geht, legt Tabak die Schuld direkt EcoHealth in die Schuhe. Laut Tabak:

Das begrenzte Experiment, das im abschließenden Fortschrittsbericht der EcoHealth Alliance beschrieben wurde, testete, ob Spike-Proteine von natürlich vorkommenden Fledermaus-Coronaviren, die in China zirkulieren, in der Lage sind, an den menschlichen ACE2-Rezeptor in einem Mausmodell zu binden … In diesem begrenzten Experiment wurden Labormäuse, die mit dem Fledermaus-Coronavirus SHC014 WIV 1 infiziert waren, kränker als solche, die mit dem Fledermaus-Coronavirus WIV1 infiziert waren. Wie es in der Wissenschaft manchmal vorkommt, war dies ein unerwartetes Ergebnis der Forschung und nicht etwas, das die Forscher beabsichtigt hatten …

Der Forschungsplan wurde von den NIH im Vorfeld der Finanzierung geprüft, und die NIH stellten fest, dass er nicht der Definition von Forschung mit erweiterten Erregern mit pandemischem Potenzial (ePPP) entsprach, da diese Fledermaus-Coronaviren nachweislich keine Menschen infizieren können. Daher unterlag die Forschung nicht der Überprüfung durch das Ministerium gemäß dem HHS P3CO Framework. Aus Gründen der Vorsicht und als zusätzliche Aufsichtsebene wurde jedoch in die Bedingungen für die Gewährung des Zuschusses an EcoHealth eine Klausel aufgenommen, die Kriterien für eine Sekundärüberprüfung enthielt, wie z. B. die Anforderung, dass der Zuschussempfänger unverzüglich eine Wachstumszunahme von einem Log melden muss.

Diese Maßnahmen würden eine zweite Überprüfung auslösen, um festzustellen, ob die Forschungsziele neu bewertet oder neue Maßnahmen zur biologischen Sicherheit ergriffen werden sollten. EcoHealth hat es versäumt, diesen Befund sofort zu melden, wie es in den Bedingungen des Zuschusses vorgesehen war.

Mit anderen Worten, das Experiment von EcoHealth wurde „versehentlich“ zu GOF. Zu diesem Zeitpunkt hätte EcoHealth die NIH alarmieren müssen, was sie aber angeblich nicht getan hat. Tabak zufolge tragen die NIH also keine Verantwortung, da sie sich darauf verlassen haben, dass EcoHealth die Bedingungen des Zuschusses einhält.

EcoHealth hat diesen Vorwurf zurückgewiesen und erklärt: „Diese Daten wurden gemeldet, sobald wir darauf aufmerksam gemacht wurden, in unserem Bericht für das vierte Jahr im April 2018 … Zu keinem Zeitpunkt haben uns Programmmitarbeiter darauf hingewiesen, dass diese Arbeit einer weiteren Klärung oder einer zweiten Überprüfung bedarf.

Wie The Intercept feststellte, deutet Tabak an, dass die NIH diese Berichterstattungsregel „aus einem Übermaß an Vorsicht“ geschaffen haben, aber laut der Korrespondenz, die The Intercept überprüft hat, „wurde die Sprache auf Daszaks Vorschlag hin eingefügt“, und „die NIH und die EcoHealth Alliance arbeiteten zusammen, um zusätzliche Aufsicht zu umgehen.“

Unlogische Begründungen

Wie haben sie sich der zusätzlichen Aufsicht entzogen? Durch unlogische und widersprüchliche Risikobewertungen. Tabak behauptet zwar, die daraus resultierende Virulenz sei unbeabsichtigt gewesen, aber wie kann das sein, da das fragliche Experiment das „Notfallpotenzial“ von Fledermaus-Coronaviren in der menschlichen Bevölkerung testen sollte?

Der Name des Zuschusses selbst verrät uns, dass die Möglichkeit untersucht werden soll, dass ein Fledermaus-Coronavirus zu etwas mutiert, das Menschen befallen kann, und zu diesem Zweck wird man wahrscheinlich versuchen, das Virus zu manipulieren, um zu sehen, ob es diese Funktion erlangen kann.

Der Präsident von EcoHealth, der Zoologe Peter Daszak, schlug den NIH vor, dass das Experiment nicht als eingeschränkte GOF eingestuft werden sollte, da sich die von ihm vorgeschlagenen Hybridviren so sehr vom SARS-Virus (das bekanntermaßen Menschen infiziert) unterscheiden. The Intercept fährt fort:

Daszak wies auch darauf hin, dass WIV1, das Elternteil der vorgeschlagenen chimären SARS-ähnlichen Viren, laut den transkribierten E-Mails nie nachgewiesen wurde, dass es Menschen infiziert oder menschliche Krankheiten verursacht. Und er sagte, dass frühere Forschungen „stark darauf hindeuten, dass die chimären Fledermaus-Spike-/Fledermaus-Backbone-Viren keine erhöhte Pathogenität bei Tieren haben sollten“. Die NIH akzeptierten diese Argumente.

Aber das Argument der Gruppe, dass ihre Virusforschung kein Infektionsrisiko darstelle, scheint der Begründung für die Arbeit zu widersprechen: dass diese Erreger potenziell eine Pandemie verursachen könnten. Die gesamte Begründung für die Verlängerung des EcoHealth-Zuschusses für SARS-verwandte CoVs lautet, dass Viren, deren Spikes erheblich (10-25 %) von SARS-CoV-1 abweichen, ein Pandemierisiko darstellen, sagte [der Virologe Jesse] Bloom vom Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Da dies die gesamte Begründung für die Arbeit ist, wie können sie gleichzeitig argumentieren, dass diese Viren nicht als potenzielle Pandemieerreger reguliert werden sollten?

Aber Daszaks Rechtfertigung macht noch aus einem anderen Grund keinen Sinn. Drei Monate bevor Daszak diese Feststellung für das NIH schrieb – in der er vorschlägt, dass das WIV1-Virus, das als Grundgerüst für die Chimären verwendet werden sollte, „nie nachgewiesen wurde, dass es Menschen infiziert oder Krankheiten beim Menschen verursacht“ – hatte sein Mitarbeiter Ralph Baric, Ph.D., eine Arbeit veröffentlicht, die zeigte, dass WIV1 tatsächlich in der Lage ist, Menschen zu infizieren.

Das ist großartig! Wir freuen uns sehr zu hören, dass der Finanzierungsstopp für unsere Gain of Function-Forschung aufgehoben wurde. ~ Dr. Peter Daszak, E-Mail an NIH

Baric, der an der UNC Chapel Hill arbeitet, hatte festgestellt, dass sich das WIV1-Virus „in menschlichen Atemwegskulturen und in vivo leicht und effizient repliziert“ und eine „anhaltende Bedrohung“ für die menschliche Bevölkerung darstellt. Dies steht in völligem Widerspruch zu Daszaks Aussage, und es ist zweifelhaft, dass Daszak die drei Monate zuvor von Baric veröffentlichte Arbeit nicht kannte. Es ist auch zweifelhaft, dass die NIH nichts von Barics Ergebnissen wussten.

NIH akzeptierte Daszaks Ausstiegsklausel

Wie von The Intercept erläutert, fand Daszak eine Lösung, die es seiner Gruppe und dem NIH ermöglichte, Forschungen durchzuführen, von denen sie alle wussten, dass sie zu diesem Zeitpunkt verboten waren:

Wenn die rekombinanten Viren schneller wüchsen als die ursprünglichen Viren, auf denen sie basierten, schlug [Daszak] vor, dass EcoHealth Alliance und seine Mitarbeiter ihre Forschung sofort einstellen und ihren NIAID-Programmbeauftragten informieren würden … In einem Schreiben vom 7. Juli an EcoHealth Alliance akzeptierten die NIH-Mitarbeiter Greer und Stemmy formell Daszaks Regelvorschlag. Es sei nicht zu erwarten, dass die chimären Viren „eine erhöhte Pathogenität und/oder Übertragbarkeit bei Säugetieren über den Atemweg aufweisen“, schlussfolgerten die Administratoren …

Die Formulierung, die das NIH später in den Zuschuss einfügte, ähnelte auffallend dem, was Daszak vorschlug: Sollte eine der MERS- oder SARS-ähnlichen Chimären, die im Rahmen dieses Zuschusses erzeugt wurden, Anzeichen für ein erhöhtes Viruswachstum von mehr als 1 log im Vergleich zum elterlichen Backbone-Stamm aufweisen, müssen Sie alle Experimente mit diesen Viren einstellen.

In einer E-Mail an das NIH vom Juli 2016 drückte Daszak seine Zufriedenheit darüber aus, dass die Agentur seine Begründungen dafür akzeptierte, warum die Forschung nicht als eingeschränkte GOF angesehen werden sollte. „This is terrific!“, schrieb er. „Wir freuen uns sehr zu hören, dass unser Finanzierungsstopp für Gain of Function Research aufgehoben wurde“. Daszak gibt in dieser E-Mail sogar zu, dass das, was sie WIRKLICH tun, GOF ist.

Eindeutiges Scheitern der Regulierung

Als die Wissenschaftler von EcoHealth das Experiment durchführten, wuchs eines der chimären Viren in der ersten Woche des Experiments viel schneller als die anderen und produzierte eine Viruslast, die um vier Logs höher war als die des Elternvirus.

Wie bereits erwähnt, behauptet Tabak, dass EcoHealth den NIH-Programmbeauftragten nicht über diesen Funktionsgewinn informiert hat, während EcoHealth behauptet, dass es dies getan hat und standardmäßig die Erlaubnis erhalten hat, das Experiment fortzusetzen, da niemand bei den NIH Einwände erhoben hat.

Daszak verließ sich übrigens darauf, dass der Forscher Shi Zhengli vom Wuhan Institute of Virology – von dem bekannt ist, dass er Verbindungen zum chinesischen Militär unterhält – ihn benachrichtigte, wenn eines der Viren in dem Experiment eine verbesserte Replikation aufwies. Daszak informierte seinerseits die NIH über diese Meldekette, so dass diese wussten, dass die Rechtmäßigkeit der Forschung im Grunde in den Händen eines chinesischen Mitarbeiters lag, der möglicherweise ein Interesse daran hatte, solche Ergebnisse herunterzuspielen.

Richard Ebright, ein Molekularbiologe an der Rutgers University, der die mangelnde Aufsicht über die Gain-of-Function-Forschung kritisiert hat, erklärte gegenüber The Intercept, dass die Korrespondenz zwischen dem NIH und EcoHealth auf ein klares Versagen der Regulierungsbehörden hinweist. „Der Überwachungsprozess hat eindeutig versagt“, sagte er. Ebright äußerte sich auch gegenüber dem Daily Caller und erklärte:

Die NIH akzeptierten die Überzeugung von EcoHealth, dass diese Arbeit nicht als Funktionsgewinn angesehen werden würde, und akzeptierten EcoHealths Begründung für diese Überzeugung, und akzeptierten EcoHealths richtlinienwidrigen Vorschlag für eine [10-fache] Erlaubnis für ein erhöhtes virales Wachstum, bevor die Arbeit eingestellt und die Ergebnisse gemeldet wurden. Das NIH übertrug der EcoHealth Alliance faktisch die Befugnis, zu entscheiden, ob ihre Forschung der Funktionsforschung unterliegt oder nicht, die Befugnis, die Kriterien für diese Entscheidung festzulegen, und die Befugnis, sich über die vom Weißen Haus umgesetzten Bundesrichtlinien hinwegzusetzen …

Die gleiche Meinung wurde vom ranghöchsten Mitglied des Energie- und Handelsausschusses des Repräsentantenhauses, Cathy McMorris Rodgers, und mehreren anderen republikanischen Gesetzgebern in einem Brief vom 27. Oktober 202119,20 an NIH-Direktor Dr. Francis Collins geäußert. Wie Daily Caller berichtet:

EcoHealth hat die Risiken dieser Experimente so dargestellt, als ob sie nicht besorgniserregend wären, und die NIH haben die Behauptungen von EcoHealth ohne eine eingehende Untersuchung akzeptiert‘, so die republikanischen Gesetzgeber gegenüber Collins. Die Bewertung der Risiken durch EcoHealth und die NIH scheint jedoch nicht mit dem damaligen Verständnis der Forschungsrisiken übereinzustimmen … Obwohl die in der WIV manipulierten Viren auf dem Stammbaum der Coronaviren weit von SARS CoV-2 entfernt waren, spiegelte diese Forschung eine hohe Risikotoleranz wider, sagten die Gesetzgeber und fügten hinzu, dass es keine Beweise dafür gibt, dass EcoHealth Maßnahmen ergriffen hat, um die NIH darüber zu informieren, dass es Viren geschaffen hat, die ein verstärktes Wachstum in humanisierten Zellen aufweisen.

Wenn EcoHealth und die NIH nicht in der Lage waren, die Einhaltung und Überwachung einer solch grundlegenden Richtlinie zu gewährleisten, wirft dies noch mehr Bedenken hinsichtlich der allgemeinen Angemessenheit der Überwachung dieser Forschung auf, die die Öffentlichkeit einem schweren Laborunfall aussetzt, schrieben die Gesetzgeber.

CNN nimmt NIH-Direktor in die Mangel

In einem seltenen Versuch von echtem Journalismus hielt Pamela Brown von CNN Collins in einem Interview auf dem heißen Stuhl fest und fragte ihn wiederholt, warum die NIH gefährliche GOF-Forschung finanzierten. Sogar Josh Rogin von der liberalen Washington Post griff Browns hartnäckige Forderung auf, Collins solle angesichts seiner Ablenkungsversuche mit dem Thema ins Reine kommen:

Jeder sollte sich dieses Interview mit dem scheidenden NIH-Direktor Francis Collins ansehen, um zu sehen, wie Collins irreführende Argumente benutzt, um zu vermeiden, dass das NIH in völliger Unkenntnis darüber erwischt wurde, dass sein Stipendiat in Wuhan riskante Fledermaus-Coronavirus-Forschung betrieb … Collins nutzt jeden rhetorischen Trick, um zu verstellen und abzulenken …“ tweetete Rogin.

Brown brachte das Interview immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, indem sie Collins zu Antworten drängte und nachfragte:

Warum sollten die Amerikaner Ihnen und dem NIH in der Frage der Herkunft von COVID vertrauen, wenn Sie nicht einmal von den Programmen wussten, die in China mit Steuergeldern finanziert wurden?

Als Collins versuchte, die Frage zu umgehen, indem er sich in Semantik über die Definition von GOF vertiefte, unterbrach Brown ihn und fragte erneut, wie er so sicher sein könne, dass NIH-Gelder nicht für GOF verwendet werden, wenn er behaupte, die NIH hätten erst kürzlich herausgefunden, wie das Geld 2016 verwendet wurde?

Collins wiederholte auch, dass EcoHealth zwar „einige Dinge getan hat, über die sie uns hätten informieren sollen … aber sie haben nicht die Art von Gain-of-Function-Forschung betrieben, die eine besondere, hochrangige Aufsicht erfordert.“ Wirklich? Wie von ZeroHedge angemerkt:

… wenn EcoHealth seine Forschungsergebnisse gemeldet hätte, HÄTTE dies eine zusätzliche, hochrangige Aufsicht ausgelöst. Warum tut Collins so, als wüsste er, dass sie davon ausgenommen gewesen wären?

Trotz Collins‘ Beharren darauf, dass die NIH bei all ihren Mitteilungen ehrlich und aufrichtig waren, weigerte sich Brown, ihn vom Haken zu lassen, und beendete das Interview mit: „Das sind Gelder der US-Steuerzahler, die in riskante Forschung fließen, und ich glaube, jeder Amerikaner verdient es, darüber Bescheid zu wissen.“

Nebenbei bemerkt: Wie bei Fauci beginnt auch bei Collins der Heiligenschein zu schwinden, da alternative Medien begonnen haben, ihre Hintergründe zu erforschen. Während sie oberflächlich betrachtet blitzsauber zu sein scheinen, zeigt ein genauerer Blick, dass beide Männer alle möglichen fragwürdigen Forschungen unterstützt haben, einschließlich der Forschung an abgetriebenen Föten.

Einen Überblick über die angeblichen Sünden von Collins finden Sie im Artikel „The Cautionary Tale of Francis Collins“ von First Things. Im Gegensatz zu Fauci scheint Collins jedoch zu spüren, dass er dem öffentlichen Urteil nicht entgehen wird. Im Oktober 2021 kündigte er seinen Rücktritt von den NIH an. Berichten zufolge plant er, bis zum Ende des Jahres zurückzutreten. Die Zeit wird zeigen, ob Fauci den gesunden Menschenverstand haben wird, zurückzutreten, oder ob unsere politischen Führer ihn schließlich hinauswerfen und Anklage erheben werden.

Wir müssen GOF-Forschung verbieten

Die Beweise für das regulatorische Versagen der NIH untermauern die Forderung nach einem dauerhaften Verbot der meisten Arten von GOF. Wie Bloom gegenüber The Intercept erklärte:

Wir brauchen dringend eine breitere Diskussion darüber, ob es eine gute Idee ist, neue Chimären von Coronaviren herzustellen, von denen inzwischen allgemein anerkannt ist, dass sie ein Pandemierisiko für den Menschen darstellen.

In der Tat scheint es, dass wir dieses Mal glimpflich davongekommen sind. SARS-CoV-2 hat eine sehr niedrige Sterblichkeitsrate, obwohl es sich sehr leicht ausbreitet. Der nächste Frankenstein-Erreger, der aus einem Labor entkommt, könnte nicht so harmlos sein.

Angesichts der Tatsache, dass man den Leuten, die über die Zulassung von Forschung entscheiden, nicht zutrauen kann, vernünftige Entscheidungen zu treffen, muss die Öffentlichkeit wirklich aufstehen und unsere Vertreter wissen lassen, dass wir nicht dulden werden, dass Bundesmittel – Steuergelder – für Forschung verwendet werden, die das Potenzial hat, uns alle auszulöschen.

Quelle: