Bank of England warnt vor Zusammenbruch: „Sie haben drei Tage Zeit zu verkaufen

In dieser Woche sind weitere Beweise dafür aufgetaucht, dass das westliche Finanzsystem am Rande des Zusammenbruchs steht, und das während sich die Europäer Sorgen machen, dass sie in diesem Winter nicht genug erschwingliche Energie zum Heizen ihrer Häuser haben werden.

Während einer Rede in Washington, D.C., warnte der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, zunächst, dass „die Marktvolatilität über die Stresstests der Banken hinausgeht“, was an sich schon beängstigend ist, bevor er bekräftigte, dass es ein „ernsthaftes Risiko für die Stabilität des britischen Finanzsystems“ gibt, und hinzufügte, dass ein Programm zur Rettung von Pensionsfonds „vorübergehend“ ist, wie Zero Hedge berichtet.

Doch dann ließ Bailey eine Bombe platzen.

„Meine Botschaft an die beteiligten Fonds und alle Unternehmen lautet: Ihr habt noch drei Tage Zeit. Ihr müsst das schaffen. Das Wesen der Finanzstabilität besteht darin, dass sie (die Intervention) vorübergehend ist. Sie ist nicht von Dauer“, sagte er in einer abschreckenden Warnung, die Schockwellen durch die Finanzsektoren in der ganzen Welt sandte. „Ich fürchte, dass dies um der Finanzstabilität willen geschehen muss“, fügte er laut BBC hinzu.

Der Financial Times zufolge ist dies der Grund, warum die Händler nicht mehr britische Anleihen verkaufen:

Händler sagen, dass die Zurückhaltung einiger Investoren, größere Mengen an Staatsanleihen abzustoßen, zum Teil eine Folge des Ansatzes der BoE ist, Käufe zu tätigen.

Die Zentralbank hat Gilts nur in der Nähe des aktuellen Marktniveaus gekauft und Angebote, die sie für zu teuer hielt, abgelehnt. Die Anleger können einen etwas besseren Preis erzielen, wenn sie ihre Anleihen an die Zentralbank statt auf dem freien Markt verkaufen, aber der Unterschied macht sich nur in Bruchteilen von Prozentpunkten bemerkbar. Im Gegenzug müssen sie mit der Ungewissheit leben, ob die BoE ihr Verkaufsangebot tatsächlich annimmt oder ob die Bank möglicherweise unerwünschte Gilts auf einem Markt hält, auf dem sich der Preis in der Zwischenzeit gegen sie entwickelt haben könnte.

Bank of England warnt vor Zusammenbruch: „Sie haben drei Tage Zeit zu verkaufen

Donnerstag, Oktober 13, 2022 von: JD Heyes

Tags: Bank of England, Anleihen, Zusammenbruch, Währungs-Crash, Währungs-Reset, Wirtschafts-Kollaps, Finanz-Kollaps, Markt-Kollaps, Markt-Crash, Renten, Risiko

Dieser Artikel kann Aussagen enthalten, die die Meinung des Autors wiedergeben

Umgehen Sie die Zensur, indem Sie diesen Link teilen:

Neue

https://citizens.news/664373.html

URL kopieren

10K-Ansichten

Bild: Bank of England warnt vor Zusammenbruch: „Sie haben drei Tage Zeit zum Verkaufen

(Natural News) Diese Woche sind weitere Beweise dafür aufgetaucht, dass das westliche Finanzsystem am Rande des Zusammenbruchs steht, während die Europäer sich Sorgen machen, dass sie in diesem Winter nicht genug bezahlbare Energie haben werden, um ihre Häuser zu heizen.

Während einer Rede in Washington, D.C., warnte der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, zunächst, dass „die Marktvolatilität über die Stresstests der Banken hinausgeht“, was an sich schon beängstigend ist, bevor er bekräftigte, dass es ein „ernsthaftes Risiko für die Stabilität des britischen Finanzsystems“ gibt, und hinzufügte, dass ein Programm zur Rettung von Pensionsfonds „vorübergehend“ ist, wie Zero Hedge berichtet.

Doch dann ließ Bailey eine Bombe platzen.

„Meine Botschaft an die beteiligten Fonds und alle Unternehmen lautet: Ihr habt noch drei Tage Zeit. Ihr müsst das schaffen. Das Wesen der Finanzstabilität besteht darin, dass sie (die Intervention) vorübergehend ist. Sie ist nicht von Dauer“, sagte er in einer abschreckenden Warnung, die Schockwellen durch die Finanzsektoren in der ganzen Welt sandte. „Ich fürchte, dass dies um der Finanzstabilität willen geschehen muss“, fügte er laut BBC hinzu.

Der Financial Times zufolge ist dies der Grund, warum die Händler nicht mehr britische Anleihen verkaufen:

Händler sagen, dass die Zurückhaltung einiger Investoren, größere Mengen an Staatsanleihen abzustoßen, zum Teil eine Folge des Ansatzes der BoE ist, Käufe zu tätigen.

Die Zentralbank hat Gilts nur in der Nähe des aktuellen Marktniveaus gekauft und Angebote, die sie für zu teuer hielt, abgelehnt. Die Anleger können einen etwas besseren Preis erzielen, wenn sie ihre Anleihen an die Zentralbank statt auf dem freien Markt verkaufen, aber der Unterschied macht sich nur in Bruchteilen von Prozentpunkten bemerkbar. Im Gegenzug müssen sie mit der Ungewissheit leben, ob die BoE ihr Verkaufsangebot tatsächlich annimmt oder ob die Bank möglicherweise unerwünschte Anleihen auf einem Markt hält, auf dem sich der Preis in der Zwischenzeit gegen sie entwickelt haben könnte.

Brighteon.TV

„Die Kunden mögen die Ungewissheit nicht – sie sagen: ‚Ihr nehmt das Risiko auf euch und ihr könnt es uns in Rechnung stellen'“, so ein Gilt-Händler einer großen Investmentbank. „Man verkauft die Anleihe, wo immer der Markt ist – es gibt keinen Kaufzwang seitens der BoE“.

„Die Art und Weise, wie die Bank diese Intervention strukturiert hat, ist, dass sie nur dann Vermögenswerte kaufen kann, wenn jemand Angebote macht, aber niemand macht Angebote“, bemerkte Craig Inches, Leiter der Abteilung für Zinsen und Bargeld bei Royal London Asset Management.

Doch nach Baileys Äußerungen in Washington begann der Ausverkauf ernsthaft und ebnete den Weg für das, was viele als einen Zusammenbruch gigantischen Ausmaßes in nicht allzu ferner Zukunft ansehen, es sei denn, es geschieht irgendein Wunder, denn der Zerstörungszyklus hat bereits begonnen: Je mehr die Weltwährungen fallen, desto stärker wird der US-Dollar; und je stärker der US-Dollar wird, desto mehr fallen die Weltwährungen im Wert.

Das war absehbar, weil es schon immer so war“, twitterte Michael Burry von „Big Short“ am Montag und fügte hinzu: „Wie jemand, der älter als 40 Jahre ist, das nicht hat kommen sehen, ist ein Rätsel. The answer is Greed.“

Die BBC berichtete weiter:

Zuvor hatte der Verband der Rentenindustrie, die Pensions and Lifetime Savings Association, davor gewarnt, die Unterstützung „zu früh“ zu beenden.

Sie schlug vor, die Unterstützung bis zum 31. Oktober zu verlängern, wenn Kanzler Kwasi Kwarteng seinen Wirtschaftsplan vorlegen wird, in dem er erklärt, wie er die öffentlichen Finanzen ausgleichen will. Die Erklärung wird von unabhängigen Prognosen über die Aussichten für die britische Wirtschaft begleitet werden.

„Wie die Bank von Anfang an klargestellt hat, werden ihre befristeten und gezielten Käufe von Staatsanleihen am 14. Oktober enden“, bekräftigte ein Sprecher der Bank of England am Mittwoch, wie CNBC berichtete.

„Der Gouverneur hat diese Position gestern bestätigt, und sie wurde in Kontakten mit den Banken auf höchster Ebene absolut deutlich gemacht. Nach dem 14. Oktober gibt es eine Reihe von Fazilitäten, einschließlich des neuen TECRF, um den Liquiditätsdruck auf die LDIs zu verringern“, fügte der BoE-Sprecher hinzu.