Banken könnten die nächste Finanzkrise nutzen, um Ihr Vermögen zu konfiszieren: So funktioniert es.

David Webb, ein ehemaliger Hedgefonds-Manager, warnt in seinem neuen Buch „The Great Taking“ davor, dass während der nächsten Finanzkrise Ihr Vermögen im Rahmen des neuen Finanz-Reset, bei dem alle auf ein CBDC-System umgestellt werden, konfisziert werden könnte.

Der Direktor des FBI hat vor Kurzem vor dem Kongress gewarnt, dass chinesische Computerhacker sich darauf vorbereiten, bald „unsere Wasseraufbereitungsanlagen, unser Stromnetz und unsere Gaspipelines zu beschädigen“.

Auch wenn ich annehme, dass unser FBI-Direktor seine ehrlichen Sorgen teilt, zeigen die Maßnahmen der gegenwärtigen Regierung das Gegenteil. Unsere Grenzpatrouillen melden mehr als 5.000 Begegnungen mit chinesischen Staatsbürgern pro Monat. Bei den meisten handelt es sich um alleinstehende Männer im Militäralter. Und trotzdem ist unsere Südgrenze weit offen. Wenn Sie wirklich besorgt wären, dass das chinesische Militär Cyber-Angriffe auf unsere Infrastruktur durchführt, würden Sie dann nicht alles in Ihrer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass Tausende potenzieller chinesischer Militärangehöriger die US-Grenze unkontrolliert überqueren?

Was also motiviert die Biden-Administration wirklich, potenzielle chinesische Terroristen ins Land einzuladen, um „Verwüstung anzurichten“ und der Infrastruktur unseres Landes „echten Schaden zuzufügen“? Um das zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurücktreten und das Weltgeschehen in einem größeren Zusammenhang betrachten.

Das Weltwirtschaftsforum ist eine internationale Organisation, die von Königen wie der Königin von Jordanien und König Charles geleitet wird. Außerdem gehören ihm führende Vertreter der Finanzwelt an, wie der CEO von BlackRock, der Präsident der Weltbank und der Chef der chinesischen Börse. Zu den „Partnern“ gehören Unternehmen wie Amazon, NBC und Zoom. Der Gründer des WEF ist sehr stolz darauf, dass er viele nationale Führungspersönlichkeiten wie Justin Trudeau von Kanada, Nikki Haley und Gavin Newsom ausgebildet hat.

Wir können nicht ignorieren, was das Weltwirtschaftsforum sagt. Im November 2020 veröffentlichten das WEF und die Carnegie Endowment for International Peace gemeinsam einen Bericht, in dem vor der zunehmenden Verwundbarkeit des globalen Finanzsystems durch Cyberangriffe gewarnt wurde.

Derselbe Bericht forderte die Wall Street Banken, ihre Regulierungsbehörden und Geheimdienste (wie die CIA) auf, sich zusammenzuschließen, um einem angeblich bevorstehenden Cyberangriff zu begegnen, der das bestehende Finanzsystem zum Einsturz bringen würde.

Dieser beunruhigende Bericht erschien nur wenige Monate, nachdem das Weltwirtschaftsforum eine Simulation genau dieses Ereignisses durchgeführt hatte, nämlich einen Cyberangriff, der das globale Finanzsystem in die Knie zwingt.

Das WEF hat sich auch für eine digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) ausgesprochen, die dem biblischen System des Mark of the Beast sehr ähnlich ist. Sie haben ihr „CBDC Toolkit“ bei politischen Entscheidungsträgern beworben.

In China gibt es bereits eine CBDC, die an die soziale Kreditwürdigkeit einer Person gekoppelt ist und bei der das Geld einer Person je nach Kreditwürdigkeit an- oder abgeschaltet werden kann. Wenn eine Person die falschen politischen Ansichten vertritt oder auch nur mit jemandem zusammen ist, der diese Ansichten vertritt (wird per Telefon überwacht), kann das Geld in ihrer digitalen Geldbörse gekürzt oder die Nutzung eingeschränkt werden. Wollte man z.B., dass jemand nur 5 Meilen (ca. 8 km) von zu Hause wegfährt, könnte man CBDC so programmieren, dass es sich abschaltet, wenn jemand versucht, etwas zu kaufen, das 6 Meilen (ca. 10 km) von zu Hause entfernt ist. Die CBDC-Technologie ermöglicht unendliche Formen sozialer Kontrolle.

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, hat starke Einwände gegen CBDC erhoben. Er sagte: „Ich kann verstehen, warum (das totalitäre) China CBDC mag. Wenn man jede Transaktion überwachen, negative Zinsen erheben oder Bankkonten direkt besteuern will, kann man das mit einer CBDC tun“ (paraphrasiert).

Da wir wissen, dass das WEF will, dass jede Nation eine CBDC einführt, scheint es nicht weit hergeholt anzunehmen, dass WEF-Funktionäre ein starkes Interesse daran haben, dass Cyberangriffe weltweit stattfinden.

Welche Beweise gibt es dafür, dass dies bald geschehen wird? Der Präsident der Ukraine hat kürzlich ein CBDC-Gesetz unterzeichnet. Viele andere Länder machen Fortschritte bei der Umsetzung von CBDC.

Das gilt auch für die USA: Präsident Biden hat kürzlich eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, um die Entwicklung einer CBDC in den USA zu beschleunigen.

Aber die Amerikaner sind nicht so kampfmüde wie die Ukrainer und auch nicht so willfährig wie die Chinesen in einer kommunistischen Diktatur. Es muss also eine Art Notfall geschaffen werden, damit die Amerikaner das CBDC gefügig akzeptieren.

Neue Abschottungsmaßnahmen? Eine tödliche Ebola-Variante verbreiten? Einen Bürgerkrieg anzetteln? Eine weltweite Ölkrise mit einem heißen Krieg im Persischen Golf auslösen? Helfen Elemente unserer Geheimdienste, die für die weltweit größten Banken und das WEF arbeiten, China bei der Planung einer Reihe von Cyberangriffen auf die Vereinigten Staaten, um „Chaos zu stiften“ und ein neues Finanzsystem einzuführen? David Webb sagt: „Ja, es ist ganz klar, dass dies ein CIA-Projekt war“.

Es wäre nicht das erste Mal, dass unsere Regierung zu extremen Maßnahmen greift, um ein neues Finanzsystem einzuführen. Am 5. April 1933 erließ Präsident Franklin Roosevelt ein Dekret, das die Amerikaner verpflichtete, ihre Goldmünzen, Goldbarren und Goldzertifikate bei einer Federal Reserve Bank zu deponieren, andernfalls drohten Gefängnis und eine Geldstrafe von 10.000 Dollar.

Zur Erinnerung: Gold war damals Geld, in Form von Goldmünzen oder Banknoten, die gegen Gold eingetauscht werden konnten. Fast alle Banken wurden damals von der Regierung zur Schließung gezwungen, nur wenige Großbanken durften wieder öffnen. Plötzlich hatte niemand mehr Geld. Als Vorwand wurde angeführt, dass in schlechten Zeiten zu viele Amerikaner „ihr Gold horten“ würden. Das war ein falscher Vorwand. Die Federal Reserve sammelte alles Gold ein, hortete es selbst und hielt die neue, nicht durch Gold gedeckte Papiergeldmenge drei Jahre lang knapp. Niemand hatte Geld. Selbst wohlhabende Familien hatten kein Geld mehr. Wer Kinder in Privatschulen hatte, musste sie aus der Schule nehmen, um Essen auf den Tisch zu bringen.

Dieses Mal wird es anders sein. Während früher Gold unser Finanzsystem stützte und die meisten Menschen schuldenfrei waren, sind heute Wertpapiere wie Aktien, Anleihen und Hypotheken die Sicherheiten des aktuellen Finanzsystems und die meisten von uns sind verschuldet. Webb, ein ehemaliger Hedgefonds-Manager, der in denselben Kreisen wie George Soros verkehrte, schreibt in seinem neuen Buch (und dem gleichnamigen Film) The Great Taking, dass die größten Banken, die im Vorstand der New Yorker Federal Reserve sitzen, im Rahmen des neuen Finanz-Resets, der alle auf ein CBDC-System umstellen wird, Ihr Vermögen übernehmen werden. Man wird uns sagen, dass wir diese „too big to fail“-Institutionen retten müssen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.

Diese großen Banken (JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank und Bank of America) wurden von den Gerichten als Teil einer „geschützten Klasse“ eingestuft.

Das UCC-Gesetz (Uniform Commercial Code) jedes Bundesstaates wurde so manipuliert, dass Ihre Aktien, Anleihen und Ihr Geld auf der Bank nicht mehr Ihr Eigentum sind und bei der nächsten Finanzkrise rechtmäßig in ihren Besitz übergehen werden. (Laut David Webb „ist es ganz klar, dass dies ein Projekt der CIA war.“) Es wird schnell, elektronisch und ohne die Möglichkeit einer rechtlichen Wiedergutmachung vor Gericht geschehen.

Sie erleiden die Illusion des Vermögensbesitzes, weil Sie das Eigentum nutzen können. Sie können Gebühren für eine Aktie kassieren oder sogar Ihre Aktien zur Verwaltung an einen anderen Makler übertragen. Doch im Gegensatz zu den Zeiten, in denen man Aktienzertifikate aus Papier erhielt und Aktien echtes Eigentum waren, hat man heute nur noch das sogenannte „wirtschaftliche Eigentum“. Der eigentliche Eigentümer der Aktien ist der Makler. Das heißt, wenn Ihr Maklerunternehmen in einer Krise in Konkurs geht, wird Ihr Vermögen dazu verwendet, die Gläubiger zu befriedigen.

Es ist ähnlich wie bei Ihrer Bank. Wenn Sie Ihr Geld bei einer Bank anlegen, wird die Bank Eigentümerin Ihrer Einlagen. Das heißt, wenn eine Bank zusammenbricht, werden Ihre Einlagen zuerst für die Bezahlung der Gläubiger der Bank verwendet. Die FDIC-Versicherung soll diese Lücke schließen, bietet aber nur dann Schutz, wenn einige wenige Banken auf einmal ausfallen. Wenn auch nur 5 % der Banken gleichzeitig ausfielen, hätte die FDIC nicht genug Mittel, um die Verluste zu decken. Noch schlimmer ist es bei Aktien und Anleihen, egal ob Sie sie in Ihrem Rentenfonds haben oder direkt bei einem Makler gekauft haben. Das haben wir 2008 gesehen, als die Maklerfirma Lehman Brothers in Konkurs ging. Als die Kunden von Lehman erfuhren, dass Lehman Pleite gegangen war, versuchten sie, ihre Einlagen auf ein anderes Maklerunternehmen zu übertragen. Aber das Gesetz hatte sich geändert, und diese Vermögenswerte wurden zur Befriedigung des größten Gläubigers von Lehman in der Insolvenz verwendet – JP Morgan. Die Einleger waren wütend und zogen vor Gericht, aber der Richter entschied, dass sie ungesicherte Gläubiger waren, während JP Morgan sowohl der primäre gesicherte Gläubiger war als auch den Status einer „geschützten Klasse“ hatte, weil es eine „too-big-to-fail“-Bank war.

Ihre Renten, 401K und andere Wertpapiere sind die Sicherheiten, die den Derivatemarkt untermauern. Der Derivatemarkt ist der weltweit größte Markt und umfasst Billionen von Wetten mit einem Wert, der mehr als hundertmal höher ist als die zugrundeliegenden Sicherheiten (die Wertpapiere eines jeden) – und es gibt keine FDIC-ähnliche Versicherung. Auf jeder Seite einer Derivatewette gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Die „too-big-to-fail“-Banken sind alle Gegenparteien bei einer großen Anzahl von Derivatewetten. Da der Derivatekomplex um ein Vielfaches größer ist als die zugrundeliegenden Sicherheiten in Form von Wertpapieren, wird es, wenn es bergab geht, ein wahnsinniges Gedränge geben, um an den zugrundeliegenden wirklichen Reichtum zu gelangen: die Wertpapiere, die den Schweiß und das Eigenkapital echter Menschen darstellen. Der Derivatekomplex ist wie ein Kartenhaus, und seine Gefahren sind seit Jahrzehnten bekannt.

Warren Buffett schrieb 2002, sie seien „finanzielle Massenvernichtungswaffen“. James Rickards schrieb 2012 in U.S. News & World Report, dass sie verboten werden sollten.

Ein Cyberangriff, der das Stromnetz und das Finanzsystem lahmlegt, könnte mit Sicherheit den Derivatekomplex und damit das gesamte Finanzsystem zum Einsturz bringen. Ein Bürgerkrieg in den USA könnte ihn ebenso auslösen wie ein erneuter Anschlag vom 11. September, ein großes Ölembargo oder eine tödlichere Form des chinesischen COVID. Das daraus resultierende Chaos wird den Vorwand liefern, das Finanzsystem neu zu starten und die CBDC einzuführen. Die Menschen werden durch das Chaos abgelenkt sein und nicht erkennen, dass das Chaos zum großen Teil deshalb entstanden ist, weil eine Gruppe von Zentralbankern und ihre CIA-Wasserknaben das Chaos wollten, um mit ihrer CBDC mehr Kontrolle über Sie auszuüben. Sie sind der nutzlose Fresser und das ultimative Ziel.

Es ist wie ein Monopoly-Spiel. Am Ende des Spiels werden alle Figuren (einschließlich Ihrer Rente, Ihres Hauses und Ihrer Ersparnisse) zurück zur Bank gebracht.

Die Bank beginnt das Spiel von Neuem. Nur dieses Mal ist CBDC das Geld. Es wird schwierig sein, es abzulehnen. Die Menschen werden verzweifelt, ängstlich und hungrig sein. Sie werden CBDC buchstäblich benötigen, um zu essen. CBDC wird zu ihrer Rettung kommen! Man kann eine App auf sein Handy laden, mit der man CBDC-Währung herunterladen kann, um Milch zu kaufen. Aber es wird kein echtes Geld sein. Man leiht sich Geld von den größten Banken, die CBDC ausgeben. Die haben Sie.

Warum ist das so schlimm? Sie werden nicht mehr der Eigentümer Ihrer Aktien und Anleihen sein, und Sie werden nicht mehr die Kontrolle über Ihre Haushypothek haben. JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America und Goldman Sachs werden die Kontrolle über all Ihre Vermögenswerte übernehmen, um ihre Verluste aus Derivaten zu decken. Jeder, vom Gouverneur eines Bundesstaates bis zu Ihrem Nachbarn, wird alles verlieren. Politisch gesehen kann diese Realität eine verbindende Kraft sein, um sich dem zu widersetzen, bevor es passiert. (Meine beste Schätzung ist, dass es zwischen April und Juni 2024 passieren wird, je nach Marktverhalten und politischen Ereignissen).

Wir müssen keine Idioten sein und mitmachen. Es gibt mehr von uns als von denen. Niemand hat eingewilligt, dass sein Vermögen geplündert wird. Und genauso wenig, wie wir die virtuelle Welt mit der realen Welt verwechseln sollten, sollten wir künstliche Rechtskonstrukte, die auf Diebstahl ausgelegt sind, mit dem verwechseln, was wir in unserem Herzen als ethisch empfinden.

Unser größter Vorteil ist, dass jeder, von Tom Hanks bis Nancy Pelosi, betrogen wird. Selbst Befürworter der WEF-Ziele wie Al Gore verstehen wahrscheinlich nicht, dass auch sie alles verlieren werden. (Politiker verstehen nicht die geheimnisvolle juristische Sprache, die benutzt wird, um diese finanzielle Waffe einzusetzen). Das bedeutet, dass wir alle im selben Boot sitzen: alle Demokraten und alle Republikaner. Wir können uns alle gegen das rohe Böse verbünden. Wir benötigen keine außerirdische Invasion, um uns von diesen Bankstern zu befreien, die ernten wollen, was sie nicht gesät haben.

Gouverneurin Kristi Noem aus South Dakota geht mit gutem Beispiel voran.

Sie setzt sich für eine Gesetzgebung ein, die das einheitliche Handelsgesetz von South Dakota ändern würde, um den darin versteckten juristischen Hokuspokus zu beseitigen, der es „legal“ macht, dass eine Person das Eigentum an ihren eigenen Wertpapieren (Aktien und Anleihen) verliert. Dies wird – in diesem Staat – die große Übernahme durch die große Finanzkrise verhindern, die durch die vom WEF gewünschten Cyberattacken verursacht wurde. Andere Staaten sollten diesem Beispiel folgen, solange es noch möglich ist. Wir haben wahrscheinlich nur noch vier bis zwölf Wochen Zeit. Bitte kontaktieren Sie den Generalstaatsanwalt Ihres Bundesstaates, den Außenminister oder jeden anderen Politiker, den Sie kennen. Das ist South Dakota House Bill 1199.

Wenn wir nichts unternehmen, wird das WEF-Motto „Sie werden nichts besitzen“ bis 2030 wahr werden.

Sarah Smith ist Mutter, Ehefrau und ehemalige Politikanalystin. Sie ist derzeit in Ohio im Ruhestand, hat aber ihre Berufsjahre in und um die Legislative von North Carolina verbracht.