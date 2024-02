Alarm in den USA: Plant Russland den Einsatz einer weltraumgestützten Atombombe?

Alarm in den USA

Amerika sieht sich mit einer Bedrohung aus Russland konfrontiert, die so erschreckend ist, dass die Regierung sagt, sie könne nicht darüber reden

Der Rep. M. Turner gab eine Erklärung über eine „ernste nationale Sicherheitsbedrohung“ ab und forderte Biden auf, die Infos über diese Bedrohung freizugeben, um eine Diskussion im Kongress zu ermöglichen.

Medien, darunter Politico, berichteten über Aspekte der Bedrohung im Zusammenhang mit Russlands Hyperschall-Marschflugkörpern und einer möglichen Zusammenarbeit mit Nordkorea gegen die US-Raumfahrtkapazitäten. Der Bericht beschreibt eine „Orgie der Spekulation“, die durch kryptische Nachrichten und begrenzte Informationen angeheizt wurde.

Leaks an die N.Y. T. legten nahe, dass es sich bei der Bedrohung um bisher nicht entwickelte und nicht eingesetzte russische Nuklearwaffen und weltraumgestützte Atomwaffen handelt. Dies führte zu Spekulationen und Vergleichen mit Szenarien, wie der Entwicklung eines „Todessterns“ durch Russland.

America is apparently facing a national security threat from Russia that’s so terrifying, our own government said they couldn’t tell us what it is. Democrats are saying it’s serious, but there’s no need to panic. Something about today’s news cycle seems deliberate. I hope I’m… pic.twitter.com/0a5xuROhKv — Jesse Watters (@JesseBWatters) February 15, 2024

🚨🇷🇺BREAKING: KREMLIN CALLS SPACE NUKES STORY A “TRICK”



Kremlin spokesperson Dmitry Peskov denied U.S claims that Russia has nuclear weapons in space.



He called it a “trick” by the White House to get U.S politicians to approve an aid package for Ukraine.



Source: TASS https://t.co/pyRc1caKFi pic.twitter.com/rUDuahpz4Q — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 15, 2024

*

Wenn es sich um das Avangard-Hyperschallsystem im Orbit handelt, haben wir hier vor mehr als fünf Jahren darüber geschrieben.

Im Dezember 2018 schrieb ich einen Artikel für die Asia Times über das russische Avangard-Atomwaffensystem im Orbit.

Die heutigen Enthüllungen, die darauf hindeuten, dass Russland die Absicht hat, eine weltraumgestützte Atomwaffe zu stationieren, haben zu Forderungen geführt, dass die Biden-Administration dem amerikanischen Volk sagt, was in den Geheimdienstberichten steht – und dass alle Informationen veröffentlicht werden.

Wir warten nun auf eine Entscheidung von Bidens Nationalem Sicherheitsrat zu diesem Thema.

Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, bereitet sich darauf vor, die Kongressabgeordneten in den Geheimdienstausschüssen zu informieren. Gleichzeitig wird berichtet, dass alle Mitglieder des Kongresses in Memoranden informiert wurden. Es ist bisher nicht klar, welche Informationen die Regierung genau hat und wie groß die Bedrohung ist, der wir ausgesetzt sind.

Sollte es sich tatsächlich um Avangard, das russische Hyperschallsystem mit fraktioniertem Orbit, oder etwas Ähnliches handeln, dann ist das eine Bedrohung, die die USA schon früher hätten ernst nehmen und Programme zu ihrer Abwehr entwickeln müssen.

Möglicherweise gibt es auch einen Spionageaspekt in der Geschichte. Die Russen verhafteten eine Reihe hochrangiger Wissenschaftler, die an der Erforschung von Hyperschallwaffen beteiligt waren. Mindestens einer von ihnen ist nach der Verhaftung gestorben. Einer oder mehrere von ihnen sind auch in den Transfer von Raketentechnologie an eine US-Rüstungsfirma verwickelt.

Wahrscheinlich sind noch viel mehr beteiligt, aber wir haben nicht viele Informationen darüber, was in Russland vorgefallen ist.

In der Zwischenzeit könnte der Artikel aus der Asia Times von 2018 hilfreich sein. Sie können ihn unten lesen.

Eine Änderung: Der erwähnte Intermediate Nuclear Forces Treaty wurde 2018 von den USA gekündigt und die Russen sind 2019 aus dem Vertrag ausgestiegen.

Russlands Hyperschall-ICBM gefährdet US-Russland-Rüstungsabkommen

von Stephen Bryen

ASIA TIMES, 29. Dezember 2018

Russland, China und die Vereinigten Staaten, obwohl die USA weiter zurückliegen, arbeiten alle an Hyperschallwaffen – Waffen, die so schnell fliegen, dass die derzeitige Technologie Schwierigkeiten hat, sie auf dem Radar zu entdecken, und noch größere Schwierigkeiten hat, sie zu besiegen.

Nun sagt Präsident Wladimir Putin, Russland bereite sich darauf vor, 2019 eine ballistische Interkontinentalrakete namens Avangard in Dienst zu stellen, die mit bis zu 20-facher Schallgeschwindigkeit fliegen kann. Wenn die Rakete wie angekündigt funktioniert, wird sie die Welt verändern, denn kein Raketenabwehrsystem kann einen Sprengkopf abfangen, der mit Hyperschallgeschwindigkeit auf sein Ziel zurast.

Wie wichtig ist das? Heute verfügen die USA nur über wenige Raketenabwehrsysteme, von denen keines in der Lage ist, einen nuklearen Angriff Russlands oder Chinas abzuwehren. Dafür gibt es zwei Gründe:

Erstens sind die US-Raketenabwehrsysteme noch keine zuverlässigen Abfangjäger (selbst bei Tests, bei denen die ankommenden Raketen weder Täuschkörper einsetzen noch manövrieren).

Zweitens gibt es zu wenige Abfangjäger (in Form von THAAD, PAC-3, bodengestützten Abfangjägern oder land- oder seegestützten SM-3), um Massenraketenangriffe abzuwehren.

Daher haben die USA ihren Verbündeten und Freunden (wie Japan, Korea, Taiwan, Polen, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel) einige Raketen- und Luftverteidigungssysteme zur Verfügung gestellt, die jedoch in der Regel für kleinere Angriffe ausgelegt sind und sich auf die terminale Luftverteidigung konzentrieren (d.h. die ankommende Rakete zerstören, während sie sich in der Nähe ihres Ziels über dem Boden befindet).

Einer der Gründe, warum Israel seinen eigenen Abfangjäger Arrow 3 entwickelt hat, ist die Fähigkeit, gegnerische Raketen in der Exoatmosphäre, d.h. außerhalb der Erdatmosphäre, abzuschießen, da eine ankommende Rakete, die über der Erde (in der sogenannten Endoatmosphäre) auftrifft, Gefahr läuft, in bewohnten Zentren einzuschlagen, wie es die SCUD-Raketen im ersten Golfkrieg und die Raketen der Huthis (Iran) in Riad, Taif und anderswo taten.

Die amerikanische Strategiedoktrin ist zwischen zwei gegensätzlichen Theorien über den Umgang mit der Raketenbedrohung hin- und hergerissen.

Die am weitesten verbreitete operative Theorie ist die der „gegenseitig gesicherten Zerstörung“ (Mutually Assured Destruction, MAD). Die MAD-Theorie besagt, dass die USA im Falle eines feindlichen Angriffs ihre eigenen strategischen Raketen und Bomben abfeuern werden – einige tief unter der Erde in gehärteten Silos, andere an Bord strategischer Bomber und wieder andere von U-Booten aus, die Raketen abfeuern („Boomer“). Zusammengenommen nennen die USA dies die strategische Triade.

Der andere Ansatz besteht darin, sich nicht auf MAD als ausreichende Abschreckung zu verlassen, sondern Raketenabwehrsysteme aufzubauen.

Meist wird dies als Mittel gegen Schurkenstaaten oder irrtümliche Raketenstarts gegen die USA oder ihre Verbündeten gerechtfertigt. Dennoch ist die Raketenabwehr einer der wunden Punkte der US-Verteidigungspolitik, da alle Programme umstritten und entweder stark verzögert (Probleme bei den Tests) oder unterfinanziert sind.

MAD-Befürworter und die russische Propaganda haben US-Programme wie den bodengestützten Abfangjäger und THAAD in der Regel angegriffen, weil sie den USA die Fähigkeit zum „Erstschlag“ verschaffen sollen.

Ungeachtet solcher Behauptungen haben sowohl Russland als auch China weiterhin Systeme verfolgt, die einen „Ausbruch“ aus den Zwängen des MAD und aus Rüstungskontrollabkommen ermöglichen sollen.

Der jüngste russische Vorstoß zur Stationierung von Avangard untergräbt direkt alle strategischen Rüstungsvereinbarungen, da es sich um eine Erstschlagsdrohung handelt, gemessen an der heutigen Technologie, die solche Raketen abwehren könnte.

Der Kern aller Rüstungskontrollbemühungen ist die Stabilisierung des nuklearen Rüstungsgleichgewichts und die Kontrolle oder Eliminierung von Systemen, die außerhalb dieses Gleichgewichts liegen. So zielte der Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen (INF) in erster Linie darauf ab, riskante und schwer abzufangende Systeme wie die russische SS-20 und die amerikanische Pershing II (die beide Europa und Europa-Russland bedrohten) zu beseitigen.

Die Trump-Administration hat angekündigt, das INF-Abkommen wegen russischer „Betrügereien“ aufkündigen zu wollen, aber es ist noch zu früh, um sicher zu sein, dass dies das endgültige Ergebnis sein wird.

In der Zwischenzeit stellen Avangard und sicherlich andere Hyperschallwaffen derselben Klasse eine direkte Herausforderung sowohl für die MAD-Doktrin als auch für die Raketenabwehr dar. Sie untergraben grundsätzlich alle Rüstungskontrollvereinbarungen zwischen den USA und Russland.

Eine gefährliche Folge all dessen ist, dass Avangard den russischen Militärs die Vorstellung vermitteln wird, sie könnten zuerst zuschlagen und jeden Konflikt mit den USA und der NATO, in den sie geraten könnten, „gewinnen“. Angesichts der Tatsache, dass niemand über die zukünftige Stabilität Russlands sicher sein kann, stellt dies eine enorme Bedrohung und ein großes Risiko dar.

Auch in Asien sind Avantgardewaffen nicht mehr weit. China beobachtet sicherlich, wie die USA auf die russische Hyperschallwaffeninitiative reagieren werden, um zu sehen, ob Avantgardewaffen in Zukunft einem Raketenkontrollvertrag unterworfen werden können. Die nach wie vor schwierigen Beziehungen zwischen Russland und den USA deuten darauf hin, dass eine Lösung noch in weiter Ferne liegt. In der Zwischenzeit wird Avangard die bestehenden Rüstungskontrollbemühungen untergraben und die nukleare Arena destabilisieren.

*

Stephen Bryen war Stabschef des Unterausschusses für den Nahen Osten im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des US-Senats und stellvertretender Staatssekretär für Verteidigungspolitik.