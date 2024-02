Die große Schönheit des Interviews des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem berühmten US-amerikanischen Journalisten Tucker Carlson ist, dass es für fast jeden etwas drin ist – seien es Historiker, die an die Vergangenheit erinnern; Diplomaten, die die Geschichte isolieren und sie aus dem Zusammenhang reißen; Spionagemeister, die kalte Krieger mit Adrenalin waren, die noch fließende, und Politiker, die eine falsche Erzählung haben, wie beispielsweise der britische Premierminister, der mit Sicherheit Blut an den Händen hat.

Carlson erklärte bescheiden, dass er sich mit Putin zusammensetzen wolle, weil „die meisten US-Amerikaner nicht informiert werden“, wie der Krieg in der Ukraine „die Welt neu auffrischt“.

In dem Fall, als ihr zweistündiges Gespräch fortschritt, entfaltete sich ein riesiges Panorama:

vom Ursprung der Rus bis zum „künstlichen Staat“, der Ukraine;

von Dostojewski zur russischen Seele;

von der Abfuhr der USA auf die Sehnsucht nach dem sowjetischen Russland, Teil des westlichen Bündnisses zur Unterstützung der CIA für Separatismus und Terrorismus im Nordkaukasus zu sein;

von der NATO-Erweiterung zum Anschein ihrer Stützpunkte in der Ukraine;

von der proaktiven Bereitstellung des ABM-Systems in Europa in Russland, das mit Hyperschall-Streiksystemen kontert;

von der Waffenwaffe des Dollars zum Rückschlag der Entdollarisierung; und,

die Notwendigkeit, dass sich die USA an die geopolitische Realität anpassen müssen, dass sich „die Welt verändert“.

Das Interview hat das Internet zerbrochen und Dutzende Millionen Aufrufe auf X gesammelt. Der Nachhall könnte sich wahrscheinlich während der Kampagne für die Wahlen im November fortsetzen. Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy Jr. schrieb: „Tucker Carlson wurde seit Tagen verleumdet. Die Legacy-Medien und das demokratische Establishment sind verärgert über ihn, weil er einfach seine Arbeit getan hat. US-Amerikaner können mit zum Nachdenken anregenden Gesprächen umgehen. Wir können mit gefährlichen Gedanken oder gegensorchenden Ideen umgehen, die nicht zur MSM-Erzählung passen. Entscheiden wir uns.“

Zweifellos war der Krieg in der Ukraine das Leitmotiv des Interviews. Auf die Frage nach der Aussicht auf Frieden schlug Putin vor: „Wenn man wirklich aufhören will zu kämpfen, muss man aufhören, Waffen zu liefern.“ Putin antwortete weiter: „Es wird innerhalb weniger Wochen vorbei sein. Das ist es.“

Die verlockend einfache Lösung ist auf Putins Überzeugung verankert, die er seit Beginn des Konflikts im Februar 2022 immer wieder innehatte, dass dies im Kern ein Bürgerkrieg und ein Bruderkrieg ist, der Familien, Verwandte und Freunde spaltete, was ohne das männliche, aufdringliche Verhalten der westlichen Mächte möglicherweise nicht stattgefunden hätte.

Das Zusammenspiel von drei verwandten Faktoren könnte Putins bewachte Angsthaftigkeit erklären. In erster Linie kommt das Interview, da die Dynamik auf dem Schlachtfeld zugunsten Russlands geschwungen ist. Auch auf einer tieferen Ebene unterstreicht der Widerstand des US-Kongresses gegen die Hilfe für die Ukraine die Transformation der Parteidynamik und der Wähler in den USA.

Die Republikanische Partei, die sich einst durch ihre harte Opposition gegen Russland auszeichnete, neige zunehmend zum Isolationismus, und in einigen Kreisen gibt es sogar Sympathien für Moskau.

Natürlich, wenn die US-amerikanische Politik fieberhaft erscheint, liegt es nicht an Putin, sondern an der Zunahme des Populismus, der Polarisierung der Gesellschaft, die innere Phänomene mit historischen Wurzeln sind. Nach Jahrzehnten des parteiübergreifenden Kalten Krieges haben der Konsens über die Rolle der USA in der Welt, für viele die Globalisierung, der Fluss illegaler Migranten, ausländische Kriege usw. die alte Denkweise diskreditiert.

Ein zweiter Faktor könnte der aufkommende Sinn in einigen Kreisen in Moskau sein, dass, obwohl Präsident Zelensky „sein Wähler täuschte“, indem er seinem Mandat, den Konflikt im Donbass zu beenden, seinen Rücken gekehrt hat, und stattdessen im Eigeninteresse entschieden hat, dass es „vorteilhafte und sicher… nicht mit Neonazis und Nationalisten kollidieren, weil man sie sehr aggressiv unterstützt, weil man sie auch in den USA unterstützt, die eine sehr sehr aggressive Politik betreiben. Diese Kräfte in den USA werden immer diejenigen unterstützen, die mit Russland antagonisieren“. Aber Zelensky könnte immer noch mit Moskau verhandeln.

Putin erinnerte an die verblassenste Enthüllung in einem Interview im ukrainischen Fernsehen von Davyd Arakhamia, der die Delegation leitete, um mit den russischen Beamten im März 2022 in Istanbul zu verhandeln, und tatsächlich das Abschlussdokument paraphiert hatte, dass Boris Johnson, nachdem wir aus Istanbul zurückgekehrt waren, Kiew besuchte und sagte, dass wir nichts mit den russischen Regierungschefs unterschreiben sollten.

Um Arakhamia zu zitieren, der derzeit der Führer der Fraktion der Regierungspartei im ukrainischen Parlament und ein Top-Berater von Zelensky ist: „Der Krieg hätte im Frühjahr 2022 beenden können, wenn die Ukraine Neutralität zugestimmt hätte. Russlands Ziel war es, Druck auf uns auszuüben, damit wir neutral sind. Das war die Hauptsache für sie: Sie waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir Neutralität akzeptierten, wie es Finnland einst tat. Und damit wir uns verpflichten, nicht der NATO beizutreten. Das ist die Hauptsache.“

Hier kämpft die Macht in Kiew und der Sturz von Gen. Valery Zaluzhni, ehemaliger Oberbefehlshaber der Streitkräfte, und dies kommt als dritter Faktor ins Spiel. Bezeichnenderweise gab der Chef des russischen Geheimdienstes Sergey Naryshkin am Montag laut einem Tass-Bericht eine Erklärung in Moskau ab, dass die USA und ihre G7-Verbünder nervös über Überläufer des ukrainischen Regimes sind und eine Idee verbreiten, einen Sonderbeauftragten in Kiew zu ernennen, um sicherzustellen, dass Zelensky auf der gepunkteten Linie handelt. Naryschkin deutete an, dass es eine Grundlage für solche Befürchtungen in den G-7-Hauptstädten gebe.

Tatsächlich hinterließ Putin am Ende des Interviews mit Carlson auch eine Abschiedsnachricht: „Es gibt Optionen (für Friedensgespräche), wenn es einen Willen gibt.“ Er fügte hinzu:

„Bis jetzt gab es den Aufruhr und Schreie, Russland auf dem Schlachtfeld eine strategische Niederlage zuzufügen. Jetzt erkennen sie (NATO) offenbar, dass es schwierig ist, wenn möglich zu erreichen. Meiner Meinung nach ist es per Definition unmöglich, es wird nie passieren. Es scheint mir, dass jetzt auch diejenigen, die im Westen an der Macht sind, dies erkannt haben.

„Wenn ja, wenn die Erkenntnis eingesetzt hat, müssen sie darüber nachdenken, was als nächstes zu tun ist. Wir sind bereit für diesen Dialog… und um es genauer zu sagen, sie sind bereit, aber wissen nicht, wie es geht. Ich weiß, dass sie wollen. Es ist nicht nur, ich sehe es, aber ich weiß, dass sie es wollen, aber sie kämpfen darum zu verstehen, wie es geht… Nun, lassen Sie sie jetzt überlegen, wie sie die Situation umkehren können. Wir sind nicht dagegen.“

Die große Frage ist, ob die Biden-Regierung in die Kugel beißen wird. Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte am 9. Februar das Weiße Haus. In seinen Medienvormerkungen vor dem Treffen mit Präsident Biden bezweifelte Scholz Putins Absichten und sagte: „Er will den Teil des Territoriums seiner Nachbarn bekommen. Nur imperialistischer – Imperialismus. Und ich denke, es ist notwendig, dass wir unser Bestes tun, um die Ukraine zu unterstützen und ihnen die Chance zu geben, ihr Land zu verteidigen.“

Biden blieb jedoch vorsichtig. Später hieß es in einer ausführlichen Verlesung des Weißen Hauses, die sich auf die Entwicklungen in Westasien konzentrierte: „Präsident Biden und Kanzler Scholz bekräftigten ihre entschlossene Unterstützung für die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russlands Angriffskrieg. Der Präsident lobte Deutschlands vorbildliche Beiträge zur Selbstverteidigung der Ukraine, und Kanzler Scholz betonte die Bedeutung einer nachhaltigen US-Unterstützung.“

Es scheint, dass die hohe Wahrscheinlichkeit darin besteht, dass die Biden-Regierung beabsichtigt, den Konflikt mindestens bis November am Leben zu erhalten, während ihr Hauptaugenmerk auf westasiatischen Entwicklungen liegt, die einen direkten Einfluss auf die Kandidatur des Präsidenten bei den Wahlen im November haben.