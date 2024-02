US-Militär teilte Big-Pharma am 4. Februar 2020 mit, dass dieses Virus eine „nationale Sicherheitsbedrohung“ darstelle – Wochen bevor es einen einzigen Todesfall gab.

In einer durchgesickerten Aufnahme, die der Rechercheurin und Autorin Sasha Latypova vorliegt, ist ein leitender Angestellter des Pharmaunternehmens AstraZeneca zu hören, der Folgendes sagt:

Ich war nicht überrascht, als ich am 4. Februar einen Anruf vom Verteidigungsministerium hier in den USA erhielt, dass das neu entdeckte SARS-2-Virus eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt.

Das ist eine unglaubliche Nachricht, die eine große Schlagzeile wert ist.

Dies war die Situation am 4. Februar 2020:

Virusaktivität in den USA:

Laut CNN gab es am 4. Februar 11 „bestätigte Fälle des neuen Coronavirus“ in den Vereinigten Staaten.

Es gab keine gemeldeten Todesfälle durch das Virus in den Vereinigten Staaten.

Wie in meinem kürzlich gestarteten Wiki-Projekt „Covid Timeline“ dokumentiert, hatte die New York Times zwei Schlagzeilen über das Virus, die sich auf China und Reisende aus Wuhan konzentrierten. Es gab keine Kommentare über das Virus.