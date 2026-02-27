Bankhaus Edmond de Rothschild und der 25-Millionen-Deal aus Genf mit Jeffrey Epstein

Genf gilt als Synonym für Diskretion, Stabilität und gepflegte Zurückhaltung. Doch gerade dort, wo besonders wenig gesprochen wird, lohnt sich manchmal ein genauerer Blick.

Warum übersetzen wir diesen Bericht von Sayer Ji (veröffentlicht am 19.2.2026)? Weil Edmond de Rothschild seinen Sitz in Genf hat und man hierzulande erstaunlich wenig über dieses traditionsreiche Bankhaus liest oder hört. Was eigentlich schade ist. Gerade wenn es um internationale Vergleiche mit dem US-Justizministerium in zweistelliger Millionenhöhe geht, dürfte öffentliches Interesse nicht ganz abwegig sein. Noch bemerkenswerter ist, dass selbst nach dem plötzlichen Tod von Benjamin de Rothschild im Jahr 2021, Mehrheitsaktionär und Ehemann von Ariane de Rothschild, kaum vertiefte Berichterstattung über die Rolle des Hauses im globalen Kontext stattfand.