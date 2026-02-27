Was kommt nach der Realität?

Egon W. Kreutzer

Das wird ein sehr gewagter Artikel, denn die uns bekannte Realität hat gerade erst damit begonnen, sich zu verabschieden. Viele haben dies noch nicht „realisiert“. Von daher ist es gewagt, darauf hinzuweisen. Es ist wie bei „Des Kaisers neue Kleider“. Wir sind gewohnt, genau das für real zu halten, was wir für real halten wollen.

Es ist auch ein bisschen wie das Ende des Turmbaus zu Babel. Die gemeinsame Sprache wurde zerstört. Gott selbst soll es gewesen sein, der dies – lange vor Donald Trump – per Edikt in Kraft gesetzt hat. Was aber ist eine Sprache anderes als ein Hilfsmittel zur Beschreibung und Mitteilung der wahrgenommenen Realität in Vergangenheit, Gegenwart