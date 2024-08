Barbarei oder Zivilisation

Michael Hudson

Luca Placidi: Herzlich willkommen, alle zusammen. Es ist uns eine große Freude und Ehre, Professor Michael Hudson heute bei uns zu haben. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen: Michael ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri-Kansas City und Forscher am Levi Economics Institute am Bard College.

Um nur einige Werke zu nennen, die mithilfe der Technologie veröffentlicht wurden, möchten wir an „Superimperialismus, die Wirtschaftsstrategie des amerikanischen Imperiums“ erinnern. Die dritte Ausgabe erschien 2021. Dann haben wir „… Und vergib ihnen ihre Schulden“, veröffentlicht 2018. Das neueste Werk ist „Der Zusammenbruch der Antike“, veröffentlicht 2023.

Michael ist auch ein ehemaliger Wall-Street-Analyst, politischer Berater und moderiert zusammen mit Radhika Desai die Geopolitical Economy Hour, die auf Ben Nortons YouTube-Kanal „Geopolitical Economy Report“ ausgestrahlt wird. Professor, herzlich willkommen und nochmals vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.

Michael Hudson: Danke für die Einladung. Ich freue mich, vor einem italienischen Publikum sprechen zu können.

Luca Placidi: Das ist sehr gut. Danke. Stimmen Sie zu Beginn unseres Gesprächs zu, dass der Krieg in der Ukraine und noch mehr der jüngste NATO-Gipfel mit seiner Abschlusserklärung uns zeigen, dass wir uns jetzt wieder in einem multipolaren Krieg befinden, in dem der globale Süden gegen die westliche Welt kämpft?

Michael Hudson:

Nun, es ist mehr als nur eine geografische Spaltung. Wir befinden uns in einer wirklichen zivilisatorischen Spaltung, und sie geht viel tiefer. Es geht darum, welche Art von Wirtschaft die Welt haben wird.

Wird es eine finanzialisierte, neoliberale postindustrielle Wirtschaft sein, wie sie die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa vorantreiben? Oder wird es die Art von Wirtschaft sein, von der in den Lehrbüchern die Rede ist, in der Volkswirtschaften landwirtschaftliche und industrielle Güter produzieren, um sich selbst zu ernähren und allen Wohlstand zu verschaffen? Ich würde fast Rosa Luxemburgs Ausdruck „Barbarei oder Sozialismus“ verwenden, weil der Westen nicht mehr über die Mittel einer echten wirtschaftlichen Kontrolle über Handel und Produktion verfügt. Er kann seine Kontrolle nur durch militärische Gewalt, terroristische Gewalt und Korruption aufrechterhalten.

Der NATO-Westen übt finanzielle Kontrolle aus, indem er den globalen Süden und sogar viele asiatische Länder in den letzten 70 Jahren mit Dollarschulden belastet hat. Diese Dollarschuld hält sie in einem finanziellen Neokolonialismus, einer internationalen Schuldknechtschaft, gefangen. Abgesehen davon besteht die ultimative Macht, die die Vereinigten Staaten und Europa haben, um ihre unipolare Kontrolle aufrechtzuerhalten und andere Länder daran zu hindern, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre eigenen Interessen zu verfolgen, darin, sie zu bombardieren und Terrorismus zu mobilisieren.

Der NATO-Westen hat seine grundlegende industrielle oder landwirtschaftliche Kontrolle verloren, weil er seine Industrie nach China und in andere asiatische Volkswirtschaften ausgelagert hat, und seine Sanktionen gegen Russland und andere Länder haben diese gezwungen, autark zu werden, anstatt sich bei einer breiteren Palette ihrer Grundbedürfnisse auf den Westen zu verlassen. Diese Länder sind nun in der Lage, ihre Arbeit, Industrie und Landwirtschaft zu nutzen, um sich selbst zu Wohlstand zu verhelfen und die Kontrolle über ihre Wirtschaft zurückzuerlangen, und nicht, um amerikanische und europäische Investoren reich zu machen. Sie wollen die Kontrolle über ihre Wirtschaft auf eine Weise übernehmen, die ihre Löhne und ihren Lebensstandard erhöht.

Das ist nicht möglich, wenn sie einer Privatisierungspolitik folgen, den Empfehlungen der Weltbank und den Anweisungen des IWF folgen, ihr Land und ihre Rohstoffe zu privatisieren und ihre öffentliche Infrastruktur, Kommunikation, Stromversorgung und Wasserrechte an Ausländer zu verkaufen und gleichzeitig staatliche Regulierung und Sozialprogramme abzuschaffen. Die Forderung des Westens ist, den privaten Sektor alles ohne staatliche „Einmischung“ betreiben zu lassen. Nun, es gibt keine Möglichkeit, dass eine Wirtschaft wachsen und wohlhabend werden kann, ohne eine gemischte Wirtschaft mit einer starken öffentlichen Infrastruktur zu sein, die Grundbedürfnisse zu nicht-monopolistischen Preisen erfüllt.

Es gibt viele natürliche Bereiche, in denen Regierungen effizienter arbeiten können als der private Sektor. Sie können grundlegende Dienstleistungen erbringen, die sonst monopolisiert wären, um Wucherpreise zu verlangen und ihren Eigentümern räuberische Monopolrenten abzuverlangen. Wenn eine Regierung keine Bildung fördert, wird das Ergebnis das sein, was in Amerika passiert, wo die durchschnittlichen Kosten für eine Hochschulausbildung 40.000 oder 50.000 Dollar pro Jahr betragen. Wenn es kein öffentliches Gesundheitswesen gibt, wird es ein sehr teures privatisiertes Gesundheitswesen geben, das nicht jedem zur Verfügung steht. In den Vereinigten Staaten absorbiert das 18% des BIP, mehr als in jedem anderen Land. Diese Art von Monopolkosten lässt der Gesamtwirtschaft nicht viel Spielraum, um mit gemischten öffentlichen/privaten Volkswirtschaften konkurrieren zu können.

Von entscheidender Bedeutung ist jedoch, dass man, wenn man Geld und Kredite von den Banken privatisieren lässt, anstatt es wie China zu tun und Geld als öffentliches Gut zu belassen, die Banken entscheiden lässt, wohin die Kredite der Wirtschaft fließen. Das macht sie zu den zentralen Planern der Wirtschaft. Sie bevorzugen es, Kredite nicht zur Finanzierung von Industrieinvestitionen und Wachstum bereitzustellen, sondern zur Finanzierung von Fremdkapitalaufnahmen, um die Preise für Immobilien, Aktien und Anleihen in die Höhe zu treiben und Unternehmen von Bankräubern übernehmen und leerräumen zu lassen, die an ihrer Stelle schuldenbeladene Hüllen hinterlassen, wie Thames Water in Großbritannien oder Sears Roebuck in den USA. Genau das ist seit den 1980er Jahren unter der Thatcher-Ära und den Reaganomics geschehen.gen, also vor siebzig Jahren.

1955 erkannten die sogenannten Länder der Dritten Welt oder der blockfreien Staaten, dass sie durch die Regeln der Weltwirtschaft, die amerikanische Diplomaten und geopolitische Strategen mit dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und dem Dollarstandard institutionalisiert hatten, immer ärmer wurden. Dieses internationale Handels- und Währungssystem war ausbeuterisch, in erster Linie gegenüber Amerikas potentiellen Rivalen in Großbritannien und anderen europäischen Ländern und gegenüber den ehemaligen Kolonialsystemen dieser Länder, die die Vereinigten Staaten zu ihrem eigenen Vorteil übernehmen und ausbeuten wollten.

Die Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg war eine neue Art von Imperialismus. Im Grunde handelt es sich um einen Finanzimperialismus, nicht um den durch eine militärische Besatzung erzwungenen Kolonialimperialismus europäischen Typs. Finanzielle Kontrolle erwies sich als weniger kostspielig und daher effizienter für die neoliberale Form der internationalen Ausbeutung. Blockfreie Opferländer konnten sich 1954 oder danach nicht losreißen, weil Kuba, Indonesien und die anderen blockfreien Nationen nicht groß genug waren, um „alleine zurechtzukommen“. Wenn sie versucht hätten, es allein zu versuchen, hätten sie am Ende so ausgesehen wie Venezuela in den letzten Jahren oder wie Kuba nach seiner Revolution. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa solche Sanktionen verhängt hätten, hätten sich Länder, die sich diesem System widersetzten, dem Westen ergeben müssen, um wirtschaftliche Störungen zu vermeiden. Aber Sanktionen waren damals unter dem „freien Marktimperialismus“ amerikanischen Typs gar nicht notwendig.

Die Vereinigten Staaten waren in der Lage, Länder, die sich dieser Ausbeutung widersetzten, als Ausgestoßene zu behandeln. Ihre Drohung bestand darin, Ländern, die ihre Wirtschaft und insbesondere ihre öffentlichen Unternehmen schützten, zu sagen, dass der Westen sie isolieren würde, wenn sie versuchten, es allein zu schaffen. Ihre Wirtschaft war tatsächlich zu klein, selbst auf regionaler Ebene, um allein zu überleben. Sie hatten das Gefühl, dass sie die Unterstützung der USA und ihres IWF und ihrer Weltbank brauchten.

Was sich geändert hat, ist das bemerkenswerte Wachstum des sozialistischen Chinas seit den 1990er Jahren und des postneoliberalen Russlands seit den späten 1990er Jahren unter Präsident Putin. Heute verfügen die eurasischen Nationen zum ersten Mal außerhalb der Vereinigten Staaten und Europas über genügend wirtschaftliche Selbständigkeit, um es allein schaffen zu können. Sie sind nicht länger auf den Westen der NATO angewiesen, der seine Fähigkeit verliert, sie wirtschaftlich zu kontrollieren.

Tatsächlich ist es der NATO-Westen, der von China, Russland und dem Rest Eurasiens sowie vom Globalen Süden abhängig geworden ist, wenn seine Bevölkerungen ihren eigenen Klienteloligarchien widerstehen können, um ihre finanziellen Ketten abzuschütteln und sich der eigennützigen „regelbasierten Ordnung“ der USA anzuschließen.

Ironischerweise treibt die US-Diplomatie selbst ihren Austritt voran. Man hätte erwarten können, dass China, der Globale Süden und Indien, Lateinamerika und Afrika die Führung beim Austritt übernommen hätten, wenn ihnen klar geworden wäre, wie sehr sie ausgebeutet werden. Doch es sind die Vereinigten Staaten und die NATO, die sie zum Austritt getrieben haben, indem sie Handels- und Finanzsanktionen verhängt haben, die sie gezwungen haben, es allein zu versuchen.

Seit 2022 der Krieg der Vereinigten Staaten in der Ukraine begann, um Deutschland und Europa von ihren Handels- und Investitionsbeziehungen mit Russland und China loszureißen, haben die Vereinigten Staaten ihre europäischen und anderen englischsprachigen Abhängigkeiten mobilisiert, um Wirtschaftssanktionen zu verhängen, die die Volkswirtschaften, die diese Politik befolgen, verwüstet haben. Die Gegenreaktion, die sich aus der deutschen Deindustrialisierung und Amerikas Verdrängung Frankreichs als Waffenlieferant ergibt (z. B. für U-Boot-Verkäufe an AUKUS und beim Versuch, Frankreich in seinen ehemaligen afrikanischen Besitzungen zu ersetzen), vertreibt andere Länder. Amerika und Europa haben sich von der globalen Mehrheit isoliert und ihren florierenden Handel und ihre Investitionen in Russland und China durch eine wirtschaftliche Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten von Amerika bei Öl und anderen hochpreisigen Importen ersetzt.

Was so erstaunlich ist, ist, wie selbstzerstörerisch die US-Diplomatie gegenüber ihrem eigenen globalen Imperium war. Der Fokus der US-Diplomatie darauf, ihre Kontrolle über Europa, Australien, Japan und Südkorea zu festigen, indem sie diese dazu zwang, sich ihren antirussischen und antichinesischen Sanktionen anzuschließen, hat diese ausgewiesenen US-Feinde dazu gezwungen, die Handelsabhängigkeit vom Westen durch ihre eigene gegenseitige Selbstabhängigkeit zu ersetzen.

Sie erkennen, dass sie sich bei Importen nie wieder auf die Vereinigten Staaten und europäische Satelliten verlassen können. Das hätte den US-Strategen klar sein müssen. Was wird ein Land tun, wenn es keinen Zugang mehr zu Lebensmitteln hat? Es wird seine eigenen Lebensmittel anbauen. Als die USA beispielsweise Sanktionen gegen Russland verhängten, um europäische Lebensmittelexporte nach Russland zu blockieren, war Russland gezwungen, seine eigene Butter, Getreide und andere Lebensmittel zu produzieren, anstatt sie aus dem Baltikum und von anderen früheren Lieferanten zu importieren. Und als US-Behörden von ihren Verbündeten forderten, den Export von Computerchips nach China einzustellen, handelte Russland schnell, um seine eigene inländische Versorgung aufzubauen.

Andere Länder können sich bei ihrer Lebensmittelversorgung nicht auf die USA oder Europa verlassen, weil sie möglicherweise wieder abgeschnitten werden. Sie müssen also autark werden. Sie können sich bei Industrie oder Technologie nicht auf den Westen der NATO verlassen, weil dieser versuchen könnte, ihre Wirtschaft zu stören, indem er ihre Lieferketten unterbricht, um sie zu zwingen, eine pro-NATO-Politik zu verfolgen. Was Europa betrifft, so ist es nun, da es sich von Eurasien und dem globalen Süden isolieren ließ, von den USA abhängig.

Der globale Bruch, der in der heutigen Welt stattfindet, ist nicht umkehrbar. Und alles geschieht so schnell. Wenn ein Markt erst einmal an Länder verloren geht, die sich selbst befreien und ihre Grundbedürfnisse selbst decken können, ist dieser Markt nicht mehr zurückzugewinnen. Wenn die USA und die NATO-Europa aufhören, Lebensmittel und Industrieprodukte in sanktionierte Länder zu exportieren, werden diese diese Produkte selbst herstellen. Wenn man also ein Land sanktioniert, ist das so, als ob man ihm Zollschutz gewährt, um seine eigene Produktion zu fördern. Das ist das Argument der „jungen Industrie“, das den USA im späten 19. Jahrhundert den Aufstieg zur Industriemacht ermöglichte. Die Logik wurde von den US-Strategen klar dargelegt. (Ich fasse diese Strategie in America’s Protective Takeoff: 1815-1914: The Neglected American School of Political Economy (2010) zusammen. Unnötig zu sagen, dass die neoliberale Rhetorik der USA versucht hat, diese Geschichte auszulöschen, um „die Leiter hochzuziehen“, damit ihre Logik nicht von anderen Ländern verwendet wird, um den wirtschaftlichen Erfolg der USA nachzuahmen – dieselbe staatliche Förderung der Industrie, die Deutschland, Frankreich und andere Länder seit dem 19. Jahrhundert so erfolgreich gemacht hat.

Lateinamerika und Afrika erkennen, dass es an der Zeit ist, ihre Wirtschaft vom „Freihandelsimperialismus“ zu befreien. Anstatt ihr Ackerland zu nutzen, um Plantagenfrüchte in den Norden zu exportieren, werden sie ihr Land nutzen, um sich selbst mit ihrem eigenen Getreide, ihrem eigenen Reis und anderen Nahrungsmitteln zu ernähren, sodass sie nicht länger von amerikanischen und europäischen Agrarexporten abhängig sind.

Die US-Politik, Länder durch die Verhängung von Handelssanktionen zu schikanieren, hat sich sozusagen selbst wirtschaftlich die Kehle durchgeschnitten. Es ist fast schon komisch zu sehen, wie sie Freihandelsimperialismus und Dollarabhängigkeit, die frühere Generationen der US-Diplomatie dem Rest der Welt mit so großer Mühe aufzuzwingen versuchten,selbst niederreißen.

Bei den Treffen der BRICS+-Staaten unter russischer Führung in diesem Jahr und Chinas im nächsten Jahr dreht sich alles darum, wie man einen Weg plant, um unabhängig von der Abhängigkeit vom Westen zu werden. Genau dazu hat die US-Diplomatie sie getrieben.

Luca Placidi: Wie Sie sagten, Professor, scheint es, als sei das TINA-Paradigma zerstört, denn jetzt haben wir Alternativen. Es scheint, als sei die europäische politische Klasse der US-Agenda hoffnungslos unterwürfig. Das ist wirklich beunruhigend, zumindest für uns in Europa, denn der Krieg in der Ukraine hat die europäische Wirtschaft zerstört.

Denken Sie nur daran, wie die Auswirkungen der Sanktionen, wie Sie beschrieben haben, die industrielle Produktion insbesondere in Deutschland und Italien beeinträchtigt haben. Doch das hat Europa nicht ausgereicht, um den Kurs umzukehren und sich aus diesem Konflikt zurückzuziehen.

Michael Hudson:

Ich denke, man könnte den Krieg in der Ukraine seit 2022 einen amerikanischen Krieg gegen Europa nennen, denn die großen Verlierer sind Deutschland, Italien, Frankreich und der Rest Europas. Die Vereinigten Staaten haben die Zeichen der Zeit erkannt und beschlossen, dass sie, wenn es zu einem Kampf zwischen Nordamerika und der NATO gegen den Rest der Welt kommen sollte, besser damit beginnen sollten, ihre Kontrolle über Europa als profitablen Markt und Schuldner zu festigen, damit dieses sich nicht Asien zuwendet und den Vereinigten Staaten verloren geht.

Im Wesentlichen erkennen die US-Strategen an, dass sie wissen, dass Amerika nicht mehr in der Lage ist, einen echten industriellen Überschuss zu produzieren. Ihre neoliberale Handelspolitik hat ihre Industrie nach Asien ausgelagert. Der einzige neue Markt, den sie sich sichern können, wenn die globale Mehrheit wegbricht, ist der in Europa. Das erklärt, warum die Vereinigten Staaten von Amerika die Sprengung der Nord Stream-Pipeline veranlassten und Europa davon überzeugten, freiwillig eine wirtschaftliche Selbstzerstörung zu begehen, indem es kein billiges russisches Gas, Öl und Rohstoffe kaufte. Während dies Russland und China zusammen mit ihren asiatischen Nachbarn vertrieben hat, waren die Verlierer die Europäer.

Die deutsche Industrie ist aus dem Land in die Vereinigten Staaten und anderswo abgewandert, um günstigere Energie zu erhalten. Sie sind größtenteils in die USA ausgewandert und haben davon profitiert. Was soll man als deutsches Industrieunternehmen sonst tun, wenn die Wirtschaft schrumpft?

Wenn man sich die Arbeitsproduktivität der letzten hundert Jahre ansieht, verläuft sie parallel zum Energieverbrauch pro Arbeiter. Energie ist wirklich der Schlüssel. Deshalb ist es seit 1945 ein zentrales Ziel der amerikanischen Außenpolitik, andere Länder auf zwei Arten zu kontrollieren, angefangen mit Öl. Die Vereinigten Staaten haben zusammen mit Großbritannien und Holland den weltweiten Ölhandel kontrolliert, damit sie den Ländern, die versuchen, sich abzuspalten und in ihrem eigenen Interesse zu handeln, den Strom abstellen und das Licht ausmachen können.Taktik, die Amerika angewandt hat, die Kontrolle von Getreide und Nahrungsmitteln. Unabhängige Länder im Dunkeln verhungern lassen. Aber auch hier waren die Sanktionen hauptsächlich darauf ausgerichtet, Europa leiden zu lassen. Man darf nicht vergessen, dass Amerika seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahr 1958 gegen diese gekämpft hat. Von Anfang an hat Amerika gegen die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) gekämpft. Für die EWG bestand das wichtigste Ziel der Integration jedoch darin, ihre Landwirte zu schützen und für die europäische Landwirtschaft das zu tun, was Amerika für seine Landwirtschaft getan hatte.

Die Stützung der Agrarpreise ermöglichte Kapitalinvestitionen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität. Europa rationalisierte seine Landwirtschaft und erhöhte seine Kapitalinvestitionen, um sie produktiver zu machen. Das Ergebnis war, dass Europa nicht nur seine Abhängigkeit von amerikanischen Nahrungsmittelexporten überwunden hat, sondern auch zu einem bedeutenden Agrarexporteur geworden ist. Doch jetzt leidet die erweiterte Europäische Union nicht nur unter den Sanktionen gegen den Import russischen Gases zur Herstellung von Düngemitteln. Und indem Europa die Ukraine unterstützt, lässt es sie ihr billiges Getreide in Polen und anderen Ländern abladen. Die Landwirte haben bereits Aufstände organisiert, um gegen die Unterbietung ihrer Agrarmärkte durch die Ukrainer zu protestieren – und US-Investoren versuchen, dieses Land aufzukaufen. Dies könnte die landwirtschaftliche Unabhängigkeit Europas zurückdrängen und es erneut von den Vereinigten Staaten oder von Ländern abhängig machen, die von US-Investoren kontrolliert werden.

Die Wirkung dieses dritten Kalten Krieges besteht bisher darin, Europa zurück in die amerikanische Umlaufbahn zu drängen. Die Vereinigten Staaten bestehen darauf, dass es keine Alternative zu dieser neoliberalen Geopolitik gibt. Westliche Lehrbücher indoktrinieren die Schüler mit der Vorstellung, dass der Neoliberalismus die beste Methode ist, eine Wirtschaft effizient zu führen – ohne Regierung, die Eigenständigkeit und Lebensstandard schützt und gegen räuberische Monopole und finanzielle Rentensuche vorgeht. Ziel ist es, den Kapitalismus zum Monopolkapitalismus werden zu lassen, der eigentlich Finanzkapitalismus ist, weil Monopole vom Finanzsektor als „Mutter der Trusts“ organisiert werden.

Obwohl die Vereinigten Staaten gesagt haben, es gebe keine Alternative, gibt es offensichtlich eine. Aber wenn Länder keine Alternative verfolgen, werden sie am Ende so aussehen wie Deutschland. Tatsächlich ist das, was Europa infolge des Krieges in der Ukraine und der US-Sanktionen widerfahren ist, ein anschauliches Beispiel für das, was sie nicht wollen, dass es ihnen widerfährt.

Das neoliberale Programm ist im Westen gescheitert, so wie es im globalen Süden schon lange gescheitert ist. Sein zentrales Ziel ist die Privatisierung des öffentlichen Sektors. Doch jahrhundertelang wurde der kapitalistische Aufschwung in Europa von den Industriekapitalisten selbst finanziert, die die Produktionskosten senken wollten, um andere Länder durch staatliche Subventionierung der Sachkapitalbildung unterbieten zu können.

Wie können Volkswirtschaften ihre Produktionskosten senken? Zunächst einmal: Wenn Unternehmen gezwungen sind, Löhne zu zahlen, die hoch genug sind, damit ihre Arbeiter ihre eigene Gesundheitsversorgung und Versicherung, ihre eigene Ausbildung und ihre eigenen fremdfinanzierten Wohnkosten bezahlen können, wird der hohe Preis für die Zahlung eines existenzsichernden Lohns die Industriegewinne schmälern. Um dies zu vermeiden, ließen europäische Länder wie die Vereinigten Staaten ihre Regierungen kostengünstige Grundbedürfnisse bereitstellen, damit die Arbeitgeber diese Kosten nicht tragen mussten.

Die grundlegende Strategie des industriellen Kapitalismus bestand darin, dass Regierungen Bildung, öffentliche Gesundheit und grundlegende Infrastruktur bereitstellten, die sonst in privater Hand monopolisiert worden wären. Regierungen bildeten Arbeiter aus, schulten sie und halfen, ihre Produktivität zu steigern, indem sie Kapitalinvestitionen schützten und subventionierten. Regierungen stellten Wasser und Strom zu subventionierten Preisen zur Verfügung, damit die Arbeiter ihre Löhne nicht für teure Energie, teure Transportmittel und ähnliche Grundbedürfnisse ausgeben mussten. Das Ergebnis war eine Senkung der Gewinnschwelle der Arbeit, sodass europäische und amerikanische Industrielle andere Länder unterbieten konnten.

Der Neoliberalismus beendete diese scheinbar offensichtliche Wirtschaftsstrategie. Margaret Thatcher und Ronald Reagan begannen einen Klassenkampf des britischen und amerikanischen Finanzsektors gegen die Arbeiter, indem sie ihre öffentlichen Versorgungsunternehmen privatisierten. Anstatt dass die englische Regierung sauberes Wasser bereitstellte, das jeder zum Leben braucht, verkaufte sie rentenorientiete Rechte an Finanzmanager, die die Preise erhöhten, um Monopolrenten zu erzielen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, liehen sich Thames Water und andere privatisierte Unternehmen Geld von Banken und nutzten das Geld, um Dividenden an Aktionäre auszuzahlen und eigene Aktien zu kaufen, um die Preise zu erhöhen und Kapitalgewinne zu erzielen.

Diese Rentier-Gebühren belasten jetzt einen großen Teil des Budgets der europäischen Lohnempfänger. Das führt dazu, dass die Arbeitgeber höhere Löhne zahlen. Dasselbe gilt für den Telefondienst und andere grundlegende Infrastrukturleistungen, die jetzt privatisiert und finanziert werden. Die Privatisierung früher subventionierter Telefon- und Kommunikationsdienste führt dazu, dass die Arbeitnehmer viel mehr bezahlen. Das Ergebnis ist ein Lohndruck, aber auch ein Gewinndruck aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten und der hohen Geschäftskosten in einer Rentierwirtschaft.

Seit 1980 wurde also das gesamte europäische Modell – eigentlich das gesamte Modell des industriellen Kapitalismus – umgekehrt. Anstatt dass der industrielle Kapitalismus versucht, die Produktionskosten zu senken und das zu minimieren, was Marx die falschen Kosten, die faux frais der Produktion, nannte, sind die Preise, die von privatisierten Infrastrukturmonopolen verlangt werden, stark gestiegen. Der Lebensstandard der Arbeiterschaft in ganz Europa wurde gedrückt, während gleichzeitig ihre Löhne erhöht werden mussten, damit sie sich privatisierte Dienstleistungen leisten konnten, die früher subventionierte öffentliche Dienstleistungen waren. Die Befolgung des neoliberalen Modells hat Europa wettbewerbsunfähig gemacht, ebenso wie es die US-Wirtschaft deindustrialisiert hat.

Die Lehre für China war, dass der Sozialismus die industrielle Ethik des 19. Jahrhunderts wiederherstellen musste, von der fast alle Wirtschaftsbeobachter glaubten, sie würde zu der einen oder anderen Form des Sozialismus führen. Chinas Lebensstandard ist in die Höhe geschnellt, doch die Löhne sind niedriger als in den neoliberalen Volkswirtschaften, und zwar dank der Tatsache, dass der Sozialismus günstige Transportmöglichkeiten, öffentliche Gesundheitsversorgung und so weiter bietet, wie oben beschrieben.

Am wichtigsten von allem ist, dass das sozialistische China sein eigenes Geld schafft und sein Kreditsystem kontrolliert. Anstatt dass die Bank of China Geld an Finanzräuber verleiht, um Unternehmen zu kaufen, sie mit Schulden zu belasten und ihre Aktienkurse in die Höhe zu treiben, bevor sie sie als bankrotte Hüllen wie Thames Water in England zurücklassen, steckt die Regierung das Geld direkt in die Wirtschaft. Sie hat zwar zu viel in Wohn- und Immobilienbau investiert, aber sie hat auch in die Modernisierung der Hochgeschwindigkeitszüge, des Kommunikationssystems, ihrer Städte und vor allem ihres elektronischen Internetsystems für Geldzahlungen investiert. China hat sich von seiner Schuldenabhängigkeit gegenüber dem Westen befreit – und dabei den Westen von sich abhängig ge

Dies konnte nur durch staatliche Investitionen und Regulierung im Rahmen eines langfristigen Plans erreicht werden. Das westliche Finanzmodell ist auf kurze Sicht ausgerichtet. Wenn Sie Kredite und Ressourcen verteilen, um ein Vermögen zu machen, indem Sie kurzfristig leben und so viel wie möglich so schnell wie möglich nehmen, werden Sie nicht in der Lage sein, die Kapitalinvestitionen zu tätigen, um langfristiges Wachstum zu entwickeln. Aus diesem Grund konnten amerikanische Informationstechnologieunternehmen nicht mit ihren chinesischen Kollegen mithalten. Finanzielle „Marktkräfte“ zwingen sie, ihre Einnahmen für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen zu verwenden. Das ist bei der US-Technologie auf breiter Front der Fall.

Chinas Unternehmen, die in Informations- und Internettechnologie investieren, stecken ihre Gewinne wieder in weitere Forschung und Entwicklung. Die Innovation hat sich vom Westen in den Osten verlagert, der die Logik des industriellen Kapitalismus wiederentdeckt hat, die von den klassischen politischen Ökonomen des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde.

China und andere BRICS+-Länder versuchen zweifellos, das Rad neu zu erfinden. Sie wissen, dass das westliche Modell nicht funktioniert. Die Frage ist: Was ist die beste Alternative zu neoliberalisierten, privatisierten und finanzialisierten Volkswirtschaften?

Ich finde es erstaunlich, dass im Westen so wenig über klassische Ökonomie diskutiert wird. Die Wert-, Preis- und Rententheorie von Adam Smith, John Stuart Mill und ihren Zeitgenossen erreichte mit Marx ihren Höhepunkt. Das hat dazu geführt, dass fast nur noch Marxisten über die Wirtschaftsreformen des industriellen Kapitalismus sprechen. An amerikanischen Universitäten wird keine Geschichte des ökonomischen Denkens mehr gelehrt – oder Wirtschaftsgeschichte, was das betrifft. Es ist, als gäbe es nur eine Art von Wirtschaft – den regierungsfeindlichen, privatisierten „freien Markt“, der seit den 1980er Jahren die Oberhand gewonnen hat.

Den Studenten wird beigebracht, dass es nur eine Art gibt, eine Wirtschaft zu führen: die neoliberale freie Marktwirtschaft. Wenn asiatische und afrikanische Länder ihre Studenten zum Studium in die USA oder nach England schicken, wird ihnen also nicht beigebracht, wie der industrielle Kapitalismus durch die Erhöhung von Löhnen und Lebensstandards durchstartete, um die Arbeitsproduktivität zu steigern. Stattdessen lernen sie die Ökonomie des Klassenkampfs – aus der kurzfristigen Sicht des Arbeitgebers.

Die neoliberale Handelstheorie ist das krasseste Beispiel dafür, wie die heutige Schrottökonomie mit Nobelpreisen ausgezeichnet wird, als ob sie dadurch irgendwie legitimiert werden könnte. Das Ergebnis ist der als „Stabilisierungsplan“ getarnte Sparplan des Internationalen Währungsfonds. Sobald ein Land wie Argentinien oder Chile Auslandsschulden anhäuft, wird es angewiesen, das Geld zur Begleichung dieser Auslandsschulden durch arbeitnehmerfeindliche Maßnahmen, die Auflösung von Gewerkschaften, Lohnsenkungen und höhere Steuern für Arbeiter („Verbraucher“) zu beschaffen, als ob verarmte Arbeiter sie wettbewerbsfähig genug machen würden, um genügend Exporteinnahmen zu erzielen, um ihre ausländischen Gläubiger zu bezahlen.

Wenn eine Politik wie diese, die sich im letzten Jahrhundert als destruktiv erwiesen hat, dennoch durchgesetzt wird, ist es offensichtlich, dass dies kein harmloser Fehler ist. Man könnte es einen sehr erfolgreichen Fehler nennen. Es ist gelungen, den globalen Süden daran zu hindern, sich aus den Schulden herauszuarbeiten und seine eigene Selbstversorgung mit Lebensmitteln und anderen Grundbedürfnissen zu entwickeln. Es ist gelungen, heimische Klienteloligarchien zu schaffen, deren Interesse darin besteht, Agenten dieses westlichen, NATO-zentrierten Modells zu werden, statt zu versuchen, ihre eigene Wirtschaft zu entwickeln.

Um dieses Schicksal zu vermeiden, versucht die heutige geopolitische Abspaltung der globalen Mehrheit in Asien, Afrika und Lateinamerika, das finanzkapitalistische Modell zu ersetzen. Ihr Versuch, das Rad neu zu erfinden, folgt der Logik des ursprünglichen industriellen kapitalistischen Aufschwungs, der sich zum Sozialismus entwickelte. Wenn wir auf die Strömung der klassischen politischen Ökonomie des späten 19. Jahrhunderts zurückblicken, nicht nur auf Marx, sondern auf politische Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum, können wir sehen, dass es Sozialismus in der einen oder anderen Form geben würde.

Welche Art von Sozialismus wird es sein? Es gab christlichen Sozialismus, libertären Sozialismus, marxistischen Sozialismus und andere Arten des Sozialismus. Diese klassische Literatur und politische Debatte war reichhaltig, aber sie endete mit dem Ersten Weltkrieg. Das war ein katastrophaler Wendepunkt in der westlichen Zivilisation. Die Rentierklassen, die Grundbesitzer, die Monopolisten und die Bankiers wehrten sich gegen die Industriereformen, die in den am weitesten entwickelten Industrieländern Europas und der USA stattfanden. Die wohlhabenden Eliten fürchteten, dass die Unterstützung dieser Reformen in Europa zu einer Revolution wie in Sowjetrussland führen könnte. Der Westen war noch mehr entsetzt über das, was in Deutschland passierte, wo es so aussah, als würde es zu einem Sozialismus kommen.

Die Rentierinteressen, insbesondere die reichsten Klassen, befürchteten, dass dies die Handlungsfähigkeit einer reichen Finanzoligarchie des einen Prozents, vielleicht sogar fünf Prozents der Bevölkerung, zunichte machen könnte. Im letzten Jahrhundert hat sie ihren finanziellen Reichtum aufgebaut, indem sie den Rest der Wirtschaft in die Verschuldung getrieben hat. Das Ergebnis war ein soziales Unbehagen, da die westliche Bevölkerung in den Vereinigten Staaten und Europa zu der Überzeugung gelangte, dass es keine Alternative gibt.

Der Mangel an einer Alternative hat das eine Prozent reicher gemacht. Die US-Wirtschaft hat sich polarisiert, und die europäischen Volkswirtschaften auch. Der Reichtum Europas, Italiens eingeschlossen, wurde bis ganz nach oben gesaugt, bis zur Finanzschicht, die die Kontrolle über die Wirtschaftsplanung und die öffentliche Politik übernommen hat, als ob ihr privatisiertes Eigeninteresse produktiver und effizienter wäre als eine Alternative, die den Lebensstandard und die Selbstständigkeit der Arbeiter steigern würde.

Die Finanzeliten auf der ganzen Welt sind eine kosmopolitische Klasse. Es sind nicht nur reiche Italiener, sondern auch reiche Europäer, reiche Amerikaner, die Geld aus ihren eigenen Industriezweigen, dem Agrar- und dem Handelssektor abziehen. Diese staatenlose internationale Klasse hat ihr Bewegungsgesetz in ihrem Bestreben, die gesamte Weltwirtschaft in die Schuldenfalle zu treiben, um ihre Schuldenhebelwirkung zu nutzen, um vor allem die Vermögenswerte des öffentlichen Sektors zu pfänden, indem sie Regierungen in die Schuldenfalle treibt.

Unterstützt vom IWF, den Weltbanken und den US-Gerichten zwingen internationale Anleihegläubiger (einschließlich einheimischer Oligarchien, die ihren Reichtum außerhalb ihrer eigenen Länder aufbewahren) die Schuldnerregierungen, öffentliche Infrastruktur zu verkaufen. Im Fall von Unternehmensschulden pfänden Gläubiger Unternehmen und zerschlagen sie in Teile.

Dieses Verhalten hat die Vereinigten Staaten und Großbritannien deindustrialisiert. Doch während die Volkswirtschaften der Vereinigten Staaten und Europas immer ärmer wurden, wurde das reichste Prozent immer reicher. Deshalb haben sich die Vereinigten Staaten und Europa nicht der globalen Mehrheit angeschlossen, sondern versuchen, gegen deren Demonstration anzukämpfen, dass es eine bessere Alternative für die Zivilisation gibt.

Die herrschenden Eliten des NATO-Westens haben ihre Karten überzogen. Indem diese Diplomatie den Rest der Welt als Feind behandelt, weil er sich der von den USA geförderten Kontrolle widersetzt, hat sie andere Länder dazu gebracht, gemeinsam eine Alternative zu schaffen. Diese Alternative beinhaltet die Schaffung alternativer Institutionen zum Internationalen Währungsfonds in Form einer BRICS-Zentralbank zur Regelung der zwischenstaatlichen Zahlungsbilanzbeziehungen. Sie beinhaltet eine neue Bank für wirtschaftliche Beschleunigung als Alternative zur Weltbank, eine Bank zur Finanzierung ihrer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung durch die Schaffung eines eigenen Kreditsystems, damit die globale Mehrheit ihre Infrastruktur-, Agrar- und Industrieinvestitionen steigern kann. Sie erfordert auch einen neuen Internationalen Gerichtshof, um Öl- und Bergbauunternehmen daran zu hindern, Länder zu verschmutzen, und um sich dagegen zu wehren, für die Reinigungskosten aufkommen zu müssen, die diese in ihrem Streben nach schnellen Rohstoffrenten verursacht haben.

Letztendlich muss die globale Mehrheit eine Alternative zu den Vereinten Nationen selbst schaffen. Alle diese Institutionen – die Vereinten Nationen, der IWF und die Weltbank – unterliegen dem amerikanischen Vetorecht. Die Vereinigten Staaten haben schon lange verkündet, dass ein zentraler Grundsatz ihrer Außenpolitik darin besteht, keiner Institution beizutreten, die sie nicht durch Veto kontrollieren können, wenn sie etwas tut, das den Vereinigten Staaten nicht nützt.

In den letzten Tagen hat Präsident Putin die Schaffung eines BRICS-Parlaments vorgeschlagen. Ziel ist die Schaffung einer großen Gruppe von Ländern, die ein neues Regelwerk für die Funktionsweise einer internationalen Wirtschaft erarbeiten soll. Präsident Putin sagte auch, dass die Vereinten Nationen über ein gutes Regelwerk verfügen, die Vereinigten Staaten jedoch dessen praktische Anwendung mit einem Veto blockiert haben. Die Tatsache, dass die Vereinten Nationen keine Armee haben, macht sie machtlos, den Verstößen der USA, der Ukraine und Israels gegen grundlegendes Völkerrecht entgegenzutreten.

Diese entstehende alternative BRICS-Gruppe wird die Vereinten Nationen sicherlich außen vor lassen, aber die „echten“ reformierten Vereinten Nationen werden aus der Gruppe der globalen Mehrheit und ihren eigenen Institutionen bestehen und als Einheit agieren, in der die Vereinigten Staaten kein Vetorecht haben. Dies wird die Dynamik der Funktionsweise der meisten Volkswirtschaften der Welt verändern.

Dies alles ist ein Bereich, über den Ökonomen nicht sprechen. Die akademische Ökonomie hat einen Tunnelblick entwickelt und hat vereinfachte Vorstellungen von Staatsausgaben, Inflation, Geld und Kredit, ohne das Konzept einer ökonomischen Rente als unverdientes Einkommen, das minimiert werden sollte, anstatt es zur Grundlage finanziellen Vermögens zu machen.

Die westliche Dynamik der „Vermögensbildung“ besteht darin, die Immobilienpreise auf Kredit zu erhöhen. Der Mittelschicht wird erzählt, dass sie reicher wird, wenn ihre Immobilienpreise steigen, doch die Wirkung besteht darin, dass neue Lohnempfänger davon abgehalten werden, der Mittelschicht beizutreten, es sei denn, sie erben ihre Häuser von ihren Eltern. Die Wirtschaftsdisziplin spricht nicht mehr darüber, wie sich ein Land tatsächlich bereichern kann. Was die globale Mehrheit also wirklich braucht, ist eine neue Ökonomie.

Luca Placidi: Danke, Professor. Es gibt noch ein weiteres Thema, das sehr wichtig ist und das wir derzeit erleben. Das sind die Ereignisse in Palästina, zwischen Palästina und Israel und der Krieg, den sie „gegen die Hamas“ nennen, während sie versuchen, die gesamte palästinensische Bevölkerung zu vertreiben oder zu vernichten.

Michael Hudson:

Wenn Politiker von den Vereinigten Staaten bis Deutschland und anderen europäischen Ländern über den Krieg in der Ukraine oder das, was derzeit mit den Palästinensern geschieht, sprechen, herrscht eine einheitliche, parteiübergreifende Übereinstimmung. Trump sagt, was Biden sagt, und Robert F. Kennedy Jr. tut das auch. Das heißt, Israel und auch die Ukraine bis zum Ende zu unterstützen.

Doch die ganze Welt ist schockiert über den Völkermord, den die Israelis nicht nur in Gaza, sondern auch im Westjordanland verüben. Ihre Brutalität, die Bombardierung der Krankenhäuser, die Ermordung von Reportern und Journalisten, damit die Welt nicht sehen kann, was passiert, hat die moralische Empörung der Welt ausgelöst, die ihre Identität gegen die des NATO-Westens stellt.

Der Angriff auf die Palästinenser erfolgt mit amerikanischen Bomben, genau wie der Angriff der Ukraine und der NATO auf russischsprachige Gebiete. Es ist also nicht nur Israel, das Palästina angreift. Dies ist in erster Linie ein amerikanischer Angriff. Man kann es als logische Fortsetzung der US-Angriffe auf den Irak, Libyen und Syrien betrachten. Der gemeinsame Nenner ist die amerikanische Ansicht, dass Israel als US-Flugzeugträger dient, um das Öl im Nahen Osten zu kontrollieren. Wenn die Vereinigten Staaten die Kontrolle über den Nahen Osten und seinen Ölhandel behalten können, werden sie auch die Macht haben, andere Länder auszuschalten, indem sie ihnen den Zugang zum Öl verwehren. Wie ich bereits erklärte, war Öl im letzten Jahrhundert ein Schlüssel zur amerikanischen Macht.

Aus militärischer Sicht unterstützen die Vereinigten Staaten Israel dabei, amerikanische Bomben auf Gaza abzuwerfen, während das Spionagenetzwerk des US-Geheimdienstes ihnen sagt, wohin sie bombardieren sollen. Amerikanische Strategen verfolgen seit langem die Strategie, dass man, um zu gewinnen, zuerst die Krankenhäuser bombardieren muss. Die Idee besteht nicht einfach darin, die feindliche Bevölkerung zu töten, sondern ihre Mitglieder mit Antipersonenbomben zu verkrüppeln, um dauerhafte Kosten für die Versorgung lebenslang verstümmelter Frauen und Männer zu hinterlassen. Und am wichtigsten ist es, die Kinder zu bombardieren, damit sie nicht erwachsen werden und Vergeltung üben.

Die Idee, andere Palästinenser dazu zu bringen, sich um verkrüppelte Kinder zu kümmern, denen die Beine weggesprengt wurden oder die ihre Arme verloren haben, ist so unmenschlich und widerspricht so sehr dem grundlegendsten Prinzip der Zivilisation, dass sie als Katalysator für andere Länder gewirkt hat, die sich vom Rest des Landes abspalten. Am 25. Juli 2024 wurde der israelische Präsident Netanjahu in den US-Kongress eingeladen, um ihn um militärische Unterstützung für seinen geplanten Angriff auf den Libanon und seine Hoffnung zu bitten, Amerika in einen Angriff auf den Iran zu ziehen. Er formulierte das Thema auf eine Weise, der, wie ich glaube, Sie und ich zustimmen können: Nachdem er bis zu 180.000 Palästinenser in Gaza getötet oder verwundet und die Morde und Zerstörung von Palästinensern und deren Eigentum durch Siedler im Westjordanland beschleunigt hatte, erklärte er dies in an Rosa Luxemburg erinnernden Worten: „Dies ist kein Kampf der Kulturen, es ist ein Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation, zwischen denen, die den Tod verherrlichen, und denen, die das Leben heiligen.“

Ich denke, genau darum geht es. Netanjahu und seine neokonservativen Unterstützer im US-Kongress, die ihn eingeladen haben, haben tatsächlich den militärischen Fehdehandschuh hingeworfen und drohen der Welt mit neuer amerikanischer und israelischer Gewalt gegen die Öl produzierenden Länder des Nahen Ostens. Die heutige Vorbereitung auf einen solchen Krieg bedroht die ganze Welt mit einer neuen Barbarei.

Im Rest der Welt, in Asien und im globalen Süden, bestand bereits die Tendenz, zu hoffen, dass sie irgendwie ohne den enormen intellektuellen und moralischen Bruch mit dem Westen auskommen könnten. Man hatte das Gefühl, dass sie das alles zumindest kurzfristig irgendwie überleben könnten, als ob die Dinge irgendwie zu einem Anschein von Normalität zurückkehren könnten, anstatt sich weiter zu polarisieren.

Doch was in Israel geschieht, der gemeinsame israelisch-amerikanische Angriff auf Palästina, hat einen Großteil der Welt schockiert und ihnen klar gemacht, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen genau das antun könnten, genau wie die US-/NATO-Länder es ihnen antun, indem sie bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Die Unterstützung der USA bei der Ausrottung der Palästinenser, nur um Israel als Waffe zu benutzen, um die US-Kontrolle über das Öl im Nahen Osten aufrechtzuerhalten, ist das, was so abscheulich ist.

Was die Israelis nicht davon abhält, Saudi-Arabien und sein Öl, die Emirate und Kuwait zu übernehmen, so wie Amerika es in Chile und Argentinien getan hat, um ihre Mineralien und ihr Land zu übernehmen, während sie Gewerkschaftsführer, Landreformer und Wirtschaftsprofessoren ermordeten, die sich dem Neoliberalismus der Chicagoer Schule widersetzten. Die gemeinsamen Kriege gegen Israel und die Ukraine haben anderen Ländern ein Gefühl der Dringlichkeit vermittelt, zu erkennen, dass sie jetzt handeln müssen, um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden.

Andere Länder können nicht einfach passiv sein, denn was den Palästinensern passiert, kann ihnen allen passieren. So weit werden die Amerikaner gehen, um ihre globale Kontrolle aufrechtzuerhalten. Deshalb finanzieren sie den israelischen Angriff auf Palästina und den ukrainischen Angriff auf russischsprachige Länder. Die Amerikaner liefern die Bomben und andere Waffen und subventionieren ihre Armeen. Dies erzeugt das Gefühl der Dringlichkeit, das die Weltmehrheit dazu bringt, zu erkennen, dass sie schneller und entschlossener handeln muss, um einen echten Bruch zu erreichen.

Luca Placidi: Professor, ich weiß, dass Sie sehr beschäftigt sind, also vielen Dank. Ich möchte Ihnen noch einmal danken und hoffe, mehr Zeit mit Ihnen zu haben, um diese Themen tiefer zu vertiefen. Danke.

Michael Hudson: Nun, danke. Ich hoffe, wir werden Gelegenheit haben, all dies weiter zu verfolgen.

Luca Placidi: Das werden wir, auf jeden Fall. Vielen Dank.

Michael Hudson: Nun, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.