Bargeld wird in CBDCs kein Zufluchtsort sein

Die Welt bewegt sich auf digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) zu, und jeder weiß das, selbst diejenigen, die sie nicht wollen (und das scheinen gegenwärtig die meisten zu sein).

Aber die politischen Entscheidungsträger haben es so gewollt, und CBDCs bieten eine so verlockende Möglichkeit der Überwachung und sozialen Kontrolle, dass sie unwiderstehlich sind. Die Tatsache, dass das Fiat-Währungssystem kurz vor der Implosion steht, macht sie zu einem Muss.

Mein Redakteur und Forscher JonB (folgen Sie ihm) hat mir diesen Tweet geschickt:

Australien soll bis 2025 „funktionell bargeldlos“ sein. Die Australier müssen diesen Wahnsinn stoppen und anfangen, mehr Bargeld zu verwenden, sonst werden wir von den Banken und der Regierung regiert und die Rationierung wird alle treffen.

Es ging darum, meine Aufmerksamkeit auf den Zeitplan für die Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Australien zu lenken, und obwohl dies nicht mit dem Start ihrer CBDC zusammenfällt, ist die RBA (wie fast alle Zentralbanken weltweit) fleißig auf dem Weg dorthin.

Ein Schwerpunkt von The Bitcoin Capitalist ist es, alle nationalen CBDC-Einführungen und die unzähligen supranationalen Strategien und Bestrebungen, die damit einhergehen, zu verfolgen (wir nennen es „Eye on EvilCoin“, für die Mr. Robot-Fans da draußen).

Der obige Tweet hat mich noch mehr von dem Aufruf zum Handeln selbst fasziniert, denn ich sehe ihn oft: die Idee, dass der Weg, sich dem CBDC zu widersetzen, darin besteht, weiterhin Bargeld zu verwenden. Das ist nicht nur falsch, sondern auch selbstzerstörerisch.

Mit Bargeld kann man sich unter CBDCs nicht freikaufen.

Der Fehler, so zu denken, rührt daher, dass man nicht versteht, dass Bargeld nur eine ältere Version dessen ist, was digitales Bargeld und CBDCs sein werden: Stückelungen einer Währung, die durch nichts gedeckt sind und von genau dem Staat kontrolliert werden, vor dem man sich zu schützen versucht.

Und es wird noch schlimmer, denn es ist derselbe Staat, der die Währung bereits gegen einen verwendet hat, entweder langsam durch gezielte Inflation (auch bekannt als „Diebstahl“) oder offen, wie wir hier in Kanada während des FreedomConvoy gesehen haben.

Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was mit der Papiergeldwirtschaft passieren wird, nachdem ein Land (erfolgreich) bargeldlos geworden ist, ist, dass das Papiergeld einen Großteil seines Wertes verliert und alles viel teurer wird, wenn man es in Bargeld umtauscht.

Es wird einfacher sein, Bargeld zu vernichten, als es zu verbieten.

Viel einfacher. Schließlich haben Regierungen und Zentralbanken im Laufe der Geschichte immer wieder Bargeld vernichtet.

Wahrscheinlich müssen sie Bargeld nicht einmal verbieten oder Strafen für seine Verwendung verhängen.

Alles, was sie machen müssen, ist, die Notenpresse anzuwerfen und das Bargeld zu hyperinflationieren – und gleichzeitig den Bargeldbesitzern die Möglichkeit zu geben, zu scheinbar vorteilhaften (oder einseitigen) Bedingungen in die CBDC zu wechseln.

An diesem Punkt erscheint das Bargeldverbot wie ein Verbot der Peitsche. Sinnlos.

Die gute Nachricht

Während es nahezu sicher ist, dass CBDCs entweder als CCP-ähnliche soziale Kreditsysteme starten oder sich in solche verwandeln werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt, ob das Finanzsystem der späten Phase der Globalisierung tatsächlich lange genug zusammenhalten wird, um CBDCs für den Einzelhandel zu entwickeln.

Wir sehen viele Tweets und Youtube-Videos von Leuten, die einen schnellen Start von CBDCs vorhersagen, wenn die Banken in naher Zukunft plötzlich geschlossen werden.

Ich halte das nicht für möglich, denn es gibt keine größere Volkswirtschaft der Welt, die auch nur annähernd bereit wäre, eine CBDC für Privatkunden einzuführen.

Es gibt zahlreiche Interbank-Clearing-Netzwerke, die sich entweder in der Testphase befinden oder bereits in Betrieb sind. Eines davon ist FedNow, das im Sommer gestartet ist und von dem viele sagen, dass es ein Vorläufer für die Einführung einer CBDC ist.

Aber auf der Ebene des Einzelhandels: auf Ihrem Telefon, Überwachung jeder Transaktion, Messung Ihres CO₂-Fußabdrucks – das ist noch ein weiter Weg.

Die USA, der IWF, die BIZ und andere schreiben immer noch Weißbücher darüber. Viele von ihnen sind kühl, aber sie betreiben immer noch Nabelschau und arbeiten nicht wirklich daran. Großbritannien hat gerade seine CBDC-Roadmap für den Einzelhandel angekündigt, und allein die Forschungsphase wird in diesem Jahr beginnen und sich über die nächsten drei Jahre erstrecken.

In Kanada sind einige Tests im Gange, aber selbst die Bank of Canada gibt zu, dass es keinen zwingenden Anwendungsfall für CBDCs gibt und nur wenige Kanadier sie wirklich wollen.

Von den vier CBDCs für Privatkunden, die bereits in Betrieb sind (Bahamas, Jamaika, Ostkaribischer Dollar und Nigeria), hatten alle mit technischen Problemen oder öffentlicher Apathie zu kämpfen. Venezuela hat in den vergangenen zehn Jahren zwei CBDCs eingeführt, die jeweils mit einer massiven Währungsabwertung einhergingen, und beide sind gescheitert.

Aber Nigerias eNaira kommt einer von der Regierung erzwungenen CBDC am nächsten. Zwar gibt es noch keine Sozialkreditkomponente, aber die Behörden drängten auf ein vollständiges Bargeldverbot, um die Menschen zur Nutzung des Systems zu bewegen, und das ging ziemlich schief. Die Nigerianer entscheiden sich stattdessen für Gold und Bitcoin.

Das globale Finanzsystem gerät so schnell aus den Fugen, dass Regierungen gezwungen sein könnten, CBDC-Projekte für den Einzelhandel zu beschleunigen.

Meine Vorhersage war immer, dass sie in einer Krise auf eine halb gare Abscheulichkeit zurückgreifen werden, die auf einer bereits existierenden Basisschicht aufbaut: wie Ethereum (das wir in Brasilien sehen) oder Ripple – das anscheinend die Basisschicht für CBDCs sein will.

Sie werden „Judas Goats“ genannt.

Sobald die CBDCs eingeführt sind, werden wir uns in einer Art monetärer Apartheid befinden, und es ist wichtig zu verstehen, dass das Festhalten am Bargeld Sie nicht retten wird.

Glücklicherweise wird es unabhängig davon, welchen Weg die Regierungen in Richtung CBDCs einschlagen, lange genug dauern, um Ihnen Zeit zu geben, sich darauf vorzubereiten.

Edelmetalle sind bei freiheitsliebenden Menschen sehr beliebt. Die Weisheit und die Geschichte zeigen, dass es klug ist, einen Teil seines Vermögens in Gold und Silber zu halten (das Goldverbot unter FDR ist in dieser Hinsicht sehr lehrreich, denn obwohl sich viele Menschen darauf berufen, war es in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften nicht sehr erfolgreich).

Aber die wahre Souveränität wird darin bestehen, Zugang zu einem wirklich dezentralisierten digitalen Vermögenswert zu haben, der problemlos um den Globus transferiert werden kann, unempfindlich gegenüber Kapitalkontrollen.

Damit meine ich natürlich Bitcoin. Fangen Sie heute mit einem Dollar an, fangen Sie bei Null an – und Sie werden in einer völlig anderen Wirtschaftsklasse sein als 95 Prozent der Menschen, die von der Einführung von CBDCs für den Einzelhandel überrascht werden.

Es ist auch gut möglich, dass die Spätphase der Globalisierung vorher implodiert und das Ganze überflüssig macht. Aber selbst dann werden Sie noch eine Möglichkeit brauchen, Ihr Vermögen zu bewahren und zu schützen, und Papiergeld wird in diesem Fall besonders nutzlos sein. Außerdem müssen Sie in der Lage sein, es nach Belieben zu bewegen, und das ist mit Gold nicht immer einfach.

Der ideale Werkzeugkasten enthält sowohl Bitcoin als auch Edelmetalle, neben anderen Elementen, die hier nicht behandelt werden können (zweite Pässe, Eigentum und Unternehmen in verschiedenen Jurisdiktionen usw.).

Der wichtigste Punkt ist der folgende: Wenn es Ihr Ziel ist, sich gegen eine bargeldlose Gesellschaft abzusichern, dann ist Bargeld eine der am wenigsten effektiven Möglichkeiten, dies zu tun.