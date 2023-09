Einblicke in die „digitale Transformation“ Russlands

Riley Waggaman

Alles läuft nach Plan

Die Dinge werden in Russland sehr digital. Um Ihnen die Lektüre zu erleichtern, habe ich beschlossen, wichtige Neuigkeiten über die „digitale Transformation“ Russlands in einem einzigen Blogbeitrag zusammenzufassen. Ich danke Ihnen für die Lektüre und wünsche Ihnen einen entspannten Freitag.

Putin unterzeichnet Dekret zur Einführung eines „digitalen“ Inlandspasses

Am vergangenen Montag billigte der russische Präsident Wladimir Putin einen Plan, der es den Russen ermöglichen wird, einen digitalen Ausweis anstelle eines Papierausweises zu verwenden. Der „digitale [Inland]-Pass“ (Russland hat ein Inlandspasssystem) wird in der mobilen Anwendung der staatlichen Dienste (Gosuslugi) gespeichert.

Putins Erlass gibt der Regierung drei Monate Zeit, um eine Liste von Situationen zu erstellen, in denen ein digitaler Ausweis eine gültige Form der Identifizierung darstellt.

Das russische Ministerium für digitale Entwicklung bei der Bekanntgabe von Putins Dekret zur Einführung eines digitalen Passes (Quelle: Telegram)

Beamte haben betont, dass der digitale Reisepass völlig freiwillig ist und niemand für die Verwendung eines Papierausweises bestraft wird.

Das System geht auf das Jahr 2021 zurück, als das Ministerium für digitale Entwicklung die Schaffung einer neuen Form des Personalausweises vorschlug – eine physische Karte mit einem Chip, die den Papierpass ersetzen sollte. Der Plan wurde jedoch aufgegeben, weil die Herstellung der Ausweise zu teuer war. Letztes Jahr beauftragte Putin das Ministerium mit der Ausarbeitung eines Dekrets zur Einführung eines digitalen Personalausweises.

Katjuscha.org kommentierte die Einführung dieses neuen QR-Code-basierten Ausweissystems:

Jetzt zeigt sich, dass der zweite Teil dieses Projekts, bei dem ein Smartphone mit einer Anwendung und einem QR-Code zum elektronischen Personalausweis wird, genau nach Plan verläuft. Offenbar hat der Probelauf mit der Überprüfung von QR-Codes während des Covid-Chaos gut funktioniert: Jetzt kann das System auf Dauer eingeführt werden. […] Es ist kein Zufall, dass das föderale Gesetz zur Ausweitung der Nutzung und Erfassung biometrischer Daten, das Ende 2022 trotz massiver Proteste von Bürgern und Sozialaktivisten verabschiedet wurde, eine Klausel enthielt, die die biometrische Identifizierung mit der Vorlage eines Reisepasses gleichsetzt. Jetzt sehen wir, dass die Digitalisierungsgegner weiterhin Plastikkarten ablehnen und die Bürger dazu ermutigen werden, dies zu tun. Die Logik der digitalen Sektierer ist klar. Man kann einfach sein Gesicht vor jeder Zahlung scannen, es wird zur Karte und zum Schlüssel für den Ausweis einer Person in der „strahlenden“ biometrischen Zukunft. Schließlich wird die Beantragung eines Reisepasses im Großen und Ganzen nicht mehr erforderlich sein, wenn die biometrischen Daten an das einheitliche biometrische System übermittelt werden. Der Aufbau eines elektronischen Konzentrationslagers in Russland nach globalen Mustern macht also trotz des bekannten geopolitischen Bildes nicht Halt.

Obwohl die Befürworter betonen, dass ein digitaler Reisepass praktischer ist als ein langweiliger Papierpass, gibt es eine wachsende Zahl von Russen, die der Einführung elektronischer Ausweispapiere skeptisch gegenüberstehen.

Wir müssen noch drei Monate abwarten, um zu erfahren, wie dieser digitale Ausweis verwendet wird und in welchen Situationen er gültig sein wird. Bleiben Sie dran.

Biometrische Zahlungen: Ab Dezember verfügbar

Große biometrische Neuigkeiten, mit freundlichen Grüßen von Vedomosti:

Die biometrische Bezahlung von Fahrten in der U-Bahn der Hauptstadt sowie von Waren und Dienstleistungen in Online- und Offline-Geschäften wird ab dem 1. Dezember für eine Vielzahl von Bürgern möglich sein. Russen können diese Zahlungsmethode nutzen, wenn ihre Gesichts- und Stimmabdrücke im einheitlichen biometrischen System (UBS) erfasst sind. Die Behörden haben den Plan bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Dmitri Grigorenko gebilligt, so sein Vertreter gegenüber Vedomosti.

An dem Treffen nahmen der Direktor der Abteilung für die Entwicklung digitaler Identifikationstechnologien des Ministeriums für digitale Entwicklung, Dmitri Dubynin, der Leiter des Föderalen Steuerdienstes Daniil Egorov, die erste stellvertretende Vorsitzende der Zentralbank Olga Skorobogatova, der Generaldirektor der Zentralbank Vladislav Povolotsky, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sberbank Stanislav Kuznetsov, sowie Vertreter der NSPK, des Verkehrsministeriums und des FSB teil.

Um es kurz zusammenzufassen:

Eine biometrische Bezahloption für die Moskauer U-Bahn sowie für andere Waren und Dienstleistungen (online und in Geschäften) wird ab dem 1. Dezember „für eine breite Palette von Bürgern“ verfügbar sein.

Sie müssen Ihre biometrischen Daten im „Unified Biometric System“ (UBS) gespeichert haben, um sich für dieses interessante neue Zahlungssystem zu qualifizieren. UBS wird von einer Aktiengesellschaft betrieben, und die Regierung hat keine Mehrheitsbeteiligung an diesem gewinnorientierten Unternehmen – was seltsam ist.

All dies wurde auf einer Sitzung beschlossen, an der ein leitender Angestellter der Sberbank teilnahm.

Wie es der Zufall will, führt Sber den Kreuzzug für bargeldlose Zahlungssysteme in Russland an. Herman Gref war ein fleißiger Junge:

Quelle: gorvesti.ru

Das Bezahlen mit dem Gesicht „kann erheblich Zeit sparen und den Einkaufsprozess vereinfachen“, sagte der Leiter der Wolgograder Filiale der Sberbank gegenüber lokalen Medien. Die ersten biometrischen Zahlungsterminals wurden bereits in zwei Einkaufszentren in Wolgograd installiert, und bis Ende dieses Jahres plant Sber, die Region mit 3.000 ähnlichen Geräten zu beglücken.

Bedauerlicherweise gibt es bereits Pläne, biometrische Zahlungssysteme in allen großen russischen Supermarktketten zu installieren. Russland steht kurz davor, die „Nischenphase“ biometrischer Zahlungsmethoden zu verlassen, wie Expert.ru in einem Artikel vom 18. September erklärte:

Selbst für das bloße Auge ist es klar, dass die Biometrie nicht mehr nur eine Nische ist. Die Russen beginnen, die entsprechenden Technologien immer häufiger zu nutzen. So kann man heute beispielsweise an den Kassen von Geschäften und in der U-Bahn biometrisch bezahlen.

Große Einzelhändler – VkusVill, Magnit, Lenta, Perekrestok, Pyaterochka – haben bereits 2021 Pilotprojekte für das Bezahlen mit biometrischen Merkmalen an Kassen gestartet. Im Sommer 2023 beschloss die Sberbank, im Rahmen einer noch aggressiveren Strategie Biometrie in Geschäften einzuführen. Die Bank plant, im Herbst mehrere Tausend neue Terminals in Filialen in allen Regionen zu installieren, die biometrische Daten von Kunden lesen können.

VisionLabs [ehemals Miteigentümer von Sber] teilte Expert mit, dass sie der X5 Group geholfen haben, ihren „Smile Payment Service“ auf 15.000 Selbstbedienungskassen in 4.100 Geschäften der Einzelhandelsketten Pyaterochka und Perekrestok zu erweitern.

„In der Pilotphase der Einführung konnte die Zeit für das Bezahlen von Einkäufen um das Zwei- bis Zweieinhalbfache reduziert und der NPS (Kundenbindungsindex) durch die Einführung einer bequemeren Zahlungsmethode erhöht werden. Täglich werden etwa tausend Einkäufe in Geschäften mit Hilfe der Biometrie getätigt. Der Service ist jetzt in allen Regionen verfügbar, in denen die X5 Group tätig ist“, sagte Alexander Parkin, Leiter der Forschungsprojekte bei VisionLabs.

VisionLabs führt derzeit ein ähnliches Experiment in der Moskauer U-Bahn durch. Das Unternehmen hat das FacePay-System eingeführt, mit dem Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Gesicht bezahlen können. Das Geld wird automatisch von Ihrem Troika-Konto abgebucht, das mit Ihrem persönlichen Konto in der Moskauer Metro-Anwendung verknüpft ist.

Sie können auch persönlich für Fahrten mit der MCC, dem Aeroexpress und dem Moskauer Flussverkehr bezahlen.

Der Pressedienst der Moskauer Metro teilte Expert mit, dass seit der Einführung des biometrischen Bezahldienstes am 15. Oktober 2022 mehr als 74 Millionen Fahrkarten auf diese Weise ausgestellt wurden. Jetzt funktioniert die Bezahlung mit Gesichtserkennung an allen Metrostationen und im MCC. Mehr als 320 Tausend Nutzer sind an den Dienst angeschlossen und lösen an Werktagen täglich etwa 137 Tausend Fahrscheine.

Somit ist das Bezahlen mit biometrischen Merkmalen in Russland bereits heute recht populär. Und das Interesse daran, insbesondere bei Menschen unter 35 Jahren, nimmt weiter zu.

Nicht gut.

Der digitale Rubel: Erprobung im Gange, „Einfärbung“ noch auf dem Tisch

Der digitale Rubel – der von manchen „alternativen“ Medien bevorzugte zentralisierte, programmierbare und rückverfolgbare Token der Zentralbank – wurde erfolgreich zur Bezahlung eines Haarschnitts in Jekaterinburg verwendet:

Der Pressedienst der Sinara Bank berichtet, dass zum ersten Mal in Jekaterinburg ein Bürger den digitalen Rubel verwendet hat, um für die Dienstleistungen eines Schönheitssalons zu bezahlen. Ihr zufolge überwies der Kunde mithilfe der mobilen Anwendung der Bank Geld auf das Konto des Unternehmers in digitalen Rubeln bei der Delobank (Teil der Sinara Bank). […] Echte Transaktionen mit digitalen Rubeln für natürliche und juristische Personen begannen in Russland am 15. August. Die Masseneinführung des digitalen Rubels ist für das Jahr 2025 geplant. Zu den ersten 13 Banken, die die Einführung des digitalen Rubels testen, gehören Alfa Bank, VTB, Promsvyazbank (PSB), Sinara Bank und Ak Bars. Pilotversuche finden in 11 russischen Städten statt, und mehrere hundert Personen haben digitale Geldbörsen eröffnet.

In der Zwischenzeit hat die Bank von Russland bereits ihr Versprechen gebrochen, dass sie niemals, niemals, niemals (!) Beschränkungen dafür einführen würde, wofür Russen ihre digitalen Rubel verwenden können. Die Idee der „Einfärbung“ digitaler Rubel war im April ein verletzender Mythos, aber jetzt ist es etwas, das später bei der Umsetzung der CBDC erforscht werden wird:

Bargeldlose Busse der Region Moskau

Lokale Medien haben die Einwohner des Moskauer Gebiets daran erinnert, dass Bargeld in Bussen streng verboten ist:

Quelle: innoginsk.ru

Noginsk ist übrigens etwa 15 Minuten vom Edward-Hauptquartier entfernt …

Dieser Blog hat schon früher über die Bargeldintoleranz in öffentlichen Verkehrsmitteln in Russland geschrieben. Erinnern Sie sich noch daran, als der unabhängige Journalist Thomas Röper behauptete, dass es in Russland keine Bargeldverbote gäbe und allein die Vorstellung, dass ein solches Verbot jemals existieren könnte, lächerlich sei? Das war lustig.

Die Transformation schreitet voran.