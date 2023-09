Warum die Geheimniskrämerei um Impfstoffverträge?

Von Maryanne Demasi

Große internationale Regierungen haben milliardenschwere Verträge mit Pharmaunternehmen unterzeichnet, um sich den Zugang zu Covid-19-Impfstoffen zu sichern.

Die Pharmaunternehmen und die Regierungen weigern sich jedoch, Einzelheiten preiszugeben, da die Informationen „vertraulich“ sind.

Im Jahr 2021 erhielten wir erstmals Einblick in die Verträge zwischen Pfizer und verschiedenen internationalen Ländern, nachdem sie dem Bureau of Investigative Journalism und der US-Verbraucherorganisation Public Citizen zugespielt worden waren.

„Die Verträge bieten einen seltenen Einblick in die Macht, die ein Pharmakonzern erlangt hat, um Regierungen zum Schweigen zu bringen, das Angebot zu drosseln, Risiken zu verlagern und die Gewinne in der schlimmsten Krise der öffentlichen Gesundheit seit einem Jahrhundert zu maximieren“, sagte Zain Rizvi, Autor des Public Citizen-Berichts.

Pfizer wurde beschuldigt, Regierungen während der Vertragsverhandlungen „einzuschüchtern“ und von einigen lateinamerikanischen Ländern zu verlangen, staatliche Vermögenswerte wie Botschaftsgebäude und Militärbasen als Garantie für die Kosten künftiger Rechtsstreitigkeiten zu hinterlegen.

Entscheidung des Obersten Gerichtshofs

Letzten Monat hat eine südafrikanische NRO namens Health Justice Initiative vor dem Obersten Gerichtshof den Zugang zu allen Covid-19-Impfstoffverträgen Südafrikas erstritten.

Tony Nikolic, ein australischer Anwalt der Anwaltskanzlei Ashley, Francina, Leonard & Associates, hat den Pfizer-Vertrag geprüft und sagt, dass er sich so liest, als ob Südafrika im Zusammenhang mit dem Vertrag „erpresst“ worden sei.

Tony Nikolic, Rechtsanwalt bei Ashley, Francina, Leonard and Associates

„Es ist ein einseitiger Vertrag. Pfizer bekommt alle Gewinne und nichts von den Risiken“, sagt Nikolic. „Es kommt einer Erpressung gleich, denn der Impfstoffhersteller haftet in keiner Weise für Schäden, die durch sein Produkt entstehen könnten.“

Die südafrikanische Regierung erklärte sich bereit, Pfizer und alle mit ihm verbundenen Unternehmen von allen Klagen, Ansprüchen, Klagen, Forderungen, Verlusten, Schäden, Haftungsvereinbarungen, Strafen, Bußgeldern, Kosten und Ausgaben“, die sich aus dem Impfstoff ergeben, freizustellen, zu verteidigen und schadlos zu halten.

Ferner heißt es, die Regierung werde „einen verschuldensunabhängigen Entschädigungsfonds einrichten, widmen und unterhalten, der ausreicht, um die Entschädigungsverpflichtungen….. für Schäden, Verletzungen oder Beeinträchtigungen, die sich aus der Entwicklung, Verabreichung oder Verwendung des Impfstoffs ergeben, zu übernehmen und vollständig zu erfüllen“.

Nikolic sagt: „Es war, als könnten die Hersteller alles verlangen, was sie wollten. Damals herrschte eine solche Panik, und die Bilder in den Medien von Menschen, die auf den Straßen starben, schufen ein echtes Gefühl der Angst und Unsicherheit in der ganzen Welt.“

Der Haftungsschutz gilt nicht nur für die ursprüngliche Impfstoffformulierung, sondern auch für „alle verwandten Stämme, Mutationen, Modifikationen oder Derivate der vorgenannten, die vom Käufer beschafft werden.“

„Das bedeutet“, erklärt Nikolic, „dass Pfizer seinen Impfstoff so modifizieren kann, dass er mit allen Varianten übereinstimmt, und trotzdem den gleichen Schutz vor Haftung genießt. Das ist nichts anderes als eine Cashcow für Pfizer, sie privatisieren die Gewinne, während sie die Kosten sozialisieren.“

Pfizer hat der südafrikanischen Regierung 10 Dollar pro Dosis in Rechnung gestellt, das sind fast 33 Prozent mehr als der „Selbstkostenpreis“ von 6,75 Dollar, den es Berichten zufolge der Afrikanischen Union in Rechnung gestellt hat.

„Meines Erachtens ist das der Grund, warum Pfizer die Details geheim halten will, um die verschiedenen Preisunterschiede zwischen den Ländern zu schützen. Das ist klassischer Preiswucher mit einer räuberischen Note, und deshalb ist Transparenz im Beschaffungswesen so wichtig“, sagt Nikolic.

Langfristige Sicherheit?

Im Vertrag heißt es, dass „die langfristigen Auswirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass es unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs geben kann, die derzeit nicht bekannt sind“.

Laut Nikolic steht dies in krassem Gegensatz zu den damaligen Botschaften zur öffentlichen Gesundheit.

„Wir hatten Politiker und wichtige Meinungsführer, die den Menschen sagten, dass die Impfstoffe ’sicher und wirksam‘ seien, obwohl die Beschaffungsverträge selbst solche Behauptungen nicht enthielten“, sagt Nikolic.

„Aus dem Vertrag geht eindeutig hervor, dass die Nebenwirkungen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung unbekannt waren. Die Beweislast hätte niemals bei der Bevölkerung liegen dürfen, um zu beweisen, dass der Impfstoff unsicher war, sondern beim Hersteller, um zu beweisen, dass der Impfstoff sicher war“, fügt er hinzu.

Nikolic hat in den letzten zwei Jahren versucht, Zugang zu den von der australischen Regierung unterzeichneten Beschaffungsverträgen zu erhalten.

„Die Australier tappen immer noch im Dunkeln, was in diesen Verträgen enthalten ist. Wir wissen, dass sie den Impfstoffherstellern wie in anderen Ländern einen Haftungsschutz gewähren, aber das ist auch schon alles“, sagt Nikolic.

„Wir müssen wissen, was unsere Politiker zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags wussten. Und wir müssen wissen, wie viel Geld wir, die Steuerzahler, für einen Impfstoff ausgegeben haben, der sich als weit weniger sicher oder wirksam erwiesen hat als versprochen“, fügt er hinzu.

In einer kürzlichen Anhörung des australischen Senatsausschusses befragte der Senator von Queensland, Malcolm Roberts, Führungskräfte von Pfizer unter Eid zu den Entschädigungsklauseln in ihrem Vertrag mit der australischen Regierung, aber Pfizer weigerte sich, Einzelheiten zu nennen.

Malcolm Roberts, Senator für Queensland

„Der Inhalt des Vertrags zwischen Pfizer und der australischen Regierung bleibt vertraulich“, sagte der medizinische Direktor von Pfizer Australien, Krishan Thiru.

Im Jahr 2021 erhob Nikolic vor dem Obersten Gerichtshof des Bundesstaates NSW Klage gegen das Impfmandat für Covid-19 und versuchte, den Pfizer-Vertrag vorzuladen, doch sein Antrag wurde abgelehnt.

Unbeirrt reichte Nikolic einen FOI-Antrag beim australischen Gesundheitsministerium ein.

Der FOI-Antrag wurde jedoch mit der Begründung abgelehnt, dass die Verträge „vertrauliche Informationen“ wie „Geschäftsgeheimnisse und kommerziell wertvolle Informationen“ enthielten. Das Ministerium erklärte:

„Die Dokumente enthalten kommerzielle Informationen über die Beschaffung von Impfstoffen nach Australien. Die Dokumente enthalten Informationen, die speziell für die einzigartigen kommerziellen Vereinbarungen zwischen dem Ministerium und Dritten relevant sind, einschließlich Richtpreise, Zahlungsbedingungen, Berufshaftpflicht, laufende Finanzierungsmaßnahmen, Einzelheiten zur Herstellung und Produktionsmaßnahmen.“

Nikolic sagt: „Es ist unethisch, potenziell rechtswidrig und unmoralisch, wenn sie argumentieren, dass das Recht auf den Schutz des geschäftlichen Vertrauens Vorrang vor dem Recht auf öffentliche Sicherheit hat, das macht einfach keinen Sinn.

Er fügt hinzu: „Es ist einfach unfassbar, wie die Regierungen einfach einknicken und Vereinbarungen mit Unternehmen wie Pfizer eingehen können, die seit langem gegen den False Claims Act verstoßen und dadurch straf- und zivilrechtlich in Milliardenhöhe haftbar gemacht werden.“

Wiederveröffentlicht vom Substack des Autors