Fleisch von Tieren, die mit mRNA-Impfstoffen geimpft wurden, könnte in den USA bald auf den Tisch kommen

Megan Redshaw

Shrimps sind die jüngste Ergänzung einer wachsenden Liste von Nahrungsquellen, die für die mRNA-Gentherapie-Technologie infrage kommen. Ein israelisches Unternehmen, das mRNA-Impfstoffe in die Garnelenzucht einführen will, hat 8,25 Millionen Dollar von einer Gruppe von Unternehmen erhalten, die mit ihrer oral verabreichten RNA-Partikelplattform die Gesundheit von Meerestieren fördern und verbessern wollen.

ViAqua ist ein Biotechnologieunternehmen, das einen RNA-basierten Impfstoff entwickelt hat, der die Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) nutzt, um die Genexpression in Garnelen zu manipulieren. RNAi ist ein biologischer Prozess, bei dem RNA-Moleküle verwendet werden, um die Genexpression oder -translation zu hemmen, indem gezielt mRNA-Moleküle neutralisiert werden.

Der Impfstoff wird in Form eines haltbaren Futterzusatzes verabreicht, der die Resistenz gegen das virale Shrimpssyndrom (WSSV) erhöhen soll – eine Virusinfektion, die einen jährlichen Verlust von etwa 3 Milliarden Dollar und einen Rückgang der weltweiten Garnelenproduktion um 15 Prozent verursacht. ViAqua geht davon aus, dass RNA-Moleküle die Expression von krankheitsverursachenden Genen in jedem Futter hemmen können, das ihr geschichtetes Produkt enthält.

Laut einer Proof-of-Concept-Studie 2022 war der Nanoimpfstoff in einem tödlichen WSSV-Herausforderungsmodell zu etwa 80 Prozent wirksam und zeigte in vivo ausgezeichnete Sicherheitsprofile. Die Risiken einer Veränderung der Genexpression bei Garnelen und die Auswirkungen des Verzehrs geimpfter Garnelen sind jedoch unbekannt.

„Natürliche Impfstoffe sind der heilige Gral für die Verbesserung der Gesundheit in der Aquakultur, sowohl weil es nicht möglich ist, einzelne Garnelen zu impfen, als auch weil sie die Betriebskosten für das Krankheitsmanagement erheblich senken und gleichzeitig die Ergebnisse verbessern können“, sagte Shai Ufaz, CEO von ViAqua, in einer Pressemitteilung. „Wir freuen uns, diese Technologie auf den Markt zu bringen, um den Bedarf an erschwinglichen Krankheitslösungen in der Aquakultur zu decken.“

ViAqua plant, 2024 mit der Produktion in Indien zu beginnen und glaubt, dass seine Technologie viele Anwendungen in der Aquakultur und darüber hinaus hat, heißt es in der Pressemitteilung.

mRNA-Impfstoffe werden bereits bei Schweinen eingesetzt

Die Aquakulturindustrie ist nicht der einzige Markt, auf den mRNA-Impfstoffe abzielen. Genvax Technologies, ein Start-up-Unternehmen, das mRNA-Impfstoffe für Tiere entwickelt, hat sich eine Finanzierung in Höhe von 6,5 Millionen Dollar gesichert, um eine selbstverstärkende mRNA-Plattform (saRNA) zu entwickeln, die die schnelle Entwicklung eines herden- oder herdenspezifischen Impfstoffs ermöglicht, der zu 100 Prozent mit der zirkulierenden Variante an der Wurzel eines Krankheitsausbruchs übereinstimmt.

Bei der Technologie von Genvax wird ein spezifisches Transgen oder „Gen von Interesse“, das mit der Variante des Stammes übereinstimmt, in die Plattform eingefügt. Die saRNA erzeugt dann eine Antikörperreaktion, ohne dass der gesamte Erreger in den zirkulierenden Stamm eingebracht werden muss.

Im April 2022 bekam das Unternehmen Genvax einen Förderbetrag von 145.000 Dollar von der Foundation for Food and Agriculture Research. Das Ziel? In Kooperation mit dem US-Landwirtschaftsministerium einen saRNA-Impfstoff gegen die Afrikanische Schweinepest zu entwickeln. Dieses Virus stellt eine enorme Bedrohung dar, da es höchst ansteckend ist und bei Schweinen eine Sterblichkeitsrate von 100 Prozent aufweist.

Laut einem in eClinicalMedicine veröffentlichten Artikel aus dem Jahr 2022 verwendet die saRNA-Technologie Lipid-Nanopartikel (LNPs), um saRNA zu verkapseln. Als Impfstoff injiziert, ermöglicht die LNP-Verkapselung die „endosomale Aufnahme und die Freisetzung in das Zytoplasma der Zielzellen in vivo“. Diese neue Technologie hat ein „bedeutendes und bisher unerprobtes Potenzial“ für den Einsatz in Arzneimitteln und Impfstoffen.

Genvax tritt in die Fußstapfen anderer Unternehmen, die bereits mRNA-Technologie bei Schweinen anwenden. So hat beispielsweise Merck bereits 2018 SEQUIVITY eingeführt – eine innovative Impfstoffplattform speziell für Schweine. Mithilfe der RNA-Partikeltechnologie produziert diese Plattform individuell angepasste, verschreibungspflichtige Impfstoffe. Diese richten sich gegen diverse Stämme des Schweineinfluenza-A-Virus, des porzinen Circovirus (PCV), des Rotavirus und weitere Krankheitserreger.

SEQUIVITY nutzt die elektronische Gensequenzierung, um RNA-Partikel herzustellen, die nach Injektion in ein Tier die Immunzellen anweisen, die Sequenz in Proteine zu übersetzen, die als Antigene wirken, ähnlich wie der COVID-19-Impfstoff den Körper dazu bringt, Spike-Proteine zu produzieren. Die Idee ist, dass das Immunsystem des Tieres, wenn es mit dem echten lebenden Erreger konfrontiert wird, das Antigen erkennt und eine Immunantwort auslöst.

Nach Angaben von Merck ermöglicht seine RNAi-Technologie die Entwicklung eines „sicheren und flexiblen“ maßgeschneiderten Impfstoffs gegen die Schweinegrippe in nur acht bis zwölf Wochen, im Vergleich zu herkömmlichen Impfstoffen, deren Entwicklung Jahre dauern kann.

Obwohl behauptet wird, dass Impfstoffe auf der Basis der RNA-Technologie sicher und wirksam sind, scheinen Studien rar zu sein, und es gibt nur wenige oder gar keine Untersuchungen darüber, welche Auswirkungen der Verzehr von Schweinefleisch von geimpften Schweinen auf den menschlichen Körper haben könnte.

mRNA-Impfstoffe bei Rindern beunruhigen die Erzeuger

Nach Angaben der National Cattlemen’s Beef Association sind mRNA-Impfstoffe derzeit nicht für die Verwendung bei Rindern in den USA zugelassen. Impfstoffe zur Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten bei Rindern, deren Fleisch den Weg auf den Esstisch finden könnte.

Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund United Stockgrowers of America (R-CALF USA), eine nationale Non-Profit-Organisation mit mehr als 5.000 Mitgliedern, die sich der Sicherung der anhaltenden Rentabilität und Lebensfähigkeit der US-Rinderindustrie verschrieben hat, hat Bedenken hinsichtlich der Verwendung von mRNA-Impfstoffen bei Rindern geäußert.

Im April 2023 traf sich R-CALF USA mit Ärzten und einem Molekularbiologen, um den Status von mRNA-Injektionen in der globalen Proteinversorgungskette zu erörtern. Der Tierarzt Max Thornsberry berichtete, dass einige Forscher herausgefunden hätten, dass mRNA und das dafür kodierende Virus auf Menschen übertragen werden könnten, die Milch- oder Fleischprodukte von Tieren verzehren, denen mRNA injiziert wurde.

Thornsberry äußerte Bedenken über die volle Wirkung und die unbekannten Langzeitfolgen des Verzehrs von Fleisch von Tieren, denen mRNA-Impfstoffe injiziert wurden, und forderte weitere Forschung. Obwohl die Vereinigten Staaten noch keinen mRNA-Impfstoff für Rinder zugelassen haben, erhöht das Land seine Rindfleischimporte aus anderen Ländern, die Rinder mit mRNA-Impfstoffen impfen oder dies planen.

„Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit von MCOOL (obligatorische Herkunftslandkennzeichnung)“, sagte Herr. Thonsberry sagte. „Verbraucher verdienen das Recht zu wählen, ob sie Rindfleisch aus einem Land konsumieren wollen, in dem mRNA-Injektionen an Rinder verabreicht werden, und der einzige Weg, ihnen diese Wahl zu geben, ist, wenn der Kongress MCOOL für Rindfleisch verabschiedet“.

R-CALF USA plant, eine politische Richtung für die Organisation bei einem bevorstehenden Treffen zu entwickeln, aber „betont die Notwendigkeit einer sofortigen obligatorischen Herkunftslandkennzeichnung“ für Rindfleisch, damit amerikanische Verbraucher wissen, ob das Rindfleisch, das sie kaufen, aus einem Land stammt, das die umstrittene mRNA-Technologie bei seinen Rindern einsetzt.

In einem Kommentar auf seiner Website sagte Bill Bullard, CEO von R-CALF USA, dass die Organisation wegen ihrer Position angegriffen und von pharmazeutisch unterstützten Publikationen der „Angstmacherei und Fehlinformation“ beschuldigt worden sei.

„Forscher der Iowa State University haben ein mehrjähriges Forschungsprojekt beim US-Landwirtschaftsministerium eingereicht, um ein bovines mRNA-Impfstoffsystem gegen eine Infektion mit dem bovinen respiratorischen Syndrom (RSV) zu testen“, sagte Bullard.

„Dem Antrag zufolge planen die Forscher, die mRNA im zweiten Jahr des Projekts, das 2026 abgeschlossen sein soll, an Rindern zu testen. Es wäre naiv, nicht davon auszugehen, dass ein solches Forschungsprojekt eine Bemühung signalisiert, die Zulassung für mRNA-Injektionen bei US-Rindern zu erhalten“, fügte er hinzu.

Bullard ermutigte andere, „nicht einfach den Pharmaunternehmen und der Regierung zu vertrauen“, und sagte, seine Organisation „will die Wahrheit herausfinden, indem sie weiterhin widersprüchliche wissenschaftliche Beweise offenlegt, mehr Forschung über die langfristigen Auswirkungen von mRNA-Injektionen bei Rindern fordert und mehr Transparenz von Pharmaunternehmen und der Regierung verlangt“.

Inzwischen hat die Organisation erklärt, sie glaube, dass die Menschen ein Recht darauf haben zu wissen, ob das Fleisch, das sie verzehren, von Tieren stammt, denen die mRNA-Technologie injiziert wurde.

Mehrere Staaten haben bereits Gesetze entworfen oder vorgeschlagen, die eine Kennzeichnung von Produkten vorschreiben, die aus mRNA-Impfstoffen hergestellt wurden, die im Tierversuch verabreicht wurden, darunter Tennessee, Idaho, Arizona, Texas und Missouri.