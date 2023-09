Warum und wie hat Tony Fauci heimlich versucht, die CIA-Untersuchung über die Herkunft von Sars-Cov-2 zu steuern?

Alex Berenson

Die Fragesteller sind neugierig, ich bin es auch. Doch vor allem möchte der „Select Subcommittee on Coronavirus Pandemic“ des Kongresses eine Antwort.

Dr. Anthony Fauci hat mindestens einen geheimen Besuch im Hauptquartier der Central Intelligence Agency in McLean, Virginia, gemacht, um die Behörde zu „beeinflussen“, als sie herauszufinden versuchte, ob Sars-Cov-2 aus einem chinesischen Labor entwichen war.

Diese Anschuldigung kam gestern vom Unterausschuss des Kongresses, der die Ursprünge und die Reaktion auf die Corona-Pandemie untersuchte.

Faucis verdeckte Bemühungen im Jahr 2020, Wissenschaftler daran zu hindern, zu untersuchen, ob die riskante chinesische „funktionale Forschung“, die er unterstützte, zu der Pandemie geführt hatte, wurden ausführlich dokumentiert. Jetzt behauptet das Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, dass es Beweise hat, dass er versucht hat, die Untersuchung zu behindern.

In einem gestrigen Brief an Christi Grimm, den Generalinspekteur des Gesundheitsministeriums, sagte der Vorsitzende des Unterausschusses, Brad Wenstrup (R-Ohio), seine Mitarbeiter hätten Beweise für Faucis geheimen Besuch „gesammelt“.

„Fauci betrat das Hauptquartier ohne Registrierung und nahm an der Analyse teil, um die Untersuchung der Behörde zu den Ursprüngen von Covid-19 zu beeinflussen“, schrieb Wenstrup. [Hervorhebung hinzugefügt].

Wenstrup forderte Grimm auf, alle Unterlagen bezüglich Faucis „Bewegungen“ in sämtlichen von der CIA „besessenen, betriebenen oder besetzten“ Gebäuden herauszugeben, einschließlich des Hauptquartiers, welches offiziell als George Bush Center for Intelligence bekannt ist – benannt nach dem 41. Präsidenten, der 1976 als Direktor der CIA tätig war.

Wenstrup verlangte auch, dass HHS Brett Rowland, den Spezialagenten, der das persönliche Sicherheitsdetail von Chef Fauci leitete, für ein „freiwilliges transkribiertes Interview“ zur Verfügung stelle.

Der Unterausschuss hat gepostet. Es hat bisher 1,6 Millionen Aufrufe erhalten.

–

(Dieser Tony! Wenn er nicht mit Steph Curry isst, macht er Geheimreisen zur CIA. Ein echter Renaissance-Mann).

Wenstrup sagte nicht, woher das Komitee seine Informationen hatte.

Doch vor zwei Wochen veröffentlichte die CIA eine „neue Aussage von einem äußerst glaubwürdigen Whistleblower“. Darin wurde behauptet, dass die Agentur ihren Analysten „beträchtliche finanzielle Anreize“ geboten habe, um ihre ursprüngliche Schlussfolgerung bezüglich des Ursprungs von COVID-19 von einem Laborleck zu einem zoonotischen Ursprung (Tierherkunft) zu ändern.

Der Whistleblower berichtete, dass die CIA ein siebenköpfiges Team zusammengestellt hatte, um den Ursprung von Sars-Cov-2 zu untersuchen. Sechs Analysten kamen, wenn auch mit wenig Zuversicht, zu dem Schluss, dass das Virus „in einem Labor in Wuhan, China, nachgebaut wurde“. Aber der leitende Offizier des Teams war damit nicht einverstanden, so Wenstups früherer Brief.

Der leitende Offizier bezahlte daraufhin die jüngeren Teammitglieder, um „ihre Position zu ändern“, so der Whistleblower. Am Ende erklärte die CIA, sie könne „den genauen Ursprung der COVID-19-Pandemie nicht bestimmen“, so ein im Juni veröffentlichter Regierungsbericht.

Angesichts der langjährigen Verbindungen von Fauci zur amerikanischen Biodefense-Gemeinschaft ist es nicht verwunderlich, dass die CIA ihn um seine Meinung zum Ursprung des Coronavirus gebeten hat.

Aber die Tatsache, dass Fauci angeblich versuchte, seine Verbindung mit der Agentur zu verbergen, ist bemerkenswert – und passt zu der Art und Weise, wie er versuchte, die öffentliche Debatte über den Ursprung von Sars-Cov-2 von der Möglichkeit abzulenken, dass das Virus aus dem Institut für Virologie in Wuhan entwichen war. Bereits am 8. Februar 2020 bezeichnete Fauci die Laborleak-Hypothese als „Verschwörungstheorie ohne wissenschaftliche Grundlage”.

Er wusste es besser.

Wenige Tage zuvor hatte er eine Telefonkonferenz mit führenden Virologen einberufen, um molekulare Hinweise zu untersuchen, die auf eine Manipulation des Virus in einem Labor hindeuteten. Danns drängte insgeheim darauf, ein entscheidendes Papier zu verfassen, das das Gegenteil vorschlug. Stattdessen forderte das Papier „ein detailliertes Verständnis davon, wie ein Tiervirus die Artengrenzen übersprungen hat, um Menschen so produktiv zu infizieren“.

Was Fauci bis viel später nicht enthüllen konnte, war, dass seine Agentur genau die Art von Forschung betrieb, das gleiche chinesische Labor in Wuhan, das die wahrscheinlichste Quelle des Lecks war und bleibt.

Zum Glück für Fauci konnte er dafür sorgen, dass sowohl die Geheimdienste als auch die angeblich unabhängigen wissenschaftlichen Ermittler so weit wie möglich von dieser „Verschwörungstheorie“ entfernt blieben.

Nicht umsonst zitierte die New York Times Fauci als..

Bei aller Bescheidenheit, ich denke, ich bin ziemlich effektiv.

Denn was nützt es, einen geheimen Zugang zur CIA zu haben, wenn man ihn nicht nutzt, wenn man ihn am meisten benötigt?