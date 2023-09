„Jemand versucht weiterhin, dich umzubringen – lass es nicht zu.“ – Catherine Austin Fitts

Die verfügbaren Daten zum CV19-Biowaffen-Impfstoff sind eindeutig: Er hat keiner Einzelperson geholfen. Im Gegenteil, der CV19-Impfstoff verursacht viele Todesfälle und Behinderungen, und die Auswirkungen werden noch jahrelang spürbar sein. Catherine Austin Fitts (CAF), Redakteurin des Solari Report, Finanzexpertin und ehemalige stellvertretende Ministerin für Wohnungswesen unter der Bush 41-Administration, äußert sich dazu: „Von Beginn an, noch bevor ein Impfstoff entwickelt wurde, sagte ich, dass mir Covid keine Sorgen bereitet, sondern die Injektion. Ich sah das kommen. Das Hauptziel war, Menschen zu impfen. Ein weiteres Ziel war der großangelegte Vermögensdiebstahl, den sie erfolgreich umgesetzt haben. Man kann diese Situation nur bewältigen, indem man die Wahrheit erkennt. Es handelt sich nicht um einen Fehler oder Verrat. Jemand möchte dir schaden. Es liegt in deiner Verantwortung, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es erfordert eine Umstrukturierung, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du mit deinem Geld umgehst, insbesondere wenn Katastrophenkapitalisten versuchen, Profit aus deinem Schaden zu schlagen.“

CAF warnt vor einem beunruhigenden Trend, den sie „Pharma Food“ nennt, und hebt hervor, wie finstere Mächte versuchen, Sie von Ihrem Leben und Vermögen zu entfremden. Nach eingehender Untersuchung der Unternehmen, die „Biotechnologie auf den Teller“ bringen, hat CAF festgestellt, dass diese Bewegung nicht das altruistische Ziel verfolgt, die Weltbevölkerung zu ernähren, sondern Nahrungsmittel als Mittel zur Kontrolle der Massen einzusetzen. CAF betont: „Ich rate den Menschen stets, in ihre lokalen Lebensmittelmärkte zu investieren. Nicht primär, um Profite zu erzielen, sondern um nicht auf Nahrungsmittel wie Insekten oder Laborfleisch angewiesen zu sein. Der ‚Pharma Food‘-Report ist einer der verstörendsten, den wir je verfasst haben. Obwohl wir niemanden verängstigen wollen, ist es wichtig zu erkennen, wie massiv in Technologien investiert wird, die Lebensmittel produzieren, die niemand freiwillig essen würde. Sie sind bestrebt, die vollständige Kontrolle über das Nahrungsmittelsystem zu übernehmen und Lebensmittel aus industriellen Produktionsstätten statt aus traditionellen Bauernhöfen zu beziehen.“

CAF erläutert weiter: „Wenn Menschen in der Lage sind, durch Tauschgeschäfte zu agieren, wird die Kontrolle über Finanztransaktionen wirkungslos. Das macht Lebensmittel so entscheidend. Wer die Lebensmittelversorgung kontrolliert, hat die Macht über finanzielle Transaktionen. Wenn man die Investitionen von Venture-Capital-Firmen betrachtet, ergibt es keinen Sinn, so viel Geld in Konsumprodukte zu stecken, die niemand wirklich will.“ CAF warnt davor, dass die finsteren Kräfte versuchen könnten, uns zur Konsumation von Lebensmitteln aus ihren „Pharma Food“-Fabriken zu zwingen. Daher appelliert sie an alle, den Schwerpunkt auf den Anbau und Bezug echter, unverfälschter Lebensmittel zu legen, ohne dass Konzerne oder Pharmaunternehmen sich zwischen ihnen und ihrem Essen einschalten.

CAF geht auch auf Themen wie die Federal Reserve (Fed), die Zentralbank-Digitalwährung (CBDC), das Treffen der Fed in Jackson Hole sowie die gezielte Zerstörung in Maui ein. Zudem gibt sie Ratschläge, wie man sich in einer Welt schützen und überleben kann, in der es Menschen gibt, die bereit sind, für Geld über Leichen zu gehen.