Die große Demoralisierung

Jeffrey A. Tucker

Am 6. März 2020 sagte der Bürgermeister von Austin, Texas die größte Technologie- und Kunstmesse der Welt South-by-Southwest ab, nur eine Woche bevor Hunderttausende in der Stadt zusammenkommen sollten.

Mit einem Federstrich war alles weg: Hotelreservierungen, Flugpläne, Auftritte, Aussteller und alle Hoffnungen und Träume von Tausenden von Händlern in der Stadt. Wirtschaftliche Auswirkungen: ein Verlust von mindestens 335 Millionen Dollar an Einnahmen. Und das betraf nur die Stadt allein, ganz zu schweigen von den Auswirkungen im weiteren Sinne.

Das war der Beginn der US-Lockdowns. Damals war es noch nicht ganz klar – ich selbst hatte das Gefühl, dass dies eine Katastrophe war, die zu jahrzehntelangen erfolgreichen Klagen gegen den Bürgermeister von Austin führen würde -, aber es stellte sich heraus, dass Austin der Testfall und die Vorlage für die ganze Nation und dann die Welt war.

Der Grund war natürlich Covid, aber der Erreger war gar nicht da. Die Idee war, ihn aus der Stadt herauszuhalten, ein unglaublicher und plötzlicher Rückgriff auf eine mittelalterliche Praxis, die nichts mit dem modernen Verständnis des öffentlichen Gesundheitswesens davon zu tun hat, wie ein Atemwegsvirus behandelt werden sollte.

„In sechs Monaten“, schrieb ich damals, „wenn wir uns in einer Rezession befinden, die Arbeitslosigkeit steigt, die Finanzmärkte am Boden liegen und die Menschen in ihren Häusern eingeschlossen sind, werden wir uns fragen, warum die Regierungen die Eindämmung von Krankheiten der Abmilderung von Krankheiten vorgezogen haben. Dann machen sich die Verschwörungstheoretiker an die Arbeit.“

Ich hatte Recht mit den Verschwörungstheoretikern, aber ich hatte nicht erwartet, dass sie mit fast allem Recht haben würden. Wir wurden auf eine ausgedehnte nationale und globale Abriegelung vorbereitet.

An diesem Punkt der Entwicklung kannten wir bereits den Risikogradienten. Es war für gesunde Erwachsene im arbeitsfähigen Alter medizinisch nicht signifikant (was die CDC bis heute nicht zugibt). Die Lockdowns schützten also wahrscheinlich nur sehr wenige, wenn überhaupt jemanden.

Der außergewöhnliche Erlass – würdig eines Blechtopfdiktators aus einem dunklen Zeitalter – setzte sich vollständig über die Wünsche von Millionen Menschen hinweg, und das alles aufgrund der Entscheidung eines einzigen Mannes, dessen Name Steven Adler ist.

„War die Abwägung zwischen der Beibehaltung des Geldes, dem Würfelspiel und dem, was Sie getan haben?“, fragte Texas Monthly den Bürgermeister.

Seine Antwort: „Nein.“

Er präzisiert: „Wir haben eine Entscheidung getroffen, die auf dem besten gesundheitlichen Interesse der Stadt beruhte. Und das ist keine leichte Entscheidung.“

Nach der schockierenden Absage, die sich über die Eigentumsrechte und den freien Willen hinwegsetzte, forderte der Bürgermeister alle Einwohner auf, in Restaurants zu essen und Geld zu sammeln und auszugeben, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen. In diesem späteren Interview erklärte er, er habe kein Problem damit, die Stadt offen zu halten. Er wolle nur nicht, dass die Leute von da und dort – sozusagen die schmutzigen Leute – einen Virus mitbringen.

Er spielte hier die Rolle des Prinzen Prospero in Edgar Allan Poes „Die Maske des roten Todes“. Er verwandelte die texanische Hauptstadt in ein Schloss, in dem sich die Elite vor dem Virus verstecken konnte, eine Aktion, die auch eine Vorahnung dessen war, was noch kommen sollte: die Teilung des gesamten Landes in eine saubere und eine schmutzige Bevölkerung.

Der Bürgermeister fügte noch eine seltsame Bemerkung hinzu: „Ich denke, dass die Ausbreitung der Krankheit hier unvermeidlich ist. Ich glaube nicht, dass die Schließung der South Bay dazu diente, die Ausbreitung der Seuche zu verhindern, denn sie wird kommen. Die Einschätzung unserer Gesundheitsexperten war, dass wir riskieren, dass die Krankheit schneller oder in größerem Ausmaß und mit größeren Auswirkungen hierher kommt. Und je länger wir das hinauszögern können, desto besser für die Stadt.

Und da haben wir das „Abflachen der Kurve“-Denken am Werk. Die Dinge auf die lange Bank schieben. Aufschieben. Die Herdenimmunität so lange wie möglich hinauszögern. Ja, jeder wird den Virus bekommen, aber es ist immer besser, wenn es später als früher passiert. Aber warum? Das wurde uns nie gesagt. Die Abflachung der Kurve bedeutete in Wirklichkeit nur, den Schmerz zu verlängern, unsere Oberherren so lange wie möglich im Amt zu halten, das normale Leben auf Eis zu legen und so lange wie möglich in Sicherheit zu bleiben.

Die Verlängerung des Schmerzes diente vielleicht auch einer anderen heimlichen Absicht: Die Arbeiterklasse – die schmutzigen Leute – sollten sich anstecken und die Last der Herdenimmunität tragen, damit die Eliten sauber bleiben können und die Krankheit hoffentlich ausstirbt, bevor sie die höchsten Ränge erreicht. Es gab tatsächlich eine Hierarchie der Ansteckung.

In all diesen Monaten hat niemand der amerikanischen Öffentlichkeit erklärt, warum es immer besser ist, den Zeitraum der Nicht-Exposition zu verlängern, als dem Virus früher zu begegnen, Immunität zu erlangen und es zu überwinden. Die Krankenhäuser im ganzen Land waren nicht überlastet. Tatsächlich waren die Krankenhäuser in Texas aufgrund der unerklärlichen Schließung der medizinischen Dienste für Diagnosen und fakultative Operationen monatelang leer. Die Ausgaben für das Gesundheitswesen brachen ein.

Dies war der Beginn der großen Demoralisierung. Die Botschaft lautete: euer Eigentum gehört euch nicht. Eure Ereignisse gehören nicht euch. Eure Entscheidungen sind unserem Willen unterworfen. Wir wissen es besser als ihr. Ihr könnt nicht aus freien Stücken Risiken eingehen. Unser Urteilsvermögen ist immer besser als eures. Wir werden uns über alles hinwegsetzen, was eure körperliche Autonomie und eure Entscheidungen betrifft, die mit unseren Vorstellungen vom Gemeinwohl unvereinbar sind. Es gibt keine Einschränkung für uns und jede Einschränkung für euch.

Diese Botschaft und diese Praxis sind unvereinbar mit einem gedeihlichen menschlichen Leben, das vor allem die Freiheit der Wahl erfordert. Es erfordert auch die Sicherheit von Eigentum und Verträgen. Es setzt voraus, dass, wenn wir Pläne machen, diese Pläne nicht willkürlich von einer Macht, die sich unserer Kontrolle entzieht, gewaltsam annulliert werden können. Dies sind die absoluten Mindestvoraussetzungen einer zivilisierten Gesellschaft. Alles andere führt in die Barbarei, und genau dorthin hat uns die Austin-Entscheidung geführt.

Wir wissen immer noch nicht genau, wer an diesem vorschnellen Urteil beteiligt war und auf welcher Grundlage es gefällt wurde. Zu dieser Zeit wuchs im Lande das Gefühl, dass etwas geschehen würde. In der Vergangenheit war bereits sporadisch von Abriegelungsbefugnissen Gebrauch gemacht worden. Man denke nur an die Schließung von Boston nach dem Bombenanschlag im Jahr 2013. Ein Jahr später stellte der Bundesstaat Connecticut zwei Reisende unter Quarantäne, die in Afrika mit Ebola in Kontakt gekommen sein könnten. Dies waren die Präzedenzfälle.

„Das Coronavirus treibt die Amerikaner in unerforschtes Gebiet, in diesem Fall in das Verständnis und die Akzeptanz des mit einer Quarantäne verbundenen Freiheitsverlusts“, schrieb die New York Times am 19. März 2020, drei Tage nach der Pressekonferenz von Trump, der zwei Wochen verhängte, um die Kurve abzuflachen.

Die landesweite Erfahrung untergrub grundlegend die bürgerlichen Freiheiten und Rechte, die die Amerikaner lange Zeit für selbstverständlich gehalten hatten. Es war für alle ein Schock, aber für junge Menschen, die noch zur Schule gingen, war es ein absolutes Trauma und ein Moment der mentalen Umprogrammierung. Sie lernten die falschen Lektionen: Sie sind nicht für ihr Leben verantwortlich, sondern jemand anderes ist es. Die einzige Möglichkeit zu existieren, besteht darin, das System zu verstehen und mitzuspielen.

Jetzt erleben wir einen epischen Lernverlust, einen psychologischen Schock, bevölkerungsweite Fettleibigkeit und Drogenmissbrauch, einen Rückgang des Vertrauens der Investoren, eine Schrumpfung der Ersparnisse, die ein geringeres Interesse an der Zukunft widerspiegelt, und einen dramatischen Rückgang der öffentlichen Beteiligung an den ehemals normalen Lebensereignissen: Kirche, Theater, Museen, Bibliotheken, Messen, Konzerte, Balletts, Freizeitparks usw. Die Besucherzahlen sind im Allgemeinen um die Hälfte zurückgegangen, was diesen Einrichtungen das Geld aus der Tasche zieht. Die meisten großen Einrichtungen in Großstädten wie New York, wie z. B. der Broadway und die Met, laufen auf Sparflamme. In den Konzertsälen steht ein Drittel der Plätze leer, obwohl die Preise gesenkt wurden.

Es scheint bemerkenswert, dass dieser dreieinhalb Jahre andauernde Krieg gegen die Grundfreiheiten fast aller Menschen so weit gekommen ist. Und doch sollte es keine Überraschung sein. Abgesehen von jeglicher Ideologie ist es einfach nicht möglich, ein zivilisiertes Leben aufrechtzuerhalten, geschweige denn zu kultivieren, wenn Regierungen in Verbindung mit der Führungsspitze der Medien und Großunternehmen ihre Bürger wie Laborratten in einem wissenschaftlichen Experiment behandeln. Das führt nur dazu, dass man die Essenz und die Lebendigkeit des menschlichen Geistes sowie den Willen, ein gutes Leben aufzubauen, aussaugt.

Im Namen der öffentlichen Gesundheit haben sie den Willen zur Gesundheit untergraben. Und wenn man sich dagegen wehrt, wird man zum Schweigen gebracht. Dies geschieht immer noch täglich.

Die herrschende Klasse, die dem Land das angetan hat, hat noch nicht ehrlich über die Geschehnisse gesprochen. Es waren ihre Handlungen, die die derzeitige kulturelle, wirtschaftliche und soziale Krise verursacht haben. Ihr Experiment hat das Land und unser Leben in Schutt und Asche gelegt. Wir haben noch keine Entschuldigungen oder auch nur grundlegende Ehrlichkeit zu hören bekommen. Stattdessen bekommen wir noch mehr irreführende Propaganda darüber, dass wir noch eine weitere Spritze brauchen, die nicht funktioniert.

In der Geschichte gibt es viele Fälle, in denen eine niedergeschlagene, demoralisierte und zunehmend arme und zensierte Mehrheitsbevölkerung von einer herrschsüchtigen, unmenschlichen, sadistischen, privilegierten und dennoch winzigen herrschenden Klasse beherrscht wird. Wir haben nur nie geglaubt, dass wir einer dieser Fälle werden würden. Die Wahrheit ist so düster und eklatant und die wahrscheinliche Erklärung der Geschehnisse so schockierend, dass das gesamte Thema im öffentlichen Leben als eine Art Tabu gilt.

Es wird keine Lösung geben, kein Herauskrabbeln aus den Trümmern, bis wir von unseren Machthabern etwas anderes bekommen als öffentliche Lobhudeleien über eine gut gemachte Arbeit – in von Pfizer und Moderna gesponserten Anzeigen.

*

Jeffrey A. Tucker ist Gründer und Präsident des Brownstone Institute. Er ist außerdem leitender Wirtschaftskolumnist der Epoch Times, Autor von 10 Büchern, darunter Liberty or Lockdown, und Tausenden Artikeln in der wissenschaftlichen und populären Presse. Er hält zahlreiche Vorträge zu Themen der Wirtschaft, Technologie, Sozialphilosophie und Kultur.