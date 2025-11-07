Bargeldkontrolle, Lockdown, CBDC, Digitale ID, Biometrie

Von Peter Koenig und Whitney Webb

Unbestätigte Berichte aus Spanien und anderen Teilen Europas besagen, dass die Bargeldhaltung in Haushalten möglicherweise bald eingeschränkt wird. Es werden (noch) keine Summen genannt. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine dieser unsinnigen „Richtlinien“ aus Brüssel, persönlich geprüft und überwacht von Madame Von der Leyen, der stets ungewählten, umstrittenen Chefin der Europäischen Kommission.

Beim zweiten Nachdenken könnte man meinen, es sei nur eine weitere dieser Angst machenden Maßnahmen, um die Bevölkerung klein zu halten, auf die Knie zu zwingen und leicht manipulierbar zu machen.

Die traditionelle Tavistock-Methode, um Menschen in Atem zu halten, gehorsam und unterwürfig.

Allerdings berichtet Whitney Webb, die außergewöhnliche geopolitischen Analystin, gerade in einem 22-minütigen Video, was uns angeblich auf der ganzen Welt erwartet, aber vermutlich beginnend im Westen, nämlich eine monetäre Umstellung auf eine vollständig digitale Kontrolle namens Central Bank Digital Currency (CBDC), die mit elektronischen oder digitalen IDs verknüpft wird, die wiederum mit den Biometriedaten jedes Einzelnen verknüpft sind (Fingerabdrücke, Gesichtserkennung, Iris-Scans und mehr).

Das würde absolute Kontrolle über alles bedeuten, was Sie tun, vorhaben zu tun – oder nicht zu tun.

Es würde bedeuten, Sie sind gehorsam, oder Ihr Bankkonto wird gesperrt, dauerhaft oder vorübergehend, wenn Sie nicht gehorsam und unterwürfig gegenüber den Anordnungen der „Behörden“ sind.

Erinnern Sie sich, erste Versuche zur Funktionsweise dieser bösen Kontrolle wurden während des kanadischen Trucker-Streiks 2022 durchgeführt, als Bankkonten von Anführern gesperrt wurden, einige für immer.

Das war nicht nur eine Warnung, sondern eine Vorhersage dessen, was kommen würde.

Indem sie weltweit weitgehend schwiegen, akzeptierten die Bevölkerungen diese wahnsinnige staatliche Einmischung in die Privatsphäre der Menschen. Sie war – und ist es immer noch – gegen die Menschenrechte, gegen die grundlegenden Freiheiten, die in fast allen Verfassungen der westlichen Länder, einschließlich Kanadas, verankert sind.

Das wäre eine Gelegenheit für eine weltweite Revolution gegen staatliche Eingriffe in die verfassungsmäßigen und internationalen Rechte der Menschen gewesen; eine verpasste Gelegenheit. Jetzt gibt es eine zweite….

Da wir möglicherweise nicht nur mit universell unerwünschten, sondern obligatorischen digitalen IDs konfrontiert werden, sondern auch mit der Kontrolle über unser – in vielen Fällen – hart verdientes Geld. Auferzwungener Gehorsam, um illegale staatliche Handlungen gegen uns, das Volk, zu akzeptieren. Ihr Bankkonto kann gesperrt werden, wenn Sie sich „falsch verhalten“; das heißt, Sie befolgen keine Anordnungen, zum Beispiel erzwungene Eingriffe in Ihren Körper, wie unerwünschte „Impfungen“, oder wenn das Zentralkontrollsystem feststellt, dass Ihr ökologischer / CO2-Fußabdruck zu schwer ist – never mind die gewaltigen, immensen Stiefelabdrücke aller Militärs und Kriege.

Wir sind noch nicht so weit.

In ihrer ausführlichen Erklärung dessen, was geplant ist, um die Menschheit in Fesseln zu halten, beginnend mit finanziellen Fesseln, gefolgt von Gedankenkontrolle (die bereits weitgehend stattfindet), beschreibt Whitney Webb die komplexen Kombinationen und die Koordination von digitaler ID mit CBDCs oder anderen Arten von digitalem Geld, wie durch eine Vielzahl von Zahlungsanwendungen in Ihrem Smartphone oder Ihrer Uhr und in einigen Fällen sogar Chips, die in die Handgelenke von Menschen implantiert werden.

Whitney erklärt, dass die „Richtlinien“ von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ in Basel, Schweiz, auch die Bank aller Zentralbanken genannt) kommen und die komplexe Beziehung zwischen der BIZ, nationalen Zentralbanken, dem internationalen Bankensystem und den Nutzern des Bankensystems, im Wesentlichen „Sie und ich“ – alle.

Diese vollständig privat geführte Institution, die BIZ – ohne jegliche internationale Legitimität – kontrolliert etwa 95 % aller Zentralbanken, einschließlich China und Russland, aber nicht Iran (noch nicht).

Die BIZ kontrolliert etwa 97 % des weltweiten Geldflusses. Das Finanzinstitut ist ein Gigant der monetären Macht. Wer steckt dahinter? Sie können es erraten – und Ihre Vermutung geht höchstwahrscheinlich in die richtige Richtung.

Wichtig ist, dass Whitney sagt, dass CBDCs voraussichtlich nicht im Einzelhandel, d.h. von normalen Verbrauchern, verwendet werden, sondern hauptsächlich für Interbanktransaktionen, einschließlich mit nationalen Zentralbanken. Dies könnte bereits heute der Fall sein.

Wenn jedoch das e-ID-System und die bankinterne oder monetäre zentrale Kontrolle fest miteinander verbunden sind, besteht für den normalen Verbraucher keine Notwendigkeit, CBDCs zu verwenden. Normales Geld wird von den Banken kontrolliert, durch zentral gesteuerte e-IDs, mit denen die Banken verbunden sind oder sein würden.

Die e-IDs der Menschen werden sehr wahrscheinlich auf dem Smartphone jedes Einzelnen gespeichert sein, über einen personalisierten QR-Code, der Ihre Gesundheitsdaten, Kaufgewohnheiten, Lebensstildaten und Abermillionen weiterer Informationspunkte enthalten wird. Irgendwann weiß der zentral kontrollierte QR-Code mehr über Sie, als Sie selbst über sich wissen.

Was, wenn Sie kein Smartphone haben? Sie könnten einfach ein „Niemand“ werden – mit Zugang zu nichts. Egal, was die Behörden Ihnen erzählen – Sie jetzt anlügen, um Sie zu beruhigen, „dass eine e-ID nicht obligatorisch ist“. Das ist in der Praxis reiner BS, denn die Zeit wird kommen, ob obligatorisch oder nicht, Sie werden ohne e-ID nichts tun können.

Aber wenn Sie Mitglied einer ständig wachsenden Gruppe von Handy-Verweigerern sind, die das wegwerfen – zurückkehren zu einem analogen Leben, ein Leben, das wir glücklich und weitgehend bis kurz vor der Jahrtausendwende hatten; kaum etwas mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. Es sollte nicht unmöglich sein, in diese Tage zurückzukehren. Sollte es?

Über den QR-Code. QR steht für „Quick Response“ und bezieht sich auf einen Strichcode-Typ, der Informationen für den schnellen Zugriff über ein Smartphone speichert. Es ist eine zweidimensionale quadratische Matrix, die eine fast unbegrenzte Menge an Daten halten kann.

Denken Sie daran, jedes Mal, wenn Sie in ein Restaurant, ein Museum oder anderswo gehen, wo sie Ihnen anbieten, einen QR-Code zu scannen, um die Speisekarte oder ihr Programm zu lesen, werden Sie aufgezeichnet und zentral kontrolliert, tragen zu Ihrem eigenen Lebensstilprofil bei, das von den zentralen Kontrollmeistern aufgezeichnet wird.

Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Ihr Smartphone verloren geht oder gestohlen wird oder gehackt wird? Nicht nur Ihre persönlichen Codes für Bankkonten und anderen geschützten Zugang und wichtige Daten sind gefährdet, sondern Sie werden erpressbar in jeder Hinsicht.

Sehen Sie sich das vollständige Whitney-Webb-Video oben an.

Wie bereits erwähnt, sind wir noch nicht so weit.

Viele Menschen im Westen – sogar im gehorsamen Schweiz – haben begonnen, Bargeld zu horten für das, was vermutet wird, vielleicht bald passieren könnte, und besonders unangekündigt – ein finanzieller Lockdown (obwohl Whitney in ihrem Video keinen Lockdown erwähnte, noch einen Zeitrahmen), vielleicht für einen längeren Zeitraum, während dem Sie keinen Zugang zu Ihrem Bankkonto haben, egal mit welchen Mitteln – Geldautomaten, Debit- und Kreditkarten, verschiedene Optionen von Handy-Zahlsystemen, was auch immer. Nichts wird funktionieren.

Bargeld könnte nützlich sein. Ist das der Grund, warum die Europäische Kommission die Bargeldmenge, die Sie „dürfen“ zu Hause halten, verbieten oder begrenzen möchte?

Einige Menschen könnten verhungern.

In größerem Maßstab erwähnt Whitney auch das Weltwirtschaftsforum (WEF), die UNO (die in voller Zusammenarbeit mit dem WEF arbeitet), die Weltbank und den IWF als die auserwählten Instrumente zur Umsetzung der UN-Agenda 2030 – die Erreichung der sogenannten Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG).

Whitney räumt ein, dass es der Washingtoner Konsens in neuen Kleidern ist, der Länder bis an den Rand verschuldet, da das aktuelle Geldsystem nur auf Schulden überleben kann – und auf dem Druck auf natürliche, nationale Ressourcen, der auf verschuldete Länder durch Schulden ausgeübt werden kann. Es ist Versklavung durch Schulden.

Dies ist yet another Mittel – außer der nie endenden Klimabedrohung – um uns, Wir, das Volk, unterwürfig zu machen, uns auf das vorzubereiten, was kommen wird.

Nach alledem – eine echte Gefahr – könnte es auch eine weitere Angstkampagne sein. Solche Kampagnen haben auch einen Zweck, meist den gleichen wie das Ziel, das sie propagieren, nämlich Menschen – die Massen – unterwürfig zu machen, so dass die Minderheiten wenig Chance haben, aufzustehen und Widerstand zu leisten.

Was auch immer hinter diesem (vielleicht kontrollierten?) Video von Whitney Webb steckt, Wir, das Volk, haben bereits miterlebt und viele haben – zu viele Elende, Gräueltaten, Kriege – Kriegsdrohungen, vom Menschen gemachte (wie im Geoengineering) Klimakatastrophen erlebt, so dass wir nicht vermuten sollten, dass es uns nicht so hart treffen könnte, wie uns glauben gemacht wird.

Wir sollten jetzt handeln.

Wir sind vielleicht fünf Sekunden vor Mitternacht. Vielleicht eine Stunde vor Mitternacht.

Aber Mitternacht wird kommen – entweder als Armageddon oder als der Weg zum LICHT.

Es hängt von uns ab, Wir, das Volk.