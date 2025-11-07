Schneller als die Wahrheit: Quantenverbesserte KI und die nächste Grenze der Informationskriegsführung

Von Joshua Nieubuurt

In naher Zukunft werden Sie innerhalb von Sekundenbruchteilen gezielt mit Desinformation bombardiert werden. Mit dem Herannahen des Zeitalters des Quantencomputings wird Baudrillards Konzept der Hyperrealität mit Edward Bernays‘ Konzept einer kristallisierten öffentlichen Meinung verschmelzen: Konsensbildung durch individualisierte Realitätserschaffung. Die Methoden der Vergangenheit werden einer infrastrukturellen Unvermeidbarkeit weichen: GenAI, geleitet von algorithmischen Schätzen personalisierter Informationen, wird zu einer Waffe für persönlich ausgerichtete Fehlinformations-/Desinformationskampagnen, die nur einen Bruchteil ihrer Kosten ausmachen. Propaganda wird nicht länger ein internationaler Foxtrott bewegter Akteure und Handlungen sein, sondern zu einer autonomen Kraft werden, die sich im Mikrobereich in die Synapsen der Massen bohrt. Wenn dies geschieht, wird sich die seit langem schwelende Waffe der Menschheit gegen den Schützen richten – und die Grenze zwischen der Realität und ihrer Simulation durch rekursive, beschleunigte und zunehmend persönlich ausgerichtete Informationsoperationen aufheben.

Ihre Daten werden gegen Sie verwendet

Dieser Prozess hat bereits begonnen und wird – vorerst – mit der Geschwindigkeit einer KI-Eingabe in die Welt hinausgetragen. Nach den Erkenntnissen von Goldstein et al. (2024) ist generative KI in der Lage, „Texte zu generieren, die für das US-amerikanische Publikum fast genauso überzeugend sind wie Inhalte, die wir aus realen ausländischen verdeckten Propagandakampagnen bezogen haben“. Mit anderen Worten: Die digitalen Maschinen, die wir geschaffen haben, um uns zu helfen, werden bereits dazu genutzt, unsere Ideen und Handlungen zu beeinflussen. Da öffentlich zugängliche Modelle immer leistungsfähiger werden, werden wahrscheinlich auch fortschrittlichere private Modelle folgen. Dies geht weit über textbasierte Modalitäten hinaus und erstreckt sich auch auf den Bereich der Fotos und Videos, die von generativen Modellen künstlicher Intelligenz (GenAI) erzeugt werden.

Tatsächlich wird KI-generierte Propaganda bereits massenhaft eingesetzt. Die Wahlen 2024 in den Vereinigten Staaten waren voller Beispiele, die die Social-Media-Feeds überschwemmten und alternative Narrative nicht nur zur Wahl, sondern auch zu realen Ereignissen schufen. In jüngeren Weltgeschehnissen haben auch der Konflikt zwischen Israel und dem Iran und die berüchtigten schwarzen Taschen, die aus einem Fenster des Weißen Hauses geworfen wurden, zu immer stärkeren Fehlinformationen im Internet geführt. Derzeit gibt es unterschiedliche Grade der Wirksamkeit von KI-generierter Propaganda. Die Neuheit der Technologie und die Experimente, um Wege zu finden, wie sie sich effektiv in die Köpfe der Menschen einschleichen kann, führen nach wie vor zu einem Firehose-Ansatz. Das bedeutet, dass sie mit Blick auf eine breite Streuung erstellt wird: Sie soll so viele Menschen wie möglich erreichen, in der Hoffnung, dass sie bei einigen von ihnen Anklang findet. Wenn die Versuche, sie wirksam einzusetzen, vereitelt werden, scheitert sie. Was aber, wenn KI-generierte Propaganda massenhaft auf einzelne Nutzer zugeschnitten würde? Eines der Schlüsselelemente für den potenziellen Einsatz maßgeschneiderter Propaganda in großem Maßstab ist bereits Teil der Funktionsweise der mit dem Internet verbundenen Welt: der Überwachungskapitalismus.

Überwachungskapitalismus

Der Begriff „Überwachungskapitalismus” wurde von der Harvard-Professorin Shoshana Zuboff geprägt und bezieht sich auf ein wirtschaftliches Paradigma, bei dem extrahierte Verhaltensdaten nicht nur dazu verwendet werden, um Personen aus kommerziellen Gründen zu beobachten, sondern auch, um zukünftige Handlungen vorherzusagen und zu beeinflussen. Bei großflächiger Anwendung entstehen Einflussmuster. Muster, die dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu gewinnen und die öffentliche Meinung zu kristallisieren. Und obwohl er in der Regel auf kommerzielle Zwecke ausgerichtet ist, kann seine Verwendung auch geopolitische Ziele unterstützen.

Um es mit einer einfachen (wenn auch skurrilen) Metapher zu beschreiben: Stellen Sie sich einen Drachen vor, der Gold hortet. Nun stellen wir uns vor, das Gold des Drachen seien all die Datenpunkte, aus denen sich Ihre eigenen Online-Spuren und die anderer zusammensetzen. Denken Sie an all die Nutzungsbedingungen, die Sie nie gelesen haben, die Cookies, die Sie beim Besuch einer Website achtlos akzeptiert haben, die Fotos, die Sie über soziale Netzwerke geteilt haben (und vielleicht auch die Fotos auf Ihrem Handy), die Hunderte (wahrscheinlich Tausende) kleiner „Goldstücke”, die Sie in Ihren digitalen Behausungen verstreut haben. Der Drache kennt sicherlich den Wert seines Goldes, aber vielleicht möchte er in eine schöne Brosche oder eine niedliche kleine Krone investieren, um mehr Opfer in seinen Schatz zu locken. Also schickt der Drache das Gold zu einer Schmiede. Nennen wir die Schmiede „Mr. Data Broker”. Es ist ihre Aufgabe, dieses Roherz in etwas Nützliches zu verwandeln. Sie finden die richtige Mischung aus Erzen und Goldstücken, um etwas herzustellen, das für den Drachen nützlich ist. Sobald es fertig ist, verkaufen sie es zurück an den Drachen und voilà, kommen noch mehr Menschen und werden vom Drachen verschlungen … wodurch noch mehr Gold übrig bleibt, damit der Kreislauf weitergehen kann. Das ist zwar ein ziemlich albernes Beispiel, aber Sie sollten den Kern verstanden haben. Wie sieht das nun in der Realität aus?

Einer der bekanntesten Fälle ist der von Cambridge Analytica, das wegen seines Verkaufs detaillierter psychologischer Profile von Wählern mit hohen Geldstrafen und der Schließung des Unternehmens konfrontiert war. Cambridge Analytica stützte sich auf Daten, die über ein Online-Quiz von Social-Media-Nutzern gesammelt wurden (siehe den oben erwähnten niedlichen kleinen Anstecker). Die Teilnehmer wurden dafür bezahlt, einen Persönlichkeitstest zu absolvieren und die Erfassung ihrer Daten zuzulassen. Neben den Daten der Teilnehmer wurden auch die Daten ihrer Online-Freunde erfasst: So entstand ein riesiger Goldschatz (man denke an Smaugs Schatz in der Verfilmung von „Der Hobbit“). Diese Daten wurden dann gesammelt, analysiert und zur Erstellung detaillierter psychologischer Profile verwendet. Anschließend wurden diese psychologischen Profile weiterverwendet, um Vorhersagealgorithmen zu erstellen, mit deren Hilfe maßgeschneiderte politische Werbung geschaltet werden konnte. Mit genau dem richtigen Maß an Druck wurden die Menschen in andere – vielleicht gefährlichere – Drachenhöhlen gelockt. Als diese Informationen (durch den Whistleblower Christopher Wylie und investigativen Journalismus) öffentlich wurden, breitete sich eine Welle des Misstrauens und der Reformen aus, da die Regierungen begannen, strengere Beschränkungen für Nutzerdaten zu erlassen, was zu einem allgemeinen Misstrauen gegenüber Social-Media-Unternehmen führte.

Aus den Trümmern dieses Ereignisses kam ans Licht, dass Cambridge Analytica in der Lage war, detaillierte psychologische Karten von US-Wählern mit bis zu 5.000 Datenpunkten zu erstellen. Andere haben mit weitaus weniger Datenpunkten die digitalen Fußspuren von Menschen in Datensätzen gefunden, verfolgt und de-anonymisiert. Um dies zu veranschaulichen, stellen die Forscher Luc Rocher, Julien M. Hendrickx und Yves-Alexandre de Montjoye (2019) fest, dass „99,98 % der Amerikaner in jedem Datensatz anhand von 15 demografischen Merkmalen korrekt wiedererkannt werden könnten“. Es braucht nur ein paar Goldstücke, die Sie zurückgelassen haben, um Sie aus dem Schatz zu identifizieren. Dies ist relevant, da Datenlecks im offenen Internet immer häufiger vorkommen und den Drachen noch mehr wertvolle Spuren zum Aufspüren liefern.

Allein im Jahr 2023 waren über 350 Millionen Menschen von Datenlecks betroffen. Diese Lecks betreffen Regierungen, medizinische Einrichtungen und kommerzielle Interessen. Alle Orte, an denen wir digitale Spuren hinterlassen, unsere Vorlieben und Abneigungen, unsere persönlichen Informationen und Hinweise auf unsere jeweilige Persönlichkeit. Alle Informationen, die die digitalen Drachen des 21. Jahrhunderts nutzen können, um Körper und Geist zu bewegen. Ein Schatz, der ausreicht, um Menschen über Generationen hinweg anzulocken. Und dieser Schatz kann durch den Wandel zu einer zunehmend digital vernetzten „Kontrollgesellschaft” weiter angehäuft werden.

Kontrollgesellschaften

In der ersten Hälfte des Jahres 1990 stellte Gilles Deleuze in seinem „Nachwort zu den Kontrollgesellschaften” die Idee einer großen Veränderung in der Art und Weise vor, wie Macht innerhalb einer Gesellschaft ausgeübt werden kann. Die bewährte Methode der „disziplinären Kontrolle” beruhte darauf, dass sich die Menschen in ihrem Lebensumfeld eingeengt fühlten. Macht wurde durch die Familienstruktur, die Schule, die jeweiligen Arbeitsbereiche und natürlich die institutionellen Strukturen von Religion und Regierung ausgeübt. Deleuze formulierte es so: „Der Einzelne wechselt ständig von einem geschlossenen Umfeld zum nächsten” (S. 3). Diese geschlossenen Umgebungen hielten die Menschen durch das erdrückende Gewicht der Autorität in Schach. Und die Propaganda dieser Art von Gesellschaften spiegelte diese Idee wider. Die Bilder von Menschen, die aus dem Schatten zuschauen, die überwältigende Zahl von Teilnehmern an propagandistischen Filmproduktionen, die alle unter derselben Fahne jubeln, und natürlich die Vergötterung von Symbolen (einschließlich der Vergötterung von Führern). All dies trug dazu bei, die Mauern, in denen die Menschen gefangen waren, noch höher zu machen.

Deleuze (neben einigen anderen namhaften Persönlichkeiten) stellte eine Verschiebung dieses Paradigmas fest, als westliche Gesellschaften sich in Richtung einer von ihm als „Kontrollgesellschaft“ bezeichneten Gesellschaft zu bewegen begannen. Einfach ausgedrückt: Gesellschaften, in denen die Grenzen zwischen den Menschen innerhalb dieser Gesellschaft unsichtbar schienen. Anstatt von einem geschlossenen Raum in einen anderen geschoben zu werden, hatten die Menschen innerhalb dieser gesellschaftlichen Struktur die Möglichkeit zu glauben, dass sie überall hingehen und alles tun konnten, was sie für lohnenswert hielten. Der Haken daran ist natürlich, dass diese frei lebenden Tiere in ganz bestimmte Richtungen gelenkt werden können und werden, zu Zwecken, die von innen heraus manchmal nicht so leicht zu entschlüsseln sind. Mit weit geöffneten Grenzen und eingerissenen Mauern könnte man meinen, sie seien frei: Und in gewisser Weise sind sie das auch. Aber mit dieser Freiheit geht das Debakel einher, dass man mit nichts jemals wirklich „fertig” ist. Die Vermischung von Arbeit, Familienleben, Freizeit und den Institutionen, die all dies ermöglichen, verschmilzt und verwischt sich ähnlich wie Claude Monets impressionistische Diffusion von Formen: Sie vermittelt den Anschein eines Ganzen, indem sie signalisiert, dass die Teile dort hineinpassen, wo sie hingehören.

Deleuze sah sozusagen die Zeichen der Zeit in den aufkommenden Technologien des späten 20. Jahrhunderts und ihren Auswirkungen auf diesen Prozess. Wie Deleuze bemerkt: „Maschinentypen lassen sich leicht mit jedem Gesellschaftstyp in Verbindung bringen – nicht weil Maschinen bestimmend sind, sondern weil sie jene sozialen Formen zum Ausdruck bringen, die sie hervorbringen und nutzen können“ (S. 6). Mit der zunehmenden Nutzung personalisierter Computer, der Entstehung der Massenkommunikation im Internet und schließlich der Allgegenwart sozialer Medien wurden die Kanäle, auf denen die Herde wandelt, tiefer und leichter zu verfolgen. Deleuzes Zukunftsvision veranlasste ihn, „die Jugend“ zu warnen, dass es „an ihnen liegt, herauszufinden, wozu sie benutzt werden“ (S. 7). Eine Aufgabe, die in einem hypervernetzten Medienökosystem ziemlich schwierig sein kann. Wer ist der Zauberer hinter dem Vorhang oder der Beschützer des Drachenhaufens?

Heutzutage ist es schwierig, den Datenschatten einer Person genau zu bestimmen. Fast alles ist digital vernetzt. Von Bankgeschäften über Medizin bis hin zu sozialen Netzwerken hinterlassen wir Datenpunkte, die andere sammeln und als Waffen einsetzen können. Wie James Brusseu (2020) feststellt: „Heute ist ‚Kontrolle‘ kein abstraktes Konzept der politischen Philosophie mehr, sondern lässt sich als spezifische Technologien lokalisieren, die dort funktionieren, wo persönliche Informationen im modernen Datenhandel gesammelt werden“ (S. 2). Und obwohl dies zunächst aus kommerziellen Interessen (insbesondere Werbung) geschieht, wird es auch weiterhin als Form der Kontrolle in politischen und sozialen Bereichen massiv eingesetzt werden. Es ist anzumerken, dass diese Daten nicht auf das beschränkt sind, was man öffentlich oder unter einem „anonymen” Benutzernamen tut. Alle Online-Aktivitäten hinterlassen Spuren, und mit genügend Daten und Rechenleistung können die eigenen Gewohnheiten dazu führen, dass man aufgespürt wird.

Obwohl sowohl individuell als auch kollektiv so viele Daten produziert werden, haben viele Menschen immer noch das Gefühl der Anonymität, wenn es um ihre Daten im geschlossenen Web, auf ihren Smartphones oder hinter „gesicherten“ Cybersicherheitssystemen geht. Wie jedoch im vorigen Abschnitt dieser Arbeit gezeigt wurde, sind relativ wenige Datenpunkte erforderlich, um jemanden anhand anonymisierter Daten zu identifizieren. Vor diesem Hintergrund haben sich viele Menschen der Verschlüsselung und „gesicherten“ Mobilgeräten zugewandt, um anonym zu bleiben. Durch Überwachungstechnologien wie Graphite von Paragon Solutions und Pegasus von der NSO Group sind Daten aus diesen Quellen ebenfalls frei verfügbar. Wie The Guardian berichtet, funktionieren diese Technologien in der realen Welt: „Durch die Übernahme der Kontrolle über das Mobiltelefon kann der Nutzer – in diesem Fall ICE – nicht nur den Aufenthaltsort einer Person verfolgen, ihre Nachrichten lesen und ihre Fotos ansehen, sondern auch Informationen öffnen und lesen, die in verschlüsselten Anwendungen wie WhatsApp oder Signal gespeichert sind.” Dies verbessert die Möglichkeiten zur Erfassung und Analyse persönlicher Daten für die Erstellung maßgeschneiderter Propaganda erheblich: Es kommen noch mehr verlockende Schätze hinzu, aus denen Köder geschmiedet werden können. Schätze, die eigentlich hinter Tresortüren und algorithmischen Schlössern versteckt bleiben sollten. Aber so wie früher Safeknacker und Schlossknacker ihre Berufung fanden, werden sich auch die digitalen Zauberer von heute und morgen der Herausforderung stellen.

Der Schritt in Richtung einer „kontrollierten Gesellschaft“ hat durch die Mechanismen des Internetzeitalters bereits begonnen, insbesondere im Bereich des Handels. In nicht allzu ferner Zukunft werden durch die kombinierte Kraft von KI und Quantencomputern hyper-abgestimmte Formen der Propaganda bald ihre Spuren in der Welt hinterlassen.

Quantencomputer und GenAI teilen sich einen Schlummertrunk: Neun Monate später entsteht die Quantenpropaganda

Wie wird sich das in der realen Welt auswirken? Mit der zunehmenden Nutzung von KI-basierten digitalen Plattformen (einschließlich Large Language Models (LLM) und anderen Formen der generativen KI (GenAI) im täglichen Leben rückt die Möglichkeit, die individuelle Realität digital zu beeinflussen, in greifbare Nähe. An einem durchschnittlichen Tag entstehen weltweit schätzungsweise 402,74 Millionen Terabyte an Daten. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten, auf diese Informationen zuzugreifen, sie zu sammeln, zu sortieren und auf strategische oder böswillige Weise einzusetzen (für Unternehmen, Regierungen und Institutionen). Das Problem liegt in der Unfähigkeit der heutigen Computertechnologien, so viele Informationen zeitnah zu sichten.

Was ein privater Laptop in einer Million Jahren berechnen würde, kann ein Supercomputer in einem Jahr und ein Quantencomputer in wenigen Stunden leisten. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie sie rechnen. Klassische Computer basieren auf Binärcode (Einsen und Nullen), der als Bits verarbeitet wird. Dies führt dazu, dass die Lösung eines Problems oder die Ausführung eines Programms als einzelne Lösung herausgearbeitet wird. Supercomputer umgehen dies, indem sie Parallelverarbeitung einsetzen, um den Prozess zu beschleunigen und mehrere Iterationen desselben Problems gleichzeitig durchlaufen. Dennoch wird immer noch eine einzige „Antwort” aus dem Abgrund ausgespuckt. Dies zeigt, wie Rechenleistung den Prozess beschleunigen kann, aber aufgrund physikalischer und politischer Beschränkungen der Hardware wird der Prozess möglicherweise nicht wesentlich schneller oder bietet mehrere Möglichkeiten für eine Reihe potenzieller Ergebnisse.

Quantencomputer hingegen nutzen die Eigenschaften der Quantenphysik, um die binäre Option durch die Einbeziehung eines Superpositions-Quantenbits (Qubit) zu überwinden. Dies ermöglicht die traditionellen Nullen und Einsen zusammen mit ihrem neuen Freund in einer Superposition von Eins und Null gleichzeitig. Dies ermöglicht eine viel schnellere Berechnung sowie die Fähigkeit, eine größere Bandbreite potenzieller Antworten auf Fragen zu komplexen Problemen zu liefern, die aus riesigen Datenmengen bestehen, was einen erheblichen Vorteil gegenüber der klassischen Datenverarbeitung darstellt.

Zusammen werden KI und Quantencomputing eine symbiotische Rolle in der Propaganda der Zukunft spielen. KI spielt bereits jetzt eine Schlüsselrolle bei der Personalisierung von Social-Media-Feeds, Werbung und Empfehlungen auf der Grundlage zuvor erfasster Daten. In Kombination mit Quantencomputing wird dies durch die Erstellung mehrerer Modelle von Ihnen auf der Grundlage Ihrer eigenen Daten auf eine ganz neue Ebene gehoben. Anhand dieser Modelle können „Was-wäre-wenn“-Szenarien berechnet werden, die Aufschluss darüber geben, welche Botschaft (Text, Bild, Video usw.) Sie am ehesten in die gewünschte Richtung lenken wird. Auch hier ermöglicht die Geschwindigkeit dieser Kopplung eine sofortige Interaktion, bei der die rhetorischen Mittel wie Tonfall, Stil und Inhalt angepasst werden können, um Sie in die gewünschte Richtung zu lenken. Sie kann Pathos in dem Moment einsetzen, den sie für den besten hält, oder versuchen, Logos einzusetzen, um Ihnen zu helfen, den „richtigen“ Weg zu erkennen, oder sogar im Laufe der Zeit Ethos und Vertrauen aufzubauen. Ihre Formen werden genauso formbar sein wie ihre Botschaft. Sie könnten in Form von KI-Agenten, synthetischen Online-Influencern, Chatbots, persönlichen Assistenten usw. auftreten. Sie werden in der Lage sein, jeden über jeden Kanal anzusprechen, der sich als Schwachstelle offenbart.

Simulation zerbrochener Realitäten

Die Kombination aus Quantencomputern und GenAI wird die Realität der Menschen, die ihren Verlockungen zum Opfer fallen, neu gestalten. Derzeit (und historisch gesehen) stützt sich Propaganda zumindest auf einen Kern Wahrheit, dessen Logik auf der Vorstellung beruht, dass ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat. Aber so sollten Sie es interpretieren.

Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Plakate aus dem Zweiten Weltkrieg, die die Herzen und Köpfe der Frauen in den Vereinigten Staaten eroberten. Diese basierten auf der Idee, dass ein Weltkrieg stattfand, dass Arbeitskräfte für das Land und die Kriegsanstrengungen benötigt wurden und dass Frauen durch ihren Eintritt in die Arbeitswelt nicht nur notwendig waren, sondern dass Arbeit außerhalb der traditionellen Rollen der Weiblichkeit auch persönlich stärkend sein konnte. All dies traf zum Zeitpunkt der Konzeption der Informationskampagne zu oder wurde durch deren Umsetzung wahr.

Allerdings wurde dieses Versprechen in den Nachkriegsjahren für viele – wenn auch sicherlich nicht alle – Frauen (vorübergehend) schnell wieder zurückgenommen. Diese analogen Kampagnen verliefen langsam, waren aber überwältigend erfolgreich. Sie stützten sich auf kollektive Vorstellungen von der Realität, die vermittelt, geteilt, akzeptiert und dann umgesetzt werden sollten. Diese bewährte Formel des 20. Jahrhunderts kann auch heute noch (unter anderem mit digitalen Mitteln) mit unterschiedlichem Erfolg eingesetzt werden.

Die Quantenpropaganda der Zukunft wird den kollektiven Charakter früherer Epochen der Propagandaproduktion umgehen und sich auf Einzelpersonen konzentrieren. Diese Einzelpersonen werden dann durch chaotische Informationsökosysteme kollektiviert. Die Unfähigkeit, sich auf die Realität zu einigen, wird zu einer kollektiven Zerstörung der Realität führen. Kurz gesagt, ein Zustand des „Hyperrealen” wird für Menschen, die unter dem Einfluss aktueller Propagandakampagnen stehen, zur Normalität werden. Das Hyperreale, ein von Jean Baudrillard geprägter Begriff, ist ein Zustand, in dem die Zeichen, Symbole und Simulationen der Realität durch andere ersetzt werden, wodurch eine „Kopie” entsteht, die realer erscheint als die Realität. Oder wie Baudrillard (2010) schreibt: „Es ist die Erzeugung eines Realen ohne Ursprung oder Realität durch Modelle” (S. 1557). Durch die Kombination von neuartiger Quantencomputing-Technologie (die Daten mit unglaublicher Geschwindigkeit analysiert) und GenAI (die diese Daten in multimodale, rhetorisch bedeutsame Konsequenzen umwandelt) wird ein Zustand individualisierter Hyperrealität, der massenhaft erzeugt wird, zu einer realen Möglichkeit. Und darüber hinaus ist dies ein Prozess, der mit der zeitgenössischen digitalen Propaganda sicherlich bereits begonnen hat (Rodriguez, 2025).

Da GenAI Propagandisten unterschiedlicher Einflussgröße einen besseren technologischen Zugang ermöglicht, verschwimmen bereits die Grenzen zwischen dem, was real ist, und dem, was real sein könnte. Ein bereits erwähntes Beispiel aus der realen Welt stammt aus dem Israel-Iran-Konflikt im Jahr 2025, bei dem KI-generierte Fotos und Texte sowie aus dem Zusammenhang gerissene Videos mit Blitzgeschwindigkeit im Internet verbreitet wurden. Diese Social-Media-Beiträge sorgten sowohl in den Medienökosystemen der beiden am Konflikt beteiligten Länder als auch in anderen Ländern weltweit für Verwirrung. Insgesamt erleben wir gerade die Anfänge dieses Phänomens, das sich langsam, aber stetig ausbreitet. Digitale Medien haben dazu beigetragen, eine falsche Wahrnehmung der politischen Realität zu erzeugen, was zu einer zunehmenden Polarisierung im gesamten politischen Spektrum und zu einer Erosion des zwischenmenschlichen Vertrauens geführt hat. All dies wird zunehmend durch GenAI unterstützt.

Die Propaganda der Zukunft wird weiterhin mit Baudrillards Konzept der Hyperrealität spielen, die schließlich das Niveau der Mimikry erreicht, wodurch die heute empfundene „Suspension of Disbelief” (Aussetzung der Ungläubigkeit) verändert und stattdessen ein Gefühl der imaginären Gläubigkeit erzeugt wird. Ein Verständnis der Realität, das keinen Kern von Wahrheit enthält, sondern einen synthetischen Baum potenzieller Realitäten, aus denen man wählen kann. Ein Zustand, den Baudrillard als Inbegriff der zeitgenössischen Hyperrealität bezeichnete, die vor allem in Themenparks wie Disneyland zu finden ist. Er stellt fest: „Die Disneyland-Vorstellung ist weder wahr noch falsch; sie ist eine Abschreckungsmaschine, die eingerichtet wurde, um die Fiktion des Realen umgekehrt zu verjüngen“ (S. 1565). Die bevorstehende Flut digitaler Medien wird dieses Phänomen individuell nachahmen, jedoch in einem Ausmaß, das derzeit noch schwer zu ermessen ist. Algorithmisch zugeschnittene Propaganda wird den digitalen Raum überziehen und eine Simulation vierter Ordnung schaffen: eine Welt, die nur in und durch die Daten und die Rhetorik des Individuums und seine Interaktionen mit fortschrittlichen digitalen Maschinen existiert. Die Verschleierung der Realität, in der die eigene phänomenologische Erfahrung von demjenigen gefärbt und verzerrt wird, der die Mechanismen der Abschreckungsmaschine kontrolliert: für kommerzielle Zwecke, für politische Ziele und für die Kristallisierung der persönlichen und öffentlichen Meinung in Echtzeit.

Am Horizont

Vieles von dem, was hier diskutiert wurde, befindet sich noch im Prozess, zu dem digital mechanisierten Monster zu werden, das es einmal sein wird. Wir alle füttern noch immer den Schatz des Drachen, Mr. Smithy schmiedet unser Gold noch immer zu begehrten und brauchbaren Materialien, und Propagandisten passen ihre Methoden und Maschinen an, um unser zunehmend maßgeschneidertes digitales Leben widerzuspiegeln. Die einzigen verbleibenden Faktoren sind die Zeitrahmen für die Weiterentwicklung des Quantencomputings, die Kosten für solche mechanischen Wunderwerke und die Infrastruktur, die erforderlich ist, um die bewährten Fähigkeiten der Propagandisten zu nutzen. Solche Fortschritte sind noch Jahre entfernt, aber sie kommen. Eine hundert Fuß hohe Welle der Hyperrealität nähert sich am Horizont. Das schäbige Boot der „Realität“, an dem wir uns festklammern, hat bereits Lecks, und das Chaos des Informationsmeeres lockt uns von unten.

Diese Technologie könnte leicht für böswillige Zwecke missbraucht werden. Sie könnte aber auch zu effektiveren Methoden der Informationsverbreitung, Echtzeitinformationen in Notfällen, adaptiver Bildung und anderen spezialisierten und maßgeschneiderten Erfahrungen führen … wenn dafür angemessene und gut durchdachte Schutzmaßnahmen getroffen werden. Vielleicht erweist sich dies jedoch als nichts weiter als ein Wunschtraum. Stattdessen haben wir vielleicht nur die Möglichkeit, einen Informationsalptraum zu erleben – gefangen zwischen den Visionen von Matrix und Truman Show –, in einer falschen Realität zu leben, die die Menschen von ihrem natürlichen Zustand der Verbundenheit und des gemeinschaftlichen Fortschritts abbringt, zugunsten von Klicks, Stimmen, digitalen Dollars und den Wünschen des Drachen.