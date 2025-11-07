Trump verliert eindeutig den Handelskrieg mit China, den er selbst begonnen hat. Hier sind die Gründe dafür

Ben Norton

Die US-Wirtschaft ist anfällig und viel stärker von China abhängig als umgekehrt. Die einjährige Waffenruhe im Handelskrieg, die Donald Trump bei seinem Treffen mit Präsident Xi Jinping vereinbart hat, beweist dies.

Trump hielt am 30. Oktober in der südkoreanischen Stadt Busan ein wichtiges Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping ab. Dort einigten sie sich auf eine neue Vereinbarung, die einer einjährigen Waffenruhe gleichkommt.

Die US-Regierung erklärte sich bereit, die meisten Strafmaßnahmen, die sie seit April 2025 gegen China verhängt hatte, aufzuheben, wodurch die Situation im Wesentlichen wieder so ist wie im Januar, als Trump seine zweite Amtszeit antrat.

Auch wenn dies nicht das Ende des Handelskriegs bedeutet, hat China diese Schlacht eindeutig gewonnen.

Chinas Sieg in dieser Phase des Handelskriegs bestätigt seinen „Status als globale Wirtschaftssupermacht”.

Die Financial Times (FT) stellte fest: „Anders als vor fast zehn Jahren, als Trumps erste Handelsoffensive Peking überraschte, konnte ein besser vorbereitetes und wirtschaftlich stärkeres China diesmal seinen einst weit mächtigeren Gegner in die Knie zwingen.”

Ab April 2025 drohte Trump Ländern auf der ganzen Welt mit extrem hohen Zöllen. China ist das einzige Land, das sich verteidigen und verhindern konnte, dass die USA ihm einen ungleichen Vertrag aufzwingen.

Als Trump zur nuklearen Option griff und die Zölle für China auf 145 % erhöhte, dachte er, Peking würde nachgeben. Aber im Gegenteil, China schlug mit Zöllen in gleicher Höhe zurück. Das versetzte Washington in Angst und Schrecken, und Trump gab nach.

Das Gleiche geschah, als die Trump-Regierung die Chip-Exporte nach China verschärfte und viele weitere chinesische Unternehmen auf die US-Entity-Liste setzte, was eine Form von Sanktionen darstellte.

Peking reagierte darauf mit einer Beschränkung des Exports von Seltenerdmetallen und Magneten in die USA. Dies versetzte Washington erneut in Angst und Schrecken, da China den weltweiten Markt für Seltenerdmetalle dominiert und US-Unternehmen in hohem Maße davon abhängig sind. Trump war gezwungen, zurückzustecken.

Aus diesem Grund zitierte die FT einen Analysten der großen französischen Bank BNP Paribas, der sagte, die Vereinigten Staaten hätten erkannt, „dass sie es nun mit einem gleichwertigen Rivalen zu tun haben, der ihnen erheblichen wirtschaftlichen Schaden zufügen kann – eine relativ neue Situation für die USA und eine Entwicklung, die zumindest für uns Chinas Aufstieg zur globalen Wirtschaftssupermacht bestätigt“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Allerdings warnte die FT, dass dies keineswegs das Ende des Handelskrieges bedeute und dass die Vereinbarungen beider Seiten „relativ begrenzt waren und größtenteils bestehende Strafmaßnahmen aussetzten, anstatt sie vollständig aufzuheben“, was „weitere Spannungen zwischen den USA und China unvermeidlich macht“.

Zhao Minghao, Wissenschaftler am Institut für Internationale Studien der einflussreichen Fudan-Universität in China, erklärte: „Dieser Gipfel kann nur zu einer taktischen Entspannung führen und nicht zu einer strategischen Neujustierung der Beziehungen zwischen den USA und China.“

USA machen mehr Zugeständnisse als China

Bloomberg kam zu dem Schluss, dass die USA nach dem Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea mehr Zugeständnisse gemacht haben als China.

Als Teil der Vereinbarung erklärte sich die US-Regierung bereit, Trumps Drohung mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 100 % zurückzunehmen, die Zölle auf Fentanyl aus China von 20 % auf 10 % zu senken, die neuen chinesischen Unternehmen von der Entity List zu streichen und die Hafengebühren auszusetzen.

China erklärte sich seinerseits bereit, seine Kontrollen für Seltene Erden aufzuheben und den Export von Chemikalien, die zur Herstellung von Fentanyl benötigt werden, weiter zu beschränken (obwohl Peking Letzteres bereits getan hatte). China wird auch seine Käufe von US-Sojabohnen wieder aufnehmen (was weiter unten näher erläutert wird).

Trump und seine Verbündeten haben behauptet, dass China auch US-Öl und -Gas kaufen und möglicherweise einen Deal zu TikTok zulassen werde, aber dies wurde nicht bestätigt; es handelt sich um reine Spekulation.

Die Associated Press kam ebenfalls zu dem Schluss, dass Trump mit dem Abkommen nichts gewonnen habe, und berichtete: „Das Abkommen zwischen den USA und China macht den Schaden eines selbstverschuldeten Handelskrieges rückgängig“.

Die AP zitierte einen Ökonomen der Cornell University, Eswar Prasad, der kommentierte: „Es ist schwer zu erkennen, welche wesentlichen Fortschritte die USA in den bilateralen Beziehungen im Vergleich zur Situation vor Trumps Amtsantritt erzielt haben“.

Mit anderen Worten: Trump führte monatelang einen aggressiven Handelskrieg gegen China, nur um am Ende wieder bei Null anzufangen und mit leeren Händen dazustehen.

Die US-Wirtschaft ist stärker von China abhängig als umgekehrt

Das ist ziemlich ironisch, denn als Trump im April den Handelskrieg massiv eskalierte, behauptete US-Finanzminister Scott Bessent, China spiele mit einer „verlorenen Hand“.

Bessent, ein milliardenschwerer Hedgefonds-Manager aus der Wall Street, beharrte darauf, dass die Vereinigten Staaten viel mehr Einfluss auf China hätten und dass Peking bald kapitulieren würde.

„Was verlieren wir dadurch, dass die Chinesen ihre Zölle für uns erhöhen? Wir exportieren ein Fünftel dessen, was sie zu uns exportieren, also ist das eine schlechte Hand für sie”, sagte er.

Es stellte sich heraus, dass genau das Gegenteil der Fall war: Die US-Wirtschaft ist stärker von China abhängig.

Im Jahr 2000 war China tatsächlich sehr stark von der US-Wirtschaft abhängig. Damals machte der Handel mit den USA etwa ein Viertel des gesamten Handelsvolumens Chinas aus.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat China jedoch seine Abhängigkeit vom Handel mit den USA deutlich reduziert. Im Jahr 2023 machte dieser nur noch etwa 10 % des gesamten Handelsvolumens Chinas aus.

Wenn man analysiert, was genau China in die USA exportiert und umgekehrt, wird deutlich, dass die USA stärker abhängig sind.

China exportiert viele technologische Produkte, die die USA nirgendwo anders bekommen können, darunter Mobiltelefone, Computer, Batterien, Maschinen und Ersatzteile.

Wir befinden uns nicht mehr in den 1980er- und 1990er-Jahren, als ein Großteil der chinesischen Exporte in die USA aus Waren mit geringer Wertschöpfung wie Textilien, Spielzeug und Haushaltsgeräten bestand. China hat sich sehr schnell in der globalen Wertschöpfungskette nach oben gearbeitet.

Auf der anderen Seite sind viele der Waren, die die USA nach China exportieren, Rohstoffe wie Öl, Gas, Sojabohnen und Mais. China kann diese problemlos aus anderen Ländern beziehen.

Es gibt noch einige wenige wichtige US-Waren, von denen China abhängig ist, insbesondere fortschrittliche Halbleiter – obwohl sich dies schnell ändert (wie später in diesem Artikel noch erläutert wird).

Früher exportierten die USA eine beträchtliche Anzahl von Autos nach China. Aber China ist mittlerweile der weltweit größte Automobilhersteller, und die meisten Menschen im Land kaufen lieber Autos von chinesischen Unternehmen, die viel günstiger sind.

Trump und Bessent glauben, dass das China von heute noch immer das China der 80er und 90er Jahre ist, als sich seine Wirtschaft um den Export von arbeitsintensiven Gütern mit geringer Wertschöpfung und fragwürdiger Qualität drehte. Diese Zeiten sind längst vorbei.

Die chinesische Regierung setzte erfolgreich Industriepolitik, staatlich gelenkte Entwicklungsmaßnahmen und eine sorgfältige Mischung aus zentraler Planung und reguliertem Wettbewerb ein, um schnell in der globalen Wertschöpfungskette aufzusteigen, komplexe Lieferketten zu schaffen, die technologische Selbstversorgung zu fördern und die Industrieproduktion massiv anzukurbeln.

Die Ergebnisse sprechen für sich: Heute ist China die einzige Supermacht der Welt im Bereich der Fertigung.

Tatsächlich ist China zwar weniger abhängig vom Export in den US-Markt geworden, aber US-Unternehmen sind stärker auf den Import chinesischer Zwischenprodukte und anderer Vorleistungen angewiesen.

Bessent argumentierte, dass China aufgrund seines hohen Handelsüberschusses stärker vom US-Markt abhängig sei. Der Großteil der Einnahmen chinesischer Unternehmen stammt jedoch aus Inlandsverkäufen.

Zwar erzielt China durch den Export von Unterhaltungselektronik erhebliche Einnahmen, aber selbst in dieser Branche stammt der Großteil der Einnahmen aus Inlandsverkäufen. In allen anderen wichtigen chinesischen Industriezweigen machen die Inlandseinnahmen den größten Teil der Gesamteinnahmen aus.

Ein Teil der chinesischen Exporte geht nach wie vor in den US-Markt, wenn auch indirekt über Drittländer wie Vietnam, Indonesien, Thailand oder Mexiko.

Unternehmen in diesen Ländern erhöhen oft den Wert eines Produkts, das aus China stammt, und exportieren es anschließend in die USA, wo es nicht als chinesisches Produkt gekennzeichnet wird.

Aus Sicht eines chinesischen Exporteurs ist dies jedoch kein Problem. Er möchte einfach nur das Produkt verkaufen und kümmert sich nicht darum, wohin das Produkt anschließend gelangt.

Chinas Dominanz in der Lieferkette für Seltene Erden zwang die USA, ihren aggressiven Handelskrieg zu unterbrechen

Eine der größten und wichtigsten Erkenntnisse aus Chinas Sieg in dieser Runde des Handelskriegs ist die Bedeutung der Seltenen Erden.

China dominiert vollständig die globale Lieferkette für Seltene Erden, einschließlich des Abbaus und der Verarbeitung.

Im Jahr 2024 entfielen mehr als 60 % des Abbaus und rund 90 % der Raffination von Seltenen Erden auf China.

Trotz ihres Namens sind Seltene Erden eigentlich gar nicht so selten; sie kommen an vielen Orten auf der Welt vor. Was es für andere Länder jedoch schwierig macht, China in der Lieferkette zu ersetzen, ist die Verarbeitung von Seltenen Erden, die komplex, arbeitsintensiv und umweltschädlich ist.

Die Vereinigten Staaten haben versucht, ihre Rolle in der globalen Seltenerdindustrie zu stärken, insbesondere nachdem Trump in seiner ersten Amtszeit als Präsident den Handelskrieg gegen China begonnen hatte, aber sie haben keine großen Fortschritte erzielt.

Es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis die USA bedeutende Fortschritte erzielen können.

Als China 2025 auf Trumps aggressive, einseitige Eskalation des Handelskrieges reagierte und in einem Akt der Selbstverteidigung beschloss, den Export von Seltenen Erden in die USA zu beschränken, versetzte dies nicht nur Washington, sondern auch den militärisch-industriellen Komplex in Angst und Schrecken.

US-Technologieunternehmen, insbesondere Waffenhersteller und andere US-Militärdienstleister, sind in hohem Maße von Chinas Seltenerdmetallen und Magneten abhängig.

Der hawkische, anti-chinesische Think Tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) – der von der US-Regierung, anderen westlichen Regierungen und großen Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes finanziert wird – veröffentlichte einen Bericht, in dem er warnte, dass „Chinas neue Beschränkungen für Seltene Erden und Magnete die Lieferketten der US-Verteidigung gefährden”.

Ironischerweise plant das US-Militär einen möglichen Krieg gegen China, kann dies aber ohne Chinas Seltene Erden nicht tun.

Aus diesem Grund hat die US-Regierung in den letzten zehn Jahren Ressourcen in den Aufbau einer neuen Lieferkette für kritische Mineralien gesteckt, die China ausschließt.

Die Fachzeitschriften und Medien des US-Militär-Industrie-Komplexes räumen jedoch ein, dass die USA bei der Produktion von Seltenen Erden realistisch gesehen nicht aufholen können.

Wie das US-Medium National Defense es formulierte: „Die Vereinigten Staaten werden nicht in der Lage sein, ihre Abhängigkeit von China durch heimische Produktion zu beenden.“

US-„Chipkrieg“ zielt auf China

Es muss betont werden, dass China den Export von Seltenen Erden nur deshalb eingeschränkt hat, weil es auf Angriffe der USA reagierte; es war ein Akt der Selbstverteidigung.

Trump begann den Handelskrieg gegen China in seiner ersten Amtszeit. Die demokratische Regierung unter Joe Biden setzte diesen Handelskrieg jedoch fort. Der neue Kalte Krieg – der Zweite Kalte Krieg – wird in Washington von beiden Parteien geführt.

Tatsächlich hat die Biden-Regierung den Export von Technologien nach China erheblich eingeschränkt und den Export von fortschrittlichen Halbleitern und Chip-Fertigungswerkzeugen verboten.

In Washington ging man davon aus, dass dies die Achillesferse Chinas sei. Die imperialen Strategen der USA dachten, dass sie durch einen Technologiekrieg gegen China verhindern könnten, dass dieses Land in Spitzenindustrien, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, aufholt.

Washington hoffte, dass die US-amerikanischen Big-Tech-Unternehmen im Silicon Valley ein Monopol auf KI haben würden und China zurückbleiben würde.

Handelsministerin Gina Raimondo gab sogar zu, dass es das Ziel der US-Regierung sei, „Chinas Innovationsrate zu verlangsamen”.

Das ist natürlich nicht eingetreten.

So wie Chinas Beschränkungen für den Export von Seltenen Erden die US-Regierung dazu veranlassten, Ressourcen in die Entwicklung einer eigenen Lieferkette für kritische Mineralien zu stecken, ist dasselbe auch bei Halbleitern geschehen. Die US-Beschränkungen für den Export von Halbleitern nach China veranlassten Peking, der Entwicklung einer eigenen heimischen Chipindustrie Vorrang einzuräumen.

Chinas Industriepolitik förderte die lokale Produktion von Halbleitern. Und das war ziemlich erfolgreich.

Im April 2024 warnte Raimondo: „Etwa 60 % aller neuen ‚Legacy-Chips’, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen, werden in China hergestellt werden”. Legacy-Chips sind solche, die in den meisten alltäglichen Technologien verwendet werden. Sie sind nicht die fortschrittlichsten Chips, aber sie sind viel verbreiteter.

Der „Chipkrieg“ der USA gegen China hat Peking schließlich dazu veranlasst, die staatlichen Anreize für die heimische Halbleiterfertigung zu erhöhen, und China dominiert nun den globalen Chipmarkt.

Zwar hat China bei der Entwicklung der modernsten Chips noch nicht aufgeholt; hier liegen die USA weiterhin vorn. Aber China macht schnelle Fortschritte.

Aus diesem Grund hat Peking beschlossen, chinesischen Technologieunternehmen den Kauf von Chips von Nvidia zu untersagen, dem US-Technologiegiganten, der mittlerweile gemessen an der Marktkapitalisierung das größte Unternehmen der Welt ist, da er ein Monopol auf die Entwicklung der fortschrittlichsten Chips hat. China erklärte, Nvidia verstoße gegen seine Kartellgesetze.

Anstatt dass chinesische Unternehmen weiterhin vom Kauf von Nvidia-Chips abhängig bleiben, will Peking die Selbstversorgung im Inland fördern.

China macht schnelle Fortschritte und ist in den meisten globalen Schlüsseltechnologien führend.

Chinas rasante Fortschritte im „Chipkrieg” mit den USA zeigen den Erfolg der Industriepolitik Pekings, seiner staatlich gelenkten Bemühungen, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und Produkte mit höherer Wertschöpfung herzustellen.

Diese technologische Modernisierung steht im Mittelpunkt des neuen Fünfjahresplans Chinas.

China hat zwar eine Marktwirtschaft, aber es handelt sich um eine sozialistische Marktwirtschaft, in der die wichtigsten Sektoren – die Kommandohöhen der Wirtschaft – in staatlichem Besitz sind und in strategischen Branchen nach wie vor eine zentrale Planung zum Einsatz kommt.

Der Fünfjahresplan der Kommunistischen Partei Chinas für 2026 bis 2030 betont nachdrücklich die Bedeutung des technologischen Fortschritts.

Insbesondere fordert der neue Fünfjahresplan „außergewöhnliche Maßnahmen“, um Durchbrüche in der Produktion fortschrittlicher Chips zu erzielen.

Das ist nicht nur Rhetorik. Wenn man sich die bisherigen Pläne Chinas ansieht, wurden die meisten Ziele erreicht.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Initiative „Made in China 2025”. Dieser Plan wurde 2015 angekündigt, als Peking sich zum Ziel setzte, in den Bereichen Spitzentechnologie weltweit wettbewerbsfähig zu werden.

Bloomberg kam zu dem Schluss, dass China in fast allen angestrebten Branchen erfolgreich war. Das Land ist bereits weltweit führend in fünf Schlüsseltechnologien und holt in sieben weiteren Bereichen rasch auf.

Dies wurde sogar von einem westlichen Think Tank zugegeben, der sehr anti-chinesisch eingestellt ist.

Das Australian Strategic Policy Institute (ASPI) wird vom australischen Militär unterstützt und von mehreren westlichen Regierungen finanziert. Es ist extrem aggressiv und verbreitet ständig anti-chinesische Propaganda.

Dennoch veröffentlichte das ASPI 2024 einen Bericht, in dem es anerkannte, dass China in kurzer Zeit unglaubliche technologische und wissenschaftliche Fortschritte gemacht hat.

Das ASPI kam widerwillig zu dem Schluss, dass China „derzeit in 57 von 64 kritischen Technologien führend ist”, was einem Anteil von 89 % entspricht.

Dies war ein großer Sprung nach vorne gegenüber dem Zeitraum 2003-07, als China nur in drei von 64 Schlüsseltechnologien führend war, was einem Anteil von lediglich 4,7 % entsprach.

Im krassen Gegensatz dazu beklagte dieser hawkische Think Tank, dass „die USA ihren starken historischen Vorsprung verlieren, den sie sich aufgebaut haben”.

Vor zwei Jahrzehnten war die USA in 60 von 64 kritischen Technologien führend, was einem Anteil von 94 % entspricht.

Heute ist die USA nur noch in sieben dieser 64 Technologien führend, was einem Anteil von 11 % entspricht, gemessen von 2019 bis 2023.

Dies ist eine tektonische Verschiebung in nur zwei Jahrzehnten.

China ist heute die unbestrittene technologische und industrielle Supermacht der Welt, was nicht zuletzt auf die Planung und Industriepolitik der Regierung zurückzuführen ist.

Und China schreitet weiter voran. Sein neuer Fünfjahresplan betont die Bedeutung der „technologischen Selbstständigkeit”, da das Land in den Branchen, in denen es noch hinterherhinkt, aufholt.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass der Handelskrieg und der Technologiekrieg der US-Regierung gegen China nach hinten losgegangen sind.

Die Trump-Regierung hat China eindeutig unterschätzt und beschlossen, dass sie eine vorübergehende Waffenruhe braucht, um ihre Strategie zu ändern.

Trump setzt den Handelskrieg für ein Jahr aus, da die Zwischenwahlen 2026 näher rücken

Die Financial Times beschrieb das Abkommen zwischen den USA und China als „einjährige Handelswaffenruhe”.

Trump hingegen behauptete in seiner typisch bombastischen Art, es sei „ein erstaunliches Treffen” gewesen und „auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 das Beste ist, war das Treffen eine 12”.

Das liegt daran, dass Trump immer behauptet, er gewinne alles, und niemals eine Niederlage eingestehen würde (auch nicht bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020). Er will nicht wahrhaben, dass er den Handelskrieg verliert, den er in seiner ersten Amtszeit als Präsident begonnen und im April 2025 massiv eskaliert hat.

Ein wichtiger Faktor, der Trump dazu motiviert, diese einjährige Waffenruhe mit China anzustreben, sind die US-Zwischenwahlen im Jahr 2026.

Trump befürchtet, dass eine weitere Eskalation des Handelskriegs mit China negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben und die Chancen der Republikanischen Partei bei den Zwischenwahlen beeinträchtigen könnte.

Umfragen von Pew Research zeigen, dass die Republikanische Partei sehr unbeliebt ist. Die Mehrheit der Amerikaner hält die Positionen der Republikaner für zu extrem und glaubt nicht, dass sie ehrlich regieren. (Die Studie zeigt auch, dass die Demokraten sehr unbeliebt sind. Beide Parteien genießen wenig Vertrauen.)

Darüber hinaus zeigen Umfragen, dass Trump sehr unbeliebt ist.

Laut einer Umfrage von The Economist hatte Trump am 1. November, 285 Tage nach Beginn seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident, eine Netto-Zustimmungsrate von -18 %.

Nur 39 % der Amerikaner unterstützen Trump und seine Politik. Fast drei Fünftel der Amerikaner, nämlich 57 %, lehnen Trump ab.

Trumps Zölle schaden der amerikanischen Arbeiterklasse und treiben die Inflation in die Höhe

Es ist verständlich, dass die meisten Amerikaner Trump ablehnen, da seine Politik den durchschnittlichen Arbeitnehmern großen Schaden zugefügt hat.

Die Last von Trumps Zöllen lastet größtenteils auf den Schultern der US-Verbraucher.

Laut einer Analyse von Goldman Sachs zahlen die US-Verbraucher 55 % der Kosten für Trumps Zölle.

Trump behauptet seit Jahren fälschlicherweise, dass andere Länder Zölle zahlen. Das ist einfach nicht wahr, es ist eine Lüge.

Zölle sind eine Steuer auf Importe. Sie werden von den Importeuren in dem Land gezahlt, in dem die Zölle erhoben werden. Daher zahlen US-Importeure Trumps Zölle.

Unternehmen in den USA, die Waren aus China importieren, zahlen die Zölle, nicht die chinesischen Exporteure.

Importeure geben die Kosten dieser Zölle in der Regel in Form höherer Preise an ihre Kunden weiter. Genau das geschieht derzeit in den USA.

Mit anderen Worten: Trump hat mit seinen Zöllen die Verbrauchssteuern für die amerikanische Arbeiterklasse erhöht. Dies ist eine Form der regressiven Besteuerung.

Gleichzeitig hat Trump die Steuern für die reichsten Amerikaner massiv gesenkt und damit die Steuerlast effektiv vom Kapital auf die Arbeit verlagert.

Darüber hinaus geschieht dies zu einer Zeit, in der die Verbraucherpreisinflation in den USA relativ hoch geblieben ist.

Der Verbraucherpreisindex (VPI) lag im September 2025 bei 3 %. Er liegt damit weiterhin über dem von der US-Notenbank Federal Reserve festgelegten Inflationsziel von 2 %.

Die Verbraucherpreisinflation ist seitdem gestiegen, als Trump im April massive Zölle auf Länder auf der ganzen Welt verhängte.

Das ist zutiefst ironisch, denn die Inflation war der Hauptgrund dafür, dass Trump die US-Präsidentschaftswahlen 2024 gewann.

Aufgrund von Unterbrechungen der Lieferketten während der Covid-19-Pandemie litten Länder weltweit in den Jahren 2022-23 unter hohen Inflationsraten.

In den USA erreichte der Verbraucherpreisindex im Juni 2022 einen Höchststand von 9 %. Dies war der höchste Stand seit Jahrzehnten.

Die meisten politischen Parteien und Führer, die während dieser Inflationskrise an der Macht waren, verloren die Wahlen. Die USA bildeten da keine Ausnahme.

Die US-Wähler gaben an, dass die Wirtschaft das wichtigste Thema bei den Wahlen 2024 sei.

Die Regierung unter Joe Biden hat die Inflationskrise nicht gut bewältigt. Die Ungleichheit in den USA stieg sprunghaft an; die Reichen wurden viel, viel reicher, während die Armen und die Arbeiterklasse zu kämpfen hatten.

Trump behauptete, er würde die wirtschaftlichen Probleme lösen und die Inflation senken. Das ist ihm jedoch überhaupt nicht gelungen, vielmehr hat er die Probleme noch verschlimmert. Von Trumps Politik profitierten vor allem Milliardäre wie er selbst und die Dutzend anderen Milliardäre in seiner Regierung.

Biden, Kamala Harris und die Demokratische Partei haben jedoch keine arbeitnehmerfreundlichen Maßnahmen vorgeschlagen, die diese wirtschaftlichen Probleme lösen würden. Sie haben es versäumt, eine Alternative zum neoliberalen Status quo anzubieten.

Trump hat die Wahl gewonnen, weil er eine vereinfachende Botschaft hatte und behauptete, er würde diese tiefgreifenden, strukturellen wirtschaftlichen Probleme mit einigen Schnelllösungen beheben: Einwanderer zum Sündenbock machen, Massenabschiebungen durchführen und Zölle verhängen.

Diese Maßnahmen haben die Situation nur verschlimmert.

Die USA verlieren Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie

Trump behauptete, er würde die USA reindustrialisieren und gute Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie zurückbringen. Das Gegenteil ist eingetreten.

Die Zahl der Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie ist unter Trump tatsächlich zurückgegangen.

Laut Daten des Bureau of Labor Statistics (BLS) gingen in den USA zwischen April, als Trump seinen globalen Handelskrieg begann, und August 2025 42.000 Arbeitsplätze in der Fertigungsindustrie verloren.

Umfragen unter Herstellern haben ergeben, dass der Hauptgrund für den Verlust von Arbeitsplätzen die extreme Unsicherheit im Zusammenhang mit Trumps Zöllen und dem Handelskrieg ist.

CBS News berichtete, dass viele der Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, Güter wie Autos, Haushaltsgeräte und Elektronik hergestellt haben. Dies waren relativ gut bezahlte Arbeitsplätze, die den Arbeiterfamilien Stabilität verliehen.

Trumps Zölle schaden den US-Landwirten, von denen viele für ihn gestimmt haben

Trumps Handelskrieg gegen China schadet auch einem wichtigen Teil seiner Wählerschaft: den Landwirten.

Die US-Sojabohnenbauern sind stark vom Export auf den chinesischen Markt abhängig.

Als Teil der Vereinbarung, die Trump und Präsident Xi im Oktober in Südkorea getroffen haben, prahlte Finanzminister Scott Bessent damit, dass China zugestimmt habe, 12 Millionen Tonnen US-Sojabohnen zu kaufen.

Das mag nach viel klingen, stellt aber tatsächlich einen starken Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar. Reuters berichtete, dass China in der letzten Saison 22,5 Millionen Tonnen US-Sojabohnen gekauft habe.

Laut Bessent hat China zugestimmt, in den nächsten drei Jahren jährlich 25 Millionen Tonnen US-Sojabohnen zu kaufen. Dies liegt jedoch unter dem Jahresdurchschnitt von 28,8 Millionen Tonnen, die China bereits vor Beginn der neuen Phase des Handelskriegs durch Trump im April aus den USA gekauft hatte.

China hatte seine Sojabohnenimporte als Reaktion auf Trumps aggressiven, einseitigen Handelskrieg ausgesetzt.

In Wirklichkeit macht China also keine Zugeständnisse an die Trump-Regierung, indem es sich zum Kauf von Sojabohnen bereit erklärt, sondern kehrt lediglich zum Status quo ante zurück.

Unterdessen mussten die US-Landwirte während dieses Handelskrieges ohne Grund schwere wirtschaftliche Einbußen hinnehmen.

„Der Rückgang der chinesischen Nachfrage kostete die US-Landwirte – eine wichtige Säule von Trumps politischer Basis – Milliarden von Dollar an Umsatzverlusten, und das Abkommen würde eine Rückkehr zur Normalität im Handel bedeuten“, schrieb Reuters.

Dies zeigt einmal mehr, dass Bessents Behauptung, China habe „die schlechtere Hand“, das Gegenteil der Realität war. China hatte mehr Optionen als die USA.

Als Trump den US-Handelskrieg massiv eskalierte, reagierte China mit deutlich höheren Sojabohnenkäufen aus Argentinien.

China erhöhte auch seine Sojabohnenkäufe aus Brasilien, das zu einem wichtigen Handelspartner Chinas und einem wichtigen Verbündeten geworden ist.

Brasilien ist das B in BRICS; es ist einer der Mitbegründer der vom Globalen Süden geführten Organisation. Die wachsende Partnerschaft zwischen China und Brasilien zeigt, dass Peking Alternativen zu den USA hat.

Die Trump-Regierung glaubte ihren eigenen Propagandaslogans und war überzeugt, dass China isoliert sei. Das war ihr Fehler.

Diese katastrophale, selbstzerstörerische Episode erinnerte unheimlich an Trumps erste Amtszeit (2017–21), als er den Handelskrieg gegen China begann.

Fast alle Einnahmen, die die US-Regierung durch die Verhängung von Zöllen gegen China von 2018 bis 2020 erzielte, wurden letztendlich in Form von Hilfsgeldern und Subventionen an US-Landwirte weitergegeben. Diese beliefen sich auf 92 % der Zolleinnahmen.

Trump hat behauptet, dass seine Zölle angeblich hohe Einnahmen für die US-Regierung bringen würden – dabei hat er jedoch verschwiegen, dass diese Einnahmen von der amerikanischen Arbeiterklasse stammen, da seine Zölle eine regressive Steuer auf den Konsum importierter Waren darstellen.

Aber selbst ein Großteil der Einnahmen, die die US-Regierung während Trumps erster Amtszeit durch Zölle erzielt hat, wurde den Amerikanern in Form von Hilfsgeldern zurückgegeben, um den wirtschaftlichen Schaden, den Trumps Handelskrieg verursacht hatte, wieder gut zu machen.

Die zweite Trump-Regierung hat dieselben selbstzerstörerischen Maßnahmen wiederholt. Sie hat erwogen, weitere 10 Milliarden Dollar an US-Landwirte zu zahlen, die durch Trumps Handelskrieg geschädigt wurden, genau wie in seiner ersten Amtszeit.

Angesichts all dieser Informationen ist es keine Überraschung, dass Trumps Handelskrieg gegen China gescheitert ist. Er ist widersprüchlich, töricht und selbstmörderisch; und er basiert auf Unwahrheiten, die Chinas wirtschaftliche Stärken grob unterschätzen und gleichzeitig die tiefen, strukturellen Probleme der US-Wirtschaft hoffnungslos herunterspielen.