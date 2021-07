Basel III & CBDCs: Die seismischen Veränderungen des weltweiten Finanzsystems

Die Rolle der Geschäftsbanken in der Weltwirtschaft verändert sich, wobei die Kreditvergabe an Regierungen und deren Behörden inzwischen wichtiger ist als die Kreditvergabe an die Waren- und Dienstleistungsindustrie. Ein Trend, der sich fortsetzen wird. Die neuen Basel-3-Regelungen scheinen diesen Trend zu fördern, obwohl Privatkunden einen stabilen Finanzierungsstatus erhalten. Es wird erwartet, dass die digitalen Währungen der Zentralbanken (CBDCs) in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Kreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen ergänzen und vielleicht sogar ersetzen werden.

Doch die zunehmende Finanzialisierung des Geschäftsbankwesens birgt das Risiko, seine Zukunft fest an eine Finanzblase zu binden. Und da die Preisinflation zunimmt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Blase platzt. Dieser Artikel befasst sich mit den Auswirkungen von Basel 3, CBDCs und der sich verändernden wirtschaftlichen Rolle der Geschäftsbanken auf das Commercial Banking.