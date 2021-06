Basierend auf ihrem Impfstatus, werden Highschool-Schüler für den Abschlussball markiert

Schüler einer High School in New Hampshire in den USA wurden für den Abschlussball der Schule mit Markierungen versehen, die auf ihrem Impfstatus basierten.

Die Exeter High School hielt ihren Abschlussball am ersten Juniwochenende ab, bei dem jeder Schüler, der keinen Impfausweis hatte, mit einem schwarzen Marker gekennzeichnet wurde, während diejenigen, die den Impfstoff erhalten hatten, eine rote Markierung erhielten, berichtete NBC Boston.

„Wenn sie auf der Tanzfläche waren, mussten sie nach jeweils drei Liedern die Hand heben, damit andere Unterstufenschüler ihre Nummern notieren konnten, um Kontakte zu verfolgen.

Es gibt noch mehr zu der Geschichte, aber das haut uns einfach weg,“ schrieb Melissa Litchfield (Republican Party New Hampshire), auf auf Facebook.

Ein Wähler verglich die Markierung mit einem „scharlachroten Buchstaben“ und bat Litchfield, sich deswegen an die Schulbehörde zu wenden.

Der gewählte Beamte, der eine ausgesprochene Stimme in Bezug auf die Privatsphäre von Impfstoffen ist, schrieb auf Facebook: „Wir berauben unsere Kinder langsam der Freiheiten, die wir so lange für selbstverständlich gehalten haben.“

„Wenn die Impfung wirksam ist und zu diesem Zeitpunkt jeder innerhalb des Staates Zugang dazu hat (ob gefährdet oder nicht), was macht es dann aus, wenn der Rest der Bevölkerung geimpft ist? Sind diejenigen, die den Impfstoff erhalten haben, nicht geschützt?“ Litchfield hat in der N.X.-Post nachgefragt.

In Reaktion, der Schulbezirk erzählte NBC Boston, dass die Kennzeichnung zum Zweck der Kontaktverfolgung vorgenommen wurde, um alle jungen Menschen zu ermöglichen, Abschlussball unabhängig von ihrem Impfstatus zu besuchen.

Der Direktor der Schule, Mike Monahan, sagte in einer Erklärung an die Medien: „Das Feedback von unseren Schülern und Eltern war äußerst positiv über das Ballerlebnis. Wir sind uns bewusst, dass einige Bedenken geäußert wurden, dass Studenten ausgesondert wurden oder ihre Privatsphäre verletzt wurde. Wir haben unter Einhaltung der Richtlinien zur Ermittlung von Kontaktpersonen alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass dies nicht passiert ist.“

„Wir hoffen, dass die Gemeinde versteht, dass kein Modell perfekt ist, aber dieses Modell ermöglicht es den Schülern, eine fast normale und sehr erwünschte Erfahrung zu genießen, um ihr Abschlussjahr zu beenden. Das ist die Erinnerung, die wir ihnen hinterlassen wollen.“

Der Bezirk fügte hinzu, dass die Schüler bei der Anmeldung zum Abschlussball über das System zur Kontaktverfolgung informiert wurden, aber Litchfield sagte, dass die Eltern keine Ahnung hatten.