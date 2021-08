Batteriebetriebenen biometrischen Scanner mit Fingerabdruckkartenmodul und Gesichtserkennung trotz Helm und Gesichtsschutz

Akshar Vastarpara entwickelt batteriebetriebenen biometrischen Scanner mit Fingerabdruckkartenmodul

Der Hardware-Unternehmer Akshar Vastarpara hat einen neuen kabellosen, NFC-fähigen biometrischen Fingerabdruckscanner mit dem kapazitiven Sensor FPC BM-Lite von Fingerprint Cards entwickelt, berichtet Hackster.io.

Das neue Chhavi-Gerät basiert auf einem Espressif ESP32-Mikrocontroller und Open-Source-Code und bietet eine bessere biometrische Leistung bei geringerem Energiebedarf als optische Sensoren, so der Entwickler. Chhavi verfügt über Wi-Fi-, Bluetooth- und NFC-Konnektivität und ist batteriebetrieben und kann so in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Vastarpara nennt als mögliche Einsatzgebiete des Scanners die sichere PC-Zugangskontrolle für Passwortmanager oder lokale Authentifizierung, Remote-Systeme, physische Schlösser und Personalverwaltungssysteme.

Die Open-Source-Firmware ist vollständig mit der Arduino-IDE kompatibel und behebt nach Aussage des Entwicklers einen Mangel an sicheren Zugangsoptionen mit NFC- und ESP32-fähigen Controllern.

Vastarpara plant eine Crowdfunding-Kampagne, um die Herstellung von Chhavi zu finanzieren. Zuvor hatte er bereits die Entwicklung des microSD-Kartenadapters Maypole per Crowdfunding finanziert.

Das FPC BM-Lite Sensormodul, das laut Chhavis Crowd-Supply-Seite eine biometrische Erkennungsgenauigkeit von 99 Prozent und eine aktive Erfassungsfläche von 8 mm x 8 mm bietet, ist jetzt über Mouser Electronics und Digi-key erhältlich, nachdem Fingerprint Cards kürzlich Vertriebsvereinbarungen getroffen hat.

Die Fortify-Gesichtserkennung von Corsight AI kann jetzt auch Personen identifizieren, die Helme und Gesichtsschutz tragen

Corsight AI hat vor kurzem sein Gesichtserkennungssystem Fortify aktualisiert, das Berichten zufolge Personen identifizieren kann, die gleichzeitig Motorradhelme und Gesichtsschutz tragen.

Die Ankündigung wurde von Ofer Ronen, dem EVP of Global Business Development des Unternehmens, in einem Linkedin-Post Anfang der Woche gemacht.

In einem schriftlichen Interview mit Biometric Update erklärte das Corsight-Team, dass die Technologie hinter Fortify auf Autonomous AI basiert, einem fortschrittlichen System der künstlichen Intelligenz, das von verschiedenen KI-Forschern entwickelt wurde und auf mehr als 250 Patente zurückgreifen kann.

Fortify ist das Kernprodukt von Corsight und wurde entwickelt, um Video-Gesichtserkennung in Echtzeit und fortschrittliche Analysen zu ermöglichen.

Es ermöglicht auch die biometrische Erkennung von Gesichtern aus extremen Winkeln, in bewegten Menschenmengen, bei schlechter Bildqualität, bei teilweise verdeckten Gesichtern und sogar bei fast völliger Dunkelheit (2 Lumen).

Fortify lässt sich in die bestehende Kamera-Infrastruktur integrieren und bietet Sicherheitsexperten eine Lösung, mit der sie Personen von Interesse aufspüren, unmittelbare Bedrohungen stoppen und maximale Sicherheit gewährleisten können. Mehr Details sind hier zu finden.